В разрез отдавал Уокер в штрафную на Мареза, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

Убегал на скорости по флангу Вальбуэна и отдал пас поперек на Эль-Араби, но тому пробить не позволил в силовой борьбе Уокер.

Одну минуту компенсировал арбитр к времени первого тайма.

Диагональ исполнял Холебас на правый фланг, куда врывался Ранджелович, но его опередил Зинченко и вынес мяч в аут.

Судья своим свистком отправил команды на перерыв. После первого тайма минимальный перевес на стороне англичан!

42' Соперника финтами на фланге накрутил Марез и отдал на Уокера, который пробил с острого угла, но снова справился Са.

41' С фланга Фоден сместился в центр и пробил с острого угла, но Са в прыжке смог отбить сферу в сторону.

40' Решился на дальний удар метров с двадцати трех Торрес, но этот выстрел легко заблокировал в подкате Семеду.

39' Получил по ногам в центре поля Вальбуэна от Де Брёйне. Штрафной удар будут исполнять греки.

38' После серии рикошетов мяч перед штрафной подхватил Гюндоган и пробил по воротам, но не попал он в створ.

37' Дальний заброс исполнял Зинченко в штрафную, но никто из партнеров так и не смог здесь зацепиться за мяч.

35' Отличный пас вырезал в штрафную Бухалакис в штрафную на Эль-Араби, который упал в борьбе с защитником, но судья зафиксировал офсайд.

34' Диагональный пас исполнял Рафинья на правый фланг, но здесь не хватило скорости Холебасу, чтобы догнать мяч в поле.

33' С фланга Марез вырезал отличный пас в штрафную на Стерлинга, который со второй попытки затолкал мяч в сетку, но арбитр отменил гол из-за офсайда.

32' Мягко с фланга Стердинг забросил в штрафную, где пробил головой Торрес, но мяч полетел слабо и точно в руки Са.

31' Долго катают мяч в центре поля хозяева, пытаются они выманить соперника. который всей командой отошел в оборону.

30' С фланга навесил Де Брёйне в центр штрафной, где пробивать должен был Торрес, но проиграл он верховую борьбу Семеду.

29' Прорывался к штрафной Марез и отдал вперед на Стерлинга, но тот откровенно затянул с ударом, в итоге момент был упущен.

28' Сместился с левого фланга к углу штрафной Стерлинг и пробил в ближний угол, но точно в руки Са прилетела сфера.

27' В центре поля Торрес подтолкнул Сиссе в верховой борьбе. Фол в атаке зафиксировал судя в этом эпизоде.

26' Диагональным пасом Фоден запускал по правой бровке Мареза, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.

25' В медленном темпе проходит наш поединок после гола. Пытаются придумать ответ греки, но пока получается это крайне неудачно.

24' С левого фланга Вальбуэна забросил в штрафную, но прочитал эпизод Эдерсон и спокойно забрал мяч в свои руки.

23' С фланга Холебас низом прострелил в штрафную, но там никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

22' Тонким пасом Де Брёйне запустил в штрафную соперника Торреса, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Сиссе.

21' Сбросил Де Брёйне в штрафную на Фодена, который пробил в касание, но мяч застрял в гуще защитников.

20' С левого фланга простреливал Стерлинг в штрафную, но здесь Сиссе в подкате смог перевести мяч на угловой.

19' Мог выскакивать на ворота соперника Эль-Араби после паса от Вальбуэны, но вышел за пределы штрафной Эдерсон и вынес мяч головой.

18' Получил по ногам в центре поля Камара от Уокера. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.

17' Тонко отдавал в штрафную Марез на Стерлинга, который упал в борьбе с защитником, но пенальти тут точно не будет.

16' Мягко забросил снова Гюндоган в штрафную на Мареза, но тот не смог пробить по воротам в борьбе против Семеду.

15' Получил по ногам Торрес в центре поля от Камара. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Манчестер Сити".

14' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Ферран Торрес! Все же дожали соперника "горожане". Тонким пасом Марез вывел Торреса один на один с голкипером, и тот не сплоховал, пробив точно в нижний ближний угол.

13' Перехватил мяч Марез на чужой половине поля и тут же забросил на ход Де Брёйне, но тот в ближнем бою не смог переиграть Са.

12' Слишком активно Эль-Араби прессинговал соперника на чужой половине поля, в итоге нарушив правила в борьбе против Зинченко.

11' Мягко забросил Гюндоган на ход Стерлингу, который сбросил под удар Де Брёйне, но этот пас перехватил защитник.

10' Ушел от опеки по флангу Стерлинг и подал в центр штрафной, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

9' Теперь уже головой пробивал Торрес после подачи с углового, но мяч полетел в сантиметрах над перекладиной.

8' С углового навесил Марез на ближнюю штангу, где красиво пяткой пробил Торрес, но мяч с линии ворот вынес ногой Эль-Араби.

7' Прорвался по правой бровке Уокер и прострелил в штрафную на Мареза, но выстрел последнего заблокировал Сиссе.

6' С углового навесил Де Брёйне на линию штрафной, где хотел замыкать Марез, но буквально с ноги у него мяч снял Камара.

5' Стерлинг от лицевой линии прострелил в центр штрафной, но здесь Сиссе в подкате вынес мяч на угловой.

4' Диагональ исполнял Бухалакис на правый фланг, но здесь Ранджеловичу не удалось сохранить мяч в пределах поля.

3' Неожиданно перехватили мяч под свой контроль греки, пока правда держат они его на своей половине поля.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-голубых цветах, гости выбрали себе синий комплект формы.