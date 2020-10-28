Висла Краков
1:3
Конец матча
Стадион: Мейски им. Хенрика Реймана
Лехия Гданьск
17' Желтая карточкаШот Давид
17' Желтая карточкаКубицки Ярослав
1:0
30' ГолСалес Жеан Карлос
1:1
35' ГолНалепа Михал
1:2
54' Гол в свои воротаСадлок Мацей
61' Желтая карточкаЧука Виктор
68' Желтая карточкаСадлок Мацей
1:3
69' ПенальтиПайшау Флавиу
74' Желтая карточкаБурлига Лукаш
43
Шот
Давид
18
Чука
Виктор
40
Йебоа
Яв
99
Форбс
Браун
12
Куцяк
Душан
19
Фила
Карол
25
Налепа
Михал
15
Сайеф
Кеннет
20
Конрадо
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Шот ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Чука ВикторПолузащитник
-
40 Йебоа ЯвНападающий
-
99 Форбс БраунНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
19 Нипзуй ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Artur Skowronek
- Основной состав
-
12 Куцяк ДушанВратарь
-
19 Фила КаролЗащитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Сайеф КеннетПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 КонрадоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Малоча МариоЗащитник
-
32 Маулана ЭгиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
Ход матча
17'
17'
30'
35'
1:1
54'
1:2
61'
68'
69'
1:3
74'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чука Виктор
|3
|0.38
|2.
|Салес Жеан Карлос
|3 (1)
|0.38
|3.
|Йебоа Яв
|2
|0.25
|4.
|Блащиковский Якуб
|2
|0.25
|5.
|Плевка Патрик
|1
|0.13
|6.
|Фрыдрых Михал
|1
|0.13
|7.
|Форбс Браун
|1
|0.13
|8.
|Савич Стефан V
|0
|0
|9.
|Садлок Мацей
|0
|0
|10.
|David Abramowicz
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пайшау Флавиу
|6 (3)
|0.75
|2.
|Налепа Михал
|2
|0.25
|3.
|Зволински Лукаш
|2
|0.25
|4.
|Хайдари Омран
|1
|0.13
|5.
|Конрадо
|1
|0.13
|6.
|Петшак Рафаль
|0
|0
|7.
|Гаёс Мацей
|0
|0
|8.
|Кубицки Ярослав
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Садлок Мацей
|3
|0
|2.
|Шот Давид
|3
|0
|3.
|Баша Вуллнет
|2
|0
|4.
|Фрыдрых Михал
|2
|0
|5.
|Бурлига Лукаш
|2
|0
|6.
|Мехремич Ади
|2
|0
|7.
|Салес Жеан Карлос
|1
|0
|8.
|Форбс Браун
|1
|0
|9.
|Жуков Георгий
|1
|0
|10.
|Чука Виктор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Налепа Михал
|3
|1
|2.
|Кубицки Ярослав
|3
|0
|3.
|Маковский Томаш
|3
|0
|4.
|Куцяк Душан
|2
|0
|5.
|Сопочко Матеуш
|2
|0
|6.
|Копац Бартош
|1
|0
|7.
|Конрадо
|1
|0
|8.
|Сайеф Кеннет
|1
|0
|9.
|Фила Карол
|1
|0
|10.
|Калузиньски Якуб
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Висла Краков
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|30.77% (4)
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|Лехия Гданьск
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|33.33% (4)
|0
|33.33% (4)
|16.67% (2)
Предыдущие игры
Висла Краков Последние 20 матчей: + = -Висла Краков 3:0 Подбескидзе Сталь Мелец 0:6 Висла Краков Гурник Забже 0:0 Висла Краков Висла Краков 0:3 Висла Плоцк
Погонь Щецин 2:2 Висла Краков Сталь Мелец 0:2 Висла Краков Висла Краков 1:3 Шлёнск Ягеллония 1:1 Висла Краков Островец-Свентокшиски 2:1 Висла Краков Подбескидзе 0:1 Висла Краков Висла Краков 4:2 Сталь Мелец Висла Краков 0:1 Арка Гдыня Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Висла Краков 1:1 Корона Кельце ЛКС Лодзь 1:2 Висла Краков Гурник Забже 0:1 Висла Краков Висла Краков 1:0 Висла Плоцк Ракув 3:1 Висла Краков Арка Гдыня 0:0 Висла Краков Висла Краков 3:2 Ракув
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: + = -Заглембе Любин 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Лехия Гданьск 4:0 Подбескидзе Лехия Гданьск 4:2 Сталь Мелец
Гурник Забже 3:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Ракув Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск Сталь Сталёва-Воля 0:4 Лехия Гданьск Краковия 3:2 Лехия Гданьск Шлёнск 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:0 Легия Лех 3:2 Лехия Гданьск Лех 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:3 Краковия Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:0 Пяст Погонь Щецин 0:1 Лехия Гданьск Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:3 Краковия Гурник Забже 2:2 Лехия Гданьск
Последние игры между собой
Висла Краков: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Лехия Гданьск: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Лехия Гданьск 1:1 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:1 Лехия Гданьск Экстракласса Висла Краков 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса Висла Краков 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 3:1 Висла Краков Экстракласса Лехия Гданьск 2:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 3:3 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:2 Висла Краков Ekstraklasa Final Round Лехия Гданьск 1:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 3:1 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 2:2 Висла Краков Экстракласса Лехия Гданьск 0:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 0:1 Лехия Гданьск Кубок Польши Висла Краков 3:0 Лехия Гданьск Экстракласса Лехия Гданьск 0:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|8
|6
|1
|1
|20 - 9
|19
|2.
|Гурник Забже
|8
|5
|1
|2
|14 - 8
|16
|3.
|Заглембе Любин
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|4.
|Легия
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|5.
|Шлёнск
|8
|4
|1
|3
|13 - 9
|13
|6.
|Лехия Гданьск
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|7.
|Погонь Щецин
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|8.
|Ягеллония
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|9.
|Краковия
|8
|2
|5
|1
|11 - 11
|11
|10.
|Лех
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|11.
|Висла Краков
|8
|2
|3
|3
|14 - 12
|9
|12.
|Висла Плоцк
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|13.
|Варта Познань
|7
|2
|1
|4
|5 - 6
|7
|14.
|Сталь Мелец
|8
|1
|2
|5
|8 - 19
|5
|15.
|Подбескидзе
|8
|1
|2
|5
|9 - 21
|5
|16.
|Пяст
|8
|0
|2
|6
|5 - 14
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Висла Краков» – «Лехия Гданьск» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Висла Краков» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лехия Гданьск» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Висла Краков» – «Лехия Гданьск», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|—
|—
|9.50
|1.03
|6.50
|1.09
|—
|—
|3.10
|1.33
|—
|—
|4.70
|1.17
|1.83
|1.97
|1.61
|2.31
|—
|—
|3.25
|1.31
|—
|—
|1.19
|4.40
|—
|—
|1.90
|1.85
|—
|—
|1.05
|9.10
|1.13
|5.40
|
|10.50
|1.01
|9.50
|1.03
|3.98
|1.23
|—
|—
|3.15
|1.36
|—
|—
|2.12
|1.80
|—
|—
|1.64
|2.26
|—
|—
|1.42
|2.78
|—
|—
|1.18
|4.35
|—
|—
|1.13
|4.95
|—
|—
|1.03
|8.60
|1.07
|6.70
|
|—
|—
|—
|—
|2.92
|1.43
|2.55
|1.55
|2.17
|1.74
|1.83
|2.05
|4.57
|1.22
|1.47
|2.80
|3.26
|1.36
|2.32
|1.65
|2.96
|1.43
|2.44
|1.59
|1.93
|1.95
|1.58
|2.47
|1.64
|2.34
|1.39
|3.10
|1.15
|5.77
|—
|—