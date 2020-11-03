Кроос со стандарта забрасывал мяч на дальнюю штангу, где Бензема вёл борьбу за мяч, но нарушил правила, руками подтолкнув соперника в спину.

Янг подключался в атаку по левому флангу, откуда пытался внешней стороной стопы вырезать передачу на Перишича, но не вышло.

Видаль на чужой половине поля пошёл в грубый подкат в ноги Васкесу, за что получил первую жёлтую карточку в матче.

Ничего не будет компенсировано арбитром к основному времени первого тайма.

Первый тайм окончен! "Реал" пока что ведёт в домашнем матче с "Интером" со счётом 2:1.

41' Штрафной удар на правом краю атаки заработали мадридцы, стараниями Каземиро. Большими силами в чужую штрафную площадку подтягиваются "галактикос".

40' Хакими рвался в контратаку по правому флангу, откликнувшись за длинный заброс в эту зону, но здорово ситуацию прочитал Куртуа, который выскочил за пределы штрафной площади и выбил мяч в аут.

39' Васкес на правом фланге атаки пытался переиграть Янга, но так и не сумел - попытка прострельной передачи в штрафную площадку была блокирована.

38' "Реал" отреагировал на пропущенный гол в свои ворота, снова пытаясь действовать агрессивно на чужой половине поля.

36' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! Лаутаро Мартинес!!!

Но миланцы начинают делать это! Из глубины поля последовал заброс на правый край атаки на Бареллу, который в касание пяткой великолепно переадресовал мяч на ход Мартинесу в штрафную площадку, и аргентинец точно пробил в левый нижний угол ворот.

35' Серьёзную заявку на победу создал "Реал" двумя голами в первом тайме. Очень тяжело будет "Интеру" из такой ситуации совершить камбек в Мадриде.

34' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Серхио Рамос!!!

Угловой на левом фланге заработали хозяева поля, стараниями Азара. Со стандарта последовала подача на ближний край вратарской площади, откуда Рамосу удалось умело подсечь мяч головой в дальний угол.

33' "Реал" после забитого гола совсем перестал проявлять агрессию в атаке, отряжая у чужим воротам лишь по 3-4 футболиста.

32' Не клеится пока что комбинационная игра у "Интера". Никак гости не могут наладить контроль мяча на чужой половине поля.

30' Васкес на чужой половине поля запрессинговал Янга, но явно нарушал правила против англичанина.

29' Барелла с правого фланга по высокой дуге подал мяч на дальний край штрафной площади на Перишича, который пытался головой сбросить мяч в центр на кого-то из партнёров, но мадридцы перехватили.

28' Идут в высокий командный прессинг миланцы, но "Реал" умело пасуется на своей половине поля, подключая к своим комбинациям даже Куртуа.

27' Игра должна пойти более интересной после первого забитого гола. "Интеру" уже нельзя играть от обороны - нужно перестраиваться на более атакующую тактику.

25' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Карим Бенема!!!

Впервые в нынешней Лиге чемпионов "Реал" повёл в счёте. Менди запрессинговал в центре поля соперника, который решил отдать длинный пас на Хандановича, но вратаря опередил Бензема, после чего закатил мяч в пустые ворота.

24' ОПАСНО! Заброс из глубины поля прошёл в штрафную площадку на Бензема, который сбросил мяч на Вальведре, и последние пробивал с ходу метров с 12-ти - выше перекладины мяч просвистел.

23' Мартинес с правого края врывался в чужую штрафную площадку, где падал в борьбе с двумя защитниками, однако нарушения правил против него не зафиксировано.

22' С правого фланга Асенсио пытался выполнить подачу в штрафную площадку на Бензема, но мяч от ноги защитника "Интера" срикошетил в руки Хандановичу.

21' Менди получил повреждение, столкнувшись со своим же вратарём. Нужно немного времени, чтобы левый защитник "Реала" пришёл в себя.

20' Мартинес коварно пробил по воротам из-под защитника с левого края штрафной площади - Куртуа с большим трудом сохранил свои ворота в неприкосновенности.

19' Многие ожидали в этом матче голевой феерии, но в эти минуты мы видим далеко не самую зрелищную игру под свет двух нулей, горящих на табло.

18' Азар в центре поля заработал штрафной удар для "Реала". Мадридцы разыграли мяч накоротке, после чего отпасовали снаряд назад.

17' Постепенно игра начала вязнуть в центральной зоне. Ранее команды старались не задерживаться в центре поля, теперь же с удовольствием двигают мяч поперёк поля и назад.

16' Антонио Конте чем-то явно недоволен у кромки поля, постоянно что-то причитая себе под нос. То ли действия подопечных его не устраивают, то ли уже к арбитру накопились претензии.

15' ОПАСНО! Видаль ответил куда более опасным выстрелом с дальней дистанции - мяч просвистел в сантиметрах от левой штанги.

14' Кроос пробил с дальней дистанции по воротам соперника, но получилось недостаточно сильно, да ещё и в то место, где находился Ханданович.

13' Зидан аплодисментами старается подбадривать своих подопечных, несмотря на им многочисленные ошибки.

12' Серия ошибок в центре поля - команды решили немного обменяться любезностями, отдавая пасы в ноги оппонентам.

10' ОПАСНО! На левый край чужой штрафной площади вошёл Перишич и мягко подавал в центр на голову Мартинесу, который головой пробил в перекладину.

9' Успокаивают сейчас игру миланцы поперечными передачами, не желая ввязываться в открытый футбол с грозным оппонентом.

8' Вальверде мощно пробивал по воротам метров с 24-х - мяч пролетел над перекладиной под контролем Хандановича.

7' Васкес протащил мяч по правому флангу в атаку и простреливал вдоль ворот от лицевой линии - защитникам "Интера" удалось отбиться.

6' Угловой на правом фланге разыграли без острых последствий для ворот соперника мадридцы, а в попытке атаковать вторым темпом "Реал" сфолил.

5' ОПАСНО! Первую атаку провели хозяева левым флангом, откуда прошла прострельная передача в район 11-метровой отметки, откуда плотно в касание пробивал Асенсио, но Хандановичу удалось потащить мяч из-под перекладины.

4' Вальверде падал на чужой половине поля, выпрашивая штрафной удар для "королевского клуба", но свисток судьи промолчал.

3' Зинедин Зидан и Антонио Конте с первых минут матча уже находятся у кромки поля, но пока что молча наблюдают за борьбой в центральной зоне.

2' Миланцы сразу включились в высокий прессинг на чужой половине поля. Мадридцы также изъявляют желание играть первым номером. Из-за этого мы наблюдаем много сумбура на поле.