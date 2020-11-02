  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Гремио
0:0
Перерыв
Брагантино
0'
34' Желтая карточка
Claudinho III
27
Vanderlei
III
17
Орехуэла
Луис
38
Tonhao
14
Браз
Давид
32
Diogo
VII
7
Матеус
Энрике
8
Майкон
Тьяго
33
Фернандо
Луис
IV
18
Робиньо
Робсон
25
Pepe3
29
Соуза
Диего
40
Cleiton
Schwengber
13
Силва
Адерлан
3
Leo
Ortiz
4
Лижжер
Морейра
6
Эдимар
Куритиба
35
Эвангелиста
Лукас
23
Raul
González
II
10
Claudinho
III
7
Artur
Guimaraes
15
Итало
Хосе
28
Tomas
Cuello
Гремио
4-2-3-1
Брагантино
4-3-3

Ход матча

34'
 
Claudinho III

Бомбардиры внутри турнира

Гремио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Pepe3 5 0.28
2. Соуза Диего 4 (1) 0.22
3. Феррейра Факундо 2 0.11
4. Isaque Elias Brito 2 0.11
5. Alisson II 1 0.06
6. Браз Давид 1 0.06
7. Thaciano 1 0.06
8. Фернандо Луис IV 1 0.06
9. Darlan Mendes 1 0.06
10. Робиньо Робсон 0 0
11. Виктор Феррас 0 0
12. Ewerthon VI 0 0
13. Diogo VII 0 0
14. Paulo Victor III 0 0
Брагантино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Claudinho III 7 0.37
2. Alerrandro 5 0.26
3. Эвангелиста Лукас 2 0.11
4. Leo Ortiz 2 0.11
5. Итало Хосе 1 0.05
6. Bruno Tubarao 1 0.05
7. Рикардо Риллер 1 0.05
8. Raul González II 1 0.05
9. Luis Phelipe 1 0.05
10. Artur Guimaraes 0 0
11. Лижжер Морейра 0 0
12. Matheus Jesus 0 0
13. Робиньо 0 0

Карточки

Гремио
# Игрок      
1. Матеус Энрике 5 1
2. Джеромел Педро 3 1
3. Каннеманн Вальтер 4 0
4. Соуза Диего 2 1
5. Кортез Бруно 2 1
6. Браз Давид 1 1
7. Фернандо Луис IV 1 1
8. Робиньо Робсон 2 0
9. Tonhao 2 0
10. Lucas Silva IV 2 0
11. Миранда Пауло 1 0
12. Виктор Феррас 1 0
13. Ewerthon VI 1 0
14. Майкон Тьяго 1 0
15. Thaciano 1 0
16. Орехуэла Луис 1 0
17. Alisson II 1 0
18. Vanderlei III 1 0
19. Darlan Mendes 1 0
Брагантино
# Игрок      
1. Рикардо Риллер 8 0
2. Эдимар Куритиба 4 0
3. Matheus Jesus 3 0
4. Claudinho III 3 0
5. Бруно Фабрисио 1 1
6. Weverson2 1 1
7. Эвангелиста Лукас 2 0
8. Силва Адерлан 2 0
9. Bruno Tubarao 2 0
10. Morato 0 1
11. Thonny Anderson 0 1
12. Коррея Уйллиан 1 0
13. Artur Guimaraes 1 0
14. Уртадо Хан 1 0
15. Leo Ortiz 1 0
16. Кандидо Луан 1 0
17. Leonardo Realpe 1 0
18. Luis Phelipe 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гремио 11.11% (2) 5.56% (1) 22.22% (4) 27.78% (5) 16.67% (3) 16.67% (3)
 Брагантино 14.29% (3) 14.29% (3) 14.29% (3) 28.57% (6) 9.52% (2) 19.05% (4)

Предыдущие игры

Гремио Последние 20 матчей: + = -
Гремио 1:0 Жувентуд Атлетико Паранаэнсе 1:2 Гремио Гремио 1:1 Америка де Кали Сан-Паулу 0:0 Гремио
Гремио 3:1 Ботафого Рибейрао Сантос 2:1 Гремио Гремио 2:1 Куритиба Гремио 1:1 Интернасьональ Гремио 2:0 Универсидад Католика Чили Атлетико Минейро 3:1 Гремио Интернасьональ 0:1 Гремио Гремио 1:1 Палмейрас Универсидад Католика Чили 2:0 Гремио Гремио 1:1 Форталеза Байя 0:2 Гремио Атлетико Гойяненсе 1:1 Гремио Гремио 1:2 Спорт Ресифи Гремио 1:2 Кахиас Кахиас 0:2 Гремио Васко да Гама 0:0 Гремио
Брагантино Последние 20 матчей: + = -
Брагантино 1:3 Палмейрас Брагантино 2:0 Гойяс Брагантино 2:0 Спорт Ресифи Фламенго 1:1 Брагантино
Атлетико Гойяненсе 2:1 Брагантино Брагантино 0:2 Интернасьональ Брагантино 0:0 Коринтианс Васко да Гама 1:1 Брагантино Брагантино 4:2 Сеара Атлетико Минейро 2:1 Брагантино Сан-Паулу 1:1 Брагантино Брагантино 1:2 Палмейрас Атлетико Паранаэнсе 1:1 Брагантино Форталеза 3:0 Брагантино Брагантино 1:2 Куритиба Брагантино 2:1 Флуминенсе Байя 2:1 Брагантино Брагантино 1:1 Ботафого Рибейрао Сантос 1:1 Брагантино Брагантино 1:0 Гуарани Асунсьон
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 19 10 5 4 30 - 16 35
2. Фламенго 19 10 5 4 33 - 25 35
3. Атлетико Минейро 18 10 2 6 31 - 23 32
4. Флуминенсе 19 9 5 5 29 - 21 32
5. Сан-Паулу 16 8 6 2 24 - 14 30
6. Сантос 19 8 6 5 27 - 23 30
7. Палмейрас 18 7 7 4 25 - 20 28
8. Гремио 0:0 18 5 10 3 19 - 16 25
9. Форталеза 17 6 6 5 16 - 12 24
10. Спорт Ресифи 19 7 3 9 19 - 26 24
11. Коринтианс 19 6 6 7 22 - 26 24
12. Сеара 18 6 5 7 23 - 26 23
13. Атлетико Гойяненсе 19 5 7 7 17 - 25 22
14. Ботафого Рибейрао 18 3 11 4 19 - 22 20
15. Брагантино 0:0 19 4 8 7 21 - 24 20
16. Васко да Гама 17 5 4 8 20 - 25 19
17. Байя 18 5 4 9 23 - 28 19
18. Куритиба 19 5 4 10 16 - 24 19
19. Атлетико Паранаэнсе 18 4 4 10 13 - 20 16
20. Гойяс 17 2 6 9 20 - 31 12
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Claudinho получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Гремио
Ничья
Брагантино
2.15
3.42
5.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.02 3.30 3.95
Бонус: 5 000 ₽ 2.03 2.75 3.90
Бонус: 5 000 ₽ 2.03 3.42 3.70
  2.15 2.63 5.00

Самый высокий коэффициент на матч «Гремио» – «Брагантино» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гремио» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брагантино» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гремио» – «Брагантино», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
4.30 1.18 6.50 1.09 1.80 1.95 2.31 1.66 1.92 1.90 1.23 3.90 1.32 3.20 1.05 8.50 1.08 6.80 1.02 11.00 1.01 14.00
9.00 1.07 7.30 1.10 3.00 1.40 2.25 1.66 1.71 2.26 1.34 3.32 1.24 4.15 1.09 7.70 1.07 8.60 1.01 17.00
4.22 1.23 2.91 1.43 2.11 1.76 1.77 2.10 1.54 2.54 1.31 3.53 1.47 2.76 1.20 4.69 1.51 2.61 1.24 4.18
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.35 3.05 1.70 2.15 1.01 12.60 1.08 7.00
2.72 1.46 1.76 2.06 1.36 3.15 1.09 7.20 1.07 8.60
1.20 4.73 1.43 2.89 1.16 5.49 1.44 2.86 1.35 3.38
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.31 1.57 1.55 2.35 1.20 4.20
3.38 1.32 2.28 1.63 1.55 2.45 1.20 4.60 1.14 5.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.60 1.27
Где смотреть матч Гремио 0:0 Брагантино онлайн

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