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  2. Матчи
Аталанта
0:2
Первый тайм: 45'

Стадион:
Ливерпуль
0'
0:1
16' Гол
Жота Диогу
21' Желтая карточка
Вейналдум Джорджиньо
21' Желтая карточка
Джонс Кёртис
0:2
33' Гол
Жота Диогу
45'
57
Спортьелло
Марко
2
Толой
Рафаэл
19
Джимсити
Берат
6
Паломино
Хосе
33
Хатебур
Ханс
88
Пашалич
Марио
11
Фройлер
Ремо
26
Мохика
Хоан
10
Гомес
Алехандро
9
Муриэль
Луис
91
Сапата
Дуван
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
46
Уильямс
Рис
III
12
Гомес
Джо
26
Робертсон
Эндрю
14
Хендерсон
Джордан
17
Джонс
Кёртис
5
Вейналдум
Джорджиньо
11
Салах
Мохамед
20
Жота
Диогу
10
Мане
Садио
Аталанта
3-4-1-2
Ливерпуль
4-3-3

Ход матча

16'
0:1
Жота Диогу
(Александер-Арнольд Трент)
21'
 
Вейналдум Джорджиньо
21'
 
Джонс Кёртис
33'
0:2
Жота Диогу
(Гомес Джо)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 6
  • 0 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 1 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сапата Дуван 3 1
2. Гомес Алехандро 1 0.33
3. Муриэль Луис 1 0.33
4. Миранчук Алексей 1 0.33
5. Иличич Йосип 0 0
6. Пашалич Марио 0 0
7. Ромеро Кристиан 0 0
Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жота Диогу 3 1
2. Салах Мохамед 1 (1) 0.33
3. Александер-Арнольд Трент 0 0
4. Гомес Джо 0 0

Карточки

Аталанта
# Игрок      
1. Иличич Йосип 1 0
2. Малиновский Руслан 1 0
3. Джимсити Берат 1 0
4. Ромеро Кристиан 1 0
Ливерпуль
# Игрок      
1. Милнер Джеймс 2 0
2. Вейналдум Джорджиньо 1 0
3. Александер-Арнольд Трент 1 0
4. Джонс Кёртис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аталанта 0 16.67% (1) 33.33% (2) 33.33% (2) 0 16.67% (1)
 Ливерпуль 0 0 0 50% (1) 0 50% (1)

Предыдущие игры

Аталанта Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Кротоне 1:2 Аталанта Аталанта 2:2 Аякс Аталанта 1:3 Сампдория Митьюлланд 0:4 Аталанта
Наполи 4:1 Аталанта Аталанта 5:2 Кальяри Лацио 1:4 Аталанта Торино 2:4 Аталанта Аталанта 4:1 Про Сесто Аталанта 1:2 ПСЖ Аталанта 0:2 Интер Милан Парма 1:2 Аталанта Милан 1:1 Аталанта Аталанта 1:0 Болонья Верона 1:1 Аталанта Аталанта 6:2 Брешия Ювентус 2:2 Аталанта Аталанта 2:0 Сампдория Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 2:0 Наполи
Ливерпуль Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Ливерпуль 2:0 Митьюлланд Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Аякс 0:1 Ливерпуль
Эвертон 2:2 Ливерпуль Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Линкольн Сити 2:7 Ливерпуль Челси 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 4:3 Лидс Ливерпуль 7:2 Блэкпул Арсенал 1:1 Ливерпуль Ред Булл Зальцбург 2:2 Ливерпуль Ливерпуль 3:0 Штуттгарт Ньюкасл 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 5:3 Челси Арсенал 2:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Бёрнли Брайтон 1:3 Ливерпуль

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 2:0 Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
2. Аталанта 0:2 Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
3. Аякс 2:1 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
4. Митьюлланд 1:2 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. 
  • 44'
    Робертсон из центра поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади, вновь мяч полетел слишком сильно для Салаха, вновь будет удар от ворот. 
  • 43'
    Мане с левого фланга выполнил слишком сильную подачу к правому углу вратарской на Салаха, Мохамед при всём желании не смог сохранить его в игре. 
  • 42'
    В центр поля немного сейчас перешла игра, "Аталанта" старается что-то придумать в атаке, но пока у команды Гасперини совсем ничего не получается. 
  • 41'
    Джонс выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Салах в борьбе сразу с двумя соперниками не смог зацепиться за мяч, будет удар от ворот. 
  • 40'
    Мане выполнил неплохую передачу на ход Салаху к линии штрафной площади, Мохамед немного не подстроился под мяч, а так бы мог быть довольно опасный момент. 
  • 39'
    Мане попытался отыграться с Салахом при входе в штрафную площадь с левого фланга, но ответный пас на Садио был перехвачен Толоем. 
  • Угловой
    38'
    Ещё один угловой у ворот "Аталанты". Робертсон на этот раз выполнил подачу к левому углу вратарской, хозяева поля очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте. 
  • Угловой
    37'
    Александер-Арнольд с углового выполнил подачу к линии вратарской, Уильямс в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Хатебура. 
  • Опасный момент
    36'
    Мане в центре поля перехватил мяч у Толоя, который неудачно сыграл в подкате, затем Садио убежал к линии штрафной площади и пробил в правый угол ворот, Спортьелло в прыжке перевёл непростой мяч на угловой. 
  • 35'
    Пашалич попытался выполнить заброс на левый угол штрафной площади на ход Мохике, но Александр-Арнольд полностью закрыл зону и перехватил мяч. 
  • 2 гола - дубль!
    34'
    Г-О-О-О-Л! 0:2!!! Жота!!! Гомес из центра поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Жота удачно обработал мяч, попутно получилось обыграть Хатебура, а затем Диогу сильно пробил в ближний угол ворот, Спортьелло не смог спасти свою команду.
  • Угловой
    33'
    Угловой у ворот "Аталанты". Александер-Арнольд выполнил подачу к правому углу вратарской, Пашалич головой выбил мяч на правый фланг. 
  • Фол, нарушение
    32'
    Муриэль в центре поля нарушил правила против Вейналдума. Игроки "Ливерпуля" не стали торопиться при розыгрыше мяча.
  • Офсайд
    31'
    Из центра поля последовал ещё один заброс к левому углу штрафной площади "Ливерпуля", вновь Спата оказался в офсайде. 
  • Офсайд
    30'
    Пашалич из центра поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Сапата зацепиться за мяч, но при этом Дуван был в небольшом офсайде. 
  • 29'
    Муриэль с правого фланга выполнил подачу на левый угол штрафной площади, там оказался только Александер-Арнольд. 
  • 28'
    Хатебур и Муриэль довели мяч до правого угла штрафной площади, Гомес в борьбе с Хендерсоном ушёл к лицевой линии и выполнил прострел к ближней штанге, Сапата неудачно подстроился под мяч, будет удар от ворот. 
  • 27'
    Джонс из центра поля теперь уже выполнил передачу на ход Жоте по центру, Толой успел сыграть в подкате и выбить мяч на правый фланг. 
  • 26'
    Робертсон пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели. 
  • 25'
    Робертсон из глубины поля выполнил передачу в центр поля на Мане, Садио отправил в прорыв к левому углу штрафной площади Жоту, Диогу опередил Хатебура, а затем выполнил прострел к линии вратарской, Джимсити закрыл позицию и выбил мяч в аут. 
  • Офсайд
    24'
    Робертсон выполнил передачу на ход Джонсу по левому флангу, Кёртис оказался в небольшом офсайде. 
  • Желтая карточка
    23'
    Полузащитник "Ливерпуля" Кёртис Джонс также получил отложенную жёлтую карточку за грубую игру в центре поля. 
  • Желтая карточка
    22'
    Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Вейналдум руками схватил Гомеса. 
  • 21'
    Робертсон из глубины поля с правого фланга выполнил заброс на ход Салаху, Джимсити вновь занял грамотную позицию и без особого труда перехватил мяч. 
  • 20'
    Джонс потерял мяч на своей половине поля, далее последовала передача к линии штрафной площади на ход активному Муриэлю, Луис сразу же решил бить по воротам, но мяч полетел низом и не очень сильно, Алиссон в два приёма его забрал. 
  • Описание гола
    19'
    Г-О-О-О-Л! 0:1!!! Жота!!! Александер-Арнольд с правого фланга выполнил передачу к правому углу штрафной площади на ход Жоте, Диогу успешно оторвался от Паломино и затем перебросил мяч через вышедшего из ворот Спортьелло. 
  • 18'
    Джонс теперь уже сам убежал в штрафную площадь "Аталанты" с правого фланга, затем Кёртис сместился в центр и пробил по воротам, мяч полетел точно в Спортьелло. 
  • Опасный момент
    17'
    Джонс в центре поля нарушил правила против Сапаты. Быстро "Аталанта" разыграла стандарт, сразу же последовал заброс к штрафной площади "Ливерпуля", Муриэль зацепился за мяч, немного сместился в центр и пробил по воротам, Алиссон спас свою команду. 
  • 16'
    Хендерсон из центра поля выполнил заброс к линии штрафной площади на ход Салаху, Джимсити перехватил мяч. 
  • Угловой
    15'
    Игроки "Ливерпуля" быстро разыграли корнер, затем с левой половины поля Александер-Арнольд выполнил подачу к правому углу вратарской, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • Опасный момент
    14'
    Мане пробил под перекладину из-за пределов штрафной площади, мяч полетел по центру, что позволило Спортьелло спасти свою команду, будет угловой. 
  • Фол, нарушение
    13'
    Хендерсон в центре поля в подкате сбил Пашалича. Овидиу Хацеган пока отделался лишь устным предупреждением. 
  • 12'
    Мохика с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Робертсон за счёт грамотной позиции разрядил обстановку у своих ворот. 
  • 11'
    Александер-Арнольд с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Джимсити оказался первым на мяче и выбил его в аут. 
  • 10'
    Пока забросы к штрафной площади "Аталанты" у "Ливерпуля" не работают, итальянский клуб очень внимательно действует в обороне и не допускает ошибок. 
  • 9'
    Жота с левого фланга выполнил слишком сильную передачу к штрафной площади на Вейналдума, Спортьелло спокойно вышел из ворот и забрал мяч. 
  • Фол, нарушение
    8'
    Джонс в центре поля зацепил Сапату. Игроки "Аталанты" не стали торопиться при розыгрыше мяча.
  • Угловой
    7'
    Угловой у ворот "Аталанты". Александер-Арнольд с углового выполнил подачу к линии вратарской, Сапата головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • 6'
    Хатебур зацепился за мяч у правого углу штрафной площади "Ливерпуля", Ханс затем выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч попал в спину Муриэлю, далее его уже перехватил Робертсон. 
  • 5'
    Робертсон попытался убежать в штрафную площадь по левому флангу, но Эндрю накрыл Паломино, который затем спокойно отдал пас на Спортьелло. 
  • 4'
    Мане с левого фланга выполнил заброс на ход Хендерсону, но Джордан немного перебежал зону паса и не смог зацепиться за мяч. 
  • Опасный момент
    3'
    Жота убежал к левому углу штрафной площади "Аталанты", а затем Диогу попытался пробить в правый угол ворот, но мяч был послан довольно слабо, а Спортьелло успел сократить дистанцию, что позволило Марко спасти свою команду. 
  • 2'
    Из глубины поля последовала передача на ход Муриэлю к штрафной площади "Ливерпуля", Гомес оказался быстрее форварда "Аталанты" и успешно отыгрался с Алиссоном. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва, Алексей Миранчук вновь остался в запасе, но будем надеяться, что Джан Пьеро Гасперини даст сыграть игроку сборной России хотя бы мину тридцать. В целом же будем надеяться, что "Аталанта" и "Ливерпуль" покажут яркий и атакующий футбол, который будет сопровождаться немалым количеством забитых мячей. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gewiss Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 7.20 4.90 1.40
Бонус: 5 000 ₽ 16.00 9.00 1.14
Бонус: 5 000 ₽ 3.06 4.05 2.33
  21.73 10.62 1.12

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
7.00 1.08 6.20 1.10 4.60 1.19 3.70 1.27 2.15 1.75 3.25 1.33 1.84 2.11 2.50 1.53 1.77 2.04 1.40 2.90 1.28 3.60 1.11 6.50 1.09 7.20
6.35 1.07 5.75 1.11 3.14 1.34 2.59 1.47 2.09 1.91 1.62 2.38 1.42 2.86 1.19 3.90 1.15 4.70 1.04 7.30
7.77 1.10 4.88 1.20 2.56 1.55 2.79 1.48 3.21 1.38 2.80 1.47 2.38 1.63 1.96 1.93 1.71 2.22 1.54 2.59 1.26 4.08
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
3.25 1.35 2.70 1.45 1.77 2.04 1.60 2.33 1.12 6.10 1.07 8.40
4.30 1.22 3.30 1.33 1.89 1.91 1.42 2.88 1.27 3.76
3.86 1.28 3.13 1.39 2.19 1.72 2.46 1.58 2.02 1.86 1.56 2.53 1.37 3.24 1.33 3.46 1.18 5.21
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.27 1.60 1.72 2.08 1.42 2.85
5.90 1.13 5.35 1.17 2.48 1.54 1.86 1.94 1.49 2.62 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.38 3.50
Букмекер Да Нет
4.05 1.23
Букмекер Да Нет
2.45 1.60
Где смотреть матч Аталанта 0:2 Ливерпуль онлайн

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Прогнозы на матч Аталанта 0:2 Ливерпуль

Исход игры
Аталанта
11.4% (19)
Ничья
31.3% (52)
Ливерпуль
57.2% (95)
Тотал 2.5
Больше
77.5% (124)
Меньше
22.5% (36)
Обе команды забьют
Да
91.25% (146)
Нет
8.75% (14)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
41.6% (69)
2:2 Ничья
17.5% (29)
1:1 Ничья
13.3% (22)
2:1 Аталанта
7.8% (13)
0:1 Ливерпуль
4.8% (8)
1:3 Ливерпуль
2.4% (4)
2:3 Ливерпуль
2.4% (4)
0:2 Ливерпуль
1.8% (3)
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