Выиграл подбор у штрафной соперника Крамер и пробил в дальний угол, но не попал в створ ворот.

Пробивал с лету Штиндль после навеса от Плеа, но мяч полетел рядом с дальней штангой.

В верховой борьбе против Корниенко нарушил правила Лайнер. Судья все видел и назначил штрафной удар.

Тонко по флангу отдавал Бенсебаини на ход Тюраму, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.

Обрезался Бондарь на своей половине поля подарив мяч Тюраму, который тут же отдал на Плеа, но этот пас перехватил Хочолава.

11' С углового подавал Хофманн на дальнюю штангу, где пробил головой Тюрам, но мяч застрял в гуще защитников.

10' Мог убегать на ворота соперника Хофманн, но не выдержал он линию и оказался в положении "вне игры".

9' Прорывался к штрафной соперника Тайсон и пробил с дальней дистанции, но мяч полетел рядом со штангой.

7' ГОЛ! 0-1! Алассан Плеа! Быстрый гол сумели забить немцы. Провалилась оборона дончан, оставив одного Плеа в своей штрафной. Алассан подхватил мяч после прострела от Лайнера и в касание отправил сферу точно в дальний нижний угол.

6' С правого фланга прострелил в штрафную Лайнер, но там никого из партнеров не оказалось.

5' Дальний заброс исполнял в штрафную Крамер, но здесь никого из партнеров не оказалось.

3' Сразу забрали мяч под свой контроль игроки донецкой команды. Пытаются они выманить соперника из оборону.

2' Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя оранжевых цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.