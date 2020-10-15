Реал Мадрид
Позже
Стадион: Альфредо ди Стефано
Интер Милан
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Каземиро Карлос
|1
|0.5
|2.
|Бензема Карим
|1
|0.5
|3.
|Модрич Лука
|1
|0.5
|4.
|Винисиус Жуниор
|1
|0.5
|5.
|Рамос Серхио
|0
|0
|6.
|Марсело Виера
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукаку Ромелу
|2
|1
|2.
|Бастони Алессандро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Каземиро Карлос
|1
|0
|2.
|Асенсио Марко
|1
|0
|3.
|Милитао Эдер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Видаль Артуро
|1
|0
|2.
|Ханданович Самир
|1
|0
|3.
|Де Врей Стефан
|1
|0
|4.
|Д'Амброзио Данило
|1
|0
|5.
|Бастони Алессандро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Мадрид
|0
|0
|0
|50% (2)
|0
|50% (2)
|Интер Милан
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Реал Мадрид Последние 20 матчей: + = -Реал Мадрид 4:1 Уэска Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Барселона 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк
Реал Мадрид 0:1 Кадис Леванте 0:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Бетис 2:3 Реал Мадрид Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 6:0 Хетафе Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Леганес 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Алавес Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Хетафе Эспаньол 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Мальорка Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид
Интер Милан Последние 20 матчей: + = -Интер Милан 2:2 Парма Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Дженоа 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Боруссия М
Интер Милан 1:2 Милан Лацио 1:1 Интер Милан Беневенто 2:5 Интер Милан Интер Милан 4:3 Фиорентина Интер Милан 7:0 Пиза Интер Милан 5:0 Лугано Севилья 3:2 Интер Милан Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 2:1 Байер Л Интер Милан 2:0 Хетафе Аталанта 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:0 Наполи Дженоа 0:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Фиорентина Рома 2:2 Интер Милан СПАЛ 2013 0:4 Интер Милан
Последние игры между собой
Реал Мадрид: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Интер Милан: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|3.
|Боруссия М
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Реал Мадрид» – «Интер Милан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реал Мадрид» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Интер Милан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реал Мадрид» – «Интер Милан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|—
|—
|12.00
|1.01
|4.90
|1.15
|4.10
|1.21
|2.45
|1.50
|2.01
|1.80
|1.96
|1.81
|1.74
|2.17
|1.60
|2.39
|1.31
|3.45
|1.23
|4.10
|1.10
|6.40
|1.08
|7.00
|1.01
|12.00
|
|16.50
|1.01
|14.50
|1.02
|5.15
|1.17
|4.15
|1.24
|2.62
|1.61
|—
|—
|1.94
|1.88
|—
|—
|1.60
|2.38
|1.32
|3.45
|1.25
|4.05
|1.10
|7.10
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|5.33
|1.18
|—
|—
|2.54
|1.57
|2.26
|1.70
|1.99
|1.92
|1.75
|2.19
|1.61
|2.46
|—
|—
|1.23
|4.56
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Интер Милан
Исход игры
Реал Мадрид
74.5% (35)
Ничья
17% (8)
Интер Милан
8.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
71.11% (32)
Меньше
28.89% (13)
Обе команды забьют
Да
80% (36)
Нет
20% (9)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
55.3% (26)
2:0 Реал Мадрид
12.8% (6)
1:1 Ничья
10.6% (5)
1:2 Интер Милан
6.4% (3)
2:2 Ничья
4.3% (2)
1:0 Реал Мадрид
4.3% (2)
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