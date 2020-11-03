Локомотив Москва
0:0
Первый тайм: 15'
Стадион: РЖД Арена
Атлетико М
31
Рыбус
Мацей
29
Зе
Луиш
Жозе
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
12
Лоди
Ренан
16
Эррера
Эктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Рыбус МацейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Зе Луиш ЖозеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
60 Савин АндрейВратарь
-
74 Чёрный АртурЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
76 Мухин МаксимПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Эдер ЛопешНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Николич Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
- Защитник
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Защитник
-
12 Лоди РенанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лемар ТомаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Миранчук Антон
|1
|0.5
|2.
|Эдер Лопеш
|1
|0.5
|3.
|Лисакович Виталий
|1
|0.5
|4.
|Зе Луиш Жозе
|0
|0
|5.
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
|6.
|Жемалетдинов Рифат
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фелиш Жоау
|2
|1
|2.
|Льоренте Маркос
|1
|0.5
|3.
|Лемар Тома
|0
|0
|4.
|Корреа Анхель
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Живоглядов Дмитрий
|1
|0
|2.
|Жемалетдинов Рифат
|1
|0
|3.
|Куликов Даниил
|1
|0
|4.
|Мурило Серкейра
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Коке Хорхе
|1
|0
|2.
|Эррера Эктор
|1
|0
|3.
|Льоренте Маркос
|1
|0
|4.
|Торрейра Лукас
|1
|0
|5.
|Лоди Ренан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Локомотив Москва
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|66.67% (2)
|0
|Атлетико М
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +8 =6 -6Сочи 2:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Ротор Ред Булл Зальцбург 2:2 Локомотив Москва
Локомотив Москва 1:0 Уфа Локомотив Москва 2:1 Химки ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Ростов 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Зенит Локомотив Москва 2:3 Ахмат Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Урал 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Краснодар Рубин 0:2 Локомотив Москва Зенит 2:1 Локомотив Москва Урал 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Уфа Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва
Атлетико М Последние 20 матчей: +12 =6 -2Осасуна 1:3 Атлетико М Атлетико М 3:2 Ред Булл Зальцбург Атлетико М 2:0 Бетис Бавария 4:0 Атлетико М
Сельта 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Вильярреал Уэска 0:0 Атлетико М Атлетико М 6:1 Гранада РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Хетафе 0:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Бетис Сельта 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:0 Мальорка Барселона 2:2 Атлетико М Атлетико М 2:1 Алавес Леванте 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:0 Вальядолид Осасуна 0:5 Атлетико М Атлетик Б 1:1 Атлетико М
Последние игры между собой
Локомотив Москва: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
Атлетико М: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 6
|4
|3.
|Локомотив Москва
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Локомотив Москва» – «Атлетико М» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Локомотив Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетико М» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Локомотив Москва» – «Атлетико М», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|12.50
|1.01
|9.30
|1.04
|3.90
|1.25
|3.05
|1.38
|2.18
|1.75
|2.06
|1.82
|1.83
|2.04
|1.61
|2.41
|—
|—
|1.39
|3.00
|1.18
|4.80
|1.13
|5.30
|1.04
|9.40
|1.03
|10.00
|
|11.75
|1.04
|10.00
|1.05
|3.84
|1.27
|3.00
|1.40
|—
|—
|2.07
|1.84
|—
|—
|1.60
|2.38
|—
|—
|1.41
|2.95
|1.19
|4.85
|1.15
|5.60
|1.05
|10.50
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|3.68
|1.30
|2.82
|1.47
|2.24
|1.70
|1.95
|1.94
|1.72
|2.21
|1.50
|2.72
|1.49
|2.81
|1.33
|3.49
|—
|—
|1.11
|7.38
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Локомотив Москва 0:0 Атлетико М
Исход игры
Локомотив Москва
8.3% (14)
Ничья
11.3% (19)
Атлетико М
80.4% (135)
Тотал 2.5
Больше
54.32% (88)
Меньше
45.68% (74)
Обе команды забьют
Да
58.64% (95)
Нет
41.36% (67)
Популярный счёт
1:2 Атлетико М
37.5% (63)
0:2 Атлетико М
22% (37)
1:1 Ничья
10.7% (18)
0:1 Атлетико М
8.3% (14)
0:3 Атлетико М
5.4% (9)
1:3 Атлетико М
3.6% (6)
2:1 Локомотив Москва
3.6% (6)
1:0 Локомотив Москва
2.4% (4)
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