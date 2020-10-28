31
Кайо
Силва
47
Уткин
Даниил
33
Берг
Маркус
16
Менди
Эдуар
15
Зума
Курт
22
Зиеш
Хаким
29
Хаверц
Кай
11
Вернер
Тимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Кайо СилваЗащитник
- Защитник
-
47 Уткин ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Берг МаркусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
81 Сабуа ЛеонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мусаев Мурад
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
- Защитник
-
15 Зума КуртЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Зиеш ХакимПолузащитник
-
29 Хаверц КайПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Вернер ТимоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Зигер КарлоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Маунт МэйсонПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Жиру ОливьеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
30 Владение мячом, % 70
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рамирес Кристьян
|1
|1
|2.
|Де Вильена Тонни
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рамирес Кристьян
|1
|0
|2.
|Олссон Кристоффер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Жоржиньо II
|1
|0
|2.
|Чилвел Бенджамин
|1
|0
|3.
|Маунт Мэйсон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Краснодар
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Краснодар Последние 20 матчей: + = -Краснодар 1:3 Спартак Москва Ренн 1:1 Краснодар Краснодар 3:1 Рубин Динамо Москва 2:0 Краснодар
ПАОК 1:2 Краснодар Сочи 1:1 Краснодар Краснодар 2:1 ПАОК Краснодар 7:2 Химки Ротор 0:3 Краснодар Краснодар 1:1 Ростов Краснодар 1:1 ЦСКА Москва Урал 1:0 Краснодар Краснодар 2:0 Арсенал Тула Локомотив Москва 1:0 Краснодар Уфа 0:3 Краснодар Краснодар 4:0 Ахмат Краснодар 0:2 Динамо Москва Крылья Советов 0:0 Краснодар Краснодар 3:0 Урал Рубин 1:0 Краснодар
Челси Последние 20 матчей: + = -Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Челси 0:0 Севилья Челси 3:3 Саутгемптон Челси 4:0 Кристал Пэлас
Тоттенхэм 1:1 Челси Вест Бромвич 3:3 Челси Челси 6:0 Барнсли Челси 0:2 Ливерпуль Брайтон 1:3 Челси Брайтон 1:1 Челси Бавария 4:1 Челси Арсенал 2:1 Челси Челси 2:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 5:3 Челси Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Челси 1:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Кристал Пэлас 2:3 Челси Челси 3:0 Уотфорд Вест Хэм 3:2 Челси
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Краснодар» – «Челси» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Краснодар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Челси» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Краснодар» – «Челси», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|—
|—
|11.00
|1.02
|4.60
|1.19
|3.65
|1.28
|—
|—
|2.31
|1.65
|2.06
|1.81
|1.81
|2.07
|—
|—
|1.51
|2.55
|1.24
|3.85
|1.19
|4.40
|1.07
|7.50
|1.06
|8.10
|
|14.75
|1.02
|13.00
|1.03
|4.55
|1.21
|3.68
|1.29
|—
|—
|2.32
|1.67
|—
|—
|1.81
|2.02
|—
|—
|1.52
|2.57
|1.27
|3.84
|1.20
|4.55
|1.08
|8.20
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.14
|1.25
|—
|—
|2.47
|1.58
|2.10
|1.79
|1.87
|2.01
|1.63
|2.36
|1.50
|2.69
|1.41
|3.01
|—
|—
|1.15
|5.93
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Краснодар 0:0 Челси
Исход игры
Краснодар
10.2% (18)
Ничья
15.3% (27)
Челси
74.4% (131)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (114)
Меньше
33.33% (57)
Обе команды забьют
Да
71.93% (123)
Нет
28.07% (48)
Популярный счёт
1:2 Челси
38.1% (67)
0:2 Челси
11.9% (21)
0:1 Челси
9.7% (17)
2:1 Краснодар
9.1% (16)
1:1 Ничья
9.1% (16)
1:3 Челси
8% (14)
0:3 Челси
4% (7)
2:2 Ничья
3.4% (6)
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