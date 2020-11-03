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Манчестер Сити
1:0
Первый тайм: 45'

Стадион:
Олимпиакос
0'
1:0
12' Гол
Торрес Ферран
45'
31
Эдерсон
Мораес
2
Уокер
Кайл
5
Стоунс
Джон
6
Аке
Натан
11
Зинченко
Александр
17
Де
Брёйне
Кевин
8
Гюндоган
Илкай
47
Фоден
Фил
26
Марез
Рияд
21
Торрес
Ферран
7
Стерлинг
Рахим
1
Са
Жозе
13
Рафинья
Марсио
3
Семеду
Рубен
66
Сиссе
Папе
Абу
25
Холебас
Хосе
6
М'Вила
Янн
5
Бухалакис
Андреас
4
Камара
Мохамед
III
97
Ранджелович
Лазар
11
Эль-Араби
Юссеф
28
Вальбуэна
Матьё
Манчестер Сити
4-3-3
Олимпиакос
4-3-3

Ход матча

12'
Торрес Ферран
(Де Брёйне Кевин)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Торрес Ферран 3 1
2. Гюндоган Илкай 2 0.67
3. Стерлинг Рахим 1 0.33
4. Агуэро Серхио 1 (1) 0.33
5. Де Брёйне Кевин 0 0
6. Фоден Фил 0 0
Олимпиакос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хассан Ахмед 1 0.33
2. Вальбуэна Матьё 0 0

Карточки

Манчестер Сити
# Игрок      
1. Фернандиньо Фернандо 1 0
2. Уокер Кайл 1 0
3. Канселу Жоау 1 0
4. Лапорт Эмерик 1 0
5. Силва Бернарду 1 0
6. Гарсия Эрик 1 0
Олимпиакос
# Игрок      
1. Хассан Ахмед 1 0
2. Фортунис Костас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Сити 0 33.33% (2) 0 0 33.33% (2) 33.33% (2)
 Олимпиакос 0 0 0 0 0 100% (1)

Предыдущие игры

Манчестер Сити Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Марсель 0:3 Манчестер Сити Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 3:1 Порту
Манчестер Сити 1:0 Арсенал Лидс 1:1 Манчестер Сити Бёрнли 0:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:5 Лестер Манчестер Сити 2:1 Борнмут Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:3 Лион Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Манчестер Сити 5:0 Норвич Уотфорд 0:4 Манчестер Сити Арсенал 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:1 Борнмут Брайтон 0:5 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль
Олимпиакос Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Олимпиакос 2:0 Аполлон Смирнис Порту 2:0 Олимпиакос Олимпиакос 1:0 Марсель Олимпиакос 4:0 Атромитос
ПАС Янина 1:1 Олимпиакос Омония 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Панетоликос Олимпиакос 2:0 Омония Олимпиакос 3:0 Астерас АЕК 0:1 Олимпиакос Атромитос 1:0 Олимпиакос Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Олимпиакос 3:0 Омония Олимпиакос 3:0 АЕК ОФИ 1:3 Олимпиакос Олимпиакос 0:1 ПАОК Арис Салоники 2:4 Олимпиакос Панатинаикос 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:1 ОФИ АЕК 1:2 Олимпиакос

Последние игры между собой

Манчестер Сити: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Олимпиакос: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Манчестер Сити 2:2 Олимпиакос Международный кубок чемпионов
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья своим свистком отправил команды на перерыв. После первого тайма минимальный перевес на стороне англичан!
  • 45'
    Диагональ исполнял Холебас на правый фланг, куда врывался Ранджелович, но его опередил Зинченко и вынес мяч в аут.
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту компенсировал арбитр к времени первого тайма.
  • 44'
    Убегал на скорости по флангу Вальбуэна и отдал пас поперек на Эль-Араби, но тому пробить не позволил в силовой борьбе Уокер.
  • 43'
    В разрез отдавал Уокер в штрафную на Мареза, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
  • 42'
    Соперника финтами на фланге накрутил Марез и отдал на Уокера, который пробил с острого угла, но снова справился Са.
  • 41'
    С фланга Фоден сместился в центр и пробил с острого угла, но Са в прыжке смог отбить сферу в сторону.
  • 40'
    Решился на дальний удар метров с двадцати трех Торрес, но этот выстрел легко заблокировал в подкате Семеду.
  • 39'
    Получил по ногам в центре поля Вальбуэна от Де Брёйне. Штрафной удар будут исполнять греки.
  • 38'
    После серии рикошетов мяч перед штрафной подхватил Гюндоган и пробил по воротам, но не попал он в створ.
  • 37'
    Дальний заброс исполнял Зинченко в штрафную, но никто из партнеров так и не смог здесь зацепиться за мяч.
  • 35'
    Отличный пас вырезал в штрафную Бухалакис в штрафную на Эль-Араби, который упал в борьбе с защитником, но судья зафиксировал офсайд.
  • 34'
    Диагональный пас исполнял Рафинья на правый фланг, но здесь не хватило скорости Холебасу, чтобы догнать мяч в поле.
  • Офсайд
    33'
    С фланга Марез вырезал отличный пас в штрафную на Стерлинга, который со второй попытки затолкал мяч в сетку, но арбитр отменил гол из-за офсайда.
  • 32'
    Мягко с фланга Стердинг забросил в штрафную, где пробил головой Торрес, но мяч полетел слабо и точно в руки Са.
  • 31'
    Долго катают мяч в центре поля хозяева, пытаются они выманить соперника. который всей командой отошел в оборону.
  • 30'
    С фланга навесил Де Брёйне в центр штрафной, где пробивать должен был Торрес, но проиграл он верховую борьбу Семеду.
  • 29'
    Прорывался к штрафной Марез и отдал вперед на Стерлинга, но тот откровенно затянул с ударом, в итоге момент был упущен.
  • 28'
    Сместился с левого фланга к углу штрафной Стерлинг и пробил в ближний угол, но точно в руки Са прилетела сфера.
  • 27'
    В центре поля Торрес подтолкнул Сиссе в верховой борьбе. Фол в атаке зафиксировал судя в этом эпизоде.
  • 26'
    Диагональным пасом Фоден запускал по правой бровке Мареза, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.
  • 25'
    В медленном темпе проходит наш поединок после гола. Пытаются придумать ответ греки, но пока получается это крайне неудачно.
  • 24'
    С левого фланга Вальбуэна забросил в штрафную, но прочитал эпизод Эдерсон и спокойно забрал мяч в свои руки.
  • 23'
    С фланга Холебас низом прострелил в штрафную, но там никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
  • 22'
    Тонким пасом Де Брёйне запустил в штрафную соперника Торреса, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Сиссе.
  • 21'
    Сбросил Де Брёйне в штрафную на Фодена, который пробил в касание, но мяч застрял в гуще защитников.
  • Угловой
    20'
    С левого фланга простреливал Стерлинг в штрафную, но здесь Сиссе в подкате смог перевести мяч на угловой.
  • 19'
    Мог выскакивать на ворота соперника Эль-Араби после паса от Вальбуэны, но вышел за пределы штрафной Эдерсон и вынес мяч головой.
  • 18'
    Получил по ногам в центре поля Камара от Уокера. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.
  • 17'
    Тонко отдавал в штрафную Марез на Стерлинга, который упал в борьбе с защитником, но пенальти тут точно не будет.
  • 16'
    Мягко забросил снова Гюндоган в штрафную на Мареза, но тот не смог пробить по воротам в борьбе против Семеду.
  • 15'
    Получил по ногам Торрес в центре поля от Камара. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Манчестер Сити".
  • Описание гола
    14'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Ферран Торрес! Все же дожали соперника "горожане". Тонким пасом Марез вывел Торреса один на один с голкипером, и тот не сплоховал, пробив точно в нижний ближний угол.
  • 13'
    Перехватил мяч Марез на чужой половине поля и тут же забросил на ход Де Брёйне, но тот в ближнем бою не смог переиграть Са.
  • 12'
    Слишком активно Эль-Араби прессинговал соперника на чужой половине поля, в итоге нарушив правила в борьбе против Зинченко.
  • 11'
    Мягко забросил Гюндоган на ход Стерлингу, который сбросил под удар Де Брёйне, но этот пас перехватил защитник.
  • 10'
    Ушел от опеки по флангу Стерлинг и подал в центр штрафной, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
  • 9'
    Теперь уже головой пробивал Торрес после подачи с углового, но мяч полетел в сантиметрах над перекладиной.
  • 8'
    С углового навесил Марез на ближнюю штангу, где красиво пяткой пробил Торрес, но мяч с линии ворот вынес ногой Эль-Араби.
  • Угловой
    7'
    Прорвался по правой бровке Уокер и прострелил в штрафную на Мареза, но выстрел последнего заблокировал Сиссе.
  • 6'
    С углового навесил Де Брёйне на линию штрафной, где хотел замыкать Марез, но буквально с ноги у него мяч снял Камара.
  • Угловой
    5'
    Стерлинг от лицевой линии прострелил в центр штрафной, но здесь Сиссе в подкате вынес мяч на угловой.
  • 4'
    Диагональ исполнял Бухалакис на правый фланг, но здесь Ранджеловичу не удалось сохранить мяч в пределах поля.
  • 3'
    Неожиданно перехватили мяч под свой контроль греки, пока правда держат они его на своей половине поля.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-голубых цветах, гости выбрали себе синий комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Etihad Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.05 15.00 33.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.17 8.40 19.75
  1.17 7.96 17.50

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.85 1.14 4.90 1.19 2.72 1.47 2.15 1.72 1.73 2.25 1.39 3.05 1.29 3.68 1.13 6.20 1.11 6.95 1.03 12.50
6.24 1.14 3.09 1.40 2.71 1.49 2.33 1.65 1.95 1.93 1.72 2.20 1.53 2.60 1.77 2.12 1.59 2.43 1.24 4.27 1.18 5.14
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.76 1.27 2.56 1.51 1.73 2.11 1.30 3.52 1.20 4.55
4.17 1.25 3.48 1.33 2.79 1.47 2.02 1.86 1.41 3.01 1.23 4.39 1.65 2.34 1.41 3.01 1.30 3.67
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Прогнозы на матч Манчестер Сити 1:0 Олимпиакос

Исход игры
Манчестер Сити
97.6% (160)
Ничья
1.8% (3)
Олимпиакос
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
56.6% (90)
Меньше
43.4% (69)
Обе команды забьют
Да
23.27% (37)
Нет
76.73% (122)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Сити
38.4% (63)
3:0 Манчестер Сити
29.3% (48)
3:1 Манчестер Сити
13.4% (22)
2:1 Манчестер Сити
7.9% (13)
4:0 Манчестер Сити
3.7% (6)
1:0 Манчестер Сити
2.4% (4)
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