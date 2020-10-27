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Атлетико М
 
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Стадион:
Ред Булл Зальцбург
13
Облак
Ян
23
Триппьер
Киран
15
Савич
Стефан
18
Фелипе
Аугусто
IV
12
Лоди
Ренан
10
Корреа
Анхель
6
Коке
Хорхе
16
Эррера
Эктор
14
Льоренте
Маркос
7
Фелиш
Жоау
9
Суарес
Луис
1
Станкович
Цицан
43
Кристенсен
Расмус
15
Рамальо
Андре
39
Вебер
Максимилиан
17
Ульмер
Андреас
45
Мвепу
Энок
19
Камара
Мохамед
VII
16
Юнузович
Златко
14
Собослаи
Доминик
20
Дака
Пэтсон
8
Бериша
Мергим
Атлетико М
4-4-2
Ред Булл Зальцбург
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Ред Булл Зальцбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Юнузович Златко 1 1
2. Собослаи Доминик 1 1
3. Дака Пэтсон 0 0

Карточки

Атлетико М
# Игрок      
1. Коке Хорхе 1 0
2. Эррера Эктор 1 0
3. Торрейра Лукас 1 0
4. Лоди Ренан 1 0
Ред Булл Зальцбург
# Игрок      
1. Собослаи Доминик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико М 0 0 0 0 0 0
 Ред Булл Зальцбург 0 0 50% (1) 50% (1) 0 0

Предыдущие игры

Атлетико М Последние 20 матчей: + = -
Атлетико М 2:0 Бетис Бавария 4:0 Атлетико М Сельта 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Вильярреал
Уэска 0:0 Атлетико М Атлетико М 6:1 Гранада РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Хетафе 0:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Бетис Сельта 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:0 Мальорка Барселона 2:2 Атлетико М Атлетико М 2:1 Алавес Леванте 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:0 Вальядолид Осасуна 0:5 Атлетико М Атлетик Б 1:1 Атлетико М Ливерпуль 2:3 Атлетико М Атлетико М 2:2 Севилья
Ред Булл Зальцбург Последние 20 матчей: + = -
Аустрия Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:2 Локомотив Москва Санкт-Пёльтен 0:3 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 7:1 Хартберг
Ред Булл Зальцбург 3:1 Маккаби Тель-Авив Рид 1:3 Ред Булл Зальцбург Маккаби Тель-Авив 1:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 4:1 Альтах Вольфсбергер 1:3 Ред Булл Зальцбург Брегенз 0:10 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:0 Тюркючю Мюнхен Ред Булл Зальцбург 3:0 Тюркюджю Атаспор Ред Булл Зальцбург 2:2 Ливерпуль Ред Булл Зальцбург 1:4 Аякс Ред Булл Зальцбург 2:0 Ческе-Будеевице Ред Булл Зальцбург 4:1 Ницца Ред Булл Зальцбург 2:2 Браво ЛАСК 0:3 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 5:2 Штурм Ред Булл Зальцбург 3:0 Хартберг
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Ред Булл Зальцбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 октября 2020, осталось 10 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 167
    Атлетико М 94% (157)
    X 4.8% (8)
    Ред Булл Зальцбург 1.2% (2)
    Все прогнозы
    1.81 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Атлетико М
    Ничья
    Ред Булл Зальцбург
    1.74
    3.85
    5.55
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.70 3.85 5.55
    1.74 3.65 5.50
    1.70 3.85 5.45
    1.74 3.82 5.37

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    11.00 1.02 7.80 1.06 3.40 1.32 2.65 1.52 2.14 1.76 1.86 2.01 1.74 2.17 1.45 2.75 1.31 3.45 1.13 6.00 1.10 6.40 1.02 11.50 1.03 10.00
    10.50 1.05 8.90 1.07 3.45 1.32 2.62 1.50 1.89 2.01 1.46 2.76 1.32 3.45 1.13 6.10 1.14 6.00 1.03 13.50
    3.63 1.32 2.73 1.51 2.16 1.76 1.88 2.03 1.67 2.33 1.46 2.89 1.48 2.83 1.32 3.65 1.11 7.75
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    1.85 1.95 1.39 3.00 1.12 6.40
    2.95 1.40 1.98 1.83 1.42 2.88 1.18 4.85 1.11 6.25
    2.97 1.44 2.44 1.62 1.90 2.01 1.56 2.57 1.41 3.13 1.35 3.47
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.65 1.45 1.66 2.14 1.27 3.55
    3.76 1.27 2.59 1.50 1.71 2.09 1.26 3.85 1.17 5.00

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.90 1.90
    Букмекер Да Нет
    5.20 1.16
    Букмекер Да Нет
    3.65 1.28
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    Прогнозы на матч Атлетико М - Ред Булл Зальцбург

    Исход игры
    Атлетико М
    94% (157)
    Ничья
    4.8% (8)
    Ред Булл Зальцбург
    1.2% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.22% (84)
    Меньше
    48.78% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    49.39% (81)
    Нет
    50.61% (83)
    Популярный счёт
    2:1 Атлетико М
    32.9% (55)
    2:0 Атлетико М
    25.7% (43)
    1:0 Атлетико М
    18.6% (31)
    3:1 Атлетико М
    9% (15)
    3:0 Атлетико М
    5.4% (9)
    1:1 Ничья
    3.6% (6)
    1:2 Ред Булл Зальцбург
    1.2% (2)
    2:2 Ничья
    1.2% (2)
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