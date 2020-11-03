Джонс выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Салах в борьбе сразу с двумя соперниками не смог зацепиться за мяч, будет удар от ворот.

В центр поля немного сейчас перешла игра, "Аталанта" старается что-то придумать в атаке, но пока у команды Гасперини совсем ничего не получается.

Мане с левого фланга выполнил слишком сильную подачу к правому углу вратарской на Салаха, Мохамед при всём желании не смог сохранить его в игре.

Робертсон из центра поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади, вновь мяч полетел слишком сильно для Салаха, вновь будет удар от ворот.

40' Мане выполнил неплохую передачу на ход Салаху к линии штрафной площади, Мохамед немного не подстроился под мяч, а так бы мог быть довольно опасный момент.

39' Мане попытался отыграться с Салахом при входе в штрафную площадь с левого фланга, но ответный пас на Садио был перехвачен Толоем.

38' Ещё один угловой у ворот "Аталанты". Робертсон на этот раз выполнил подачу к левому углу вратарской, хозяева поля очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте.

37' Александер-Арнольд с углового выполнил подачу к линии вратарской, Уильямс в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Хатебура.

36' Мане в центре поля перехватил мяч у Толоя, который неудачно сыграл в подкате, затем Садио убежал к линии штрафной площади и пробил в правый угол ворот, Спортьелло в прыжке перевёл непростой мяч на угловой.

35' Пашалич попытался выполнить заброс на левый угол штрафной площади на ход Мохике, но Александр-Арнольд полностью закрыл зону и перехватил мяч.

34' Г-О-О-О-Л! 0:2!!! Жота!!! Гомес из центра поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Жота удачно обработал мяч, попутно получилось обыграть Хатебура, а затем Диогу сильно пробил в ближний угол ворот, Спортьелло не смог спасти свою команду.

33' Угловой у ворот "Аталанты". Александер-Арнольд выполнил подачу к правому углу вратарской, Пашалич головой выбил мяч на правый фланг.

32' Муриэль в центре поля нарушил правила против Вейналдума. Игроки "Ливерпуля" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

31' Из центра поля последовал ещё один заброс к левому углу штрафной площади "Ливерпуля", вновь Спата оказался в офсайде.

30' Пашалич из центра поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Сапата зацепиться за мяч, но при этом Дуван был в небольшом офсайде.

29' Муриэль с правого фланга выполнил подачу на левый угол штрафной площади, там оказался только Александер-Арнольд.

28' Хатебур и Муриэль довели мяч до правого угла штрафной площади, Гомес в борьбе с Хендерсоном ушёл к лицевой линии и выполнил прострел к ближней штанге, Сапата неудачно подстроился под мяч, будет удар от ворот.

27' Джонс из центра поля теперь уже выполнил передачу на ход Жоте по центру, Толой успел сыграть в подкате и выбить мяч на правый фланг.

26' Робертсон пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели.

25' Робертсон из глубины поля выполнил передачу в центр поля на Мане, Садио отправил в прорыв к левому углу штрафной площади Жоту, Диогу опередил Хатебура, а затем выполнил прострел к линии вратарской, Джимсити закрыл позицию и выбил мяч в аут.

24' Робертсон выполнил передачу на ход Джонсу по левому флангу, Кёртис оказался в небольшом офсайде.

23' Полузащитник "Ливерпуля" Кёртис Джонс также получил отложенную жёлтую карточку за грубую игру в центре поля.

22' Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Вейналдум руками схватил Гомеса.

21' Робертсон из глубины поля с правого фланга выполнил заброс на ход Салаху, Джимсити вновь занял грамотную позицию и без особого труда перехватил мяч.

20' Джонс потерял мяч на своей половине поля, далее последовала передача к линии штрафной площади на ход активному Муриэлю, Луис сразу же решил бить по воротам, но мяч полетел низом и не очень сильно, Алиссон в два приёма его забрал.

19' Г-О-О-О-Л! 0:1!!! Жота!!! Александер-Арнольд с правого фланга выполнил передачу к правому углу штрафной площади на ход Жоте, Диогу успешно оторвался от Паломино и затем перебросил мяч через вышедшего из ворот Спортьелло.

18' Джонс теперь уже сам убежал в штрафную площадь "Аталанты" с правого фланга, затем Кёртис сместился в центр и пробил по воротам, мяч полетел точно в Спортьелло.

17' Джонс в центре поля нарушил правила против Сапаты. Быстро "Аталанта" разыграла стандарт, сразу же последовал заброс к штрафной площади "Ливерпуля", Муриэль зацепился за мяч, немного сместился в центр и пробил по воротам, Алиссон спас свою команду.

16' Хендерсон из центра поля выполнил заброс к линии штрафной площади на ход Салаху, Джимсити перехватил мяч.

15' Игроки "Ливерпуля" быстро разыграли корнер, затем с левой половины поля Александер-Арнольд выполнил подачу к правому углу вратарской, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

14' Мане пробил под перекладину из-за пределов штрафной площади, мяч полетел по центру, что позволило Спортьелло спасти свою команду, будет угловой.

13' Хендерсон в центре поля в подкате сбил Пашалича. Овидиу Хацеган пока отделался лишь устным предупреждением.

12' Мохика с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Робертсон за счёт грамотной позиции разрядил обстановку у своих ворот.

11' Александер-Арнольд с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Джимсити оказался первым на мяче и выбил его в аут.

10' Пока забросы к штрафной площади "Аталанты" у "Ливерпуля" не работают, итальянский клуб очень внимательно действует в обороне и не допускает ошибок.

9' Жота с левого фланга выполнил слишком сильную передачу к штрафной площади на Вейналдума, Спортьелло спокойно вышел из ворот и забрал мяч.

8' Джонс в центре поля зацепил Сапату. Игроки "Аталанты" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

7' Угловой у ворот "Аталанты". Александер-Арнольд с углового выполнил подачу к линии вратарской, Сапата головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

6' Хатебур зацепился за мяч у правого углу штрафной площади "Ливерпуля", Ханс затем выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч попал в спину Муриэлю, далее его уже перехватил Робертсон.

5' Робертсон попытался убежать в штрафную площадь по левому флангу, но Эндрю накрыл Паломино, который затем спокойно отдал пас на Спортьелло.

4' Мане с левого фланга выполнил заброс на ход Хендерсону, но Джордан немного перебежал зону паса и не смог зацепиться за мяч.

3' Жота убежал к левому углу штрафной площади "Аталанты", а затем Диогу попытался пробить в правый угол ворот, но мяч был послан довольно слабо, а Спортьелло успел сократить дистанцию, что позволило Марко спасти свою команду.

2' Из глубины поля последовала передача на ход Муриэлю к штрафной площади "Ливерпуля", Гомес оказался быстрее форварда "Аталанты" и успешно отыгрался с Алиссоном.