Севилья
Позже
Стадион: Рамон Санчес Писхуан
Ренн
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гирасси Серу
|1 (1)
|1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Акунья Маркос
|1
|0
|2.
|Хордан Хоан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тэт Флавьен
|1
|0
|2.
|Траоре Амари
|1
|0
|3.
|Камавинга Эдуардо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Ренн
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Севилья Последние 20 матчей: + = -Севилья 0:1 Эйбар Челси 0:0 Севилья Гранада 1:0 Севилья Барселона 1:1 Севилья
Севилья 1:0 Леванте Кадис 1:3 Севилья Бавария 2:1 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Севилья 3:2 Леванте Севилья 3:2 Интер Милан Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 0:1 Севилья Севилья 2:0 Рома Севилья 1:0 Валенсия Реал Сосьедад 0:0 Севилья Севилья 2:0 Мальорка Атлетик Б 1:2 Севилья Севилья 1:0 Эйбар Леганес 0:3 Севилья
Ренн Последние 20 матчей: + = -Ренн 1:2 Анже Ренн 1:1 Краснодар Дижон 1:1 Ренн Ренн 2:0 Лорьян
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|10.50
|1.03
|7.60
|1.07
|3.30
|1.33
|2.60
|1.53
|2.10
|1.79
|1.83
|2.04
|—
|—
|1.42
|2.85
|1.30
|3.55
|1.12
|6.20
|1.09
|6.60
|1.02
|12.00
|10.00
|1.05
|8.40
|1.08
|3.36
|1.33
|2.51
|1.54
|—
|—
|1.84
|2.07
|—
|—
|1.44
|2.82
|1.31
|3.52
|1.12
|6.45
|1.10
|7.30
|1.02
|13.75
|—
|—
|—
|—
|3.55
|1.33
|2.69
|1.52
|2.15
|1.77
|1.87
|2.04
|1.65
|2.35
|1.45
|2.95
|1.30
|3.75
|—
|—
|1.11
|7.88
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Севилья - Ренн
Исход игры
Севилья
91.2% (52)
Ничья
8.8% (5)
Ренн
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
58.18% (32)
Меньше
41.82% (23)
Обе команды забьют
Да
61.82% (34)
Нет
38.18% (21)
Популярный счёт
2:1 Севилья
49.1% (28)
2:0 Севилья
21.1% (12)
1:0 Севилья
14% (8)
1:1 Ничья
5.3% (3)
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