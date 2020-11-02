Нью-Йорк Сити
1:0
Первый тайм: 15'
Стадион: Янки
Нью-Йорк Ред Буллз
1:0
12' ГолКастельянос Валентин
55
Паркс
Китон
19
Медина
Хесус
18
Мира
Райан
26
Паркер
Тим
33
Лонг
Аарон
16
Йервуд
Дрю
42
Уайт
Брайан
11
Тетте
Самуэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Медина ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Стувер БрэдВратарь
-
13 Барраса ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
80 Хаак ДжастинПолузащитник
-
14 Торрес ХуанПолузащитник
-
15 Роча ТониПолузащитник
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Основной состав
-
18 Мира РайанВратарь
- Защитник
-
26 Паркер ТимЗащитник
-
33 Лонг АаронЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Уайт БрайанНападающий
-
11 Тетте СамуэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
39 Эгбо МанделаЗащитник
- Защитник
-
27 Дэвис Шон IIПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Вало ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
-
74 Барлоу ТомНападающий
-
37 Caden Clark
-
Главный тренер: Chris Armas
Ход матча
12'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тиннерхольм Антон
|4
|0.2
|2.
|Митрицэ Александру
|4
|0.2
|3.
|Медина Хесус
|4
|0.2
|4.
|Ринг Александр
|3
|0.15
|5.
|Тажури-Шради Исмаэль
|3 (1)
|0.15
|6.
|Паркс Китон
|3
|0.15
|7.
|Кастельянос Валентин
|2 (1)
|0.1
|8.
|Эбер Араужо
|1
|0.05
|9.
|Моралес Максимильяно
|1
|0.05
|10.
|Калленс Александр
|1
|0.05
|11.
|Роча Тони
|1
|0.05
|12.
|Матаррита Рональд
|0
|0
|13.
|Тораринссон Гудмундур
|0
|0
|14.
|Маккей-Стивен Гари
|0
|0
|15.
|Сэндс Джеймс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ройер Даниэль
|3
|0.15
|2.
|Уайт Брайан
|3
|0.15
|3.
|Фернандес Омир
|2
|0.1
|4.
|Лонг Аарон
|2
|0.1
|5.
|Вало Флориан
|2
|0.1
|6.
|Барлоу Том
|2
|0.1
|7.
|Данкан Кайл
|2
|0.1
|8.
|Caden Clark
|2
|0.1
|9.
|Гамарра Алехандро
|1
|0.05
|10.
|Минс Бенджамин
|1
|0.05
|11.
|Эгбо Мандела
|1 (1)
|0.05
|12.
|Пендан Джейсон
|0
|0
|13.
|Страуд Джаред
|0
|0
|14.
|Ржатковски Марк
|0
|0
|15.
|Паркер Тим
|0
|0
|16.
|Кассерес Кристиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кастельянос Валентин
|7
|0
|2.
|Калленс Александр
|6
|0
|3.
|Тиннерхольм Антон
|5
|0
|4.
|Сэндс Джеймс
|5
|0
|5.
|Ринг Александр
|4
|0
|6.
|Шано Максим
|4
|0
|7.
|Паркс Китон
|3
|0
|8.
|Матаррита Рональд
|2
|0
|9.
|Медина Хесус
|2
|0
|10.
|Тораринссон Гудмундур
|1
|0
|11.
|Маккей-Стивен Гари
|1
|0
|12.
|Эбер Араужо
|1
|0
|13.
|Ибеага Себастьен
|1
|0
|14.
|Скалли Джозеф
|1
|0
|15.
|Асеведо Николас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лонг Аарон
|4
|0
|2.
|Паркер Тим
|2
|1
|3.
|Тарек Амро
|3
|0
|4.
|Пендан Джейсон
|2
|0
|5.
|Йервуд Дрю
|2
|0
|6.
|Нилис Шон
|2
|0
|7.
|Кассерес Кристиан
|2
|0
|8.
|Ржатковски Марк
|1
|0
|9.
|Эгбо Мандела
|1
|0
|10.
|Вало Флориан
|1
|0
|11.
|Данкан Кайл
|1
|0
|12.
|Дэвис Шон II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нью-Йорк Сити
|11.11% (3)
|7.41% (2)
|22.22% (6)
|22.22% (6)
|18.52% (5)
|18.52% (5)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|14.29% (3)
|4.76% (1)
|14.29% (3)
|38.1% (8)
|0
|28.57% (6)
Предыдущие игры
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: + = -Торонто 0:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 3:1 Монреаль Импакт Коламбус Кру 3:1 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Йорк Сити 4:1 Ди Си Юнайтед Интер Майами 2:3 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:0 Цинциннати Нью-Йорк Сити 0:1 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:1 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 3:1 Чикаго Файр Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Портленд Тимберс Торонто 1:3 Нью-Йорк Сити Интер Майами 0:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Орландо Сити
Нью-Йорк Ред Буллз Последние 20 матчей: + = -Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Чикаго Файр 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз
Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Интер Майами Орландо Сити 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Монреаль Импакт Интер Майами 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Ди Си Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити Цинциннати 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Коламбус Кру 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Реал Солт-Лейк 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз
Последние игры между собой
Нью-Йорк Сити: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 10
Нью-Йорк Ред Буллз: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 5
Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Нью-Йорк Сити Открытый Кубок Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити Открытый Кубок Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Сити 0:7 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Сити МЛС
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|0:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|1:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Нью-Йорк Сити» – «Нью-Йорк Ред Буллз» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Нью-Йорк Сити» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Нью-Йорк Ред Буллз» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Нью-Йорк Сити» – «Нью-Йорк Ред Буллз», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|10.50
|1.02
|12.00
|1.01
|3.75
|1.25
|3.95
|1.23
|—
|—
|2.00
|1.76
|2.10
|1.73
|1.92
|1.88
|1.72
|2.12
|1.38
|2.90
|1.30
|3.35
|1.14
|5.20
|1.09
|6.60
|1.03
|10.00
|
|12.00
|1.00
|12.00
|1.01
|4.70
|1.17
|3.85
|1.26
|—
|—
|2.41
|1.63
|—
|—
|1.86
|1.94
|—
|—
|1.53
|2.44
|1.26
|3.54
|1.18
|4.15
|1.06
|6.95
|1.05
|7.60
|
|—
|—
|—
|—
|3.94
|1.27
|3.02
|1.41
|2.34
|1.64
|2.01
|1.87
|1.78
|2.11
|1.56
|2.51
|1.66
|2.31
|1.37
|3.20
|—
|—
|1.20
|4.86
|—
|—
|—
|—