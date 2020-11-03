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Локомотив Москва
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Атлетико М
0' 15'
1
Гилерме
Маринато
2
Живоглядов
Дмитрий
41
Райкович
Слободан
27
Мурило
Серкейра
31
Рыбус
Мацей
20
Игнатьев
Владислав
69
Куликов
Даниил
7
Крыховяк
Гжегож
11
Миранчук
Антон
9
Смолов
Фёдор
29
Зе
Луиш
Жозе
13
Облак
Ян
23
Триппьер
Киран
15
Савич
Стефан
2
Хименес
Хосе
12
Лоди
Ренан
14
Льоренте
Маркос
8
Ньигес
Сауль
16
Эррера
Эктор
10
Корреа
Анхель
7
Фелиш
Жоау
9
Суарес
Луис
Локомотив Москва
4-4-2
Атлетико М
4-3-2-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Миранчук Антон 1 0.5
2. Эдер Лопеш 1 0.5
3. Лисакович Виталий 1 0.5
4. Зе Луиш Жозе 0 0
5. Живоглядов Дмитрий 0 0
6. Жемалетдинов Рифат 0 0
Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фелиш Жоау 2 1
2. Льоренте Маркос 1 0.5
3. Лемар Тома 0 0
4. Корреа Анхель 0 0

Карточки

Локомотив Москва
# Игрок      
1. Живоглядов Дмитрий 1 0
2. Жемалетдинов Рифат 1 0
3. Куликов Даниил 1 0
4. Мурило Серкейра 1 0
Атлетико М
# Игрок      
1. Коке Хорхе 1 0
2. Эррера Эктор 1 0
3. Льоренте Маркос 1 0
4. Торрейра Лукас 1 0
5. Лоди Ренан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Локомотив Москва 0 33.33% (1) 0 0 66.67% (2) 0
 Атлетико М 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Локомотив Москва Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Сочи 2:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Ротор Ред Булл Зальцбург 2:2 Локомотив Москва
Локомотив Москва 1:0 Уфа Локомотив Москва 2:1 Химки ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Ростов 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Зенит Локомотив Москва 2:3 Ахмат Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Урал 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Краснодар Рубин 0:2 Локомотив Москва Зенит 2:1 Локомотив Москва Урал 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Уфа Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва
Атлетико М Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Осасуна 1:3 Атлетико М Атлетико М 3:2 Ред Булл Зальцбург Атлетико М 2:0 Бетис Бавария 4:0 Атлетико М
Сельта 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Вильярреал Уэска 0:0 Атлетико М Атлетико М 6:1 Гранада РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Хетафе 0:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Бетис Сельта 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:0 Мальорка Барселона 2:2 Атлетико М Атлетико М 2:1 Алавес Леванте 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:0 Вальядолид Осасуна 0:5 Атлетико М Атлетик Б 1:1 Атлетико М

Последние игры между собой

Локомотив Москва: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
Атлетико М: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
Атлетико М 2:0 Локомотив Москва Лига чемпионов Локомотив Москва 0:2 Атлетико М Лига чемпионов Локомотив Москва 1:5 Атлетико М Лига Европы Атлетико М 3:0 Локомотив Москва Лига Европы
Локомотив Москва 3:3 Атлетико М Лига Европы
  • Первый тайм
  • 17'
    Сауль получил мяч на левом фланге и пытался прострелить в центр, но Игнатьев ему этого не позволил, причём мяч именно от испанца вышел за лицевую линию.
  • 16'
    Взволнованным у кромки поля выглядит Диего Симеоне - у его команды пока что ничего не получается. С правого фланга сейчас подача приземлилась аккуратно в руки Гилерме.
  • 15'
    Живоглядов с правого фланга выполнял диагональную подачу в район 11-метровой отметки, откуда пробить головой из неудобного положения пытался Зе Луиш, но не получилось.
  • 14'
    Смолов обокрал соперника в центре поля и разгонял контратаку своей команды четыре в три, но мячом наши футболисты распорядились не лучшим образом, упустив его в аут на левом фланге.
  • 13'
    Грамотней в позиционном плане играют "матрасники", за счёт чего им удаётся выигрывать подавляющее большинство подборов.
  • 12'
    После навеса с левого фланга в высоком прыжке головой пытался пробить Фелиш, но вместо удара получилась скидка, да ещё и в другую от ворот сторону. Не самая сильная сторона португальца игра на "втором этаже".
  • Судья
    11'
    Куликов в центре поля неаккуратно боролся за мяч с Саулем, задев того локтем по лицу, однако арбитр оставил эпизод без внимания.
  • 10'
    Смолов в чужой штрафной площади нарушил правила против Эрреры, пытаясь обокрасть соперника.
  • 9'
    Живоглядов теперь забегал по правому флангу в атаку под длинный пас, но он также оказался неточным, только мяч вышел за боковую линию.
  • 8'
    Острая подача со стандарта следовала на ближнюю штангу, но москвичи отбились. В атаке вторым темпом гости выполнили ещё по одной подаче в штрафную площадку с разных флангов, но защитники "Локо" продолжают играть уверенно.
  • Угловой
    7'
    Первый угловой на правом фланге заработал "Атлетико", стараниями Корреа. Аргентинцу не позволил Куликов выполнить прострельную передачу вдоль ворот.
  • 6'
    Обе команды на первых минутах встречи не стремятся проявлять агрессию в атаке, спокойно просматриваясь друг к другу, и привыкая к газону.
  • 5'
    Триппьер подключался в атаку по правому флангу, но длинный диагональный перевод в его адрес оказался неточным - мяч вышел за лицевую линию.
  • Фол, нарушение
    4'
    Зе Луиш активно прессинговал соперников на чужой половине поля, но отобрать мяч сумел только с нарушением правил.
  • Фол, нарушение
    3'
    Штрафной удар на месте правого вингера заработали "железнодорожники". Миранчук подавал в штрафную площадку со стандарта - гости отбились.
  • 2'
    Комбинировали мяч спокойно поперёк поля "матрасники", не встречая особого прессинга, но Триппьер на правом фланге всё равно ошибся, в простой ситуации выпустив мяч за боковую линию.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RZD Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 8.50 4.90 1.44
Бонус: 5 000 ₽ 10.00 5.30 1.33
Бонус: 5 000 ₽ 10.25 5.15 1.36
  9.64 4.83 1.37

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.50 1.01 9.30 1.04 3.90 1.25 3.05 1.38 2.18 1.75 2.06 1.82 1.83 2.04 1.61 2.41 1.39 3.00 1.18 4.80 1.13 5.30 1.04 9.40 1.03 10.00
11.75 1.04 10.00 1.05 3.84 1.27 3.00 1.40 2.07 1.84 1.60 2.38 1.41 2.95 1.19 4.85 1.15 5.60 1.05 10.50
3.68 1.30 2.82 1.47 2.24 1.70 1.95 1.94 1.72 2.21 1.50 2.72 1.49 2.81 1.33 3.49 1.11 7.38
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.15 1.35 2.01 1.80 1.47 2.65 1.15 6.20
3.10 1.37 2.06 1.76 1.49 2.62 1.16 5.20 1.11 6.45
2.80 1.47 2.30 1.66 1.79 2.10 1.50 2.69 1.36 3.28 1.23 4.42
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.22 3.00 1.36 1.79 1.96 1.35 3.05
4.20 1.23 2.95 1.40 1.78 2.04 1.34 3.26 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.20 1.67
Букмекер Да Нет
5.80 1.12
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
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Прогнозы на матч Локомотив Москва 0:0 Атлетико М

Исход игры
Локомотив Москва
8.3% (14)
Ничья
11.3% (19)
Атлетико М
80.4% (135)
Тотал 2.5
Больше
54.32% (88)
Меньше
45.68% (74)
Обе команды забьют
Да
58.64% (95)
Нет
41.36% (67)
Популярный счёт
1:2 Атлетико М
37.5% (63)
0:2 Атлетико М
22% (37)
1:1 Ничья
10.7% (18)
0:1 Атлетико М
8.3% (14)
0:3 Атлетико М
5.4% (9)
1:3 Атлетико М
3.6% (6)
2:1 Локомотив Москва
3.6% (6)
1:0 Локомотив Москва
2.4% (4)
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