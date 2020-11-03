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Шахтёр Донецк
0:2
Первый тайм: 17'

Стадион:
Боруссия М
0'
0:1
8' Гол
Плеа Алассан
0:2
17' Гол
Крамер Кристоф
17'
81
Трубин
Анатолий
2
Додо
Домилсон
77
Бондарь
Валерий
5
Хочолава
Давид
15
Корниенко
Виктор
27
Майкон
Барберан
8
Антонио
Маркос
14
Тете
11
Марлос
Ромеро
19
Манор
Соломон
7
Тайсон
Фреда
1
Зоммер
Янн
18
Лайнер
Штефан
28
Гинтер
Маттиас
30
Эльведи
Нико
25
Бенсебаини
Рами
23
Хофманн
Йонас
6
Крамер
Кристоф
32
Нойхаус
Флориан
13
Штиндль
Ларс
14
Плеа
Алассан
10
Тюрам
Маркус
Шахтёр Донецк
4-2-3-1
Боруссия М
4-3-1-2

Ход матча

8'
0:1
Плеа Алассан
(Лайнер Штефан)
17'
0:2
Крамер Кристоф

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 0 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тете 1 0.5
2. Манор Соломон 1 0.5
3. Корниенко Виктор 0 0
Боруссия М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тюрам Маркус 2 1
2. Хофманн Йонас 1 0.5
3. Бенсебаини Рами 1 (1) 0.5
4. Плеа Алассан 0 0
5. Нойхаус Флориан 0 0

Карточки

Шахтёр Донецк
# Игрок      
1. Бондарь Валерий 1 0
2. Корниенко Виктор 1 0
Боруссия М
# Игрок      
1. Штиндль Ларс 1 0
2. Крамер Кристоф 1 0
3. Бенсебаини Рами 1 0
4. Нойхаус Флориан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шахтёр Донецк 0 50% (1) 50% (1) 0 0 0
 Боруссия М 0 0 25% (1) 25% (1) 25% (1) 25% (1)

Предыдущие игры

Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Шахтёр Донецк 4:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк
Шахтёр Донецк 5:1 Львов Десна 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк Заря 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Базель Шахтёр Донецк 3:0 Вольфсбург Шахтёр Донецк 2:0 Верес Александрия 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка Десна 2:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк
Боруссия М Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Майнц 2:3 Боруссия М Интер Милан 2:2 Боруссия М
Боруссия М 1:1 Вольфсбург Боруссия М 4:0 Фортуна Кёльн 1:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Унион Берлин Боруссия Д 3:0 Боруссия М Обернойланд 0:8 Боруссия М ВВВ-Венло 0:4 Боруссия М Боруссия М 0:2 Гройтер Фюрт Падерборн 0:2 Боруссия М Боруссия М 4:0 Дуйсбург Боруссия М 4:0 Ферль Боруссия М 2:1 Герта Падерборн 1:3 Боруссия М Боруссия М 3:0 Вольфсбург Бавария 2:1 Боруссия М Фрайбург 1:0 Боруссия М

Последние игры между собой

Шахтёр Донецк: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Боруссия М: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Боруссия М 0:3 Шахтёр Донецк Товарищеские матчи
  • Первый тайм
  • 16'
    Обрезался Бондарь на своей половине поля подарив мяч Тюраму, который тут же отдал на Плеа, но этот пас перехватил Хочолава.
  • Офсайд
    15'
    Тонко по флангу отдавал Бенсебаини на ход Тюраму, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.
  • 14'
    В верховой борьбе против Корниенко нарушил правила Лайнер. Судья все видел и назначил штрафной удар.
  • 13'
    Пробивал с лету Штиндль после навеса от Плеа, но мяч полетел рядом с дальней штангой.
  • 12'
    Выиграл подбор у штрафной соперника Крамер и пробил в дальний угол, но не попал в створ ворот.
  • 11'
    С углового подавал Хофманн на дальнюю штангу, где пробил головой Тюрам, но мяч застрял в гуще защитников.
  • Офсайд
    10'
    Мог убегать на ворота соперника Хофманн, но не выдержал он линию и оказался в положении "вне игры".
  • 9'
    Прорывался к штрафной соперника Тайсон и пробил с дальней дистанции, но мяч полетел рядом со штангой.
  • Описание гола
    7'
    ГОЛ! 0-1! Алассан Плеа! Быстрый гол сумели забить немцы. Провалилась оборона дончан, оставив одного Плеа в своей штрафной. Алассан подхватил мяч после прострела от Лайнера и в касание отправил сферу точно в дальний нижний угол.
  • 6'
    С правого фланга прострелил в штрафную Лайнер, но там никого из партнеров не оказалось.
  • 5'
    Дальний заброс исполнял в штрафную Крамер, но здесь никого из партнеров не оказалось.
  • 3'
    Сразу забрали мяч под свой контроль игроки донецкой команды. Пытаются они выманить соперника из оборону.
  • 2'
    Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя оранжевых цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion NSK Olimpiyskiy, Kyiv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.50 3.90 2.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.80 3.90 1.93
Бонус: 5 000 ₽ 3.72 4.20 1.93
  4.07 3.88 1.88

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.50 1.01 12.00 1.01 5.20 1.14 4.40 1.21 2.60 1.50 2.18 1.73 2.08 1.80 1.84 2.03 1.68 2.27 1.36 3.15 1.27 3.80 1.11 6.00 1.09 6.60 1.02 11.00
14.75 1.02 13.50 1.03 5.60 1.15 4.40 1.22 2.65 1.54 2.02 1.81 1.69 2.20 1.40 3.00 1.30 3.60 1.13 6.20
5.16 1.18 2.78 1.50 2.37 1.63 2.11 1.79 1.85 2.03 1.66 2.31 1.54 2.59 1.53 2.67 1.20 4.84 1.10 7.82
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.70 1.27 2.46 1.50 1.65 2.22 1.23 4.10
3.60 1.29 2.65 1.48 1.68 2.19 1.28 3.64 1.18 4.95
3.26 1.36 2.69 1.50 2.11 1.78 1.68 2.27 1.48 2.76 1.46 2.91
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.31 2.11 1.70 1.59 2.26 1.33 3.15
5.35 1.15 4.05 1.24 2.14 1.71 1.57 2.40 1.35 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.47 2.70
Букмекер Да Нет
3.65 1.29
Букмекер Да Нет
2.50 1.53
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Прогнозы на матч Шахтёр Донецк 0:2 Боруссия М

Исход игры
Шахтёр Донецк
47.9% (81)
Ничья
31.4% (53)
Боруссия М
20.7% (35)
Тотал 2.5
Больше
66.05% (107)
Меньше
33.95% (55)
Обе команды забьют
Да
89.51% (145)
Нет
10.49% (17)
Популярный счёт
2:1 Шахтёр Донецк
36.1% (61)
1:1 Ничья
23.7% (40)
1:2 Боруссия М
13.6% (23)
2:2 Ничья
6.5% (11)
1:0 Шахтёр Донецк
3% (5)
3:2 Шахтёр Донецк
2.4% (4)
0:1 Боруссия М
2.4% (4)
2:0 Шахтёр Донецк
1.8% (3)
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