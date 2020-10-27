  1. Футбол
  2. Матчи
Марсель
 
Позже

Стадион:
Манчестер Сити
30
Манданда
Стив
5
Балерди
Леонардо
3
Альваро
Гонсалес
II
15
Чалета-Цар
Дуе
2
Сакаи
Хироки
4
Камара
Бубакар
21
Ронжье
Валентин
18
Амави
Жордан
17
Кюизанс
Микаэль
26
Товен
Флорьян
7
Радоньич
Неманья
31
Эдерсон
Мораес
2
Уокер
Кайл
3
Диаш
Рубен
14
Лапорт
Эмерик
11
Зинченко
Александр
8
Гюндоган
Илкай
16
Родри
Эрнандес
21
Торрес
Ферран
17
Де
Брёйне
Кевин
47
Фоден
Фил
7
Стерлинг
Рахим
Марсель
3-4-3
Манчестер Сити
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гюндоган Илкай 1 1
2. Торрес Ферран 1 1
3. Агуэро Серхио 1 (1) 1
4. Фоден Фил 0 0

Карточки

Марсель
# Игрок      
Манчестер Сити
# Игрок      
1. Фернандиньо Фернандо 1 0
2. Уокер Кайл 1 0
3. Канселу Жоау 1 0
4. Силва Бернарду 1 0
5. Гарсия Эрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Марсель 0 0 0 0 0 0
 Манчестер Сити 0 33.33% (1) 0 0 66.67% (2) 0

Предыдущие игры

Марсель Последние 20 матчей: + = -
Лорьян 0:1 Марсель Олимпиакос 1:0 Марсель Марсель 3:1 Бордо Лион 1:1 Марсель
Марсель 1:1 Метц Марсель 1:1 Лилль Марсель 0:2 Сент-Этьен ПСЖ 0:1 Марсель Брест 2:3 Марсель Ним 0:1 Марсель Бавария 1:0 Марсель Дунявска Стреда 2:1 Марсель ДАК 2:1 Марсель Хаймштеттен 1:6 Марсель Хаймштеттен 1:6 Марсель Саальфельден 1:5 Марсель Саальфельден 1:5 Марсель Марсель 2:2 Амьен Ним 2:3 Марсель Марсель 1:3 Нант
Манчестер Сити Последние 20 матчей: + = -
Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:1 Порту Манчестер Сити 1:0 Арсенал Лидс 1:1 Манчестер Сити
Бёрнли 0:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:5 Лестер Манчестер Сити 2:1 Борнмут Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:3 Лион Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Манчестер Сити 5:0 Норвич Уотфорд 0:4 Манчестер Сити Арсенал 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:1 Борнмут Брайтон 0:5 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Челси 2:1 Манчестер Сити

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Олимпиакос Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Марсель Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Порту Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Марсель - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 октября 2020, осталось 12 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 163
    Марсель 3.7% (6)
    X 7.4% (12)
    Манчестер Сити 89% (145)
    Все прогнозы
    1.84 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Марсель
    Ничья
    Манчестер Сити
    9.80
    5.80
    1.37
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    9.50 5.80 1.33
    10.75 5.90 1.35
    9.80 5.42 1.35

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    13.00 1.03 4.85 1.19 3.84 1.27 2.38 1.60 1.88 1.94 1.62 2.60 1.29 3.68 1.22 4.40 1.09 7.50 1.08 8.30 1.02 13.50
    5.16 1.19 2.44 1.61 2.17 1.76 1.91 2.00 1.69 2.28 1.56 2.56 1.23 4.57 1.10 8.22
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.76 1.27 2.38 1.57 1.60 2.34 1.23 4.20 1.16 5.35
    3.10 1.41 2.45 1.61 1.86 2.05 1.60 2.47 1.41 3.12
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    5.00 1.17 3.52 1.30 1.97 1.84 1.47 2.68 1.30 3.52
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Марсель - Манчестер Сити онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Олимп Матчи АПЛ


    Прогнозы на матч Марсель - Манчестер Сити

    Исход игры
    Марсель
    3.7% (6)
    Ничья
    7.4% (12)
    Манчестер Сити
    89% (145)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.7% (114)
    Меньше
    28.3% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    77.36% (123)
    Нет
    22.64% (36)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Сити
    50.9% (83)
    0:2 Манчестер Сити
    14.1% (23)
    1:3 Манчестер Сити
    13.5% (22)
    0:1 Манчестер Сити
    6.1% (10)
    1:1 Ничья
    6.1% (10)
    2:3 Манчестер Сити
    1.2% (2)
    2:1 Марсель
    1.2% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    11 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    10 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный