Шахтёр Донецк
Позже
Стадион: Олимпийский (Киев)
Боруссия М
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тете
|1
|0.5
|2.
|Манор Соломон
|1
|0.5
|3.
|Корниенко Виктор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тюрам Маркус
|2
|1
|2.
|Хофманн Йонас
|1
|0.5
|3.
|Бенсебаини Рами
|1 (1)
|0.5
|4.
|Плеа Алассан
|0
|0
|5.
|Нойхаус Флориан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бондарь Валерий
|1
|0
|2.
|Корниенко Виктор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Штиндль Ларс
|1
|0
|2.
|Крамер Кристоф
|1
|0
|3.
|Бенсебаини Рами
|1
|0
|4.
|Нойхаус Флориан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шахтёр Донецк
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|0
|Боруссия М
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
Предыдущие игры
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: + = -Шахтёр Донецк 4:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк
Шахтёр Донецк 5:1 Львов Десна 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк Заря 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Базель Шахтёр Донецк 3:0 Вольфсбург Шахтёр Донецк 2:0 Верес Александрия 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка Десна 2:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк
Боруссия М Последние 20 матчей: + = -Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Майнц 2:3 Боруссия М Интер Милан 2:2 Боруссия М
Боруссия М 1:1 Вольфсбург Боруссия М 4:0 Фортуна Кёльн 1:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Унион Берлин Боруссия Д 3:0 Боруссия М Обернойланд 0:8 Боруссия М ВВВ-Венло 0:4 Боруссия М Боруссия М 0:2 Гройтер Фюрт Падерборн 0:2 Боруссия М Боруссия М 4:0 Дуйсбург Боруссия М 4:0 Ферль Боруссия М 2:1 Герта Падерборн 1:3 Боруссия М Боруссия М 3:0 Вольфсбург Бавария 2:1 Боруссия М Фрайбург 1:0 Боруссия М
Последние игры между собой
Шахтёр Донецк: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Боруссия М: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|3.
|Боруссия М
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Шахтёр Донецк» – «Боруссия М» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шахтёр Донецк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Боруссия М» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шахтёр Донецк» – «Боруссия М», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|12.50
|1.01
|11.00
|1.02
|4.40
|1.21
|3.55
|1.30
|—
|—
|2.26
|1.68
|2.02
|1.84
|1.78
|2.11
|—
|—
|1.49
|2.65
|1.25
|4.00
|1.18
|4.50
|1.06
|7.80
|1.05
|8.40
|
|13.25
|1.03
|11.25
|1.04
|4.55
|1.21
|3.60
|1.30
|—
|—
|2.30
|1.69
|—
|—
|1.78
|2.06
|—
|—
|1.52
|2.57
|1.25
|4.05
|1.20
|4.70
|1.08
|8.30
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.71
|1.22
|—
|—
|2.79
|1.49
|2.32
|1.67
|2.05
|1.86
|1.76
|2.16
|1.59
|2.50
|1.47
|2.82
|—
|—
|1.17
|5.63
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Шахтёр Донецк - Боруссия М
Исход игры
Шахтёр Донецк
63.5% (33)
Ничья
23.1% (12)
Боруссия М
13.5% (7)
Тотал 2.5
Больше
68.75% (33)
Меньше
31.25% (15)
Обе команды забьют
Да
85.42% (41)
Нет
14.58% (7)
Популярный счёт
2:1 Шахтёр Донецк
42.3% (22)
1:1 Ничья
15.4% (8)
1:0 Шахтёр Донецк
7.7% (4)
1:2 Боруссия М
7.7% (4)
2:2 Ничья
5.8% (3)
2:0 Шахтёр Донецк
3.8% (2)
1:3 Боруссия М
3.8% (2)
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