Аталанта
0:2
Первый тайм: 45'
Стадион: Гевисс Стэдиум
Ливерпуль
0:1
16' ГолЖота Диогу
21' Желтая карточкаВейналдум Джорджиньо
21' Желтая карточкаДжонс Кёртис
0:2
33' ГолЖота Диогу
33
Хатебур
Ханс
11
Фройлер
Ремо
26
Мохика
Хоан
91
Сапата
Дуван
12
Гомес
Джо
17
Джонс
Кёртис
20
Жота
Диогу
10
Мане
Садио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хатебур ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
-
26 Мохика ХоанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
72 Иличич ЙосипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Траоре АмадНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Гомес ДжоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Джонс КёртисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Жота ДиогуНападающий
-
10 Мане СадиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
32 Матип ЖоэльЗащитник
- Защитник
-
76 Уильямс НекоЗащитник
-
64 Кейн ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ориги ДивокНападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
Ход матча
16'
21'
33'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
0 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 6
-
0 Угловые 5
-
2 Офсайды 2
-
1 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сапата Дуван
|3
|1
|2.
|Гомес Алехандро
|1
|0.33
|3.
|Муриэль Луис
|1
|0.33
|4.
|Миранчук Алексей
|1
|0.33
|5.
|Иличич Йосип
|0
|0
|6.
|Пашалич Марио
|0
|0
|7.
|Ромеро Кристиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жота Диогу
|3
|1
|2.
|Салах Мохамед
|1 (1)
|0.33
|3.
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
|4.
|Гомес Джо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Иличич Йосип
|1
|0
|2.
|Малиновский Руслан
|1
|0
|3.
|Джимсити Берат
|1
|0
|4.
|Ромеро Кристиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Милнер Джеймс
|2
|0
|2.
|Вейналдум Джорджиньо
|1
|0
|3.
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
|4.
|Джонс Кёртис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аталанта
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Аталанта Последние 20 матчей: +12 =4 -4Кротоне 1:2 Аталанта Аталанта 2:2 Аякс Аталанта 1:3 Сампдория Митьюлланд 0:4 Аталанта
Наполи 4:1 Аталанта Аталанта 5:2 Кальяри Лацио 1:4 Аталанта Торино 2:4 Аталанта Аталанта 4:1 Про Сесто Аталанта 1:2 ПСЖ Аталанта 0:2 Интер Милан Парма 1:2 Аталанта Милан 1:1 Аталанта Аталанта 1:0 Болонья Верона 1:1 Аталанта Аталанта 6:2 Брешия Ювентус 2:2 Аталанта Аталанта 2:0 Сампдория Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 2:0 Наполи
Ливерпуль Последние 20 матчей: +13 =3 -4Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Ливерпуль 2:0 Митьюлланд Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Аякс 0:1 Ливерпуль
Эвертон 2:2 Ливерпуль Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Линкольн Сити 2:7 Ливерпуль Челси 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 4:3 Лидс Ливерпуль 7:2 Блэкпул Арсенал 1:1 Ливерпуль Ред Булл Зальцбург 2:2 Ливерпуль Ливерпуль 3:0 Штуттгарт Ньюкасл 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 5:3 Челси Арсенал 2:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Бёрнли Брайтон 1:3 Ливерпуль
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Аталанта» – «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аталанта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аталанта» – «Ливерпуль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|
|7.00
|1.08
|6.20
|1.10
|4.60
|1.19
|3.70
|1.27
|2.15
|1.75
|3.25
|1.33
|1.84
|2.11
|2.50
|1.53
|—
|—
|1.77
|2.04
|—
|—
|1.40
|2.90
|1.28
|3.60
|1.11
|6.50
|1.09
|7.20
|
|6.35
|1.07
|5.75
|1.11
|3.14
|1.34
|2.59
|1.47
|—
|—
|2.09
|1.91
|—
|—
|1.62
|2.38
|—
|—
|1.42
|2.86
|—
|—
|1.19
|3.90
|1.15
|4.70
|1.04
|7.30
|—
|—
|
|7.77
|1.10
|—
|—
|4.88
|1.20
|2.56
|1.55
|2.79
|1.48
|3.21
|1.38
|2.80
|1.47
|2.38
|1.63
|1.96
|1.93
|1.71
|2.22
|1.54
|2.59
|—
|—
|1.26
|4.08
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|
|—
|—
|—
|—
|3.25
|1.35
|—
|—
|2.70
|1.45
|—
|—
|1.77
|2.04
|—
|—
|1.60
|2.33
|—
|—
|1.12
|6.10
|1.07
|8.40
|
|4.30
|1.22
|—
|—
|3.30
|1.33
|—
|—
|1.89
|1.91
|—
|—
|1.42
|2.88
|—
|—
|1.27
|3.76
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|3.86
|1.28
|3.13
|1.39
|2.19
|1.72
|2.46
|1.58
|2.02
|1.86
|1.56
|2.53
|1.37
|3.24
|1.33
|3.46
|1.18
|5.21
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Аталанта 0:2 Ливерпуль
Исход игры
Аталанта
11.4% (19)
Ничья
31.3% (52)
Ливерпуль
57.2% (95)
Тотал 2.5
Больше
77.5% (124)
Меньше
22.5% (36)
Обе команды забьют
Да
91.25% (146)
Нет
8.75% (14)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
41.6% (69)
2:2 Ничья
17.5% (29)
1:1 Ничья
13.3% (22)
2:1 Аталанта
7.8% (13)
0:1 Ливерпуль
4.8% (8)
1:3 Ливерпуль
2.4% (4)
2:3 Ливерпуль
2.4% (4)
0:2 Ливерпуль
1.8% (3)
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