  1. Футбол
  2. Матчи
Реал Мадрид
 
Позже

Стадион:
Интер Милан

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Каземиро Карлос 1 0.5
2. Бензема Карим 1 0.5
3. Модрич Лука 1 0.5
4. Винисиус Жуниор 1 0.5
5. Рамос Серхио 0 0
6. Марсело Виера 0 0
Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 2 1
2. Бастони Алессандро 0 0

Карточки

Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 1 0
2. Асенсио Марко 1 0
3. Милитао Эдер 1 0
Интер Милан
# Игрок      
1. Видаль Артуро 1 0
2. Ханданович Самир 1 0
3. Де Врей Стефан 1 0
4. Д'Амброзио Данило 1 0
5. Бастони Алессандро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Мадрид 0 0 0 50% (2) 0 50% (2)
 Интер Милан 0 0 0 50% (1) 0 50% (1)

Предыдущие игры

Реал Мадрид Последние 20 матчей: + = -
Реал Мадрид 4:1 Уэска Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Барселона 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк
Реал Мадрид 0:1 Кадис Леванте 0:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Бетис 2:3 Реал Мадрид Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 6:0 Хетафе Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Леганес 2:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Алавес Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Хетафе Эспаньол 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Мальорка Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид
Интер Милан Последние 20 матчей: + = -
Интер Милан 2:2 Парма Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Дженоа 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Боруссия М
Интер Милан 1:2 Милан Лацио 1:1 Интер Милан Беневенто 2:5 Интер Милан Интер Милан 4:3 Фиорентина Интер Милан 7:0 Пиза Интер Милан 5:0 Лугано Севилья 3:2 Интер Милан Интер Милан 5:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 2:1 Байер Л Интер Милан 2:0 Хетафе Аталанта 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:0 Наполи Дженоа 0:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Фиорентина Рома 2:2 Интер Милан СПАЛ 2013 0:4 Интер Милан

Последние игры между собой

Реал Мадрид: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Интер Милан: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Интер Милан 0:3 Реал Мадрид Международный кубок чемпионов Интер Милан 1:1 Реал Мадрид Международный кубок чемпионов Интер Милан 0:3 Реал Мадрид Товарищеские матчи
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 ноября 2020, осталось 2 дня 22 часа 1 минуту.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 47
    Реал Мадрид 74.5% (35)
    X 17% (8)
    Интер Милан 8.5% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Интер Милан
    2.00
    4.16
    4.10
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.00 3.80 3.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.99 4.00 3.60
    Бонус: 5 000 ₽ 1.99 3.98 4.10
      1.92 4.16 3.81

    Самый высокий коэффициент на матч «Реал Мадрид» – «Интер Милан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реал Мадрид» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Интер Милан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реал Мадрид» – «Интер Милан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    12.00 1.01 4.90 1.15 4.10 1.21 2.45 1.50 2.01 1.80 1.96 1.81 1.74 2.17 1.60 2.39 1.31 3.45 1.23 4.10 1.10 6.40 1.08 7.00 1.01 12.00
    16.50 1.01 14.50 1.02 5.15 1.17 4.15 1.24 2.62 1.61 1.94 1.88 1.60 2.38 1.32 3.45 1.25 4.05 1.10 7.10
    5.33 1.18 2.54 1.57 2.26 1.70 1.99 1.92 1.75 2.19 1.61 2.46 1.23 4.56
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.44 1.50 1.62 2.30 1.23 3.85
    3.76 1.27 2.53 1.52 1.64 2.26 1.26 3.85 1.17 5.10
    3.17 1.40 2.51 1.58 1.89 2.02 1.62 2.43 1.43 3.05
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.30 1.30 2.03 1.73 1.52 2.44 1.33 3.25
    5.15 1.16 3.68 1.28 2.00 1.81 1.49 2.62 1.31 3.45

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.49 2.48
    Букмекер Да Нет
    3.70 1.28
    Букмекер Да Нет
    2.55 1.48
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Реал Мадрид - Интер Милан онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Олимп Матчи АПЛ


    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Интер Милан

    Исход игры
    Реал Мадрид
    74.5% (35)
    Ничья
    17% (8)
    Интер Милан
    8.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.11% (32)
    Меньше
    28.89% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (36)
    Нет
    20% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Мадрид
    55.3% (26)
    2:0 Реал Мадрид
    12.8% (6)
    1:1 Ничья
    10.6% (5)
    1:2 Интер Милан
    6.4% (3)
    2:2 Ничья
    4.3% (2)
    1:0 Реал Мадрид
    4.3% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    11 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    10 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный