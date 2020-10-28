  1. Футбол
  2. Матчи
Краснодар
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Челси
0' 12'
39
Сафонов
Матвей
28
Смольников
Игорь
4
Мартынович
Александр
31
Кайо
Силва
18
Чернов
Евгений
47
Уткин
Даниил
52
Де
Вильена
Тонни
14
Олссон
Кристоффер
8
Газинский
Юрий
6
Рамирес
Кристьян
33
Берг
Маркус
16
Менди
Эдуар
28
Аспиликуэта
Сесар
15
Зума
Курт
2
Рюдигер
Антонио
21
Чилвел
Бенджамин
5
Жоржиньо
II
17
Ковачич
Матео
22
Зиеш
Хаким
29
Хаверц
Кай
20
Хадсон-Одои
Каллум
11
Вернер
Тимо
Краснодар
4-2-3-1
Челси
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рамирес Кристьян 1 1
2. Де Вильена Тонни 0 0
Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Краснодар
# Игрок      
1. Рамирес Кристьян 1 0
2. Олссон Кристоффер 1 0
Челси
# Игрок      
1. Жоржиньо II 1 0
2. Чилвел Бенджамин 1 0
3. Маунт Мэйсон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Краснодар 0 0 0 100% (1) 0 0
 Челси 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Краснодар Последние 20 матчей: + = -
Краснодар 1:3 Спартак Москва Ренн 1:1 Краснодар Краснодар 3:1 Рубин Динамо Москва 2:0 Краснодар
ПАОК 1:2 Краснодар Сочи 1:1 Краснодар Краснодар 2:1 ПАОК Краснодар 7:2 Химки Ротор 0:3 Краснодар Краснодар 1:1 Ростов Краснодар 1:1 ЦСКА Москва Урал 1:0 Краснодар Краснодар 2:0 Арсенал Тула Локомотив Москва 1:0 Краснодар Уфа 0:3 Краснодар Краснодар 4:0 Ахмат Краснодар 0:2 Динамо Москва Крылья Советов 0:0 Краснодар Краснодар 3:0 Урал Рубин 1:0 Краснодар
Челси Последние 20 матчей: + = -
Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Челси 0:0 Севилья Челси 3:3 Саутгемптон Челси 4:0 Кристал Пэлас
Тоттенхэм 1:1 Челси Вест Бромвич 3:3 Челси Челси 6:0 Барнсли Челси 0:2 Ливерпуль Брайтон 1:3 Челси Брайтон 1:1 Челси Бавария 4:1 Челси Арсенал 2:1 Челси Челси 2:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 5:3 Челси Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Челси 1:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Кристал Пэлас 2:3 Челси Челси 3:0 Уотфорд Вест Хэм 3:2 Челси

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
2. Краснодар 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
3. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Севилья Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
  • Первый тайм
  • Не забитый пенальти
    15'
    НЕТ ГОЛА!!!
  • Пенальти!
    14'
    ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "КРАСНОДАРА"! Ай-яй-яй! После прострела с правого фланга Чернов опоздал за Вернером, и сыграл в ногу нападающему.
  • 13'
    Отличная атмосфера на трибунах стадиона "Краснодар". Местная публика давно ждала здесь Лиги чемпионов, и теперь надеется не разочароваться результатом поединка с европейским грандом.
  • 12'
    Спокойно отбились "быки" после подачи стандарта у своих ворот. Жаль, что не получилось организовать быструю контратаку.
  • Опасный момент
    11'
    А вот и момент у ворот "Краснодара"! Зиеш ворвался на правый край штрафной площади и из-под защитника мощно пробивал в ближний нижний угол - Сафонов успел сложиться, парировав мяч на угловой.
  • 10'
    Главное, конечно, чтобы "Краснодар" не потерял бдительной в защитной линии после такой пассивности соперника. Лондонцы, нет сомнений, могут взорваться в любой момент.
  • 9'
    "Челси", по-прежнему, не проявляет никакой агрессии в своих наступательных действиях. Это нас, безусловно, устраивает.
  • 8'
    Правым флангом очередную атаку хозяев пытался разогнать Смольников, но она ничем нам не запомнится, так как мяч был потерян российской командой.
  • Угловой
    7'
    После розыгрыша углового Рамирес пробивал по воротам "синих", но мяч после его попытки опустился на ворота.
  • Опасный момент
    6'
    А вот это уже было ОПАСНО! Уткин с правого края сместился в центр и на технику пробивал в дальний угол метров с 23-х - Менди в броске кончиками пальцев перевёл мяч на угловой.
  • 5'
    Первую атаку провели наши ребята, и с дальней дистанции по воротам пробивал Берг, но намного выше ворот мяч улетел.
  • 4'
    Мурад Мусаев сегодня у кромки поля руководит своей командой. Неделю назад ему ещё было нельзя это делать из-за отсутствия необходимой лицензии.
  • 3'
    Лондонцы также не планируют бросаться в атаку с первых минут, просто пасуясь пока что поперёк поля в центральной зоне. Такое ощущение, что оба соперника побаиваются друг друга.
  • 2'
    Встреча началась без особого сумбура. Краснодарцы в дебюте матча не пытаются идти в атаку либо высокий прессинг, всей командой расположившись на своей половине поля.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Первыми с центра поля мяч разыграли футболисты "Краснодара".
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Krasnodar Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 9.50 5.70 1.35
Бонус: 5 000 ₽ 9.80 5.60 1.32
Бонус: 5 000 ₽ 10.00 5.60 1.34
  7.59 4.57 1.44

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
11.00 1.02 4.60 1.19 3.65 1.28 2.31 1.65 2.06 1.81 1.81 2.07 1.51 2.55 1.24 3.85 1.19 4.40 1.07 7.50 1.06 8.10
14.75 1.02 13.00 1.03 4.55 1.21 3.68 1.29 2.32 1.67 1.81 2.02 1.52 2.57 1.27 3.84 1.20 4.55 1.08 8.20
4.14 1.25 2.47 1.58 2.10 1.79 1.87 2.01 1.63 2.36 1.50 2.69 1.41 3.01 1.15 5.93
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.35 1.31 2.28 1.65 1.55 2.46 1.20 4.60
3.52 1.30 2.38 1.58 1.57 2.38 1.22 4.30 1.15 5.50
3.00 1.42 2.46 1.58 1.92 1.96 1.56 2.51 1.40 3.06 1.26 4.06
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.96 1.80 1.47 2.60 1.29 3.40
4.80 1.19 3.38 1.32 1.91 1.89 1.43 2.83 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.05 1.83
Букмекер Да Нет
5.10 1.16
Букмекер Да Нет
3.65 1.28
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Прогнозы на матч Краснодар 0:0 Челси

Исход игры
Краснодар
10.2% (18)
Ничья
15.3% (27)
Челси
74.4% (131)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (114)
Меньше
33.33% (57)
Обе команды забьют
Да
71.93% (123)
Нет
28.07% (48)
Популярный счёт
1:2 Челси
38.1% (67)
0:2 Челси
11.9% (21)
0:1 Челси
9.7% (17)
2:1 Краснодар
9.1% (16)
1:1 Ничья
9.1% (16)
1:3 Челси
8% (14)
0:3 Челси
4% (7)
2:2 Ничья
3.4% (6)
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