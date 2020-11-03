Шахтёр Донецк
0:2
Первый тайм: 17'
Стадион: Олимпийский (Киев)
Боруссия М
0:1
8' ГолПлеа Алассан
0:2
17' ГолКрамер Кристоф
14
Тете
30
Эльведи
Нико
13
Штиндль
Ларс
14
Плеа
Алассан
10
Тюрам
Маркус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 ТетеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Пятов АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Патрик АланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кастру Луиш
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
-
14 Плеа АлассанНападающий
-
10 Тюрам МаркусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Грюн МаксВратарь
-
24 Янчке ТониЗащитник
- Защитник
-
43 Райтц РоккоПолузащитник
-
22 Бенеш ЛаслоПолузащитник
-
36 Эмболо БрельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вольф ХаннесПолузащитник
-
17 Вендт ОскарПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
8'
0:1
17'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 3
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
0 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тете
|1
|0.5
|2.
|Манор Соломон
|1
|0.5
|3.
|Корниенко Виктор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тюрам Маркус
|2
|1
|2.
|Хофманн Йонас
|1
|0.5
|3.
|Бенсебаини Рами
|1 (1)
|0.5
|4.
|Плеа Алассан
|0
|0
|5.
|Нойхаус Флориан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бондарь Валерий
|1
|0
|2.
|Корниенко Виктор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Штиндль Ларс
|1
|0
|2.
|Крамер Кристоф
|1
|0
|3.
|Бенсебаини Рами
|1
|0
|4.
|Нойхаус Флориан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шахтёр Донецк
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|0
|Боруссия М
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
Предыдущие игры
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: +11 =6 -3Шахтёр Донецк 4:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк
Шахтёр Донецк 5:1 Львов Десна 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк Заря 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Базель Шахтёр Донецк 3:0 Вольфсбург Шахтёр Донецк 2:0 Верес Александрия 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка Десна 2:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк
Боруссия М Последние 20 матчей: +12 =4 -4Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Майнц 2:3 Боруссия М Интер Милан 2:2 Боруссия М
Боруссия М 1:1 Вольфсбург Боруссия М 4:0 Фортуна Кёльн 1:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Унион Берлин Боруссия Д 3:0 Боруссия М Обернойланд 0:8 Боруссия М ВВВ-Венло 0:4 Боруссия М Боруссия М 0:2 Гройтер Фюрт Падерборн 0:2 Боруссия М Боруссия М 4:0 Дуйсбург Боруссия М 4:0 Ферль Боруссия М 2:1 Герта Падерборн 1:3 Боруссия М Боруссия М 3:0 Вольфсбург Бавария 2:1 Боруссия М Фрайбург 1:0 Боруссия М
Последние игры между собой
Шахтёр Донецк: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Боруссия М: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия М
|1:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|2.
|Шахтёр Донецк
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Шахтёр Донецк» – «Боруссия М» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шахтёр Донецк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Боруссия М» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шахтёр Донецк» – «Боруссия М», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|12.50
|1.01
|12.00
|1.01
|5.20
|1.14
|4.40
|1.21
|—
|—
|2.60
|1.50
|2.18
|1.73
|2.08
|1.80
|1.84
|2.03
|1.68
|2.27
|—
|—
|1.36
|3.15
|1.27
|3.80
|1.11
|6.00
|1.09
|6.60
|1.02
|11.00
|
|14.75
|1.02
|13.50
|1.03
|5.60
|1.15
|4.40
|1.22
|—
|—
|2.65
|1.54
|—
|—
|2.02
|1.81
|—
|—
|1.69
|2.20
|—
|—
|1.40
|3.00
|1.30
|3.60
|1.13
|6.20
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|5.16
|1.18
|—
|—
|2.78
|1.50
|2.37
|1.63
|2.11
|1.79
|1.85
|2.03
|1.66
|2.31
|1.54
|2.59
|1.53
|2.67
|—
|—
|1.20
|4.84
|—
|—
|1.10
|7.82
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Шахтёр Донецк 0:2 Боруссия М
Исход игры
Шахтёр Донецк
47.9% (81)
Ничья
31.4% (53)
Боруссия М
20.7% (35)
Тотал 2.5
Больше
66.05% (107)
Меньше
33.95% (55)
Обе команды забьют
Да
89.51% (145)
Нет
10.49% (17)
Популярный счёт
2:1 Шахтёр Донецк
36.1% (61)
1:1 Ничья
23.7% (40)
1:2 Боруссия М
13.6% (23)
2:2 Ничья
6.5% (11)
1:0 Шахтёр Донецк
3% (5)
3:2 Шахтёр Донецк
2.4% (4)
0:1 Боруссия М
2.4% (4)
2:0 Шахтёр Донецк
1.8% (3)
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