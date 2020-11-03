А теперь уже сам Сакаи пошёл в атаку, покатил он мяч на Товена, который заработал угловой для "Марселя". Шанс отыграть гол!

Пошла подача с правого фланга в центр штрафной, откуда без помех пробивал головой Гонсалес, но отправил мяч сильно выше створа.

42' Даже не представляю, что может помочь гостям отыграться, совсем ничего не показывают они в первом тайме в атаке, нужны изменения.

41' Теперь уже хозяева заработали стандарт. Решил не подавать в штрафную Оливейра, а просто разыграл угловой и покатил мяч назад.

40' С левого фланга пошла подача в штрафную площадь хозяев, дошёл мяч до Камара, который пробил сильно выше створа.

39' Пытаются организовать позиционную атаку гости, но слишком много брака в передачах. Хотя сейчас заработал Пайе угловой, но только благодаря индивидуальному мастерству, а не командным действиям.

38' Перекатывают мяч на своей половине поля французы, пытаются выманить на себя соперника, но игроки "Порту" стоят на месте.

37' Да, показали повтор с возможным пенальти в ворота "Порту", в лицо попал там мяч Урибе, никакого нарушения, конечно же, не было.

36' Товен вступил в отбор на чужой половине поля, но переусердствовал, завалив на газон Отавио. Арбитр показал жёлтую карточку игроку атаки.

35' Пошел смотреть видеопросмотр главный арбитр встречи и поменял свое решение, не было здесь пенальти, продолжается игра.

34' Пошла подача в штрафную хозяев. Мяч дошёл до Камара, который простреливал вдоль ворот, но попал в Урибе, арбитр увидел здесь игру рукой и показал на точку.

33' Очень грубо и неоправданно влетел с двух ног сзади в Пайе Оливейра, моментально показывает арбитр желтую карточку.

32' А ведь всё могло развернуться совсем в другую сторону, но нереализованный Пайе пенальти окончательно надломил французов.

31' Самое интересное, что "Порту" не перестает атаковать, казалось бы, что можно и по счёту начать играть, но нет, нацелены на ворота хозяева.

30' Марега выскочил на рандеву с голкипером и спокойно послал мяч в сетку, но арбитр зафиксировал положение "вне игры" у нападающего хозяев.

29' И нельзя сказать, что не по делу ведут португальцы, гораздо более настырно они атакуют, а в исполнении французов никакого конструктива не видно.

28' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Оливейра! Подошёл к мячу Оливейра и плотно пробил в левый нижний угол, Манданда угадал, но спасти свою команду не смог.

27' Корона с правого фланга ворвался в штрафную и выполнял прострел вдоль ворот, а ему в ногу влетел Амави. Это пенальти!

26' Продолжают атаковать португальцы. Отавио с правого фланга выполнил слишком сильную подачу, никто из игроков атаки до мяча не добрался.

25' Сам Урибе и подошёл к мячу, выполнил Матеус подачу в центр штрафной французской команды, но спокойно сыграл на выходе Манданда.

24' Сансон на своей половине поля в подкате жестко влетел в Урибе, могло показаться, что в мяч сыграл полузащитник гостей, но арбитр увидел здесь нарушение.

23' Оливейра от углового флажка выполнил подачу в центр штрафной площади гостей, но вновь здорово играет головой Гонсалес.

22' Мбемба с правого края штрафной площади "Марселя" выполнял подачу, но здорово сыграл у своих ворот Гонсалес и выбил мяч за лицевую линию.

21' Амави в центре поля очень грубо влетел в ноги Отавио, но арбитр ограничился устным предупреждением, за такое иной раз и красную могут показать.

20' Марчесин уже во второй раз неудачно выносит мяч, что самое странное, ведь его никто даже не прессингует, просто технический брак.

19' И вот довели сейчас дело почти до штрафной площади футболисты "Марселя", но буквально через десять секунд мяч каким-то образом дошел до Манданда.

18' Вроде бы и гораздо больше владеют мячом французы, но никакого продуктива извлечь из владения мячом не получается.

17' Упали у нас скорости, слишком резвый тайм был, очевидно, что не смогут команды играть весь матч в таком же темпе.

16' Стоит отметить, что через длинный пас пытаются гости взломать оборону португальцев, но пока ничего из этого не выходит.

15' Заброс в штрафную площадь "Порту" на Товена оказался неточным, спокойно сбрасывает защитник "Порту" мяч голкиперу.

14' Корона тем временем лежит на газоне, держится он за ногу, но, кажется, что не потребуется вмешательства медицинской бригады.

13' Луис красиво сыграл пяткой в штрафную "Марселя" на Корону, но арбитр зафиксировал положение "вне игры" у Хесуса.

12' Вот это начало в нашем матче! Уже столько событий произошло, а что нас ждёт впереди? Тем временем в атаке португальцы.

11' Подошёл к мячу Пайе и выстрелил в направлении правого угла, но получилось гораздо выше створа. А голкипер не угадывал.

10' Пенальти! Товен обыграл троих соперников и завалился на газон после подножки Сарра. Арбитр моментально показал на точку!

9' А теперь уже ошибаются португальцы на своей половине поля, это Марчесин выполнил неточную передачу, мяч ушёл за боковую линию.

8' С левого фланга пошёл прострел в штрафную площадь "Порту", но спокойно сыграл на опережение Сарр и выбил мяч подальше от ворот.

7' Сарр решил обыграть Бендетто в своей штрафной площади, уверенно он это сделал, но стоит ли эта обводка такого риска?

6' В позиционную атаку переходят гости, немного опустошенными они выглядят, такого резкого старта матча никто ожидать не мог.

5' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Марега! Корона прорвался в чужую штрафную, а затем покатил мяч на Марегу, который спокойно поразил пустые ворота.

4' Луис Диас включился в прессинг на чужой половине поля и очень грубо влетел в ногу Гонсалесу, арбитр ограничился лишь устным предупреждением.

3' И уже на первых минутах что-то активно обсуждает со своими помощникам Виллаш-Боаш, но на поле ничего пока не происходит.

2' И сразу же устремились в атаку гости, с правого фланга простреливал низом Пайе, но никого из игроков атаки в штрафной хозяев не оказалось.