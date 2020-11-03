Манчестер Сити
1:0
Первый тайм: 45'
Стадион: Этихад Стэдиум
Олимпиакос
1:0
12' ГолТоррес Ферран
47
Фоден
Фил
26
Марез
Рияд
1
Са
Жозе
25
Холебас
Хосе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Фоден ФилПолузащитник
-
26 Марез РиядНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Канселу ЖоауЗащитник
-
50 Гарсия ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
61 Нмеча ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Холебас ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинш Педру
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
12'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 0
-
5 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Торрес Ферран
|3
|1
|2.
|Гюндоган Илкай
|2
|0.67
|3.
|Стерлинг Рахим
|1
|0.33
|4.
|Агуэро Серхио
|1 (1)
|0.33
|5.
|Де Брёйне Кевин
|0
|0
|6.
|Фоден Фил
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хассан Ахмед
|1
|0.33
|2.
|Вальбуэна Матьё
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фернандиньо Фернандо
|1
|0
|2.
|Уокер Кайл
|1
|0
|3.
|Канселу Жоау
|1
|0
|4.
|Лапорт Эмерик
|1
|0
|5.
|Силва Бернарду
|1
|0
|6.
|Гарсия Эрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хассан Ахмед
|1
|0
|2.
|Фортунис Костас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Манчестер Сити
|0
|33.33% (2)
|0
|0
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|Олимпиакос
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
Предыдущие игры
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +14 =2 -4Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Марсель 0:3 Манчестер Сити Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:1 Порту
Манчестер Сити 1:0 Арсенал Лидс 1:1 Манчестер Сити Бёрнли 0:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:5 Лестер Манчестер Сити 2:1 Борнмут Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:3 Лион Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Манчестер Сити 5:0 Норвич Уотфорд 0:4 Манчестер Сити Арсенал 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:1 Борнмут Брайтон 0:5 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль
Олимпиакос Последние 20 матчей: +13 =3 -4Олимпиакос 2:0 Аполлон Смирнис Порту 2:0 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Марсель Олимпиакос 4:0 Атромитос
ПАС Янина 1:1 Олимпиакос Омония 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Панетоликос Олимпиакос 2:0 Омония Олимпиакос 3:0 Астерас АЕК 0:1 Олимпиакос Атромитос 1:0 Олимпиакос Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 Омония Олимпиакос 3:0 АЕК ОФИ 1:3 Олимпиакос Олимпиакос 0:1 ПАОК Арис Салоники 2:4 Олимпиакос Панатинаикос 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:1 ОФИ АЕК 1:2 Олимпиакос
Последние игры между собой
Манчестер Сити: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Олимпиакос: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Манчестер Сити» – «Олимпиакос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Манчестер Сити» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Олимпиакос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Манчестер Сити» – «Олимпиакос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|5.85
|1.14
|4.90
|1.19
|2.72
|1.47
|—
|—
|2.15
|1.72
|—
|—
|1.73
|2.25
|—
|—
|1.39
|3.05
|—
|—
|1.29
|3.68
|1.13
|6.20
|1.11
|6.95
|1.03
|12.50
|
|6.24
|1.14
|—
|—
|3.09
|1.40
|2.71
|1.49
|2.33
|1.65
|1.95
|1.93
|1.72
|2.20
|1.53
|2.60
|1.77
|2.12
|1.59
|2.43
|1.24
|4.27
|—
|—
|1.18
|5.14
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Манчестер Сити 1:0 Олимпиакос
Исход игры
Манчестер Сити
97.6% (160)
Ничья
1.8% (3)
Олимпиакос
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
56.6% (90)
Меньше
43.4% (69)
Обе команды забьют
Да
23.27% (37)
Нет
76.73% (122)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Сити
38.4% (63)
3:0 Манчестер Сити
29.3% (48)
3:1 Манчестер Сити
13.4% (22)
2:1 Манчестер Сити
7.9% (13)
4:0 Манчестер Сити
3.7% (6)
1:0 Манчестер Сити
2.4% (4)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!