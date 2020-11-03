  1. Футбол
  2. Матчи
Порту
2:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Марсель
0'
1:0
4' Гол
Марега Мусса
1:0
10' Не забитый пенальти
Пайе Димитри
2:0
28' Пенальти
Оливейра Сержиу
32' Желтая карточка
Оливейра Сержиу
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Урибе Матеус
36' Желтая карточка
Товен Флорьян
45'+1
1
Марчесин
Агустин
18
Манафа
Вилсон
19
М'Бемба
Шансель
32
Сарр
Маланг
12
Занузи
Зайду
25
Отавио
Эдмилсон
8
Урибе
Матеус
27
Оливейра
Сержиу
17
Корона
Хесус
11
Марега
Мусса
7
Диас
Луис
30
Манданда
Стив
2
Сакаи
Хироки
3
Альваро
Гонсалес
II
15
Чалета-Цар
Дуе
18
Амави
Жордан
8
Сансон
Морган
4
Камара
Бубакар
21
Ронжье
Валентин
10
Пайе
Димитри
26
Товен
Флорьян
9
Бенедетто
Дарио
Порту
4-3-3
Марсель
4-4-2

Ход матча

4'
Марега Мусса
(Корона Хесус)
1:0
10'
1:0
Пайе Димитри
28'
Оливейра Сержиу
2:0
32'
Оливейра Сержиу
 
34'
Урибе Матеус
 
36'
 
Товен Флорьян

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Порту
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оливейра Сержиу 2 (1) 0.67
2. Марега Мусса 1 0.33
3. Виейра Фабиу 1 0.33
4. Диас Луис 1 0.33
5. Урибе Матеус 0 0
6. Корона Хесус 0 0
Марсель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Порту
# Игрок      
1. Пепе Кеплер 1 0
2. Оливейра Сержиу 1 0
3. Урибе Матеус 1 0
4. Корона Хесус 1 0
5. Манафа Вилсон 1 0
Марсель
# Игрок      
1. Амави Жордан 1 0
2. Чалета-Цар Дуе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Порту 66.67% (2) 0 0 0 0 33.33% (1)
 Марсель 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Порту Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Пасуш де Феррейра 3:2 Порту Порту 2:0 Олимпиакос Порту 1:0 Жил Висенте Манчестер Сити 3:1 Порту
Спортинг Л 2:2 Порту Порту 2:3 Маритиму Боавишта 0:5 Порту Порту 3:1 Брага Бенфика 1:2 Порту Брага 2:1 Порту Порту 6:1 Морейренсе Порту 2:0 Спортинг Л Тондела 1:3 Порту Порту 5:0 Белененсеш Пасуш де Феррейра 0:1 Порту Порту 4:0 Боавишта Авеш 0:0 Порту Порту 1:0 Маритиму Фамаликан 2:1 Порту Порту 1:1 Риу Аве
Марсель Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Марсель 0:3 Манчестер Сити Лорьян 0:1 Марсель Олимпиакос 1:0 Марсель Марсель 3:1 Бордо
Лион 1:1 Марсель Марсель 1:1 Метц Марсель 1:1 Лилль Марсель 0:2 Сент-Этьен ПСЖ 0:1 Марсель Брест 2:3 Марсель Ним 0:1 Марсель Бавария 1:0 Марсель Дунявска Стреда 2:1 Марсель ДАК 2:1 Марсель Хаймштеттен 1:6 Марсель Хаймштеттен 1:6 Марсель Саальфельден 1:5 Марсель Саальфельден 1:5 Марсель Марсель 2:2 Амьен Ним 2:3 Марсель

Последние игры между собой

Порту: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Марсель: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Марсель 0:3 Порту Товарищеские матчи Порту 2:1 Марсель Лига чемпионов Марсель 1:1 Порту Лига чемпионов
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья дает свисток на перерыв. Счет после первого тайма 2:0.
  • Дополнительное время
    45'
    К основному времени первого тайма добавлена одна минута.
  • Опасный момент
    45'
    Пошла подача с правого фланга в центр штрафной, откуда без помех пробивал головой Гонсалес, но отправил мяч сильно выше створа.
  • 44'
    А теперь уже сам Сакаи пошёл в атаку, покатил он мяч на Товена, который заработал угловой для "Марселя". Шанс отыграть гол!
  • 43'
    Диас прорвался по левому флангу, обыграл он попутно троих соперников, пришлось нарушать правила Сакаи.
  • 42'
    Даже не представляю, что может помочь гостям отыграться, совсем ничего не показывают они в первом тайме в атаке, нужны изменения.
  • 41'
    Теперь уже хозяева заработали стандарт. Решил не подавать в штрафную Оливейра, а просто разыграл угловой и покатил мяч назад.
  • 40'
    С левого фланга пошла подача в штрафную площадь хозяев, дошёл мяч до Камара, который пробил сильно выше створа.
  • 39'
    Пытаются организовать позиционную атаку гости, но слишком много брака в передачах. Хотя сейчас заработал Пайе угловой, но только благодаря индивидуальному мастерству, а не командным действиям.
  • 38'
    Перекатывают мяч на своей половине поля французы, пытаются выманить на себя соперника, но игроки "Порту" стоят на месте.
  • 37'
    Да, показали повтор с возможным пенальти в ворота "Порту", в лицо попал там мяч Урибе, никакого нарушения, конечно же, не было.
  • Желтая карточка
    36'
    Товен вступил в отбор на чужой половине поля, но переусердствовал, завалив на газон Отавио. Арбитр показал жёлтую карточку игроку атаки.
  • 35'
    Пошел смотреть видеопросмотр главный арбитр встречи и поменял свое решение, не было здесь пенальти, продолжается игра.
  • 34'
    Пошла подача в штрафную хозяев. Мяч дошёл до Камара, который простреливал вдоль ворот, но попал в Урибе, арбитр увидел здесь игру рукой и показал на точку.
  • Желтая карточка
    33'
    Очень грубо и неоправданно влетел с двух ног сзади в Пайе Оливейра, моментально показывает арбитр желтую карточку.
  • 32'
    А ведь всё могло развернуться совсем в другую сторону, но нереализованный Пайе пенальти окончательно надломил французов.
  • 31'
    Самое интересное, что "Порту" не перестает атаковать, казалось бы, что можно и по счёту начать играть, но нет, нацелены на ворота хозяева.
  • Офсайд
    30'
    Марега выскочил на рандеву с голкипером и спокойно послал мяч в сетку, но арбитр зафиксировал положение "вне игры" у нападающего хозяев.
  • 29'
    И нельзя сказать, что не по делу ведут португальцы, гораздо более настырно они атакуют, а в исполнении французов никакого конструктива не видно. 
  • Пенальти
    28'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Оливейра! Подошёл к мячу Оливейра и плотно пробил в левый нижний угол, Манданда угадал, но спасти свою команду не смог. 
  • Пенальти!
    27'
    Корона с правого фланга ворвался в штрафную и выполнял прострел вдоль ворот, а ему в ногу влетел Амави. Это пенальти!
  • 26'
    Продолжают атаковать португальцы. Отавио с правого фланга выполнил слишком сильную подачу, никто из игроков атаки до мяча не добрался.
  • 25'
    Сам Урибе и подошёл к мячу, выполнил Матеус подачу в центр штрафной французской команды, но спокойно сыграл на выходе Манданда.
  • 24'
    Сансон на своей половине поля в подкате жестко влетел в Урибе, могло показаться, что в мяч сыграл полузащитник гостей, но арбитр увидел здесь нарушение.
  • Угловой
    23'
    Оливейра от углового флажка выполнил подачу в центр штрафной площади гостей, но вновь здорово играет головой Гонсалес.
  • 22'
    Мбемба с правого края штрафной площади "Марселя" выполнял подачу, но здорово сыграл у своих ворот Гонсалес и выбил мяч за лицевую линию.
  • 21'
    Амави в центре поля очень грубо влетел в ноги Отавио, но арбитр ограничился устным предупреждением, за такое иной раз и красную могут показать.
  • 20'
    Марчесин уже во второй раз неудачно выносит мяч, что самое странное, ведь его никто даже не прессингует, просто технический брак.
  • 19'
    И вот довели сейчас дело почти до штрафной площади футболисты "Марселя", но буквально через десять секунд мяч каким-то образом дошел до Манданда.
  • 18'
    Вроде бы и гораздо больше владеют мячом французы, но никакого продуктива извлечь из владения мячом не получается.
  • 17'
    Упали у нас скорости, слишком резвый тайм был, очевидно, что не смогут команды играть весь матч в таком же темпе.
  • 16'
    Стоит отметить, что через длинный пас пытаются гости взломать оборону португальцев, но пока ничего из этого не выходит.
  • 15'
    Заброс в штрафную площадь "Порту" на Товена оказался неточным, спокойно сбрасывает защитник "Порту" мяч голкиперу. 
  • 14'
    Корона тем временем лежит на газоне, держится он за ногу, но, кажется, что не потребуется вмешательства медицинской бригады.
  • Офсайд
    13'
    Луис красиво сыграл пяткой в штрафную "Марселя" на Корону, но арбитр зафиксировал положение "вне игры" у Хесуса.
  • 12'
    Вот это начало в нашем матче! Уже столько событий произошло, а что нас ждёт впереди? Тем временем в атаке португальцы. 
  • Не забитый пенальти
    11'
    Подошёл к мячу Пайе и выстрелил в направлении правого угла, но получилось гораздо выше створа. А голкипер не угадывал. 
  • Пенальти!
    10'
    Пенальти! Товен обыграл троих соперников и завалился на газон после подножки Сарра. Арбитр моментально показал на точку!
  • 9'
    А теперь уже ошибаются португальцы на своей половине поля, это Марчесин выполнил неточную передачу, мяч ушёл за боковую линию.
  • 8'
    С левого фланга пошёл прострел в штрафную площадь "Порту", но спокойно сыграл на опережение Сарр и выбил мяч подальше от ворот.
  • 7'
    Сарр решил обыграть Бендетто в своей штрафной площади, уверенно он это сделал, но стоит ли эта обводка такого риска?
  • 6'
    В позиционную атаку переходят гости, немного опустошенными они выглядят, такого резкого старта матча никто ожидать не мог.
  • Описание гола
    5'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Марега! Корона прорвался в чужую штрафную, а затем покатил мяч на Марегу, который спокойно поразил пустые ворота.
  • 4'
    Луис Диас включился в прессинг на чужой половине поля и очень грубо влетел в ногу Гонсалесу, арбитр ограничился лишь устным предупреждением. 
  • 3'
    И уже на первых минутах что-то активно обсуждает со своими помощникам Виллаш-Боаш, но на поле ничего пока не происходит.
  • 2'
    И сразу же устремились в атаку гости, с правого фланга простреливал низом Пайе, но никого из игроков атаки в штрафной хозяев не оказалось.
  • Первый тайм начался
    1'
    Команды появились на поле. Звучит стартовый свисток, матч начался!
  • До матча
  • Составы команд находятся в одноименной вкладке.
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Порту" - "Марсель". Проведёт текстовую онлайн трансляцию Цимбалюк Руслан.
    • Прогнозы 162
    Порту 84% (136)
    X 11.7% (19)
    Марсель 4.3% (7)
    0
    выиграет Порту
    Очевидно победят португальцы
    Олег Чижиков #
    Все прогнозы
    1.9 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Порту
    Ничья
    Марсель
    1.99
    4.75
    43.00
    Все Коэффициенты
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Dragao. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.06 12.00 43.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.06 13.00 29.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.99 3.56 4.20
  1.37 4.75 10.25

Самый высокий коэффициент на матч «Порту» – «Марсель» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Порту» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Марсель» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Порту» – «Марсель», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.60 1.03 7.50 1.07 6.50 1.11 4.90 1.17 2.06 1.88 4.20 1.22 3.00 1.38 1.80 2.00 1.35 3.15 1.23 4.05 1.06 8.80 1.05 9.50
9.40 1.06 8.20 1.09 3.26 1.35 2.38 1.60 1.77 2.17 1.38 3.10 1.27 3.84 1.10 7.10 1.08 8.00 1.02 15.50
6.34 1.14 2.71 1.50 2.32 1.66 2.88 1.45 4.31 1.24 1.97 1.93 2.95 1.43 2.12 1.78 1.78 2.12 1.55 2.55 1.33 3.52 1.21 4.67
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3
2.70 1.45 1.74 2.08 1.95 1.85 1.28 3.60 1.33 3.25 1.03 12.00
2.83 1.43 1.82 1.99 1.40 2.95 1.11 6.70 1.08 8.10
2.65 1.51 2.17 1.74 1.68 2.26 1.44 2.91 1.76 2.14 1.47 2.80 1.18 5.18 1.20 4.83
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.33 2.15 1.70 1.50 2.55 1.25 4.00
3.52 1.30 2.38 1.58 1.59 2.36 1.22 4.30 1.15 5.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.87 2.18
Букмекер Да Нет
6.10 1.12
Букмекер Да Нет
4.05 1.23
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Прогнозы на матч Порту 2:0 Марсель

Исход игры
Порту
84% (136)
Ничья
11.7% (19)
Марсель
4.3% (7)
Тотал 2.5
Больше
48.41% (76)
Меньше
51.59% (81)
Обе команды забьют
Да
57.96% (91)
Нет
42.04% (66)
Популярный счёт
2:1 Порту
40.1% (65)
1:0 Порту
23.5% (38)
2:0 Порту
14.8% (24)
1:1 Ничья
9.9% (16)
3:1 Порту
2.5% (4)
2:2 Ничья
1.2% (2)
1:2 Марсель
1.2% (2)
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