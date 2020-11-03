Грамотней в позиционном плане играют "матрасники", за счёт чего им удаётся выигрывать подавляющее большинство подборов.

Смолов обокрал соперника в центре поля и разгонял контратаку своей команды четыре в три, но мячом наши футболисты распорядились не лучшим образом, упустив его в аут на левом фланге.

Живоглядов с правого фланга выполнял диагональную подачу в район 11-метровой отметки, откуда пробить головой из неудобного положения пытался Зе Луиш, но не получилось.

Взволнованным у кромки поля выглядит Диего Симеоне - у его команды пока что ничего не получается. С правого фланга сейчас подача приземлилась аккуратно в руки Гилерме.

Сауль получил мяч на левом фланге и пытался прострелить в центр, но Игнатьев ему этого не позволил, причём мяч именно от испанца вышел за лицевую линию.

12' После навеса с левого фланга в высоком прыжке головой пытался пробить Фелиш, но вместо удара получилась скидка, да ещё и в другую от ворот сторону. Не самая сильная сторона португальца игра на "втором этаже".

11' Куликов в центре поля неаккуратно боролся за мяч с Саулем, задев того локтем по лицу, однако арбитр оставил эпизод без внимания.

10' Смолов в чужой штрафной площади нарушил правила против Эрреры, пытаясь обокрасть соперника.

9' Живоглядов теперь забегал по правому флангу в атаку под длинный пас, но он также оказался неточным, только мяч вышел за боковую линию.

8' Острая подача со стандарта следовала на ближнюю штангу, но москвичи отбились. В атаке вторым темпом гости выполнили ещё по одной подаче в штрафную площадку с разных флангов, но защитники "Локо" продолжают играть уверенно.

7' Первый угловой на правом фланге заработал "Атлетико", стараниями Корреа. Аргентинцу не позволил Куликов выполнить прострельную передачу вдоль ворот.

6' Обе команды на первых минутах встречи не стремятся проявлять агрессию в атаке, спокойно просматриваясь друг к другу, и привыкая к газону.

5' Триппьер подключался в атаку по правому флангу, но длинный диагональный перевод в его адрес оказался неточным - мяч вышел за лицевую линию.

4' Зе Луиш активно прессинговал соперников на чужой половине поля, но отобрать мяч сумел только с нарушением правил.

3' Штрафной удар на месте правого вингера заработали "железнодорожники". Миранчук подавал в штрафную площадку со стандарта - гости отбились.

2' Комбинировали мяч спокойно поперёк поля "матрасники", не встречая особого прессинга, но Триппьер на правом фланге всё равно ошибся, в простой ситуации выпустив мяч за боковую линию.