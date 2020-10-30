Погонь Щецин
3:0
Конец матча
Стадион: Stadion Florian Krygier
Ягеллония
1:0
29' Гол в свои воротаБедварссон Бедвар
31' Желтая карточкаБедварссон Бедвар
40' Желтая карточкаШтек Давид
2:0
49' ПенальтиКовальчик Себастьян
3:0
69' ГолГоргон Александр
22
Штек
Давид
23
Цех
Бенедикт
10
Захович
Лука
25
Цэру
Богдан
17
Рунье
Иван
11
Имас
Хесус
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Штек ДавидЗащитник
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаНападающий
- Запасные игроки
-
26 Бурштын ЯкубВратарь
- Защитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
97 Мата ЛуишНападающий
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Цэру БогданЗащитник
- Защитник
-
17 Рунье ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Бида БартошНападающий
- Нападающий
-
21 Пульич ЯковНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Bogdan Zajac
Ход матча
29'
40'
49'
69'
3:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Горгон Александр
|3
|0.43
|2.
|Фронччак Адам
|1
|0.14
|3.
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0.14
|4.
|Кухарчик Михал
|1 (1)
|0.14
|5.
|Ковальчик Себастьян
|1 (1)
|0.14
|6.
|Дабровски Дамьян
|0
|0
|7.
|Дрыгас Камил
|0
|0
|8.
|Захович Лука
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Имас Хесус
|3
|0.38
|2.
|Макушевски Мацей
|2
|0.25
|3.
|Пульич Яков
|2
|0.25
|4.
|Романчук Тарас
|1
|0.13
|5.
|Ольшевски Павел
|0
|0
|6.
|Пржикрыл Томаш
|0
|0
|7.
|Поспишил Мартин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дабровски Дамьян
|3
|0
|2.
|Матыня Хуберт
|3
|0
|3.
|Горгон Александр
|2
|0
|4.
|Штек Давид
|2
|0
|5.
|Смолиньски Кацпер
|2
|0
|6.
|Фронччак Адам
|1
|0
|7.
|Мата Луиш
|1
|0
|8.
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Цэру Богдан
|2
|0
|2.
|Szymon Sobczak
|1
|0
|3.
|Рунье Иван
|1
|0
|4.
|Камара Хуан
|1
|0
|5.
|Стейнбор Павел
|1
|0
|6.
|Романчук Тарас
|1
|0
|7.
|Бедварссон Бедвар
|1
|0
|8.
|Арсенич Зоран
|1
|0
|9.
|Бида Бартош
|1
|0
|10.
|Вдовик Бартломей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Погонь Щецин
|0
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|Ягеллония
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|0
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|0
Предыдущие игры
Погонь Щецин Последние 20 матчей: + = -Погонь Щецин 0:0 Легия Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 2:2 Висла Краков
Подхале Новы-Тарг 0:5 Погонь Щецин Пяст 0:1 Погонь Щецин Краковия 2:1 Погонь Щецин Эрцгебирге Ауэ 4:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Легия 1:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Пяст Шлёнск 2:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:2 Ягеллония Краковия 2:1 Погонь Щецин Лех 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Лехия Гданьск Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Лех 4:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Краковия Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин
Ягеллония Последние 20 матчей: + = -Шлёнск 1:0 Ягеллония Ягеллония 2:1 Лех Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Пяст 0:1 Ягеллония
Ягеллония 2:2 Подбескидзе Легия 1:2 Ягеллония Ягеллония 1:1 Висла Краков Гурник Забже 3:1 Ягеллония Лех 4:0 Ягеллония Ягеллония 2:1 Шлёнск Пяст 2:0 Ягеллония Погонь Щецин 2:2 Ягеллония Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск Ягеллония 0:0 Легия Краковия 1:2 Ягеллония Ягеллония 0:2 Пяст ЛКС Лодзь 0:3 Ягеллония Ягеллония 2:2 Висла Плоцк Краковия 0:1 Ягеллония Ягеллония 1:0 Шлёнск
Последние игры между собой
Погонь Щецин: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Ягеллония: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Погонь Щецин 0:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Ягеллония 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 4:1 Ягеллония Кубок Ягеллония 0:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Ягеллония Экстракласса Погонь Щецин 1:3 Ягеллония Экстракласса Погонь Щецин 2:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 5:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:3 Погонь Щецин Экстракласса Ягеллония 1:0 Погонь Щецин Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|8
|6
|1
|1
|20 - 9
|19
|2.
|Гурник Забже
|8
|5
|1
|2
|14 - 8
|16
|3.
|Погонь Щецин
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|4.
|Заглембе Любин
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|5.
|Легия
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|6.
|Шлёнск
|8
|4
|1
|3
|13 - 9
|13
|7.
|Лехия Гданьск
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|8.
|Ягеллония
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|9.
|Краковия
|8
|2
|5
|1
|11 - 11
|11
|10.
|Лех
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|11.
|Висла Краков
|8
|2
|3
|3
|14 - 12
|9
|12.
|Висла Плоцк
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|13.
|Варта Познань
|7
|2
|1
|4
|5 - 6
|7
|14.
|Сталь Мелец
|8
|1
|2
|5
|8 - 19
|5
|15.
|Подбескидзе
|8
|1
|2
|5
|9 - 21
|5
|16.
|Пяст
|8
|0
|2
|6
|5 - 14
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Погонь Щецин» – «Ягеллония» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Погонь Щецин» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ягеллония» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Погонь Щецин» – «Ягеллония», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|6.30
|1.09
|7.30
|1.07
|3.55
|1.27
|2.45
|1.55
|2.00
|1.81
|2.75
|1.42
|1.69
|2.17
|1.38
|2.90
|1.75
|2.01
|1.10
|6.10
|1.02
|6.25
|1.01
|12.50
|
|7.90
|1.04
|6.95
|1.07
|3.20
|1.33
|2.45
|1.55
|—
|—
|1.82
|2.09
|—
|—
|1.42
|2.88
|1.28
|3.50
|1.10
|5.95
|1.07
|6.50
|1.01
|10.00