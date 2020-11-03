Реал Мадрид
2:1
Перерыв
Стадион: Альфредо ди Стефано
Интер Милан
1:0
25' ГолБензема Карим
2:0
33' ГолРамос Серхио
2:1
35' ГолМартинес Лаутаро
44' Желтая карточкаВидаль Артуро
17
Васкес
Лукас
23
Менди
Ферлан
15
Янг
Эшли
14
Перишич
Иван
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Васкес ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Лунин АндрейВратарь
- Защитник
-
22 Иско АларконПолузащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
-
25 РодригоНападающий
- Нападающий
-
18 Йович ЛукаНападающий
- Нападающий
-
24 Диас МарианоНападающий
-
Главный тренер: Зидан Зинедин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Янг ЭшлиПолузащитник
- Нападающий
-
14 Перишич ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Конте Антонио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
25'
1:0
33'
2:0
35'
44'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
2 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 2
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бензема Карим
|2
|0.67
|2.
|Каземиро Карлос
|1
|0.33
|3.
|Модрич Лука
|1
|0.33
|4.
|Винисиус Жуниор
|1
|0.33
|5.
|Рамос Серхио
|0
|0
|6.
|Марсело Виера
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукаку Ромелу
|2
|0.67
|2.
|Бастони Алессандро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Каземиро Карлос
|1
|0
|2.
|Асенсио Марко
|1
|0
|3.
|Милитао Эдер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Видаль Артуро
|1
|0
|2.
|Ханданович Самир
|1
|0
|3.
|Де Врей Стефан
|1
|0
|4.
|Д'Амброзио Данило
|1
|0
|5.
|Бастони Алессандро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Мадрид
|0
|0
|0
|50% (2)
|0
|50% (2)
|Интер Милан
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +14 =3 -3Реал Мадрид 4:1 Уэска Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Барселона 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк
Реал Мадрид 0:1 Кадис Леванте 0:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Бетис 2:3 Реал Мадрид Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 6:0 Хетафе Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Леганес 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Алавес Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Хетафе Эспаньол 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Мальорка Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид
Интер Милан Последние 20 матчей: +12 =6 -2Интер Милан 2:2 Парма Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Дженоа 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Боруссия М
Интер Милан 1:2 Милан Лацио 1:1 Интер Милан Беневенто 2:5 Интер Милан Интер Милан 4:3 Фиорентина Интер Милан 7:0 Пиза Интер Милан 5:0 Лугано Севилья 3:2 Интер Милан Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 2:1 Байер Л Интер Милан 2:0 Хетафе Аталанта 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:0 Наполи Дженоа 0:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Фиорентина Рома 2:2 Интер Милан СПАЛ 2013 0:4 Интер Милан
Последние игры между собой
Реал Мадрид: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Интер Милан: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия М
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|10 - 4
|5
|2.
|Реал Мадрид
|2:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 8
|4
|4.
|Интер Милан
|1:2 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Реал Мадрид» – «Интер Милан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реал Мадрид» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Интер Милан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реал Мадрид» – «Интер Милан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|—
|—
|11.50
|1.01
|3.50
|1.30
|—
|—
|2.65
|1.47
|—
|—
|6.50
|1.11
|2.08
|1.73
|5.10
|1.16
|1.73
|2.18
|2.40
|1.57
|—
|—
|1.80
|2.00
|—
|—
|1.45
|2.70
|—
|—
|1.20
|4.44
|—
|—
|1.15
|5.30
|1.01
|11.00
|
|17.75
|1.01
|11.25
|1.00
|4.45
|1.15
|—
|—
|3.62
|1.22
|—
|—
|2.28
|1.57
|—
|—
|1.82
|1.99
|—
|—
|1.65
|2.68
|—
|—
|1.27
|3.76
|—
|—
|1.19
|4.45
|—
|—
|1.06
|6.60
|—
|—
|1.04
|7.80
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|3.35
|1.35
|2.93
|1.44
|2.49
|1.58
|2.03
|1.86
|1.77
|2.13
|1.58
|2.48
|1.77
|2.13
|1.61
|2.42
|6.33
|1.14
|1.50
|2.74
|—
|—
|2.93
|1.44
|2.31
|1.67
|2.00
|1.89
|1.68
|2.29
|1.50
|2.71
|1.39
|3.13
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|
|2.40
|1.57
|—
|—
|1.55
|2.45
|—
|—
|1.27
|3.70
|—
|—
|1.20
|4.50
|1.47
|2.65
|1.07
|8.40
|1.04
|10.00
|—
|—
|
|3.52
|1.30
|—
|—
|2.40
|1.57
|—
|—
|1.59
|2.36
|—
|—
|1.22
|4.25
|1.15
|5.45
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|2.07
|1.82
|1.70
|2.24
|1.33
|3.48
|1.75
|2.15
|1.53
|2.60
|1.35
|3.32
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1.24
|4.22
|1.12
|6.62
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Реал Мадрид 2:1 Интер Милан
Исход игры
Реал Мадрид
76% (127)
Ничья
18% (30)
Интер Милан
6% (10)
Тотал 2.5
Больше
76.54% (124)
Меньше
23.46% (38)
Обе команды забьют
Да
85.8% (139)
Нет
14.2% (23)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
57.5% (96)
1:1 Ничья
9.6% (16)
2:0 Реал Мадрид
7.2% (12)
2:2 Ничья
7.2% (12)
1:0 Реал Мадрид
5.4% (9)
3:1 Реал Мадрид
3.6% (6)
1:2 Интер Милан
3% (5)
2:3 Интер Милан
1.8% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!