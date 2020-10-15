Локомотив Москва
Позже
Стадион: РЖД Арена
Атлетико М
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Миранчук Антон
|1
|0.5
|2.
|Эдер Лопеш
|1
|0.5
|3.
|Лисакович Виталий
|1
|0.5
|4.
|Зе Луиш Жозе
|0
|0
|5.
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
|6.
|Жемалетдинов Рифат
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фелиш Жоау
|2
|1
|2.
|Льоренте Маркос
|1
|0.5
|3.
|Лемар Тома
|0
|0
|4.
|Корреа Анхель
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Живоглядов Дмитрий
|1
|0
|2.
|Жемалетдинов Рифат
|1
|0
|3.
|Куликов Даниил
|1
|0
|4.
|Мурило Серкейра
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Коке Хорхе
|1
|0
|2.
|Эррера Эктор
|1
|0
|3.
|Льоренте Маркос
|1
|0
|4.
|Торрейра Лукас
|1
|0
|5.
|Лоди Ренан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Локомотив Москва
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|66.67% (2)
|0
|Атлетико М
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Локомотив Москва Последние 20 матчей: + = -Сочи 2:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Ротор Ред Булл Зальцбург 2:2 Локомотив Москва
Локомотив Москва 1:0 Уфа Локомотив Москва 2:1 Химки ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Ростов 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Зенит Локомотив Москва 2:3 Ахмат Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Урал 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Краснодар Рубин 0:2 Локомотив Москва Зенит 2:1 Локомотив Москва Урал 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Уфа Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва
Атлетико М Последние 20 матчей: + = -Осасуна 1:3 Атлетико М Атлетико М 3:2 Ред Булл Зальцбург Атлетико М 2:0 Бетис Бавария 4:0 Атлетико М
Сельта 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Вильярреал Уэска 0:0 Атлетико М Атлетико М 6:1 Гранада РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Хетафе 0:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Бетис Сельта 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:0 Мальорка Барселона 2:2 Атлетико М Атлетико М 2:1 Алавес Леванте 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:0 Вальядолид Осасуна 0:5 Атлетико М Атлетик Б 1:1 Атлетико М
Последние игры между собой
Локомотив Москва: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
Атлетико М: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Локомотив Москва» – «Атлетико М» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Локомотив Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетико М» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Локомотив Москва» – «Атлетико М», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|12.00
|1.01
|8.50
|1.05
|3.60
|1.27
|2.80
|1.41
|2.15
|1.70
|1.94
|1.91
|1.74
|2.17
|1.53
|2.55
|1.35
|3.10
|1.15
|5.10
|1.12
|6.00
|1.03
|10.50
|
|10.00
|1.05
|8.90
|1.07
|3.45
|1.32
|2.79
|1.45
|—
|—
|1.96
|1.94
|—
|—
|1.49
|2.66
|1.37
|3.15
|1.16
|5.45
|1.13
|6.25
|1.04
|12.50
|
|—
|—
|—
|—
|3.89
|1.28
|2.96
|1.44
|2.28
|1.68
|1.96
|1.93
|1.74
|2.17
|1.54
|2.61
|1.36
|3.28
|—
|—
|1.13
|6.56
|—
|—
Прогнозы на матч Локомотив Москва - Атлетико М
Исход игры
Локомотив Москва
10% (5)
Ничья
22% (11)
Атлетико М
68% (34)
Тотал 2.5
Больше
57.45% (27)
Меньше
42.55% (20)
Обе команды забьют
Да
70.21% (33)
Нет
29.79% (14)
Популярный счёт
1:2 Атлетико М
36% (18)
1:1 Ничья
20% (10)
0:2 Атлетико М
12% (6)
0:3 Атлетико М
6% (3)
1:0 Локомотив Москва
4% (2)
2:1 Локомотив Москва
4% (2)
1:3 Атлетико М
4% (2)
0:1 Атлетико М
4% (2)
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