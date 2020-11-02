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Нью-Йорк Сити
1:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Нью-Йорк Ред Буллз
1
Джонсон
Шон
3
Тиннерхольм
Антон
4
Шано
Максим
6
Калленс
Александр
22
Матаррита
Рональд
55
Паркс
Китон
8
Ринг
Александр
19
Медина
Хесус
10
Моралес
Максимильяно
17
Маккей-Стивен
Гари
11
Кастельянос
Валентин
18
Мира
Райан
6
Данкан
Кайл
26
Паркер
Тим
33
Лонг
Аарон
24
Пендан
Джейсон
10
Гамарра
Алехандро
16
Йервуд
Дрю
23
Кассерес
Кристиан
8
Страуд
Джаред
42
Уайт
Брайан
11
Тетте
Самуэл
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1
Нью-Йорк Ред Буллз
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тиннерхольм Антон 4 0.2
2. Митрицэ Александру 4 0.2
3. Медина Хесус 4 0.2
4. Ринг Александр 3 0.15
5. Тажури-Шради Исмаэль 3 (1) 0.15
6. Паркс Китон 3 0.15
7. Кастельянос Валентин 2 (1) 0.1
8. Эбер Араужо 1 0.05
9. Моралес Максимильяно 1 0.05
10. Калленс Александр 1 0.05
11. Роча Тони 1 0.05
12. Матаррита Рональд 0 0
13. Тораринссон Гудмундур 0 0
14. Маккей-Стивен Гари 0 0
15. Сэндс Джеймс 0 0
Нью-Йорк Ред Буллз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ройер Даниэль 3 0.15
2. Уайт Брайан 3 0.15
3. Фернандес Омир 2 0.1
4. Лонг Аарон 2 0.1
5. Вало Флориан 2 0.1
6. Барлоу Том 2 0.1
7. Данкан Кайл 2 0.1
8. Caden Clark 2 0.1
9. Гамарра Алехандро 1 0.05
10. Минс Бенджамин 1 0.05
11. Эгбо Мандела 1 (1) 0.05
12. Пендан Джейсон 0 0
13. Страуд Джаред 0 0
14. Ржатковски Марк 0 0
15. Паркер Тим 0 0
16. Кассерес Кристиан 0 0

Карточки

Нью-Йорк Сити
# Игрок      
1. Кастельянос Валентин 7 0
2. Калленс Александр 6 0
3. Тиннерхольм Антон 5 0
4. Сэндс Джеймс 5 0
5. Ринг Александр 4 0
6. Шано Максим 4 0
7. Паркс Китон 3 0
8. Матаррита Рональд 2 0
9. Медина Хесус 2 0
10. Тораринссон Гудмундур 1 0
11. Маккей-Стивен Гари 1 0
12. Эбер Араужо 1 0
13. Ибеага Себастьен 1 0
14. Скалли Джозеф 1 0
15. Асеведо Николас 1 0
Нью-Йорк Ред Буллз
# Игрок      
1. Лонг Аарон 4 0
2. Паркер Тим 2 1
3. Тарек Амро 3 0
4. Пендан Джейсон 2 0
5. Йервуд Дрю 2 0
6. Нилис Шон 2 0
7. Кассерес Кристиан 2 0
8. Ржатковски Марк 1 0
9. Эгбо Мандела 1 0
10. Вало Флориан 1 0
11. Данкан Кайл 1 0
12. Дэвис Шон II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нью-Йорк Сити 11.11% (3) 7.41% (2) 22.22% (6) 22.22% (6) 18.52% (5) 18.52% (5)
 Нью-Йорк Ред Буллз 14.29% (3) 4.76% (1) 14.29% (3) 38.1% (8) 0 28.57% (6)

Предыдущие игры

Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: + = -
Торонто 0:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 3:1 Монреаль Импакт Коламбус Кру 3:1 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Йорк Сити 4:1 Ди Си Юнайтед Интер Майами 2:3 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:0 Цинциннати Нью-Йорк Сити 0:1 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:1 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 3:1 Чикаго Файр Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Портленд Тимберс Торонто 1:3 Нью-Йорк Сити Интер Майами 0:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Орландо Сити
Нью-Йорк Ред Буллз Последние 20 матчей: + = -
Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Чикаго Файр 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз
Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Интер Майами Орландо Сити 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Монреаль Импакт Интер Майами 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Ди Си Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити Цинциннати 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Коламбус Кру 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Реал Солт-Лейк 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз

Последние игры между собой

Нью-Йорк Сити: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 10
Нью-Йорк Ред Буллз: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 5
Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Нью-Йорк Сити Открытый Кубок Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити Открытый Кубок Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Сити 0:7 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Сити МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити 0:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати 0:1 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед 1:0 Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yankee Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Сити
Ничья
Нью-Йорк Ред Буллз
1.71
4.20
4.91
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.70 4.00 4.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.69 3.55 4.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.70 4.20 4.40
  1.80 3.74 4.63

Самый высокий коэффициент на матч «Нью-Йорк Сити» – «Нью-Йорк Ред Буллз» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Нью-Йорк Сити» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Нью-Йорк Ред Буллз» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Нью-Йорк Сити» – «Нью-Йорк Ред Буллз», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
10.50 1.02 12.00 1.01 3.75 1.25 3.95 1.23 2.00 1.76 2.10 1.73 1.92 1.88 1.72 2.12 1.38 2.90 1.30 3.35 1.14 5.20 1.09 6.60 1.03 10.00
12.00 1.00 12.00 1.01 4.70 1.17 3.85 1.26 2.41 1.63 1.86 1.94 1.53 2.44 1.26 3.54 1.18 4.15 1.06 6.95 1.05 7.60
3.94 1.27 3.02 1.41 2.34 1.64 2.01 1.87 1.78 2.11 1.56 2.51 1.66 2.31 1.37 3.20 1.20 4.86
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.80 1.40 2.41 1.52 1.38 2.90 1.22 3.95 1.08 7.00
3.64 1.28 2.43 1.56 1.61 2.32 1.23 4.20 1.16 5.35
2.73 1.49 2.24 1.69 1.74 2.17 1.47 2.79 1.34 3.40 1.39 3.18
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.00 1.76 1.49 2.50 1.30 3.30
4.95 1.18 3.52 1.30 1.95 1.85 1.46 2.72 1.28 3.64

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.72 2.05
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
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