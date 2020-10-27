Атлетико М
Позже
Стадион: Ванда Метрополитано
Ред Булл Зальцбург
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
12
Лоди
Ренан
16
Эррера
Эктор
45
Мвепу
Энок
20
Дака
Пэтсон
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
- Защитник
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Защитник
-
12 Лоди РенанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Лемар ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Мвепу ЭнокПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Дака ПэтсонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
22 Соле УмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Окафор НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Марш Джесси
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Юнузович Златко
|1
|1
|2.
|Собослаи Доминик
|1
|1
|3.
|Дака Пэтсон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Коке Хорхе
|1
|0
|2.
|Эррера Эктор
|1
|0
|3.
|Торрейра Лукас
|1
|0
|4.
|Лоди Ренан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Собослаи Доминик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико М
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Ред Булл Зальцбург
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Атлетико М Последние 20 матчей: + = -Атлетико М 2:0 Бетис Бавария 4:0 Атлетико М Сельта 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Вильярреал
Уэска 0:0 Атлетико М Атлетико М 6:1 Гранада РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Хетафе 0:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Бетис Сельта 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:0 Мальорка Барселона 2:2 Атлетико М Атлетико М 2:1 Алавес Леванте 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:0 Вальядолид Осасуна 0:5 Атлетико М Атлетик Б 1:1 Атлетико М Ливерпуль 2:3 Атлетико М Атлетико М 2:2 Севилья
Ред Булл Зальцбург Последние 20 матчей: + = -Аустрия Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:2 Локомотив Москва Санкт-Пёльтен 0:3 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 7:1 Хартберг
Ред Булл Зальцбург 3:1 Маккаби Тель-Авив Рид 1:3 Ред Булл Зальцбург Маккаби Тель-Авив 1:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 4:1 Альтах Вольфсбергер 1:3 Ред Булл Зальцбург Брегенз 0:10 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:0 Тюркючю Мюнхен Ред Булл Зальцбург 3:0 Тюркюджю Атаспор Ред Булл Зальцбург 2:2 Ливерпуль Ред Булл Зальцбург 1:4 Аякс Ред Булл Зальцбург 2:0 Ческе-Будеевице Ред Булл Зальцбург 4:1 Ницца Ред Булл Зальцбург 2:2 Браво ЛАСК 0:3 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 5:2 Штурм Ред Булл Зальцбург 3:0 Хартберг
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|2:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Локомотив Москва
|1:2 Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|11.00
|1.02
|7.80
|1.06
|3.40
|1.32
|2.65
|1.52
|2.14
|1.76
|1.86
|2.01
|1.74
|2.17
|1.45
|2.75
|—
|—
|1.31
|3.45
|1.13
|6.00
|1.10
|6.40
|1.02
|11.50
|1.03
|10.00
|10.50
|1.05
|8.90
|1.07
|3.45
|1.32
|2.62
|1.50
|—
|—
|1.89
|2.01
|—
|—
|1.46
|2.76
|—
|—
|1.32
|3.45
|1.13
|6.10
|1.14
|6.00
|1.03
|13.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.63
|1.32
|2.73
|1.51
|2.16
|1.76
|1.88
|2.03
|1.67
|2.33
|1.46
|2.89
|1.48
|2.83
|1.32
|3.65
|—
|—
|1.11
|7.75
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Атлетико М - Ред Булл Зальцбург
Исход игры
Атлетико М
94% (157)
Ничья
4.8% (8)
Ред Булл Зальцбург
1.2% (2)
Тотал 2.5
Больше
51.22% (84)
Меньше
48.78% (80)
Обе команды забьют
Да
49.39% (81)
Нет
50.61% (83)
Популярный счёт
2:1 Атлетико М
32.9% (55)
2:0 Атлетико М
25.7% (43)
1:0 Атлетико М
18.6% (31)
3:1 Атлетико М
9% (15)
3:0 Атлетико М
5.4% (9)
1:1 Ничья
3.6% (6)
1:2 Ред Булл Зальцбург
1.2% (2)
2:2 Ничья
1.2% (2)
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