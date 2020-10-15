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Аталанта
 
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Стадион:
Ливерпуль

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сапата Дуван 3 1.5
2. Гомес Алехандро 1 0.5
3. Муриэль Луис 1 0.5
4. Миранчук Алексей 1 0.5
5. Иличич Йосип 0 0
6. Пашалич Марио 0 0
7. Ромеро Кристиан 0 0
Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жота Диогу 1 0.5
2. Салах Мохамед 1 (1) 0.5
3. Александер-Арнольд Трент 0 0

Карточки

Аталанта
# Игрок      
1. Иличич Йосип 1 0
2. Малиновский Руслан 1 0
3. Джимсити Берат 1 0
4. Ромеро Кристиан 1 0
Ливерпуль
# Игрок      
1. Милнер Джеймс 2 0
2. Александер-Арнольд Трент 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аталанта 0 16.67% (1) 33.33% (2) 33.33% (2) 0 16.67% (1)
 Ливерпуль 0 0 0 50% (1) 0 50% (1)

Предыдущие игры

Аталанта Последние 20 матчей: + = -
Кротоне 1:2 Аталанта Аталанта 2:2 Аякс Аталанта 1:3 Сампдория Митьюлланд 0:4 Аталанта
Наполи 4:1 Аталанта Аталанта 5:2 Кальяри Лацио 1:4 Аталанта Торино 2:4 Аталанта Аталанта 4:1 Про Сесто Аталанта 1:2 ПСЖ Аталанта 0:2 Интер Милан Парма 1:2 Аталанта Милан 1:1 Аталанта Аталанта 1:0 Болонья Верона 1:1 Аталанта Аталанта 6:2 Брешия Ювентус 2:2 Аталанта Аталанта 2:0 Сампдория Кальяри 0:1 Аталанта Аталанта 2:0 Наполи
Ливерпуль Последние 20 матчей: + = -
Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Ливерпуль 2:0 Митьюлланд Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Аякс 0:1 Ливерпуль
Эвертон 2:2 Ливерпуль Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Линкольн Сити 2:7 Ливерпуль Челси 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 4:3 Лидс Ливерпуль 7:2 Блэкпул Арсенал 1:1 Ливерпуль Ред Булл Зальцбург 2:2 Ливерпуль Ливерпуль 3:0 Штуттгарт Ньюкасл 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 5:3 Челси Арсенал 2:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Бёрнли Брайтон 1:3 Ливерпуль

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Аталанта Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
3. Аякс Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
4. Митьюлланд Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 ноября 2020, осталось 2 дня 22 часа 1 минуту.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 47
    Аталанта 25.5% (12)
    X 25.5% (12)
    Ливерпуль 48.9% (23)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аталанта
    Ничья
    Ливерпуль
    3.40
    4.15
    2.14
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.35 3.80 2.05
    Бонус: 5 000 ₽ 3.20 3.90 2.06
    Бонус: 5 000 ₽ 3.40 4.15 2.14
      3.30 4.02 2.13

    Самый высокий коэффициент на матч «Аталанта» – «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аталанта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аталанта» – «Ливерпуль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    6.50 1.09 5.60 1.12 3.15 1.37 2.55 1.52 2.14 1.76 1.92 1.94 1.75 2.15 1.57 2.50 1.39 3.05 1.20 4.60 1.15 5.00 1.05 8.30
    6.85 1.11 5.80 1.14 3.10 1.38 2.49 1.55 1.97 2.02 1.53 2.54 1.38 3.10 1.19 4.80 1.16 5.45 1.06 9.50
    7.30 1.12 3.16 1.39 2.54 1.57 2.15 1.77 1.93 1.98 1.71 2.25 1.51 2.72 1.35 3.42 1.14 6.41
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.10 1.38 1.82 1.99 1.36 3.15
    4.05 1.24 3.04 1.38 1.83 1.98 1.37 3.10 1.24 4.05
    3.10 1.41 2.17 1.76 1.81 2.12 1.57 2.54 1.34 3.52
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    2.35 1.55 1.76 2.00 1.44 2.65
    5.90 1.13 4.85 1.18 2.34 1.60 1.74 2.09 1.44 2.79 1.18 4.90

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.35 3.15
    Букмекер Да Нет
    3.10 1.38
    Букмекер Да Нет
    2.30 1.62
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    Прогнозы на матч Аталанта - Ливерпуль

    Исход игры
    Аталанта
    25.5% (12)
    Ничья
    25.5% (12)
    Ливерпуль
    48.9% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    79.55% (35)
    Меньше
    20.45% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    90.91% (40)
    Нет
    9.09% (4)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    38.3% (18)
    2:1 Аталанта
    17% (8)
    2:2 Ничья
    12.8% (6)
    1:1 Ничья
    10.6% (5)
    1:0 Аталанта
    6.4% (3)
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