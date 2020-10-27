Марсель
Позже
Стадион: Велодром
Манчестер Сити
18
Амави
Жордан
47
Фоден
Фил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Амави ЖорданПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Пеле ЙоаннВратарь
-
25 Нагатомо ЮтоЗащитник
-
22 Гуйе ПапПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Аке МарлиПолузащитник
-
28 Жермен ВалерНападающий
-
10 Пайе ДимитриНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виллаш-Боаш Андре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Фоден ФилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Карсон СкоттВратарь
-
50 Гарсия ЭрикЗащитник
- Защитник
-
27 Канселу ЖоауЗащитник
- Защитник
-
80 Палмер КоулПолузащитник
- Полузащитник
-
69 Дойл ТоммиПолузащитник
- Полузащитник
-
61 Нмеча ФеликсПолузащитник
-
26 Марез РиядНападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гюндоган Илкай
|1
|1
|2.
|Торрес Ферран
|1
|1
|3.
|Агуэро Серхио
|1 (1)
|1
|4.
|Фоден Фил
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Фернандиньо Фернандо
|1
|0
|2.
|Уокер Кайл
|1
|0
|3.
|Канселу Жоау
|1
|0
|4.
|Силва Бернарду
|1
|0
|5.
|Гарсия Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Манчестер Сити
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|66.67% (2)
|0
Предыдущие игры
Марсель Последние 20 матчей: + = -Лорьян 0:1 Марсель Олимпиакос 1:0 Марсель Марсель 3:1 Бордо Лион 1:1 Марсель
Марсель 1:1 Метц Марсель 1:1 Лилль Марсель 0:2 Сент-Этьен ПСЖ 0:1 Марсель Брест 2:3 Марсель Ним 0:1 Марсель Бавария 1:0 Марсель Дунявска Стреда 2:1 Марсель ДАК 2:1 Марсель Хаймштеттен 1:6 Марсель Хаймштеттен 1:6 Марсель Саальфельден 1:5 Марсель Саальфельден 1:5 Марсель Марсель 2:2 Амьен Ним 2:3 Марсель Марсель 1:3 Нант
Манчестер Сити Последние 20 матчей: + = -Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:1 Порту Манчестер Сити 1:0 Арсенал Лидс 1:1 Манчестер Сити
Бёрнли 0:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:5 Лестер Манчестер Сити 2:1 Борнмут Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:3 Лион Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Манчестер Сити 5:0 Норвич Уотфорд 0:4 Манчестер Сити Арсенал 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:1 Борнмут Брайтон 0:5 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Челси 2:1 Манчестер Сити
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Олимпиакос
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Марсель
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Порту
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Тотал
|Букмекер
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|13.00
|1.03
|4.85
|1.19
|3.84
|1.27
|2.38
|1.60
|—
|—
|1.88
|1.94
|—
|—
|1.62
|2.60
|1.29
|3.68
|1.22
|4.40
|1.09
|7.50
|1.08
|8.30
|1.02
|13.50
|—
|—
|5.16
|1.19
|—
|—
|2.44
|1.61
|2.17
|1.76
|1.91
|2.00
|1.69
|2.28
|1.56
|2.56
|—
|—
|1.23
|4.57
|—
|—
|1.10
|8.22
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Марсель - Манчестер Сити
Исход игры
Марсель
3.7% (6)
Ничья
7.4% (12)
Манчестер Сити
89% (145)
Тотал 2.5
Больше
71.7% (114)
Меньше
28.3% (45)
Обе команды забьют
Да
77.36% (123)
Нет
22.64% (36)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
50.9% (83)
0:2 Манчестер Сити
14.1% (23)
1:3 Манчестер Сити
13.5% (22)
0:1 Манчестер Сити
6.1% (10)
1:1 Ничья
6.1% (10)
2:3 Манчестер Сити
1.2% (2)
2:1 Марсель
1.2% (2)
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