Аталанта
Позже
Стадион: Гевисс Стэдиум
Аякс
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сапата Дуван
|1
|1
|2.
|Гомес Алехандро
|1
|1
|3.
|Муриэль Луис
|1
|1
|4.
|Миранчук Алексей
|1
|1
|5.
|Иличич Йосип
|0
|0
|6.
|Ромеро Кристиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ромеро Кристиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Промес Куинси
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аталанта
|0
|25% (1)
|50% (2)
|0
|0
|25% (1)
|Аякс
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Аталанта Последние 20 матчей: +13 =3 -4Аталанта 1:3 Сампдория Митьюлланд 0:4 Аталанта Наполи 4:1 Аталанта Аталанта 5:2 Кальяри
Лацио 1:4 Аталанта Торино 2:4 Аталанта Аталанта 4:1 Про Сесто Аталанта 1:2 ПСЖ Аталанта 0:2 Интер Милан Парма 1:2 Аталанта Милан 1:1 Аталанта Аталанта 1:0 Болонья Верона 1:1 Аталанта Аталанта 6:2 Брешия Ювентус 2:2 Аталанта Аталанта 2:0 Сампдория Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 2:0 Наполи Удинезе 2:3 Аталанта Аталанта 3:2 Лацио
Аякс Последние 20 матчей: +15 =1 -4ВВВ-Венло 0:13 Аякс Аякс 0:1 Ливерпуль Аякс 5:1 Херенвен Гронинген 1:0 Аякс
Аякс 2:1 Витесс Аякс 3:0 Ваалвейк Спарта Роттердам 0:1 Аякс Аякс 1:0 Аугсбург Аякс 2:2 Унион Берлин Аякс 2:1 Айнтрахт Фр Аякс 1:0 Герта Аякс 5:2 Хольштайн Киль Ред Булл Зальцбург 1:4 Аякс Аякс 2:0 Вольфсбергер Аякс 5:1 Утрехт Аякс 6:1 Ваалвейк Херенвен 1:3 Аякс Утрехт 2:0 Аякс Аякс 0:2 АЗ Алкмаар Аякс 2:1 Хетафе
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.80
|1.08
|5.90
|1.11
|3.30
|1.35
|2.65
|1.48
|—
|—
|1.99
|1.89
|1.81
|2.10
|1.62
|2.44
|1.42
|2.90
|1.22
|4.30
|1.17
|4.70
|1.06
|7.70
|7.30
|1.10
|6.25
|1.13
|3.26
|1.35
|2.62
|1.50
|—
|—
|1.98
|1.92
|—
|—
|1.58
|2.41
|1.40
|3.00
|1.22
|4.40
|1.17
|5.15
|1.07
|8.90
|7.98
|1.11
|—
|—
|3.37
|1.36
|2.70
|1.51
|2.25
|1.71
|1.99
|1.92
|1.77
|2.16
|1.56
|2.58
|1.38
|3.25
|—
|—
|1.16
|6.05
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Аталанта - Аякс
Исход игры
Аталанта
82.4% (42)
Ничья
15.7% (8)
Аякс
2% (1)
Тотал 2.5
Больше
79.59% (39)
Меньше
20.41% (10)
Обе команды забьют
Да
87.76% (43)
Нет
12.24% (6)
Популярный счёт
2:1 Аталанта
43.1% (22)
3:1 Аталанта
15.7% (8)
1:1 Ничья
7.8% (4)
3:2 Аталанта
7.8% (4)
1:0 Аталанта
5.9% (3)
2:0 Аталанта
5.9% (3)
3:3 Ничья
3.9% (2)
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