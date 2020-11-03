1:0
4' ГолМарега Мусса
1:0
10' Не забитый пенальтиПайе Димитри
2:0
28' ПенальтиОливейра Сержиу
32' Желтая карточкаОливейра Сержиу
34' Undefined phrase: football_event_Урибе Матеус
36' Желтая карточкаТовен Флорьян
32
Сарр
Маланг
12
Занузи
Зайду
17
Корона
Хесус
11
Марега
Мусса
18
Амави
Жордан
10
Пайе
Димитри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Сарр МалангЗащитник
-
12 Занузи ЗайдуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Корона ХесусНападающий
-
11 Марега МуссаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кошта ДиогуВратарь
- Защитник
-
21 РомариуПолузащитник
-
50 Виейра ФабиуПолузащитник
-
31 Нану ГомешПолузащитник
-
16 Груйич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
30 ЭванилсонНападающий
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Амави ЖорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Пеле ЙоаннВратарь
-
32 Перрен ЛюкаЗащитник
- Защитник
-
23 Аке МарлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Гуйе ПапПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Жермен ВалерНападающий
-
Главный тренер: Виллаш-Боаш Андре
Ход матча
4'
1:0
10'
1:0
28'
2:0
32'
34'
36'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
0 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Оливейра Сержиу
|2 (1)
|0.67
|2.
|Марега Мусса
|1
|0.33
|3.
|Виейра Фабиу
|1
|0.33
|4.
|Диас Луис
|1
|0.33
|5.
|Урибе Матеус
|0
|0
|6.
|Корона Хесус
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пепе Кеплер
|1
|0
|2.
|Оливейра Сержиу
|1
|0
|3.
|Урибе Матеус
|1
|0
|4.
|Корона Хесус
|1
|0
|5.
|Манафа Вилсон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Амави Жордан
|1
|0
|2.
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Порту
|66.67% (2)
|0
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Порту Последние 20 матчей: +12 =3 -5Пасуш де Феррейра 3:2 Порту Порту 2:0 Олимпиакос Порту 1:0 Жил Висенте Манчестер Сити 3:1 Порту
Спортинг Л 2:2 Порту Порту 2:3 Маритиму Боавишта 0:5 Порту Порту 3:1 Брага Бенфика 1:2 Порту Брага 2:1 Порту Порту 6:1 Морейренсе Порту 2:0 Спортинг Л Тондела 1:3 Порту Порту 5:0 Белененсеш Пасуш де Феррейра 0:1 Порту Порту 4:0 Боавишта Авеш 0:0 Порту Порту 1:0 Маритиму Фамаликан 2:1 Порту Порту 1:1 Риу Аве
Марсель Последние 20 матчей: +10 =4 -6Марсель 0:3 Манчестер Сити Лорьян 0:1 Марсель Олимпиакос 1:0 Марсель Марсель 3:1 Бордо
Лион 1:1 Марсель Марсель 1:1 Метц Марсель 1:1 Лилль Марсель 0:2 Сент-Этьен ПСЖ 0:1 Марсель Брест 2:3 Марсель Ним 0:1 Марсель Бавария 1:0 Марсель Дунявска Стреда 2:1 Марсель ДАК 2:1 Марсель Хаймштеттен 1:6 Марсель Хаймштеттен 1:6 Марсель Саальфельден 1:5 Марсель Саальфельден 1:5 Марсель Марсель 2:2 Амьен Ним 2:3 Марсель
Последние игры между собой
Порту: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Марсель: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Порту» – «Марсель» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Порту» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Марсель» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Порту» – «Марсель», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|9.60
|1.03
|7.50
|1.07
|6.50
|1.11
|—
|—
|4.90
|1.17
|2.06
|1.88
|4.20
|1.22
|—
|—
|3.00
|1.38
|—
|—
|1.80
|2.00
|—
|—
|1.35
|3.15
|1.23
|4.05
|1.06
|8.80
|1.05
|9.50
|
|9.40
|1.06
|8.20
|1.09
|3.26
|1.35
|—
|—
|2.38
|1.60
|—
|—
|1.77
|2.17
|—
|—
|1.38
|3.10
|—
|—
|1.27
|3.84
|—
|—
|1.10
|7.10
|1.08
|8.00
|1.02
|15.50
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|6.34
|1.14
|2.71
|1.50
|2.32
|1.66
|2.88
|1.45
|4.31
|1.24
|1.97
|1.93
|2.95
|1.43
|2.12
|1.78
|1.78
|2.12
|1.55
|2.55
|1.33
|3.52
|1.21
|4.67
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Порту 2:0 Марсель
Исход игры
Порту
84% (136)
Ничья
11.7% (19)
Марсель
4.3% (7)
Тотал 2.5
Больше
48.41% (76)
Меньше
51.59% (81)
Обе команды забьют
Да
57.96% (91)
Нет
42.04% (66)
Популярный счёт
2:1 Порту
40.1% (65)
1:0 Порту
23.5% (38)
2:0 Порту
14.8% (24)
1:1 Ничья
9.9% (16)
3:1 Порту
2.5% (4)
2:2 Ничья
1.2% (2)
1:2 Марсель
1.2% (2)
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