Гремио
0:0
Перерыв
Брагантино
34' Желтая карточкаClaudinho III
38
Tonhao
14
Браз
Давид
32
Diogo
VII
25
Pepe3
29
Соуза
Диего
15
Итало
Хосе
28
Tomas
Cuello
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
38 TonhaoЗащитник
-
14 Браз ДавидЗащитник
-
32 Diogo VIIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Pepe3Полузащитник
-
29 Соуза ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
12 Кортез БруноЗащитник
-
20 ThacianoПолузащитник
-
19 Diego ChurinНападающий
- Нападающий
-
-
-
11 Ewerthon VI
-
44 Ruan Neto
-
-
-
21 Jean Pyerre
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Итало ХосеНападающий
-
28 Tomas CuelloНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 MoratoПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Уртадо ХанНападающий
-
24 Cesar Haydar
-
-
17 Weverton3
-
18 Chrigor
-
Главный тренер: Mauricio Barbieri
Ход матча
34'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Pepe3
|5
|0.28
|2.
|Соуза Диего
|4 (1)
|0.22
|3.
|Феррейра Факундо
|2
|0.11
|4.
|Isaque Elias Brito
|2
|0.11
|5.
|Alisson II
|1
|0.06
|6.
|Браз Давид
|1
|0.06
|7.
|Thaciano
|1
|0.06
|8.
|Фернандо Луис IV
|1
|0.06
|9.
|Darlan Mendes
|1
|0.06
|10.
|Робиньо Робсон
|0
|0
|11.
|Виктор Феррас
|0
|0
|12.
|Ewerthon VI
|0
|0
|13.
|Diogo VII
|0
|0
|14.
|Paulo Victor III
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Claudinho III
|7
|0.37
|2.
|Alerrandro
|5
|0.26
|3.
|Эвангелиста Лукас
|2
|0.11
|4.
|Leo Ortiz
|2
|0.11
|5.
|Итало Хосе
|1
|0.05
|6.
|Bruno Tubarao
|1
|0.05
|7.
|Рикардо Риллер
|1
|0.05
|8.
|Raul González II
|1
|0.05
|9.
|Luis Phelipe
|1
|0.05
|10.
|Artur Guimaraes
|0
|0
|11.
|Лижжер Морейра
|0
|0
|12.
|Matheus Jesus
|0
|0
|13.
|Робиньо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Матеус Энрике
|5
|1
|2.
|Джеромел Педро
|3
|1
|3.
|Каннеманн Вальтер
|4
|0
|4.
|Соуза Диего
|2
|1
|5.
|Кортез Бруно
|2
|1
|6.
|Браз Давид
|1
|1
|7.
|Фернандо Луис IV
|1
|1
|8.
|Робиньо Робсон
|2
|0
|9.
|Tonhao
|2
|0
|10.
|Lucas Silva IV
|2
|0
|11.
|Миранда Пауло
|1
|0
|12.
|Виктор Феррас
|1
|0
|13.
|Ewerthon VI
|1
|0
|14.
|Майкон Тьяго
|1
|0
|15.
|Thaciano
|1
|0
|16.
|Орехуэла Луис
|1
|0
|17.
|Alisson II
|1
|0
|18.
|Vanderlei III
|1
|0
|19.
|Darlan Mendes
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рикардо Риллер
|8
|0
|2.
|Эдимар Куритиба
|4
|0
|3.
|Matheus Jesus
|3
|0
|4.
|Claudinho III
|3
|0
|5.
|Бруно Фабрисио
|1
|1
|6.
|Weverson2
|1
|1
|7.
|Эвангелиста Лукас
|2
|0
|8.
|Силва Адерлан
|2
|0
|9.
|Bruno Tubarao
|2
|0
|10.
|Morato
|0
|1
|11.
|Thonny Anderson
|0
|1
|12.
|Коррея Уйллиан
|1
|0
|13.
|Artur Guimaraes
|1
|0
|14.
|Уртадо Хан
|1
|0
|15.
|Leo Ortiz
|1
|0
|16.
|Кандидо Луан
|1
|0
|17.
|Leonardo Realpe
|1
|0
|18.
|Luis Phelipe
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гремио
|11.11% (2)
|5.56% (1)
|22.22% (4)
|27.78% (5)
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|Брагантино
|14.29% (3)
|14.29% (3)
|14.29% (3)
|28.57% (6)
|9.52% (2)
|19.05% (4)
Предыдущие игры
Гремио Последние 20 матчей: + = -Гремио 1:0 Жувентуд Атлетико Паранаэнсе 1:2 Гремио Гремио 1:1 Америка де Кали Сан-Паулу 0:0 Гремио
Гремио 3:1 Ботафого Рибейрао Сантос 2:1 Гремио Гремио 2:1 Куритиба Гремио 1:1 Интернасьональ Гремио 2:0 Универсидад Католика Чили Атлетико Минейро 3:1 Гремио Интернасьональ 0:1 Гремио Гремио 1:1 Палмейрас Универсидад Католика Чили 2:0 Гремио Гремио 1:1 Форталеза Байя 0:2 Гремио Атлетико Гойяненсе 1:1 Гремио Гремио 1:2 Спорт Ресифи Гремио 1:2 Кахиас Кахиас 0:2 Гремио Васко да Гама 0:0 Гремио
Брагантино Последние 20 матчей: + = -Брагантино 1:3 Палмейрас Брагантино 2:0 Гойяс Брагантино 2:0 Спорт Ресифи Фламенго 1:1 Брагантино
Атлетико Гойяненсе 2:1 Брагантино Брагантино 0:2 Интернасьональ Брагантино 0:0 Коринтианс Васко да Гама 1:1 Брагантино Брагантино 4:2 Сеара Атлетико Минейро 2:1 Брагантино Сан-Паулу 1:1 Брагантино Брагантино 1:2 Палмейрас Атлетико Паранаэнсе 1:1 Брагантино Форталеза 3:0 Брагантино Брагантино 1:2 Куритиба Брагантино 2:1 Флуминенсе Байя 2:1 Брагантино Брагантино 1:1 Ботафого Рибейрао Сантос 1:1 Брагантино Брагантино 1:0 Гуарани Асунсьон
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|19
|10
|5
|4
|30 - 16
|35
|2.
|Фламенго
|19
|10
|5
|4
|33 - 25
|35
|3.
|Атлетико Минейро
|18
|10
|2
|6
|31 - 23
|32
|4.
|Флуминенсе
|19
|9
|5
|5
|29 - 21
|32
|5.
|Сан-Паулу
|16
|8
|6
|2
|24 - 14
|30
|6.
|Сантос
|19
|8
|6
|5
|27 - 23
|30
|7.
|Палмейрас
|18
|7
|7
|4
|25 - 20
|28
|8.
|Гремио
|0:0
|18
|5
|10
|3
|19 - 16
|25
|9.
|Форталеза
|17
|6
|6
|5
|16 - 12
|24
|10.
|Спорт Ресифи
|19
|7
|3
|9
|19 - 26
|24
|11.
|Коринтианс
|19
|6
|6
|7
|22 - 26
|24
|12.
|Сеара
|18
|6
|5
|7
|23 - 26
|23
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|19
|5
|7
|7
|17 - 25
|22
|14.
|Ботафого Рибейрао
|18
|3
|11
|4
|19 - 22
|20
|15.
|Брагантино
|0:0
|19
|4
|8
|7
|21 - 24
|20
|16.
|Васко да Гама
|17
|5
|4
|8
|20 - 25
|19
|17.
|Байя
|18
|5
|4
|9
|23 - 28
|19
|18.
|Куритиба
|19
|5
|4
|10
|16 - 24
|19
|19.
|Атлетико Паранаэнсе
|18
|4
|4
|10
|13 - 20
|16
|20.
|Гойяс
|17
|2
|6
|9
|20 - 31
|12
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Гремио» – «Брагантино» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гремио» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брагантино» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гремио» – «Брагантино», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|4.30
|1.18
|6.50
|1.09
|—
|—
|1.80
|1.95
|—
|—
|2.31
|1.66
|1.92
|1.90
|1.23
|3.90
|—
|—
|1.32
|3.20
|1.05
|8.50
|1.08
|6.80
|1.02
|11.00
|1.01
|14.00
|
|9.00
|1.07
|7.30
|1.10
|—
|—
|3.00
|1.40
|—
|—
|2.25
|1.66
|—
|—
|1.71
|2.26
|—
|—
|1.34
|3.32
|1.24
|4.15
|1.09
|7.70
|1.07
|8.60
|1.01
|17.00
|
|4.22
|1.23
|2.91
|1.43
|2.11
|1.76
|1.77
|2.10
|1.54
|2.54
|1.31
|3.53
|1.47
|2.76
|1.20
|4.69
|1.51
|2.61
|—
|—
|1.24
|4.18
|—
|—
|—
|—
|—
|—