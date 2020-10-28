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Севилья
 
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Стадион:
Ренн
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
12
Кунде
Жюль
20
Карлос
Диего
Сантос
19
Акунья
Маркос
8
Хордан
Хоан
25
Фернандо
Режес
21
Торрес
Оливер
5
Окампос
Лукас
9
Де
Йонг
Люк
11
Мунир
Эль-Хаддади
16
Гомис
Альфред
27
Траоре
Амари
3
Да
Сильва
Дамьен
24
Ругани
Даниэле
34
Соппи
Брэндон
8
Гренье
Клеман
28
Мартин
Йонас
14
Буриго
Бенжамен
18
Докю
Жереми
9
Гирасси
Серу
7
Терье
Мартен
Севилья
4-3-3
Ренн
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Ренн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гирасси Серу 1 (1) 1

Карточки

Севилья
# Игрок      
1. Акунья Маркос 1 0
2. Хордан Хоан 1 0
Ренн
# Игрок      
1. Тэт Флавьен 1 0
2. Траоре Амари 1 0
3. Камавинга Эдуардо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Севилья 0 0 0 0 0 0
 Ренн 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: + = -
Севилья 0:1 Эйбар Челси 0:0 Севилья Гранада 1:0 Севилья Барселона 1:1 Севилья
Севилья 1:0 Леванте Кадис 1:3 Севилья Бавария 2:1 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Севилья 3:2 Леванте Севилья 3:2 Интер Милан Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 0:1 Севилья Севилья 2:0 Рома Севилья 1:0 Валенсия Реал Сосьедад 0:0 Севилья Севилья 2:0 Мальорка Атлетик Б 1:2 Севилья Севилья 1:0 Эйбар Леганес 0:3 Севилья
Ренн Последние 20 матчей: + = -
Ренн 1:2 Анже Ренн 1:1 Краснодар Дижон 1:1 Ренн Ренн 2:0 Лорьян
Ренн 2:2 Реймс Сент-Этьен 0:3 Ренн Ренн 2:1 Монако Ним 2:4 Ренн Бенфика 2:0 Ренн Ренн 2:1 Монпелье Лилль 1:1 Ренн Ницца 3:2 Ренн Ренн 3:0 Сент-Этьен Брест 1:2 Ренн Брест 1:2 Ренн Лорьян 1:1 Ренн Ренн 1:0 Анже Ренн 3:0 Шатору Ренн 5:0 Монпелье Сент-Этьен 2:1 Ренн

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Челси 4:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 0 4
2. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Севилья Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Краснодар 0:4 Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола. В продолжении игрового дня Лиги чемпионов нас ожидает интересная игра, "Севилья" примет "Ренн". Хозяева являются фаворитами, но и французы могут дать неплохой бой сопернику, к тому же обеим командам очень нужны очки. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
Прогнозы 164
Севилья 92.7% (152)
X 4.9% (8)
Ренн 2.4% (4)
Все прогнозы
1.92 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Севилья
Ничья
Ренн
1.50
4.71
8.07
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.50 4.30 7.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.45 4.50 7.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.47 4.65 7.70
  1.45 4.71 8.07

Самый высокий коэффициент на матч «Севилья» – «Ренн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Севилья» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ренн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Севилья» – «Ренн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
12.50 1.01 8.90 1.04 3.75 1.27 2.90 1.41 2.18 1.73 2.00 1.87 1.78 2.10 1.57 2.50 1.37 3.10 1.17 5.10 1.12 5.60 1.03 9.90
11.25 1.04 9.60 1.06 3.60 1.30 2.79 1.45 1.96 1.94 1.52 2.57 1.35 3.26 1.16 5.50 1.12 6.35 1.04 12.25
3.94 1.28 3.10 1.41 2.99 1.44 2.31 1.68 1.98 1.93 1.75 2.19 1.52 2.68 1.35 3.43 1.12 7.22
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.91 1.89 1.41 3.05 1.13 6.00
3.04 1.38 2.00 1.81 1.45 2.75 1.14 5.60 1.10 6.90
3.03 1.43 2.48 1.60 1.93 1.97 1.58 2.53 1.42 3.09
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.36 1.78 1.97 1.35 3.05
3.95 1.25 2.72 1.46 1.71 2.14 1.29 3.60 1.19 4.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.15 1.78
Букмекер Да Нет
5.80 1.15
Букмекер Да Нет
3.70 1.28
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Прогнозы на матч Севилья - Ренн

Исход игры
Севилья
92.7% (152)
Ничья
4.9% (8)
Ренн
2.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
51.57% (82)
Меньше
48.43% (77)
Обе команды забьют
Да
53.46% (85)
Нет
46.54% (74)
Популярный счёт
2:1 Севилья
42.7% (70)
2:0 Севилья
23.8% (39)
1:0 Севилья
19.5% (32)
1:1 Ничья
3% (5)
3:1 Севилья
3% (5)
1:2 Ренн
1.8% (3)
3:0 Севилья
1.2% (2)
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