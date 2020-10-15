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Аталанта
 
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Стадион:
Аякс

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сапата Дуван 1 1
2. Гомес Алехандро 1 1
3. Муриэль Луис 1 1
4. Миранчук Алексей 1 1
5. Иличич Йосип 0 0
6. Ромеро Кристиан 0 0
Аякс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Аталанта
# Игрок      
1. Ромеро Кристиан 1 0
Аякс
# Игрок      
1. Промес Куинси 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аталанта 0 25% (1) 50% (2) 0 0 25% (1)
 Аякс 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Аталанта Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Аталанта 1:3 Сампдория Митьюлланд 0:4 Аталанта Наполи 4:1 Аталанта Аталанта 5:2 Кальяри
Лацио 1:4 Аталанта Торино 2:4 Аталанта Аталанта 4:1 Про Сесто Аталанта 1:2 ПСЖ Аталанта 0:2 Интер Милан Парма 1:2 Аталанта Милан 1:1 Аталанта Аталанта 1:0 Болонья Верона 1:1 Аталанта Аталанта 6:2 Брешия Ювентус 2:2 Аталанта Аталанта 2:0 Сампдория Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 2:0 Наполи Удинезе 2:3 Аталанта Аталанта 3:2 Лацио
Аякс Последние 20 матчей: +15 =1 -4
ВВВ-Венло 0:13 Аякс Аякс 0:1 Ливерпуль Аякс 5:1 Херенвен Гронинген 1:0 Аякс
Аякс 2:1 Витесс Аякс 3:0 Ваалвейк Спарта Роттердам 0:1 Аякс Аякс 1:0 Аугсбург Аякс 2:2 Унион Берлин Аякс 2:1 Айнтрахт Фр Аякс 1:0 Герта Аякс 5:2 Хольштайн Киль Ред Булл Зальцбург 1:4 Аякс Аякс 2:0 Вольфсбергер Аякс 5:1 Утрехт Аякс 6:1 Ваалвейк Херенвен 1:3 Аякс Утрехт 2:0 Аякс Аякс 0:2 АЗ Алкмаар Аякс 2:1 Хетафе

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аталанта Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Ливерпуль Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Аякс Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4. Митьюлланд Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Аякс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 октября 2020, осталось 2 дня 20 часов 41 минуту.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 51
    Аталанта 82.4% (42)
    X 15.7% (8)
    Аякс 2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аталанта
    Ничья
    Аякс
    1.79
    4.50
    4.30
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.75 4.30 4.20
    1.77 4.50 4.10
    1.76 4.45 4.30
    1.79 4.40 4.19

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    6.80 1.08 5.90 1.11 3.30 1.35 2.65 1.48 1.99 1.89 1.81 2.10 1.62 2.44 1.42 2.90 1.22 4.30 1.17 4.70 1.06 7.70
    7.30 1.10 6.25 1.13 3.26 1.35 2.62 1.50 1.98 1.92 1.58 2.41 1.40 3.00 1.22 4.40 1.17 5.15 1.07 8.90
    7.98 1.11 3.37 1.36 2.70 1.51 2.25 1.71 1.99 1.92 1.77 2.16 1.56 2.58 1.38 3.25 1.16 6.05
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.20 1.36 1.85 1.95 1.39 3.05
    4.65 1.20 3.26 1.34 1.88 1.92 1.39 3.00 1.25 3.95
    3.25 1.38 2.24 1.71 1.85 2.06 1.61 2.46 1.37 3.35
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    2.44 1.52 1.82 1.92 1.47 2.55
    5.85 1.13 5.05 1.17 2.40 1.57 1.79 2.02 1.46 2.72 1.19 4.70

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.38 3.05
    Букмекер Да Нет
    3.10 1.37
    Букмекер Да Нет
    2.28 1.62
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    Прогнозы на матч Аталанта - Аякс

    Исход игры
    Аталанта
    82.4% (42)
    Ничья
    15.7% (8)
    Аякс
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    79.59% (39)
    Меньше
    20.41% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    87.76% (43)
    Нет
    12.24% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Аталанта
    43.1% (22)
    3:1 Аталанта
    15.7% (8)
    1:1 Ничья
    7.8% (4)
    3:2 Аталанта
    7.8% (4)
    1:0 Аталанта
    5.9% (3)
    2:0 Аталанта
    5.9% (3)
    3:3 Ничья
    3.9% (2)
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