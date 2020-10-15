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Локомотив Москва
 
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Стадион:
Атлетико М

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Миранчук Антон 1 0.5
2. Эдер Лопеш 1 0.5
3. Лисакович Виталий 1 0.5
4. Зе Луиш Жозе 0 0
5. Живоглядов Дмитрий 0 0
6. Жемалетдинов Рифат 0 0
Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фелиш Жоау 2 1
2. Льоренте Маркос 1 0.5
3. Лемар Тома 0 0
4. Корреа Анхель 0 0

Карточки

Локомотив Москва
# Игрок      
1. Живоглядов Дмитрий 1 0
2. Жемалетдинов Рифат 1 0
3. Куликов Даниил 1 0
4. Мурило Серкейра 1 0
Атлетико М
# Игрок      
1. Коке Хорхе 1 0
2. Эррера Эктор 1 0
3. Льоренте Маркос 1 0
4. Торрейра Лукас 1 0
5. Лоди Ренан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Локомотив Москва 0 33.33% (1) 0 0 66.67% (2) 0
 Атлетико М 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Локомотив Москва Последние 20 матчей: + = -
Сочи 2:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Ротор Ред Булл Зальцбург 2:2 Локомотив Москва
Локомотив Москва 1:0 Уфа Локомотив Москва 2:1 Химки ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Ростов 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Зенит Локомотив Москва 2:3 Ахмат Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Урал 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Краснодар Рубин 0:2 Локомотив Москва Зенит 2:1 Локомотив Москва Урал 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Уфа Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва
Атлетико М Последние 20 матчей: + = -
Осасуна 1:3 Атлетико М Атлетико М 3:2 Ред Булл Зальцбург Атлетико М 2:0 Бетис Бавария 4:0 Атлетико М
Сельта 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Вильярреал Уэска 0:0 Атлетико М Атлетико М 6:1 Гранада РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Хетафе 0:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Бетис Сельта 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:0 Мальорка Барселона 2:2 Атлетико М Атлетико М 2:1 Алавес Леванте 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:0 Вальядолид Осасуна 0:5 Атлетико М Атлетик Б 1:1 Атлетико М

Последние игры между собой

Локомотив Москва: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
Атлетико М: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
Атлетико М 2:0 Локомотив Москва Лига чемпионов Локомотив Москва 0:2 Атлетико М Лига чемпионов Локомотив Москва 1:5 Атлетико М Лига Европы Атлетико М 3:0 Локомотив Москва Лига Европы
Локомотив Москва 3:3 Атлетико М Лига Европы
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 ноября 2020, осталось 2 дня 19 часов 57 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 50
    Локомотив Москва 10% (5)
    X 22% (11)
    Атлетико М 68% (34)
    0
    выиграет Локомотив Москва
    ТОПИМ ЗА СВОИХ РЕБЯТ! В Москве надо брать 3 очка. Обратной дороги нет! Шпалы спёрли! Всё, приехали! Надо... Ещё
    Олег Чижиков #
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Локомотив Москва
    Ничья
    Атлетико М
    9.50
    5.10
    1.37
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 9.50 4.50 1.37
    Бонус: 5 000 ₽ 9.40 5.10 1.35
    Бонус: 5 000 ₽ 11.50 4.80 1.37
      10.89 4.76 1.37

    Самый высокий коэффициент на матч «Локомотив Москва» – «Атлетико М» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Локомотив Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетико М» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Локомотив Москва» – «Атлетико М», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    12.00 1.01 8.50 1.05 3.60 1.27 2.80 1.41 2.15 1.70 1.94 1.91 1.74 2.17 1.53 2.55 1.35 3.10 1.15 5.10 1.12 6.00 1.03 10.50
    10.00 1.05 8.90 1.07 3.45 1.32 2.79 1.45 1.96 1.94 1.49 2.66 1.37 3.15 1.16 5.45 1.13 6.25 1.04 12.50
    3.89 1.28 2.96 1.44 2.28 1.68 1.96 1.93 1.74 2.17 1.54 2.61 1.36 3.28 1.13 6.56
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.98 1.82 1.44 2.70 1.14 5.40
    2.95 1.40 1.95 1.85 1.43 2.83 1.14 5.65 1.10 6.95
    3.15 1.40 2.59 1.54 2.02 1.87 1.62 2.39 1.45 2.92
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.75 1.41 1.71 2.07 1.29 3.35
    4.05 1.24 2.77 1.44 1.69 2.17 1.28 3.64 1.20 4.55

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.33 1.58
    Букмекер Да Нет
    5.90 1.12
    Букмекер Да Нет
    4.50 1.19
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    Прогнозы на матч Локомотив Москва - Атлетико М

    Исход игры
    Локомотив Москва
    10% (5)
    Ничья
    22% (11)
    Атлетико М
    68% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.45% (27)
    Меньше
    42.55% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    70.21% (33)
    Нет
    29.79% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетико М
    36% (18)
    1:1 Ничья
    20% (10)
    0:2 Атлетико М
    12% (6)
    0:3 Атлетико М
    6% (3)
    1:0 Локомотив Москва
    4% (2)
    2:1 Локомотив Москва
    4% (2)
    1:3 Атлетико М
    4% (2)
    0:1 Атлетико М
    4% (2)
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