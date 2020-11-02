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Нью-Йорк Сити
5:2
Конец матча

Стадион:
Нью-Йорк Ред Буллз
0'
1:0
12' Гол
Кастельянос Валентин
1:1
18' Гол
Уайт Брайан
1:2
38' Гол
Кассерес Кристиан
41' Желтая карточка
Данкан Кайл
2:2
42' Гол
Маккей-Стивен Гари
3:2
51' Гол
Ринг Александр
68' Желтая карточка
Паркс Китон
70' Желтая карточка
Медина Хесус
4:2
76' Гол
Кастельянос Валентин
5:2
84' Пенальти
Кастельянос Валентин
90'+4
1
Джонсон
Шон
3
Тиннерхольм
Антон
4
Шано
Максим
6
Калленс
Александр
22
Матаррита
Рональд
55
Паркс
Китон
8
Ринг
Александр
19
Медина
Хесус
10
Моралес
Максимильяно
17
Маккей-Стивен
Гари
11
Кастельянос
Валентин
18
Мира
Райан
6
Данкан
Кайл
26
Паркер
Тим
33
Лонг
Аарон
24
Пендан
Джейсон
16
Йервуд
Дрю
23
Кассерес
Кристиан
11
Тетте
Самуэл
10
Гамарра
Алехандро
8
Страуд
Джаред
42
Уайт
Брайан
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1
Нью-Йорк Ред Буллз
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кастельянос Валентин 5 (2) 0.25
2. Ринг Александр 4 0.2
3. Тиннерхольм Антон 4 0.2
4. Митрицэ Александру 4 0.2
5. Медина Хесус 4 0.2
6. Тажури-Шради Исмаэль 3 (1) 0.15
7. Паркс Китон 3 0.15
8. Моралес Максимильяно 1 0.05
9. Эбер Араужо 1 0.05
10. Маккей-Стивен Гари 1 0.05
11. Калленс Александр 1 0.05
12. Роча Тони 1 0.05
13. Матаррита Рональд 0 0
14. Тораринссон Гудмундур 0 0
15. Сэндс Джеймс 0 0
Нью-Йорк Ред Буллз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уайт Брайан 4 0.2
2. Ройер Даниэль 3 0.15
3. Фернандес Омир 2 0.1
4. Лонг Аарон 2 0.1
5. Вало Флориан 2 0.1
6. Барлоу Том 2 0.1
7. Данкан Кайл 2 0.1
8. Caden Clark 2 0.1
9. Гамарра Алехандро 1 0.05
10. Кассерес Кристиан 1 0.05
11. Минс Бенджамин 1 0.05
12. Эгбо Мандела 1 (1) 0.05
13. Пендан Джейсон 0 0
14. Страуд Джаред 0 0
15. Ржатковски Марк 0 0
16. Паркер Тим 0 0

Карточки

Нью-Йорк Сити
# Игрок      
1. Кастельянос Валентин 7 0
2. Калленс Александр 6 0
3. Тиннерхольм Антон 5 0
4. Сэндс Джеймс 5 0
5. Ринг Александр 4 0
6. Шано Максим 4 0
7. Паркс Китон 4 0
8. Медина Хесус 3 0
9. Матаррита Рональд 2 0
10. Тораринссон Гудмундур 1 0
11. Маккей-Стивен Гари 1 0
12. Эбер Араужо 1 0
13. Ибеага Себастьен 1 0
14. Скалли Джозеф 1 0
15. Асеведо Николас 1 0
Нью-Йорк Ред Буллз
# Игрок      
1. Лонг Аарон 4 0
2. Паркер Тим 2 1
3. Тарек Амро 3 0
4. Пендан Джейсон 2 0
5. Йервуд Дрю 2 0
6. Данкан Кайл 2 0
7. Нилис Шон 2 0
8. Кассерес Кристиан 2 0
9. Ржатковски Марк 1 0
10. Эгбо Мандела 1 0
11. Вало Флориан 1 0
12. Дэвис Шон II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нью-Йорк Сити 12.5% (4) 6.25% (2) 21.88% (7) 21.88% (7) 15.63% (5) 21.88% (7)
 Нью-Йорк Ред Буллз 13.04% (3) 8.7% (2) 17.39% (4) 34.78% (8) 0 26.09% (6)

Предыдущие игры

Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: + = -
Торонто 0:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 3:1 Монреаль Импакт Коламбус Кру 3:1 Нью-Йорк Сити Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Нью-Йорк Сити 4:1 Ди Си Юнайтед Интер Майами 2:3 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:0 Цинциннати Нью-Йорк Сити 0:1 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:1 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Сити Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 3:1 Чикаго Файр Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Портленд Тимберс Торонто 1:3 Нью-Йорк Сити Интер Майами 0:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Орландо Сити
Нью-Йорк Ред Буллз Последние 20 матчей: + = -
Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Чикаго Файр 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз
Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Интер Майами Орландо Сити 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Монреаль Импакт Интер Майами 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Цинциннати Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Ди Си Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити Цинциннати 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Коламбус Кру 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз Реал Солт-Лейк 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз

Последние игры между собой

Нью-Йорк Сити: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 10
Нью-Йорк Ред Буллз: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 5
Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС
Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Нью-Йорк Сити Открытый Кубок Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити Открытый Кубок Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Сити 0:7 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз МЛС Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Нью-Йорк Сити МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс 1:2 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс 2:1 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.20 5.00 20.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.70 4.20 4.40
  1.20 5.70 31.34

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.25 6.25 6.5 6.5 6.75 6.75 7 7 7.5 7.5
10.50 1.02 12.00 1.01 3.75 1.25 3.95 1.23 2.00 1.76 2.10 1.73 1.92 1.88 1.72 2.12 1.38 2.90 1.30 3.35 4.50 1.18 1.09 6.60 2.80 1.40 1.37 2.95 1.25 3.75
12.00 1.00 12.00 1.01 4.70 1.17 3.85 1.26 2.41 1.63 1.86 1.94 1.53 2.44 1.26 3.54 1.18 4.15 1.06 6.95 1.05 7.60
3.94 1.27 3.02 1.41 2.34 1.64 2.01 1.87 1.78 2.11 1.56 2.51 1.66 2.31 2.98 1.42 2.59 1.53 2.20 1.72 1.85 2.03 5.28 1.17 1.47 2.78 2.60 1.53 2.35 1.63 1.94 1.93 1.51 2.66 1.34 3.39 1.25 4.10 1.58 2.47 1.34 3.38 1.22 4.52
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3
2.80 1.40 2.41 1.52 1.38 2.90 1.22 3.95 1.08 7.00
3.64 1.28 2.43 1.56 1.61 2.32 1.23 4.20 1.16 5.35
2.73 1.49 2.24 1.69 1.74 2.17 1.47 2.79 1.34 3.40 1.39 3.18 1.68 2.25 1.41 3.01 1.15 5.96
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.00 1.76 1.49 2.50 1.30 3.30
4.95 1.18 3.52 1.30 1.95 1.85 1.46 2.72 1.28 3.64

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.72 2.05
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
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