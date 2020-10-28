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Висла Краков
1:1
Второй тайм: 52'

Стадион:
Лехия Гданьск
0'
17' Желтая карточка
Шот Давид
17' Желтая карточка
Кубицки Ярослав
1:0
30' Гол
Салес Жеан Карлос
1:1
35' Гол
Налепа Михал
52'
22
Бухалик
Михал
43
Шот
Давид
25
Фрыдрых
Михал
4
Садлок
Мацей
33
David
Abramowicz
80
Плевка
Патрик
10
Жуков
Георгий
18
Чука
Виктор
40
Йебоа
Яв
99
Форбс
Браун
15
Салес
Жеан
Карлос
12
Куцяк
Душан
19
Фила
Карол
25
Налепа
Михал
5
Копац
Бартош
2
Петшак
Рафаль
36
Маковский
Томаш
6
Кубицки
Ярослав
15
Сайеф
Кеннет
8
Хайдари
Омран
28
Пайшау
Флавиу
20
Конрадо
Висла Краков
4-3-3
Лехия Гданьск
4-2-1-3

Бомбардиры внутри турнира

Висла Краков
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чука Виктор 3 0.38
2. Салес Жеан Карлос 3 (1) 0.38
3. Йебоа Яв 2 0.25
4. Блащиковский Якуб 2 0.25
5. Плевка Патрик 1 0.13
6. Фрыдрых Михал 1 0.13
7. Форбс Браун 1 0.13
8. Савич Стефан V 0 0
9. Садлок Мацей 0 0
10. David Abramowicz 0 0
Лехия Гданьск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пайшау Флавиу 5 (2) 0.63
2. Налепа Михал 2 0.25
3. Зволински Лукаш 2 0.25
4. Хайдари Омран 1 0.13
5. Конрадо 1 0.13
6. Петшак Рафаль 0 0
7. Гаёс Мацей 0 0
8. Кубицки Ярослав 0 0

Карточки

Висла Краков
# Игрок      
1. Шот Давид 3 0
2. Баша Вуллнет 2 0
3. Садлок Мацей 2 0
4. Фрыдрых Михал 2 0
5. Мехремич Ади 2 0
6. Салес Жеан Карлос 1 0
7. Форбс Браун 1 0
8. Бурлига Лукаш 1 0
9. Жуков Георгий 1 0
Лехия Гданьск
# Игрок      
1. Налепа Михал 3 1
2. Кубицки Ярослав 3 0
3. Маковский Томаш 3 0
4. Куцяк Душан 2 0
5. Сопочко Матеуш 2 0
6. Копац Бартош 1 0
7. Конрадо 1 0
8. Сайеф Кеннет 1 0
9. Фила Карол 1 0
10. Калузиньски Якуб 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Висла Краков 16.67% (2) 8.33% (1) 25% (3) 33.33% (4) 8.33% (1) 8.33% (1)
 Лехия Гданьск 10% (1) 10% (1) 30% (3) 0 30% (3) 20% (2)

Предыдущие игры

Висла Краков Последние 20 матчей: + = -
Висла Краков 3:0 Подбескидзе Сталь Мелец 0:6 Висла Краков Гурник Забже 0:0 Висла Краков Висла Краков 0:3 Висла Плоцк
Погонь Щецин 2:2 Висла Краков Сталь Мелец 0:2 Висла Краков Висла Краков 1:3 Шлёнск Ягеллония 1:1 Висла Краков Островец-Свентокшиски 2:1 Висла Краков Подбескидзе 0:1 Висла Краков Висла Краков 4:2 Сталь Мелец Висла Краков 0:1 Арка Гдыня Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Висла Краков 1:1 Корона Кельце ЛКС Лодзь 1:2 Висла Краков Гурник Забже 0:1 Висла Краков Висла Краков 1:0 Висла Плоцк Ракув 3:1 Висла Краков Арка Гдыня 0:0 Висла Краков Висла Краков 3:2 Ракув
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: + = -
Заглембе Любин 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Лехия Гданьск 4:0 Подбескидзе Лехия Гданьск 4:2 Сталь Мелец
Гурник Забже 3:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Ракув Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск Сталь Сталёва-Воля 0:4 Лехия Гданьск Краковия 3:2 Лехия Гданьск Шлёнск 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:0 Легия Лех 3:2 Лехия Гданьск Лех 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:3 Краковия Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Пяст Погонь Щецин 0:1 Лехия Гданьск Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Краковия Гурник Забже 2:2 Лехия Гданьск

Последние игры между собой

Висла Краков: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Лехия Гданьск: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Висла Краков 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 0:0 Висла Краков Экстракласса Лехия Гданьск 1:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 5:2 Лехия Гданьск Экстракласса
Лехия Гданьск 1:1 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса Висла Краков 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса Висла Краков 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:1 Висла Краков Экстракласса Лехия Гданьск 2:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 3:3 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:2 Висла Краков Ekstraklasa Final Round Лехия Гданьск 1:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 3:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:2 Висла Краков Экстракласса Лехия Гданьск 0:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 0:1 Лехия Гданьск Кубок Польши Висла Краков 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 0:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 8 6 1 1 20 - 9 19
2. Гурник Забже 8 5 1 2 14 - 8 16
3. Заглембе Любин 8 4 2 2 10 - 7 14
4. Легия 7 4 1 2 9 - 8 13
5. Шлёнск 8 4 1 3 13 - 9 13
6. Погонь Щецин 6 3 2 1 6 - 4 11
7. Ягеллония 7 3 2 2 8 - 7 11
8. Лехия Гданьск 1:1 8 3 2 3 12 - 11 11
9. Краковия 8 2 5 1 11 - 11 11
10. Висла Краков 1:1 8 2 4 2 14 - 10 10
11. Лех 7 2 3 2 13 - 11 9
12. Висла Плоцк 8 2 3 3 10 - 12 9
13. Варта Познань 7 2 1 4 5 - 6 7
14. Сталь Мелец 8 1 2 5 8 - 19 5
15. Подбескидзе 8 1 2 5 9 - 21 5
16. Пяст 8 0 2 6 5 - 14 2
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Налепа Михал бьет в цель!
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Jean Carlos бьет в цель!
  • Желтая карточка
    17'
    Кубицки Ярослав получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Шот Давид получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski im. Henryka Reymana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Висла Краков
Ничья
Лехия Гданьск
3.25
3.45
2.90
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.60 3.20 2.55
Бонус: 5 000 ₽ 2.90 2.65 2.80
Бонус: 5 000 ₽ 2.73 3.45 2.45
  3.25 2.58 2.90

Самый высокий коэффициент на матч «Висла Краков» – «Лехия Гданьск» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Висла Краков» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лехия Гданьск» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Висла Краков» – «Лехия Гданьск», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.50 1.03 6.50 1.09 3.10 1.33 4.70 1.17 1.83 1.97 1.61 2.31 1.87 1.87 1.19 4.40 1.25 3.75 1.05 9.10 1.05 8.50
10.50 1.01 9.50 1.03 3.98 1.23 3.15 1.36 2.12 1.80 1.64 2.26 1.42 2.78 1.18 4.35 1.13 4.95 1.03 8.60 1.07 6.70
2.92 1.43 2.55 1.55 2.17 1.74 1.83 2.05 4.57 1.22 1.47 2.80 3.26 1.36 2.32 1.65 1.93 1.95 1.67 2.29 1.41 3.04 1.43 2.93 1.25 4.11
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75
2.10 1.73 1.45 2.62 1.15 4.90 1.03 10.00
3.20 1.35 2.12 1.72 1.51 2.56 1.17 5.00 1.12 6.20
1.99 1.89 1.63 2.35 1.28 3.81 1.68 2.28 1.49 2.77 1.26 4.06 1.13 6.33
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.33 1.82 1.92 1.33 2.95
4.30 1.22 3.04 1.38 1.82 1.99 1.36 3.15 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.42 2.75
Букмекер Да Нет
4.10 1.20
Букмекер Да Нет
3.00 1.38
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