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Аталанта
 
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Стадион:
Аякс
57
Спортьелло
Марко
2
Толой
Рафаэл
17
Ромеро
Кристиан
19
Джимсити
Берат
33
Хатебур
Ханс
88
Пашалич
Марио
11
Фройлер
Ремо
8
Госенс
Робин
72
Иличич
Йосип
10
Гомес
Алехандро
91
Сапата
Дуван
24
Онана
Андре
12
Мазрауи
Нуссер
3
Шуурс
Перр
17
Блинд
Дэйли
31
Тальяфико
Николас
6
Классен
Дэви
10
Тадич
Душан
8
Гравенберх
Райан
39
Антони
23
Траоре
Лассина
7
Нерес
Давид
Аталанта
3-4-2-1
Аякс
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сапата Дуван 1 1
2. Гомес Алехандро 1 1
3. Муриэль Луис 1 1
4. Миранчук Алексей 1 1
5. Иличич Йосип 0 0
6. Ромеро Кристиан 0 0
Аякс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Аталанта
# Игрок      
1. Ромеро Кристиан 1 0
Аякс
# Игрок      
1. Промес Куинси 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аталанта 0 25% (1) 50% (2) 0 0 25% (1)
 Аякс 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Аталанта Последние 20 матчей: + = -
Аталанта 1:3 Сампдория Митьюлланд 0:4 Аталанта Наполи 4:1 Аталанта Аталанта 5:2 Кальяри
Лацио 1:4 Аталанта Торино 2:4 Аталанта Аталанта 4:1 Про Сесто Аталанта 1:2 ПСЖ Аталанта 0:2 Интер Милан Парма 1:2 Аталанта Милан 1:1 Аталанта Аталанта 1:0 Болонья Верона 1:1 Аталанта Аталанта 6:2 Брешия Ювентус 2:2 Аталанта Аталанта 2:0 Сампдория Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 2:0 Наполи Удинезе 2:3 Аталанта Аталанта 3:2 Лацио
Аякс Последние 20 матчей: + = -
ВВВ-Венло 0:13 Аякс Аякс 0:1 Ливерпуль Аякс 5:1 Херенвен Гронинген 1:0 Аякс
Аякс 2:1 Витесс Аякс 3:0 Ваалвейк Спарта Роттердам 0:1 Аякс Аякс 1:0 Аугсбург Аякс 2:2 Унион Берлин Аякс 2:1 Айнтрахт Фр Аякс 1:0 Герта Аякс 5:2 Хольштайн Киль Ред Булл Зальцбург 1:4 Аякс Аякс 2:0 Вольфсбергер Аякс 5:1 Утрехт Аякс 6:1 Ваалвейк Херенвен 1:3 Аякс Утрехт 2:0 Аякс Аякс 0:2 АЗ Алкмаар Аякс 2:1 Хетафе

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Аякс Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Митьюлланд Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Аякс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 октября 2020, осталось 9 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 169
    Аталанта 78.1% (132)
    X 16.6% (28)
    Аякс 5.3% (9)
    Все прогнозы
    2.98 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аталанта
    Ничья
    Аякс
    1.95
    4.45
    3.72
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.95 4.45 3.55
    1.88 4.20 3.55
    1.92 4.25 3.72
    1.89 4.42 3.71

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    6.10 1.11 5.20 1.14 3.35 1.40 2.41 1.53 2.06 1.82 2.01 2.03 1.82 2.05 1.55 2.65 1.35 3.20 1.17 4.60 1.13 5.40 1.04 9.10 1.08 7.20
    8.10 1.08 6.75 1.11 3.18 1.36 2.66 1.49 2.17 1.78 1.70 2.20 1.37 3.15 1.22 4.95 1.19 4.85 1.09 8.00
    7.43 1.12 3.40 1.35 2.76 1.50 2.31 1.68 2.04 1.87 1.83 2.07 1.62 2.41 1.55 2.61 1.43 2.99 1.17 5.76
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.10 1.38 1.81 2.00 1.37 3.15
    4.95 1.18 3.64 1.29 1.93 1.87 1.48 2.68 1.30 3.52
    3.49 1.35 2.37 1.65 1.94 1.96 1.68 2.31 1.42 3.08
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    2.40 1.62 1.79 1.96 1.39 2.90
    5.85 1.13 5.30 1.16 2.59 1.51 1.85 1.95 1.53 2.53 1.22 4.25

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.40 3.50
    Букмекер Да Нет
    2.80 1.44
    Букмекер Да Нет
    2.44 1.55
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    Прогнозы на матч Аталанта - Аякс

    Исход игры
    Аталанта
    78.1% (132)
    Ничья
    16.6% (28)
    Аякс
    5.3% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    79.27% (130)
    Меньше
    20.73% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    85.98% (141)
    Нет
    14.02% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Аталанта
    40.8% (69)
    3:1 Аталанта
    11.2% (19)
    3:2 Аталанта
    10.1% (17)
    1:1 Ничья
    7.7% (13)
    2:0 Аталанта
    7.1% (12)
    2:2 Ничья
    5.9% (10)
    1:0 Аталанта
    3.6% (6)
    4:2 Аталанта
    2.4% (4)
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