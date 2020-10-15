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Севилья
 
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Стадион:
Ренн

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Ренн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гирасси Серу 1 (1) 1

Карточки

Севилья
# Игрок      
1. Акунья Маркос 1 0
2. Хордан Хоан 1 0
Ренн
# Игрок      
1. Тэт Флавьен 1 0
2. Траоре Амари 1 0
3. Камавинга Эдуардо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Севилья 0 0 0 0 0 0
 Ренн 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Севилья Последние 20 матчей: + = -
Севилья 0:1 Эйбар Челси 0:0 Севилья Гранада 1:0 Севилья Барселона 1:1 Севилья
Севилья 1:0 Леванте Кадис 1:3 Севилья Бавария 2:1 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Севилья 3:2 Леванте Севилья 3:2 Интер Милан Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 0:1 Севилья Севилья 2:0 Рома Севилья 1:0 Валенсия Реал Сосьедад 0:0 Севилья Севилья 2:0 Мальорка Атлетик Б 1:2 Севилья Севилья 1:0 Эйбар Леганес 0:3 Севилья
Ренн Последние 20 матчей: + = -
Ренн 1:2 Анже Ренн 1:1 Краснодар Дижон 1:1 Ренн Ренн 2:0 Лорьян
Ренн 2:2 Реймс Сент-Этьен 0:3 Ренн Ренн 2:1 Монако Ним 2:4 Ренн Бенфика 2:0 Ренн Ренн 2:1 Монпелье Лилль 1:1 Ренн Ницца 3:2 Ренн Ренн 3:0 Сент-Этьен Брест 1:2 Ренн Брест 1:2 Ренн Лорьян 1:1 Ренн Ренн 1:0 Анже Ренн 3:0 Шатору Ренн 5:0 Монпелье Сент-Этьен 2:1 Ренн

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ренн Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Севилья Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Челси Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Краснодар Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Ренн от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 октября 2020, осталось 2 дня 20 часов 18 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 57
    Севилья 91.2% (52)
    X 8.8% (5)
    Ренн 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Севилья
    Ничья
    Ренн
    1.57
    4.35
    7.01
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.55 4.00 6.50
    1.55 4.20 6.50
    1.57 4.25 6.65
    1.53 4.35 7.01

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    10.50 1.03 7.60 1.07 3.30 1.33 2.60 1.53 2.10 1.79 1.83 2.04 1.42 2.85 1.30 3.55 1.12 6.20 1.09 6.60 1.02 12.00
    10.00 1.05 8.40 1.08 3.36 1.33 2.51 1.54 1.84 2.07 1.44 2.82 1.31 3.52 1.12 6.45 1.10 7.30 1.02 13.75
    3.55 1.33 2.69 1.52 2.15 1.77 1.87 2.04 1.65 2.35 1.45 2.95 1.30 3.75 1.11 7.88
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.85 1.95 1.39 3.00 1.12 6.40
    2.91 1.41 1.90 1.90 1.42 2.88 1.12 6.30 1.08 7.50
    3.00 1.44 2.45 1.61 1.91 2.00 1.56 2.56 1.41 3.13
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.55 1.48 1.63 2.20 1.25 3.70
    3.76 1.27 2.56 1.51 1.65 2.24 1.26 3.85 1.16 5.15

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.14 1.71
    Букмекер Да Нет
    5.60 1.14
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.25
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    Прогнозы на матч Севилья - Ренн

    Исход игры
    Севилья
    91.2% (52)
    Ничья
    8.8% (5)
    Ренн
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.18% (32)
    Меньше
    41.82% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    61.82% (34)
    Нет
    38.18% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Севилья
    49.1% (28)
    2:0 Севилья
    21.1% (12)
    1:0 Севилья
    14% (8)
    1:1 Ничья
    5.3% (3)
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