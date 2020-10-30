  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
Погонь Щецин
1:0
Первый тайм: 33'

Стадион:
Ягеллония
0'
1:0
29' Гол в свои ворота
Бедварссон Бедвар
31' Желтая карточка
Бедварссон Бедвар
33'
1
Стипица
Данте
22
Штек
Давид
13
Триантафиллопулос
Константинос
23
Цех
Бенедикт
15
Матыня
Хуберт
8
Дабровски
Дамьян
18
Кухарчик
Михал
20
Горгон
Александр
64
Козловски
Кацпер
27
Ковальчик
Себастьян
10
Захович
Лука
96
Венгляж
Дамиан
25
Цэру
Богдан
3
Августин
Блажей
17
Рунье
Иван
38
Ольшевски
Павел
26
Поспишил
Мартин
6
Романчук
Тарас
19
Бедварссон
Бедвар
23
Fernan
Ferreiro
15
Твардек
Кристофер
11
Имас
Хесус
Погонь Щецин
4-1-4-1
Ягеллония
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Горгон Александр 2 0.29
2. Фронччак Адам 1 0.14
3. Триантафиллопулос Константинос 1 0.14
4. Кухарчик Михал 1 (1) 0.14
5. Дабровски Дамьян 0 0
6. Дрыгас Камил 0 0
7. Захович Лука 0 0
Ягеллония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Имас Хесус 3 0.38
2. Макушевски Мацей 2 0.25
3. Пульич Яков 2 0.25
4. Романчук Тарас 1 0.13
5. Ольшевски Павел 0 0
6. Пржикрыл Томаш 0 0
7. Поспишил Мартин 0 0

Карточки

Погонь Щецин
# Игрок      
1. Дабровски Дамьян 3 0
2. Матыня Хуберт 3 0
3. Горгон Александр 2 0
4. Смолиньски Кацпер 2 0
5. Фронччак Адам 1 0
6. Штек Давид 1 0
7. Мата Луиш 1 0
8. Триантафиллопулос Константинос 1 0
Ягеллония
# Игрок      
1. Цэру Богдан 2 0
2. Szymon Sobczak 1 0
3. Рунье Иван 1 0
4. Камара Хуан 1 0
5. Стейнбор Павел 1 0
6. Романчук Тарас 1 0
7. Арсенич Зоран 1 0
8. Бида Бартош 1 0
9. Вдовик Бартломей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Погонь Щецин 0 20% (1) 0 20% (1) 20% (1) 40% (2)
 Ягеллония 12.5% (1) 37.5% (3) 0 37.5% (3) 12.5% (1) 0

Предыдущие игры

Погонь Щецин Последние 20 матчей: + = -
Погонь Щецин 0:0 Легия Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 2:2 Висла Краков
Подхале Новы-Тарг 0:5 Погонь Щецин Пяст 0:1 Погонь Щецин Краковия 2:1 Погонь Щецин Эрцгебирге Ауэ 4:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Легия 1:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Пяст Шлёнск 2:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:2 Ягеллония Краковия 2:1 Погонь Щецин Лех 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Лехия Гданьск Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Лех 4:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Краковия Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин
Ягеллония Последние 20 матчей: + = -
Шлёнск 1:0 Ягеллония Ягеллония 2:1 Лех Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Пяст 0:1 Ягеллония
Ягеллония 2:2 Подбескидзе Легия 1:2 Ягеллония Ягеллония 1:1 Висла Краков Гурник Забже 3:1 Ягеллония Лех 4:0 Ягеллония Ягеллония 2:1 Шлёнск Пяст 2:0 Ягеллония Погонь Щецин 2:2 Ягеллония Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск Ягеллония 0:0 Легия Краковия 1:2 Ягеллония Ягеллония 0:2 Пяст ЛКС Лодзь 0:3 Ягеллония Ягеллония 2:2 Висла Плоцк Краковия 0:1 Ягеллония Ягеллония 1:0 Шлёнск

Последние игры между собой

Погонь Щецин: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Ягеллония: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Погонь Щецин 2:2 Ягеллония Экстракласса Погонь Щецин 1:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:3 Погонь Щецин Экстракласса Ягеллония 4:2 Погонь Щецин Экстракласса
Погонь Щецин 0:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Ягеллония 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 4:1 Ягеллония Кубок Ягеллония 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Ягеллония Экстракласса Погонь Щецин 1:3 Ягеллония Экстракласса Погонь Щецин 2:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 5:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:3 Погонь Щецин Экстракласса Ягеллония 1:0 Погонь Щецин Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 8 6 1 1 20 - 9 19
2. Гурник Забже 8 5 1 2 14 - 8 16
3. Заглембе Любин 8 4 2 2 10 - 7 14
4. Легия 7 4 1 2 9 - 8 13
5. Шлёнск 8 4 1 3 13 - 9 13
6. Лехия Гданьск 8 4 1 3 14 - 11 13
7. Погонь Щецин 0:0 7 3 3 1 6 - 4 12
8. Ягеллония 0:0 8 3 3 2 8 - 7 12
9. Краковия 8 2 5 1 11 - 11 11
10. Лех 7 2 3 2 13 - 11 9
11. Висла Краков 8 2 3 3 14 - 12 9
12. Висла Плоцк 8 2 3 3 10 - 12 9
13. Варта Познань 7 2 1 4 5 - 6 7
14. Сталь Мелец 8 1 2 5 8 - 19 5
15. Подбескидзе 8 1 2 5 9 - 21 5
16. Пяст 8 0 2 6 5 - 14 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Florian Krygier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Погонь Щецин
Ничья
Ягеллония
2.25
3.40
3.70
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.05 3.40 3.70
Бонус: 5 000 ₽ 2.25 2.90 3.45
Бонус: 5 000 ₽ 2.16 3.26 3.70

Самый высокий коэффициент на матч «Погонь Щецин» – «Ягеллония» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Погонь Щецин» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ягеллония» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Погонь Щецин» – «Ягеллония», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
6.30 1.09 7.30 1.07 2.48 1.50 2.45 1.55 2.00 1.81 1.50 2.48 1.69 2.17 1.38 2.90 1.17 4.70 1.10 6.10 1.03 10.00 1.01 12.50
7.90 1.04 6.95 1.07 3.20 1.33 2.45 1.55 1.82 2.09 1.42 2.88 1.28 3.50 1.10 5.95 1.07 6.50 1.01 10.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
1.92 1.82 1.79 2.02 1.15 5.00 1.09 6.40
2.72 1.46 1.82 1.99 1.40 2.95
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.50 1.49 1.62 2.21 1.25 3.80
2.50 1.53 1.64 2.26 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.11 1.68
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Где смотреть матч Погонь Щецин 1:0 Ягеллония онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Олимп Матчи АПЛ


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
11 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
10 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный