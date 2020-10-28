Севилья
Позже
Стадион: Рамон Санчес Писхуан
Ренн
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
12
Кунде
Жюль
27
Траоре
Амари
28
Мартин
Йонас
18
Докю
Жереми
- Основной состав
-
13 Буну ЯссинВратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
-
12 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Мартин ЙонасПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Докю ЖеремиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Бонет ПепеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Эну АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Гбоо ЯннПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гирасси Серу
|1 (1)
|1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Акунья Маркос
|1
|0
|2.
|Хордан Хоан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тэт Флавьен
|1
|0
|2.
|Траоре Амари
|1
|0
|3.
|Камавинга Эдуардо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Ренн
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Севилья Последние 20 матчей: + = -Севилья 0:1 Эйбар Челси 0:0 Севилья Гранада 1:0 Севилья Барселона 1:1 Севилья
Севилья 1:0 Леванте Кадис 1:3 Севилья Бавария 2:1 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Севилья 3:2 Леванте Севилья 3:2 Интер Милан Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 0:1 Севилья Севилья 2:0 Рома Севилья 1:0 Валенсия Реал Сосьедад 0:0 Севилья Севилья 2:0 Мальорка Атлетик Б 1:2 Севилья Севилья 1:0 Эйбар Леганес 0:3 Севилья
Ренн Последние 20 матчей: + = -Ренн 1:2 Анже Ренн 1:1 Краснодар Дижон 1:1 Ренн Ренн 2:0 Лорьян
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Севилья» – «Ренн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Севилья» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ренн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Севилья» – «Ренн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|12.50
|1.01
|8.90
|1.04
|3.75
|1.27
|—
|—
|2.90
|1.41
|2.18
|1.73
|2.00
|1.87
|1.78
|2.10
|1.57
|2.50
|1.37
|3.10
|1.17
|5.10
|1.12
|5.60
|1.03
|9.90
|
|11.25
|1.04
|9.60
|1.06
|3.60
|1.30
|—
|—
|2.79
|1.45
|—
|—
|1.96
|1.94
|—
|—
|1.52
|2.57
|1.35
|3.26
|1.16
|5.50
|1.12
|6.35
|1.04
|12.25
|
|—
|—
|—
|—
|3.94
|1.28
|3.10
|1.41
|2.99
|1.44
|2.31
|1.68
|1.98
|1.93
|1.75
|2.19
|1.52
|2.68
|1.35
|3.43
|—
|—
|1.12
|7.22
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Севилья - Ренн
Исход игры
Севилья
92.7% (152)
Ничья
4.9% (8)
Ренн
2.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
51.57% (82)
Меньше
48.43% (77)
Обе команды забьют
Да
53.46% (85)
Нет
46.54% (74)
Популярный счёт
2:1 Севилья
42.7% (70)
2:0 Севилья
23.8% (39)
1:0 Севилья
19.5% (32)
1:1 Ничья
3% (5)
3:1 Севилья
3% (5)
1:2 Ренн
1.8% (3)
3:0 Севилья
1.2% (2)
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