Аталанта
Позже
Стадион: Гевисс Стэдиум
Аякс
33
Хатебур
Ханс
11
Фройлер
Ремо
72
Иличич
Йосип
91
Сапата
Дуван
24
Онана
Андре
17
Блинд
Дэйли
10
Тадич
Душан
39
Антони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хатебур ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
-
72 Иличич ЙосипПолузащитник
- Полузащитник
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Мохика ХоанПолузащитник
-
79 Траоре АмадНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Полузащитник
-
39 АнтониНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сапата Дуван
|1
|1
|2.
|Гомес Алехандро
|1
|1
|3.
|Муриэль Луис
|1
|1
|4.
|Миранчук Алексей
|1
|1
|5.
|Иличич Йосип
|0
|0
|6.
|Ромеро Кристиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ромеро Кристиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Промес Куинси
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аталанта
|0
|25% (1)
|50% (2)
|0
|0
|25% (1)
|Аякс
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Аталанта Последние 20 матчей: + = -Аталанта 1:3 Сампдория Митьюлланд 0:4 Аталанта Наполи 4:1 Аталанта Аталанта 5:2 Кальяри
Лацио 1:4 Аталанта Торино 2:4 Аталанта Аталанта 4:1 Про Сесто Аталанта 1:2 ПСЖ Аталанта 0:2 Интер Милан Парма 1:2 Аталанта Милан 1:1 Аталанта Аталанта 1:0 Болонья Верона 1:1 Аталанта Аталанта 6:2 Брешия Ювентус 2:2 Аталанта Аталанта 2:0 Сампдория Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 2:0 Наполи Удинезе 2:3 Аталанта Аталанта 3:2 Лацио
Аякс Последние 20 матчей: + = -ВВВ-Венло 0:13 Аякс Аякс 0:1 Ливерпуль Аякс 5:1 Херенвен Гронинген 1:0 Аякс
Аякс 2:1 Витесс Аякс 3:0 Ваалвейк Спарта Роттердам 0:1 Аякс Аякс 1:0 Аугсбург Аякс 2:2 Унион Берлин Аякс 2:1 Айнтрахт Фр Аякс 1:0 Герта Аякс 5:2 Хольштайн Киль Ред Булл Зальцбург 1:4 Аякс Аякс 2:0 Вольфсбергер Аякс 5:1 Утрехт Аякс 6:1 Ваалвейк Херенвен 1:3 Аякс Утрехт 2:0 Аякс Аякс 0:2 АЗ Алкмаар Аякс 2:1 Хетафе
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|6.10
|1.11
|5.20
|1.14
|3.35
|1.40
|2.41
|1.53
|2.06
|1.82
|2.01
|2.03
|1.82
|2.05
|1.55
|2.65
|—
|—
|1.35
|3.20
|1.17
|4.60
|1.13
|5.40
|1.04
|9.10
|1.08
|7.20
|8.10
|1.08
|6.75
|1.11
|3.18
|1.36
|2.66
|1.49
|—
|—
|2.17
|1.78
|—
|—
|1.70
|2.20
|—
|—
|1.37
|3.15
|1.22
|4.95
|1.19
|4.85
|1.09
|8.00
|—
|—
|7.43
|1.12
|—
|—
|3.40
|1.35
|2.76
|1.50
|2.31
|1.68
|2.04
|1.87
|1.83
|2.07
|1.62
|2.41
|1.55
|2.61
|1.43
|2.99
|—
|—
|1.17
|5.76
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Аталанта - Аякс
Исход игры
Аталанта
78.1% (132)
Ничья
16.6% (28)
Аякс
5.3% (9)
Тотал 2.5
Больше
79.27% (130)
Меньше
20.73% (34)
Обе команды забьют
Да
85.98% (141)
Нет
14.02% (23)
Популярный счёт
2:1 Аталанта
40.8% (69)
3:1 Аталанта
11.2% (19)
3:2 Аталанта
10.1% (17)
1:1 Ничья
7.7% (13)
2:0 Аталанта
7.1% (12)
2:2 Ничья
5.9% (10)
1:0 Аталанта
3.6% (6)
4:2 Аталанта
2.4% (4)
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