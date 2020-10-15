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Шахтёр Донецк
 
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Стадион:
Боруссия М

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тете 1 0.5
2. Манор Соломон 1 0.5
3. Корниенко Виктор 0 0
Боруссия М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тюрам Маркус 2 1
2. Хофманн Йонас 1 0.5
3. Бенсебаини Рами 1 (1) 0.5
4. Плеа Алассан 0 0
5. Нойхаус Флориан 0 0

Карточки

Шахтёр Донецк
# Игрок      
1. Бондарь Валерий 1 0
2. Корниенко Виктор 1 0
Боруссия М
# Игрок      
1. Штиндль Ларс 1 0
2. Крамер Кристоф 1 0
3. Бенсебаини Рами 1 0
4. Нойхаус Флориан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шахтёр Донецк 0 50% (1) 50% (1) 0 0 0
 Боруссия М 0 0 25% (1) 25% (1) 25% (1) 25% (1)

Предыдущие игры

Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: + = -
Шахтёр Донецк 4:1 Мариуполь Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк
Шахтёр Донецк 5:1 Львов Десна 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Олимпик Донецк Рух Львов 1:1 Шахтёр Донецк Заря 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:2 Олимпик Донецк Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Шахтёр Донецк 3:1 Колос Ковалёвка Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Базель Шахтёр Донецк 3:0 Вольфсбург Шахтёр Донецк 2:0 Верес Александрия 2:2 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка Десна 2:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк
Боруссия М Последние 20 матчей: + = -
Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Майнц 2:3 Боруссия М Интер Милан 2:2 Боруссия М
Боруссия М 1:1 Вольфсбург Боруссия М 4:0 Фортуна Кёльн 1:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Унион Берлин Боруссия Д 3:0 Боруссия М Обернойланд 0:8 Боруссия М ВВВ-Венло 0:4 Боруссия М Боруссия М 0:2 Гройтер Фюрт Падерборн 0:2 Боруссия М Боруссия М 4:0 Дуйсбург Боруссия М 4:0 Ферль Боруссия М 2:1 Герта Падерборн 1:3 Боруссия М Боруссия М 3:0 Вольфсбург Бавария 2:1 Боруссия М Фрайбург 1:0 Боруссия М

Последние игры между собой

Шахтёр Донецк: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Боруссия М: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Боруссия М 0:3 Шахтёр Донецк Товарищеские матчи
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шахтёр Донецк - Боруссия М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 ноября 2020, осталось 2 дня 19 часов 58 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 52
    Шахтёр Донецк 63.5% (33)
    X 23.1% (12)
    Боруссия М 13.5% (7)
    0
    выиграет Шахтёр Донецк
    Шахта даввай побеждай и укрепляйся на первом месте. Болеем!
    Олег Чижиков #
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шахтёр Донецк
    Ничья
    Боруссия М
    2.91
    3.77
    2.46
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.90 3.50 2.35
    Бонус: 5 000 ₽ 2.80 3.75 2.41
    Бонус: 5 000 ₽ 2.88 3.60 2.46
      2.91 3.77 2.42

    Самый высокий коэффициент на матч «Шахтёр Донецк» – «Боруссия М» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шахтёр Донецк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Боруссия М» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шахтёр Донецк» – «Боруссия М», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    12.50 1.01 11.00 1.02 4.40 1.21 3.55 1.30 2.26 1.68 2.02 1.84 1.78 2.11 1.49 2.65 1.25 4.00 1.18 4.50 1.06 7.80 1.05 8.40
    13.25 1.03 11.25 1.04 4.55 1.21 3.60 1.30 2.30 1.69 1.78 2.06 1.52 2.57 1.25 4.05 1.20 4.70 1.08 8.30
    4.71 1.22 2.79 1.49 2.32 1.67 2.05 1.86 1.76 2.16 1.59 2.50 1.47 2.82 1.17 5.63
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.25 1.65 1.53 2.50 1.19 4.70
    3.26 1.34 2.28 1.63 1.57 2.40 1.20 4.55 1.14 5.65
    2.89 1.46 2.27 1.70 1.77 2.18 1.54 2.64 1.36 3.38
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.35 1.30 1.89 1.85 1.42 2.75
    4.65 1.19 3.38 1.32 1.91 1.89 1.44 2.79 1.28 3.68

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.57 2.40
    Букмекер Да Нет
    3.90 1.25
    Букмекер Да Нет
    2.75 1.42
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    Прогнозы на матч Шахтёр Донецк - Боруссия М

    Исход игры
    Шахтёр Донецк
    63.5% (33)
    Ничья
    23.1% (12)
    Боруссия М
    13.5% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.75% (33)
    Меньше
    31.25% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    85.42% (41)
    Нет
    14.58% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Шахтёр Донецк
    42.3% (22)
    1:1 Ничья
    15.4% (8)
    1:0 Шахтёр Донецк
    7.7% (4)
    1:2 Боруссия М
    7.7% (4)
    2:2 Ничья
    5.8% (3)
    2:0 Шахтёр Донецк
    3.8% (2)
    1:3 Боруссия М
    3.8% (2)
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