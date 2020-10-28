Висла Краков
1:1
Второй тайм: 52'
Стадион: Мейски им. Хенрика Реймана
Лехия Гданьск
17' Желтая карточкаШот Давид
17' Желтая карточкаКубицки Ярослав
1:0
30' ГолСалес Жеан Карлос
1:1
35' ГолНалепа Михал
43
Шот
Давид
18
Чука
Виктор
40
Йебоа
Яв
99
Форбс
Браун
12
Куцяк
Душан
19
Фила
Карол
25
Налепа
Михал
15
Сайеф
Кеннет
20
Конрадо
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Шот ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Чука ВикторПолузащитник
-
40 Йебоа ЯвНападающий
-
99 Форбс БраунНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
19 Нипзуй ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Artur Skowronek
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
-
19 Фила КаролЗащитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Сайеф КеннетПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 КонрадоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Малоча МариоЗащитник
-
32 Маулана ЭгиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
Ход матча
17'
17'
30'
35'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чука Виктор
|3
|0.38
|2.
|Салес Жеан Карлос
|3 (1)
|0.38
|3.
|Йебоа Яв
|2
|0.25
|4.
|Блащиковский Якуб
|2
|0.25
|5.
|Плевка Патрик
|1
|0.13
|6.
|Фрыдрых Михал
|1
|0.13
|7.
|Форбс Браун
|1
|0.13
|8.
|Савич Стефан V
|0
|0
|9.
|Садлок Мацей
|0
|0
|10.
|David Abramowicz
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пайшау Флавиу
|5 (2)
|0.63
|2.
|Налепа Михал
|2
|0.25
|3.
|Зволински Лукаш
|2
|0.25
|4.
|Хайдари Омран
|1
|0.13
|5.
|Конрадо
|1
|0.13
|6.
|Петшак Рафаль
|0
|0
|7.
|Гаёс Мацей
|0
|0
|8.
|Кубицки Ярослав
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шот Давид
|3
|0
|2.
|Баша Вуллнет
|2
|0
|3.
|Садлок Мацей
|2
|0
|4.
|Фрыдрых Михал
|2
|0
|5.
|Мехремич Ади
|2
|0
|6.
|Салес Жеан Карлос
|1
|0
|7.
|Форбс Браун
|1
|0
|8.
|Бурлига Лукаш
|1
|0
|9.
|Жуков Георгий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Налепа Михал
|3
|1
|2.
|Кубицки Ярослав
|3
|0
|3.
|Маковский Томаш
|3
|0
|4.
|Куцяк Душан
|2
|0
|5.
|Сопочко Матеуш
|2
|0
|6.
|Копац Бартош
|1
|0
|7.
|Конрадо
|1
|0
|8.
|Сайеф Кеннет
|1
|0
|9.
|Фила Карол
|1
|0
|10.
|Калузиньски Якуб
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Висла Краков
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|25% (3)
|33.33% (4)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|Лехия Гданьск
|10% (1)
|10% (1)
|30% (3)
|0
|30% (3)
|20% (2)
Предыдущие игры
Висла Краков Последние 20 матчей: + = -Висла Краков 3:0 Подбескидзе Сталь Мелец 0:6 Висла Краков Гурник Забже 0:0 Висла Краков Висла Краков 0:3 Висла Плоцк
Погонь Щецин 2:2 Висла Краков Сталь Мелец 0:2 Висла Краков Висла Краков 1:3 Шлёнск Ягеллония 1:1 Висла Краков Островец-Свентокшиски 2:1 Висла Краков Подбескидзе 0:1 Висла Краков Висла Краков 4:2 Сталь Мелец Висла Краков 0:1 Арка Гдыня Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Висла Краков 1:1 Корона Кельце ЛКС Лодзь 1:2 Висла Краков Гурник Забже 0:1 Висла Краков Висла Краков 1:0 Висла Плоцк Ракув 3:1 Висла Краков Арка Гдыня 0:0 Висла Краков Висла Краков 3:2 Ракув
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: + = -Заглембе Любин 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Лехия Гданьск 4:0 Подбескидзе Лехия Гданьск 4:2 Сталь Мелец
Гурник Забже 3:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Ракув Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск Сталь Сталёва-Воля 0:4 Лехия Гданьск Краковия 3:2 Лехия Гданьск Шлёнск 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:0 Легия Лех 3:2 Лехия Гданьск Лех 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:3 Краковия Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Пяст Погонь Щецин 0:1 Лехия Гданьск Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Краковия Гурник Забже 2:2 Лехия Гданьск
Последние игры между собой
Висла Краков: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Лехия Гданьск: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Лехия Гданьск 1:1 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса Висла Краков 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса Висла Краков 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:1 Висла Краков Экстракласса Лехия Гданьск 2:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 3:3 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:2 Висла Краков Ekstraklasa Final Round Лехия Гданьск 1:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 3:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:2 Висла Краков Экстракласса Лехия Гданьск 0:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 0:1 Лехия Гданьск Кубок Польши Висла Краков 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 0:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|8
|6
|1
|1
|20 - 9
|19
|2.
|Гурник Забже
|8
|5
|1
|2
|14 - 8
|16
|3.
|Заглембе Любин
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|4.
|Легия
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|5.
|Шлёнск
|8
|4
|1
|3
|13 - 9
|13
|6.
|Погонь Щецин
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|7.
|Ягеллония
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|8.
|Лехия Гданьск
|1:1
|8
|3
|2
|3
|12 - 11
|11
|9.
|Краковия
|8
|2
|5
|1
|11 - 11
|11
|10.
|Висла Краков
|1:1
|8
|2
|4
|2
|14 - 10
|10
|11.
|Лех
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|12.
|Висла Плоцк
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|13.
|Варта Познань
|7
|2
|1
|4
|5 - 6
|7
|14.
|Сталь Мелец
|8
|1
|2
|5
|8 - 19
|5
|15.
|Подбескидзе
|8
|1
|2
|5
|9 - 21
|5
|16.
|Пяст
|8
|0
|2
|6
|5 - 14
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Висла Краков» – «Лехия Гданьск» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Висла Краков» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лехия Гданьск» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Висла Краков» – «Лехия Гданьск», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|—
|—
|9.50
|1.03
|6.50
|1.09
|—
|—
|3.10
|1.33
|—
|—
|4.70
|1.17
|1.83
|1.97
|1.61
|2.31
|—
|—
|1.87
|1.87
|—
|—
|1.19
|4.40
|—
|—
|1.25
|3.75
|1.05
|9.10
|1.05
|8.50
|
|10.50
|1.01
|9.50
|1.03
|3.98
|1.23
|—
|—
|3.15
|1.36
|—
|—
|2.12
|1.80
|—
|—
|1.64
|2.26
|—
|—
|1.42
|2.78
|—
|—
|1.18
|4.35
|—
|—
|1.13
|4.95
|1.03
|8.60
|1.07
|6.70
|
|—
|—
|—
|—
|2.92
|1.43
|2.55
|1.55
|2.17
|1.74
|1.83
|2.05
|4.57
|1.22
|1.47
|2.80
|3.26
|1.36
|2.32
|1.65
|1.93
|1.95
|1.67
|2.29
|1.41
|3.04
|1.43
|2.93
|1.25
|4.11
|—
|—
|—
|—