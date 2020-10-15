Аталанта
Позже
Стадион: Гевисс Стэдиум
Ливерпуль
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сапата Дуван
|3
|1.5
|2.
|Гомес Алехандро
|1
|0.5
|3.
|Муриэль Луис
|1
|0.5
|4.
|Миранчук Алексей
|1
|0.5
|5.
|Иличич Йосип
|0
|0
|6.
|Пашалич Марио
|0
|0
|7.
|Ромеро Кристиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жота Диогу
|1
|0.5
|2.
|Салах Мохамед
|1 (1)
|0.5
|3.
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Иличич Йосип
|1
|0
|2.
|Малиновский Руслан
|1
|0
|3.
|Джимсити Берат
|1
|0
|4.
|Ромеро Кристиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Милнер Джеймс
|2
|0
|2.
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аталанта
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Аталанта Последние 20 матчей: + = -Кротоне 1:2 Аталанта Аталанта 2:2 Аякс Аталанта 1:3 Сампдория Митьюлланд 0:4 Аталанта
Наполи 4:1 Аталанта Аталанта 5:2 Кальяри Лацио 1:4 Аталанта Торино 2:4 Аталанта Аталанта 4:1 Про Сесто Аталанта 1:2 ПСЖ Аталанта 0:2 Интер Милан Парма 1:2 Аталанта Милан 1:1 Аталанта Аталанта 1:0 Болонья Верона 1:1 Аталанта Аталанта 6:2 Брешия Ювентус 2:2 Аталанта Аталанта 2:0 Сампдория Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 2:0 Наполи
Ливерпуль Последние 20 матчей: + = -Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Ливерпуль 2:0 Митьюлланд Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Аякс 0:1 Ливерпуль
Эвертон 2:2 Ливерпуль Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Линкольн Сити 2:7 Ливерпуль Челси 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 4:3 Лидс Ливерпуль 7:2 Блэкпул Арсенал 1:1 Ливерпуль Ред Булл Зальцбург 2:2 Ливерпуль Ливерпуль 3:0 Штуттгарт Ньюкасл 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 5:3 Челси Арсенал 2:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Бёрнли Брайтон 1:3 Ливерпуль
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Аталанта» – «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аталанта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аталанта» – «Ливерпуль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|6.50
|1.09
|5.60
|1.12
|3.15
|1.37
|2.55
|1.52
|2.14
|1.76
|1.92
|1.94
|1.75
|2.15
|1.57
|2.50
|1.39
|3.05
|1.20
|4.60
|1.15
|5.00
|1.05
|8.30
|
|6.85
|1.11
|5.80
|1.14
|3.10
|1.38
|2.49
|1.55
|—
|—
|1.97
|2.02
|—
|—
|1.53
|2.54
|1.38
|3.10
|1.19
|4.80
|1.16
|5.45
|1.06
|9.50
|
|7.30
|1.12
|—
|—
|3.16
|1.39
|2.54
|1.57
|2.15
|1.77
|1.93
|1.98
|1.71
|2.25
|1.51
|2.72
|1.35
|3.42
|—
|—
|1.14
|6.41
|—
|—
Прогнозы на матч Аталанта - Ливерпуль
Исход игры
Аталанта
25.5% (12)
Ничья
25.5% (12)
Ливерпуль
48.9% (23)
Тотал 2.5
Больше
79.55% (35)
Меньше
20.45% (9)
Обе команды забьют
Да
90.91% (40)
Нет
9.09% (4)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
38.3% (18)
2:1 Аталанта
17% (8)
2:2 Ничья
12.8% (6)
1:1 Ничья
10.6% (5)
1:0 Аталанта
6.4% (3)
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