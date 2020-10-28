А вот и момент у ворот "Краснодара"! Зиеш ворвался на правый край штрафной площади и из-под защитника мощно пробивал в ближний нижний угол - Сафонов успел сложиться, парировав мяч на угловой.

Спокойно отбились "быки" после подачи стандарта у своих ворот. Жаль, что не получилось организовать быструю контратаку.

Отличная атмосфера на трибунах стадиона "Краснодар". Местная публика давно ждала здесь Лиги чемпионов, и теперь надеется не разочароваться результатом поединка с европейским грандом.

ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "КРАСНОДАРА"! Ай-яй-яй! После прострела с правого фланга Чернов опоздал за Вернером, и сыграл в ногу нападающему.

10' Главное, конечно, чтобы "Краснодар" не потерял бдительной в защитной линии после такой пассивности соперника. Лондонцы, нет сомнений, могут взорваться в любой момент.

9' "Челси", по-прежнему, не проявляет никакой агрессии в своих наступательных действиях. Это нас, безусловно, устраивает.

8' Правым флангом очередную атаку хозяев пытался разогнать Смольников, но она ничем нам не запомнится, так как мяч был потерян российской командой.

7' После розыгрыша углового Рамирес пробивал по воротам "синих", но мяч после его попытки опустился на ворота.

6' А вот это уже было ОПАСНО! Уткин с правого края сместился в центр и на технику пробивал в дальний угол метров с 23-х - Менди в броске кончиками пальцев перевёл мяч на угловой.

5' Первую атаку провели наши ребята, и с дальней дистанции по воротам пробивал Берг, но намного выше ворот мяч улетел.

4' Мурад Мусаев сегодня у кромки поля руководит своей командой. Неделю назад ему ещё было нельзя это делать из-за отсутствия необходимой лицензии.

3' Лондонцы также не планируют бросаться в атаку с первых минут, просто пасуясь пока что поперёк поля в центральной зоне. Такое ощущение, что оба соперника побаиваются друг друга.

2' Встреча началась без особого сумбура. Краснодарцы в дебюте матча не пытаются идти в атаку либо высокий прессинг, всей командой расположившись на своей половине поля.