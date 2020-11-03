  1. Футбол
  2. Матчи
Митьюлланд
1:2
Первый тайм: 44'

Стадион:
Аякс
0'
0:1
1' Гол
Антони
0:2
13' Гол
Тадич Душан
1:2
18' Гол
Дрейер Андерс
25' Желтая карточка
Шуурс Перр
44'
31
Андерсен
Миккель
6
Андерссон
Йоэль
28
Святченко
Эрик
14
Шольц
Александр
29
Паулиньо
VI
38
Ониика
Фрэнк
40
Каюсте
Йенс
36
Дрейер
Андерс
7
Систо
Пионе
11
Мабиль
Авер
9
Каба
Сори
24
Онана
Андре
12
Мазрауи
Нуссер
3
Шуурс
Перр
21
Мартинес
Лисандро
31
Тальяфико
Николас
18
Эккеленкамп
Юрген
17
Блинд
Дэйли
8
Гравенберх
Райан
39
Антони
10
Тадич
Душан
11
Промес
Куинси
Митьюлланд
4-2-3-1
Аякс
4-3-3

Ход матча

1'
0:1
Антони
(Тадич Душан)
13'
0:2
Тадич Душан
(Промес Куинси)
18'
Дрейер Андерс
(Каюсте Йенс)
1:2
25'
 
Шуурс Перр

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Митьюлланд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дрейер Андерс 1 0.33
2. Каюсте Йенс 0 0
Аякс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тадич Душан 2 (1) 0.67
2. Антони 1 0.33
3. Траоре Лассина 1 0.33
4. Промес Куинси 0 0

Карточки

Митьюлланд
# Игрок      
1. Шольц Александр 1 0
2. Систо Пионе 1 0
3. Каюсте Йенс 1 0
4. Ониика Фрэнк 1 0
5. Паулиньо VI 1 0
Аякс
# Игрок      
1. Классен Дэви 1 0
2. Промес Куинси 1 0
3. Шуурс Перр 1 0
4. Мазрауи Нуссер 1 0
5. Траоре Лассина 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Митьюлланд 0 0 0 0 0 0
 Аякс 0 50% (1) 50% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Митьюлланд Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Нордшелланн 4:1 Митьюлланд Ливерпуль 2:0 Митьюлланд Брондбю 2:3 Митьюлланд Митьюлланд 0:4 Аталанта
Митьюлланд 3:1 Оденсе Хорсенс 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Славия Прага Митьюлланд 1:0 Раннерс Славия Прага 0:0 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Люнгбю Митьюлланд 3:0 Янг Бойз Сённерйюск 2:0 Митьюлланд Оденсе 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 5:1 Фредерисия Лудогорец 0:1 Митьюлланд Гамбург 0:2 Митьюлланд Реймс 3:1 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Ольборг Брондбю 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 6:3 Нордшелланн
Аякс Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Аякс 5:2 Фортуна Ситтард Аталанта 2:2 Аякс ВВВ-Венло 0:13 Аякс Аякс 0:1 Ливерпуль
Аякс 5:1 Херенвен Гронинген 1:0 Аякс Аякс 2:1 Витесс Аякс 3:0 Ваалвейк Спарта Роттердам 0:1 Аякс Аякс 1:0 Аугсбург Аякс 2:2 Унион Берлин Аякс 2:1 Айнтрахт Фр Аякс 1:0 Герта Аякс 5:2 Хольштайн Киль Ред Булл Зальцбург 1:4 Аякс Аякс 2:0 Вольфсбергер Аякс 5:1 Утрехт Аякс 6:1 Ваалвейк Херенвен 1:3 Аякс Утрехт 2:0 Аякс

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 2:0 Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
2. Аталанта 0:2 Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
3. Аякс 2:1 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
4. Митьюлланд 1:2 Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
  • Первый тайм
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту компенсирует арбитр к первому тайму.
  • 44'
    Святченко выполнил перевод на правую бровку, где Дрейер скинул мяч чуть назад на Ониика.
  • 43'
    Промес сыграл в стенку с Тадичем на левом краю штрафной, после чего Куинси нанёс удар по воротам и мяч от Каюсте полетел вдоль штрафной площади.
  • 42'
    Блинд под прессингом соперника сыграл назад на Тальяфико, который покатил мяч дальше в штрафную на Онана.
  • Фол, нарушение
    41'
    Шольц в центре поля оказался на газоне, сбил с ног его Антони.
  • 40'
    Около своей штрафной площади гости перекатывают футбольный снаряд, Онана подключается тоже к этому, выходя за пределы штрафной.
  • 39'
    Мабиль сыграл в центр на линию штрафной, откуда Систо покатил мяч в штрафную и Шуурс выбил сферу за пределы штрафной, опередив соперника.
  • Фол, нарушение
    38'
    Тадич в центральном круге отмахнулся от Систо в борьбе за мяч и арбитр зафиксировал фол.
  • 37'
    Каюсте выполнил длинную передачу вперёд, но защитники "Аякса" спокойно перехватывают игровой снаряд.
  • 36'
    Уже даже футболисты "Аякса" не так активно идут в прессинг, как это было в первые минуты матча.
  • 35'
    Снова защитники "Митьюлланда" не спеша перекатывают игровой снаряд на своей половине поля с Андерсеном.
  • 34'
    Систо забрасывал мяч в штрафную "Аякса", где Онана на выходе зафиксировал футбольный снаряд.
  • Фол, нарушение
    33'
    Тальяфико покатил мяч на линию штрафной в направлении Тадича, где форвард при приёме мяча нарушил правила против соперника.
  • 32'
    Продолжают амстердамцы перекатывать игровой снаряд на половине поля соперника.
  • 31'
    Матинес в центре поля положил руки на плечо соперника в верховом единоборстве, но бригада арбитров не разглядели этот момент и игра продолжается.
  • Угловой
    30'
    Промес выполнил розыгрыш углового, Гравенберх выполнил подачу в штрафную и мяч от головы защитник "Митьюлланда" прилетел в руки Андерсена.
  • 29'
    Мабиль с левого края нанёс сильнейший удар по центру ворот и Онана отразил мяч перед собой, повезло, что никого из соперников не оказалось рядом.
  • 28'
    Защитники "Митьюлланда" теперь перекатывают сферу на половине поля соперника.
  • 27'
    Немного успокоилась у нас игра, в последние несколько минут большее количество времени держится в центре поля.
  • 26'
    После подачи в штрафную, Святченко головой пробил по воротам и мяч пролетел в нескольких метрах от каркаса.
  • Желтая карточка
    25'
    Шуурс на правой бровке нарушил правила против Паулиньо вблизи центральной линии и получил жёлтую карточку.
  • 24'
    Дрейер снова попытался нанести удар по воротам, но круглый пролетел на этот раз выше перекладины.
  • 23'
    Продолжают контролировать игровой снаряд футболисты "Аякса" около центрального круга.
  • Угловой
    22'
    После подачи с углового Дрейер с 11-метровой отметки пробил по воротам, но вышло несильно и мяч прилетел в руки Онана.
  • 21'
    Дрейер снова наносил удар с линии штрафной в дальний угол ворот и Онана теперь в падении переводит снаряд в сторону от каркаса.
  • 20'
    Промес забрасывал мяч в штрафную, круглый от защитника "Митьюлланда" полетел к голкиперу, который спокойно зафиксировал сферу.
  • 19'
    Мабиль выполнил подачу на дальнюю штангу, где Тальяфико поставил корпус Дрейеру и мяч вылетел за пределы поля.
  • 18'
    Продолжают контролировать игровой снаряд футболисты "Аякса" на своей половине поля, хозяева почувствовали вкус гола и побежали вперёд.
  • Описание гола
    17'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2!!! АНДЕРС ДРЕЙЕР!!! Дрейер вошёл в штрафную "Аякса" и с правого края нанёс удар в ближний угол, Онана не успел прыгнуть с центра и мяч влетел в сетку ворот.
  • 16'
    Каюсте сыграл направо на Дрейера, который прострелил вдоль ворот "Аякса" и Шуурс сильным ударом отправил мяч в сторону центрального круга.
  • 15'
    Онана сделал длинную передачу вперёд на Промеса, который убежал вперёд по левому флангу, прострелил в штрафную, откуда гости выбили сферу на правый край.
  • 14'
    Дрейер пошёл в лицевую на правом краю, выполнил подачу во вратарскую, где Онана зафиксировал сферу.
  • Описание гола
    13'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! ДУШАН ТАДИЧ!!! Промес слегка откатил мяч Тадичу, который с линии вратарской отправил мяч под перекладину.
  • Фол, нарушение
    12'
    Паулиньо в своей штрафной с линии вратарской сделал пас назад вратарю, арбитр назначает свободный удар с линии вратарской!
  • 11'
    Эккеленкамп подключился в атаку, выполнил подачу в штрафную, но вышло прямо в руки Андерсену.
  • Фол, нарушение
    10'
    Промес перестарался с отбором мяча и сзади возле угла штрафной подтолкнул Ониика.
  • 9'
    По-прежнему продолжают контролировать игровой снаряд датчане около своей штрафной площади, с трудом им даётся выход в атаку пока.
  • 8'
    Дрейер выполнил подачу в штрафную "Аякса", где Онана на выходе зафиксировал игровой снаряд.
  • 7'
    Андерссон с левого фланга перевёл мяч на правую бровку в направлении Паулиньо.
  • 6'
    Каба из центрального круга сделал длинную передачу вперёд, но мяч достался защитникам "Аякса".
  • 5'
    Тельяфико сыграл вперёд по левой бровке на Гравенберха, который пошёл в лицевую и пытался прострелить в штрафную, но мяч от соперника вылетел за боковую линию.
  • 4'
    Отходят к своей штрафной датчане под высоким прессингом гостей.
  • 3'
    Паулиньо выполнил подачу в штрафную "Аякса", откуда Шуурс выбил сферу за пределы поля на угловой.
  • 2'
    После пропущенного гола игроки "Митьюлланда" взяли игровой снаряд под свой контроль, правда происходит это на своей половине поля.
  • Описание гола
    1'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! АНТОНИ!!! Промес с левого фланга прострелил в центр штрафной, откуда Тадич, находясь спиной к воротам, сыграл на Антони, который отправил сферу в дальний угол ворот.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • С составами команд вы можете ознакомиться в соответствующей вкладке "Составы". Также приглашаем вас оставить прогнозы к этой игре, пройдя по вкладке "Комментарии".
  • Доброго времени суток вам, уважаемые болельщики. Сегодня в программе спортивного портала LiveResult.Ru матч 3-го тура группы D группового этапа Лиги чемпионов. В рамках этой игры на стадионе "МСХ Арена" в Хернинге, вместимостью 11800 мест, лицом к лицу сойдутся "Митьюлланд" из Дании и "Аякс" из Нидерландов. Обслужит этот матч бригада арбитров во главе с Бобби Мэдденом из Шотландии; помощники судьи - Дэвид Рум, Грэм Стюарт; резервный арбитр - Дональд Робертсон; видеопомощник рефери - Стюарт Эттуэлл; ассистент видеопомощника - Пол Тирни. Проведёт эту текстовую онлайн-трансляцию - Евгений Банмиллер.
    • Прогнозы 163
    Митьюлланд 4.3% (7)
    X 8.6% (14)
    Аякс 87.1% (142)
    0
    выиграет Митьюлланд, со счетом 1:0
    Аякс растерял своих лидеров...
    Олег Чижиков #
    Все прогнозы
    2.12 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Митьюлланд
    Ничья
    Аякс
    9.65
    6.30
    1.72
    Все Коэффициенты
    Новости
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 9.00 6.30 1.28
Бонус: 5 000 ₽ 9.50 5.80 1.30
Бонус: 5 000 ₽ 4.60 4.55 1.72
  9.65 5.72 1.31

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.25 6.25 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
11.50 1.02 4.70 1.17 4.00 1.25 2.63 1.57 2.18 1.73 2.12 1.81 1.86 2.10 4.05 1.23 3.25 1.33 3.25 1.33 2.52 1.52 1.80 2.00 1.42 2.85 1.30 3.50 1.12 6.10 1.10 6.80
17.75 1.01 16.50 1.01 5.60 1.15 4.75 1.20 2.68 1.53 2.07 1.77 1.67 2.23 1.37 3.15 1.29 3.68 1.12 6.30
5.96 1.15 5.87 1.15 2.40 1.63 2.10 1.81 1.84 2.08 2.60 1.53 2.33 1.65 2.06 1.83 1.81 2.08 3.05 1.41 2.66 1.51 2.26 1.69 1.88 2.00 1.67 2.29 1.50 2.72 1.64 2.36 1.51 2.68 1.23 4.44 1.15 5.99
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5
3.90 1.25 2.46 1.52 1.67 2.30 1.28 3.95 2.63 1.48 1.68 2.18 1.60 2.33 1.12 6.10 1.07 8.40
3.60 1.29 2.75 1.45 1.64 2.26 1.30 3.52 1.19 5.10
3.32 1.37 2.66 1.53 1.98 1.93 3.76 1.29 3.13 1.39 2.49 1.57 1.88 2.00 1.61 2.41 1.41 3.01 1.22 4.48 1.31 3.59 1.17 5.45 1.46 2.81 1.31 3.60 1.23 4.37
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.33 1.60 1.72 2.08 1.42 2.85
5.45 1.15 3.68 1.28 2.09 1.74 1.56 2.43 1.36 3.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.49 2.65
Букмекер Да Нет
3.15 1.35
Букмекер Да Нет
2.45 1.55
Где смотреть матч Митьюлланд 1:2 Аякс онлайн

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Прогнозы на матч Митьюлланд 1:2 Аякс

Исход игры
Митьюлланд
4.3% (7)
Ничья
8.6% (14)
Аякс
87.1% (142)
Тотал 2.5
Больше
66.88% (107)
Меньше
33.13% (53)
Обе команды забьют
Да
71.25% (114)
Нет
28.75% (46)
Популярный счёт
1:2 Аякс
46% (75)
0:2 Аякс
16.6% (27)
1:3 Аякс
11.7% (19)
1:1 Ничья
8.6% (14)
0:1 Аякс
5.5% (9)
0:3 Аякс
3.7% (6)
1:0 Митьюлланд
1.8% (3)
2:1 Митьюлланд
1.8% (3)
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