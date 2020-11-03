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Реал Мадрид
2:1
Перерыв

Стадион:
Интер Милан
0'
1:0
25' Гол
Бензема Карим
2:0
33' Гол
Рамос Серхио
2:1
35' Гол
Мартинес Лаутаро
44' Желтая карточка
Видаль Артуро
1
Куртуа
Тибо
17
Васкес
Лукас
4
Рамос
Серхио
5
Варан
Рафаэль
23
Менди
Ферлан
15
Вальверде
Федерико
14
Каземиро
Карлос
8
Кроос
Тони
11
Асенсио
Марко
9
Бензема
Карим
7
Азар
Эден
1
Ханданович
Самир
33
Д'Амброзио
Данило
6
Де
Врей
Стефан
95
Бастони
Алессандро
2
Хакими
Ашраф
23
Барелла
Николо
77
Брозович
Марсело
22
Видаль
Артуро
15
Янг
Эшли
10
Мартинес
Лаутаро
14
Перишич
Иван
Реал Мадрид
4-3-3
Интер Милан
3-5-2

Ход матча

25'
Бензема Карим
1:0
33'
Рамос Серхио
(Кроос Тони)
2:0
35'
2:1
Мартинес Лаутаро
(Барелла Николо)
44'
 
Видаль Артуро

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 2 0.67
2. Каземиро Карлос 1 0.33
3. Модрич Лука 1 0.33
4. Винисиус Жуниор 1 0.33
5. Рамос Серхио 0 0
6. Марсело Виера 0 0
Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 2 0.67
2. Бастони Алессандро 0 0

Карточки

Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 1 0
2. Асенсио Марко 1 0
3. Милитао Эдер 1 0
Интер Милан
# Игрок      
1. Видаль Артуро 1 0
2. Ханданович Самир 1 0
3. Де Врей Стефан 1 0
4. Д'Амброзио Данило 1 0
5. Бастони Алессандро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Мадрид 0 0 0 50% (2) 0 50% (2)
 Интер Милан 0 0 0 50% (1) 0 50% (1)

Предыдущие игры

Реал Мадрид Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Реал Мадрид 4:1 Уэска Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Барселона 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк
Реал Мадрид 0:1 Кадис Леванте 0:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Бетис 2:3 Реал Мадрид Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 6:0 Хетафе Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Леганес 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Алавес Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Хетафе Эспаньол 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Мальорка Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид
Интер Милан Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Интер Милан 2:2 Парма Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Дженоа 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Боруссия М
Интер Милан 1:2 Милан Лацио 1:1 Интер Милан Беневенто 2:5 Интер Милан Интер Милан 4:3 Фиорентина Интер Милан 7:0 Пиза Интер Милан 5:0 Лугано Севилья 3:2 Интер Милан Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 2:1 Байер Л Интер Милан 2:0 Хетафе Аталанта 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:0 Наполи Дженоа 0:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Фиорентина Рома 2:2 Интер Милан СПАЛ 2013 0:4 Интер Милан

Последние игры между собой

Реал Мадрид: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Интер Милан: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Интер Милан 0:3 Реал Мадрид Международный кубок чемпионов Интер Милан 1:1 Реал Мадрид Международный кубок чемпионов Интер Милан 0:3 Реал Мадрид Товарищеские матчи
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! "Реал" пока что ведёт в домашнем матче с "Интером" со счётом 2:1.
  • 45'
    Ничего не будет компенсировано арбитром к основному времени первого тайма.
  • Желтая карточка
    44'
    Видаль на чужой половине поля пошёл в грубый подкат в ноги Васкесу, за что получил первую жёлтую карточку в матче.
  • 43'
    Янг подключался в атаку по левому флангу, откуда пытался внешней стороной стопы вырезать передачу на Перишича, но не вышло.
  • Фол, нарушение
    42'
    Кроос со стандарта забрасывал мяч на дальнюю штангу, где Бензема вёл борьбу за мяч, но нарушил правила, руками подтолкнув соперника в спину.
  • Фол, нарушение
    41'
    Штрафной удар на правом краю атаки заработали мадридцы, стараниями Каземиро. Большими силами в чужую штрафную площадку подтягиваются "галактикос".
  • 40'
    Хакими рвался в контратаку по правому флангу, откликнувшись за длинный заброс в эту зону, но здорово ситуацию прочитал Куртуа, который выскочил за пределы штрафной площади и выбил мяч в аут.
  • 39'
    Васкес на правом фланге атаки пытался переиграть Янга, но так и не сумел - попытка прострельной передачи в штрафную площадку была блокирована.
  • 38'
    "Реал" отреагировал на пропущенный гол в свои ворота, снова пытаясь действовать агрессивно на чужой половине поля.
  • Описание гола
    36'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! Лаутаро Мартинес!!!
    Но миланцы начинают делать это! Из глубины поля последовал заброс на правый край атаки на Бареллу, который в касание пяткой великолепно переадресовал мяч на ход Мартинесу в штрафную площадку, и аргентинец точно пробил в левый нижний угол ворот.
  • 35'
    Серьёзную заявку на победу создал "Реал" двумя голами в первом тайме. Очень тяжело будет "Интеру" из такой ситуации совершить камбек в Мадриде.
  • Описание гола
    34'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Серхио Рамос!!!
    Угловой на левом фланге заработали хозяева поля, стараниями Азара. Со стандарта последовала подача на ближний край вратарской площади, откуда Рамосу удалось умело подсечь мяч головой в дальний угол.
  • 33'
    "Реал" после забитого гола совсем перестал проявлять агрессию в атаке, отряжая у чужим воротам лишь по 3-4 футболиста.
  • 32'
    Не клеится пока что комбинационная игра у "Интера". Никак гости не могут наладить контроль мяча на чужой половине поля.
  • Фол, нарушение
    30'
    Васкес на чужой половине поля запрессинговал Янга, но явно нарушал правила против англичанина.
  • 29'
    Барелла с правого фланга по высокой дуге подал мяч на дальний край штрафной площади на Перишича, который пытался головой сбросить мяч в центр на кого-то из партнёров, но мадридцы перехватили.
  • 28'
    Идут в высокий командный прессинг миланцы, но "Реал" умело пасуется на своей половине поля, подключая к своим комбинациям даже Куртуа.
  • 27'
    Игра должна пойти более интересной после первого забитого гола. "Интеру" уже нельзя играть от обороны - нужно перестраиваться на более атакующую тактику.
  • Описание гола
    25'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Карим Бенема!!!
    Впервые в нынешней Лиге чемпионов "Реал" повёл в счёте. Менди запрессинговал в центре поля соперника, который решил отдать длинный пас на Хандановича, но вратаря опередил Бензема, после чего закатил мяч в пустые ворота.
  • Опасный момент
    24'
    ОПАСНО! Заброс из глубины поля прошёл в штрафную площадку на Бензема, который сбросил мяч на Вальведре, и последние пробивал с ходу метров с 12-ти - выше перекладины мяч просвистел.
  • Судья
    23'
    Мартинес с правого края врывался в чужую штрафную площадку, где падал в борьбе с двумя защитниками, однако нарушения правил против него не зафиксировано.
  • 22'
    С правого фланга Асенсио пытался выполнить подачу в штрафную площадку на Бензема, но мяч от ноги защитника "Интера" срикошетил в руки Хандановичу.
  • Травма, повреждение
    21'
    Менди получил повреждение, столкнувшись со своим же вратарём. Нужно немного времени, чтобы левый защитник "Реала" пришёл в себя.
  • Опасный момент
    20'
    Мартинес коварно пробил по воротам из-под защитника с левого края штрафной площади - Куртуа с большим трудом сохранил свои ворота в неприкосновенности.
  • 19'
    Многие ожидали в этом матче голевой феерии, но в эти минуты мы видим далеко не самую зрелищную игру под свет двух нулей, горящих на табло.
  • Фол, нарушение
    18'
    Азар в центре поля заработал штрафной удар для "Реала". Мадридцы разыграли мяч накоротке, после чего отпасовали снаряд назад.
  • 17'
    Постепенно игра начала вязнуть в центральной зоне. Ранее команды старались не задерживаться в центре поля, теперь же с удовольствием двигают мяч поперёк поля и назад.
  • 16'
    Антонио Конте чем-то явно недоволен у кромки поля, постоянно что-то причитая себе под нос. То ли действия подопечных его не устраивают, то ли уже к арбитру накопились претензии.
  • Опасный момент
    15'
    ОПАСНО! Видаль ответил куда более опасным выстрелом с дальней дистанции - мяч просвистел в сантиметрах от левой штанги.
  • 14'
    Кроос пробил с дальней дистанции по воротам соперника, но получилось недостаточно сильно, да ещё и в то место, где находился Ханданович.
  • 13'
    Зидан аплодисментами старается подбадривать своих подопечных, несмотря на им многочисленные ошибки.
  • 12'
    Серия ошибок в центре поля - команды решили немного обменяться любезностями, отдавая пасы в ноги оппонентам.
  • Штанга
    10'
    ОПАСНО! На левый край чужой штрафной площади вошёл Перишич и мягко подавал в центр на голову Мартинесу, который головой пробил в перекладину.
  • 9'
    Успокаивают сейчас игру миланцы поперечными передачами, не желая ввязываться в открытый футбол с грозным оппонентом.
  • Опасный момент
    8'
    Вальверде мощно пробивал по воротам метров с 24-х - мяч пролетел над перекладиной под контролем Хандановича.
  • 7'
    Васкес протащил мяч по правому флангу в атаку и простреливал вдоль ворот от лицевой линии - защитникам "Интера" удалось отбиться.
  • Угловой
    6'
    Угловой на правом фланге разыграли без острых последствий для ворот соперника мадридцы, а в попытке атаковать вторым темпом "Реал" сфолил.
  • Опасный момент
    5'
    ОПАСНО! Первую атаку провели хозяева левым флангом, откуда прошла прострельная передача в район 11-метровой отметки, откуда плотно в касание пробивал Асенсио, но Хандановичу удалось потащить мяч из-под перекладины.
  • Судья
    4'
    Вальверде падал на чужой половине поля, выпрашивая штрафной удар для "королевского клуба", но свисток судьи промолчал.
  • 3'
    Зинедин Зидан и Антонио Конте с первых минут матча уже находятся у кромки поля, но пока что молча наблюдают за борьбой в центральной зоне.
  • 2'
    Миланцы сразу включились в высокий прессинг на чужой половине поля. Мадридцы также изъявляют желание играть первым номером. Из-за этого мы наблюдаем много сумбура на поле.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alfredo Di Stefano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.35 4.70 10.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.10 10.50 21.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.01 3.94 3.88
  1.39 4.59 9.85

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6
11.50 1.01 3.50 1.30 2.65 1.47 6.50 1.11 2.08 1.73 5.10 1.16 1.73 2.18 2.40 1.57 1.80 2.00 1.45 2.70 1.20 4.44 1.15 5.30 1.01 11.00
17.75 1.01 11.25 1.00 4.45 1.15 3.62 1.22 2.28 1.57 1.82 1.99 1.65 2.68 1.27 3.76 1.19 4.45 1.06 6.60 1.04 7.80
3.35 1.35 2.93 1.44 2.49 1.58 2.03 1.86 1.77 2.13 1.58 2.48 1.77 2.13 1.61 2.42 6.33 1.14 1.50 2.74 2.93 1.44 2.31 1.67 2.00 1.89 1.68 2.29 1.50 2.71 1.39 3.13
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75
2.40 1.57 1.55 2.45 1.27 3.70 1.20 4.50 1.47 2.65 1.07 8.40 1.04 10.00
3.52 1.30 2.40 1.57 1.59 2.36 1.22 4.25 1.15 5.45
2.07 1.82 1.70 2.24 1.33 3.48 1.75 2.15 1.53 2.60 1.35 3.32 1.24 4.22 1.12 6.62
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 1.87 1.92 1.40 2.90 1.25 3.90
4.85 1.18 3.45 1.31 1.92 1.88 1.44 2.79 1.28 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.82 1.97
Букмекер Да Нет
4.90 1.17
Букмекер Да Нет
2.90 1.42
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Прогнозы на матч Реал Мадрид 2:1 Интер Милан

Исход игры
Реал Мадрид
76% (127)
Ничья
18% (30)
Интер Милан
6% (10)
Тотал 2.5
Больше
76.54% (124)
Меньше
23.46% (38)
Обе команды забьют
Да
85.8% (139)
Нет
14.2% (23)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
57.5% (96)
1:1 Ничья
9.6% (16)
2:0 Реал Мадрид
7.2% (12)
2:2 Ничья
7.2% (12)
1:0 Реал Мадрид
5.4% (9)
3:1 Реал Мадрид
3.6% (6)
1:2 Интер Милан
3% (5)
2:3 Интер Милан
1.8% (3)
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