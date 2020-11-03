Шольц в центре поля оказался на газоне, сбил с ног его Антони.

Блинд под прессингом соперника сыграл назад на Тальяфико, который покатил мяч дальше в штрафную на Онана.

Промес сыграл в стенку с Тадичем на левом краю штрафной, после чего Куинси нанёс удар по воротам и мяч от Каюсте полетел вдоль штрафной площади.

Святченко выполнил перевод на правую бровку, где Дрейер скинул мяч чуть назад на Ониика.

40' Около своей штрафной площади гости перекатывают футбольный снаряд, Онана подключается тоже к этому, выходя за пределы штрафной.

39' Мабиль сыграл в центр на линию штрафной, откуда Систо покатил мяч в штрафную и Шуурс выбил сферу за пределы штрафной, опередив соперника.

38' Тадич в центральном круге отмахнулся от Систо в борьбе за мяч и арбитр зафиксировал фол.

37' Каюсте выполнил длинную передачу вперёд, но защитники "Аякса" спокойно перехватывают игровой снаряд.

36' Уже даже футболисты "Аякса" не так активно идут в прессинг, как это было в первые минуты матча.

35' Снова защитники "Митьюлланда" не спеша перекатывают игровой снаряд на своей половине поля с Андерсеном.

34' Систо забрасывал мяч в штрафную "Аякса", где Онана на выходе зафиксировал футбольный снаряд.

33' Тальяфико покатил мяч на линию штрафной в направлении Тадича, где форвард при приёме мяча нарушил правила против соперника.

32' Продолжают амстердамцы перекатывать игровой снаряд на половине поля соперника.

31' Матинес в центре поля положил руки на плечо соперника в верховом единоборстве, но бригада арбитров не разглядели этот момент и игра продолжается.

30' Промес выполнил розыгрыш углового, Гравенберх выполнил подачу в штрафную и мяч от головы защитник "Митьюлланда" прилетел в руки Андерсена.

29' Мабиль с левого края нанёс сильнейший удар по центру ворот и Онана отразил мяч перед собой, повезло, что никого из соперников не оказалось рядом.

28' Защитники "Митьюлланда" теперь перекатывают сферу на половине поля соперника.

27' Немного успокоилась у нас игра, в последние несколько минут большее количество времени держится в центре поля.

26' После подачи в штрафную, Святченко головой пробил по воротам и мяч пролетел в нескольких метрах от каркаса.

25' Шуурс на правой бровке нарушил правила против Паулиньо вблизи центральной линии и получил жёлтую карточку.

24' Дрейер снова попытался нанести удар по воротам, но круглый пролетел на этот раз выше перекладины.

23' Продолжают контролировать игровой снаряд футболисты "Аякса" около центрального круга.

22' После подачи с углового Дрейер с 11-метровой отметки пробил по воротам, но вышло несильно и мяч прилетел в руки Онана.

21' Дрейер снова наносил удар с линии штрафной в дальний угол ворот и Онана теперь в падении переводит снаряд в сторону от каркаса.

20' Промес забрасывал мяч в штрафную, круглый от защитника "Митьюлланда" полетел к голкиперу, который спокойно зафиксировал сферу.

19' Мабиль выполнил подачу на дальнюю штангу, где Тальяфико поставил корпус Дрейеру и мяч вылетел за пределы поля.

18' Продолжают контролировать игровой снаряд футболисты "Аякса" на своей половине поля, хозяева почувствовали вкус гола и побежали вперёд.

17' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2!!! АНДЕРС ДРЕЙЕР!!! Дрейер вошёл в штрафную "Аякса" и с правого края нанёс удар в ближний угол, Онана не успел прыгнуть с центра и мяч влетел в сетку ворот.

16' Каюсте сыграл направо на Дрейера, который прострелил вдоль ворот "Аякса" и Шуурс сильным ударом отправил мяч в сторону центрального круга.

15' Онана сделал длинную передачу вперёд на Промеса, который убежал вперёд по левому флангу, прострелил в штрафную, откуда гости выбили сферу на правый край.

14' Дрейер пошёл в лицевую на правом краю, выполнил подачу во вратарскую, где Онана зафиксировал сферу.

13' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! ДУШАН ТАДИЧ!!! Промес слегка откатил мяч Тадичу, который с линии вратарской отправил мяч под перекладину.

12' Паулиньо в своей штрафной с линии вратарской сделал пас назад вратарю, арбитр назначает свободный удар с линии вратарской!

11' Эккеленкамп подключился в атаку, выполнил подачу в штрафную, но вышло прямо в руки Андерсену.

10' Промес перестарался с отбором мяча и сзади возле угла штрафной подтолкнул Ониика.

9' По-прежнему продолжают контролировать игровой снаряд датчане около своей штрафной площади, с трудом им даётся выход в атаку пока.

8' Дрейер выполнил подачу в штрафную "Аякса", где Онана на выходе зафиксировал игровой снаряд.

7' Андерссон с левого фланга перевёл мяч на правую бровку в направлении Паулиньо.

6' Каба из центрального круга сделал длинную передачу вперёд, но мяч достался защитникам "Аякса".

5' Тельяфико сыграл вперёд по левой бровке на Гравенберха, который пошёл в лицевую и пытался прострелить в штрафную, но мяч от соперника вылетел за боковую линию.

4' Отходят к своей штрафной датчане под высоким прессингом гостей.

3' Паулиньо выполнил подачу в штрафную "Аякса", откуда Шуурс выбил сферу за пределы поля на угловой.

2' После пропущенного гола игроки "Митьюлланда" взяли игровой снаряд под свой контроль, правда происходит это на своей половине поля.

1' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! АНТОНИ!!! Промес с левого фланга прострелил в центр штрафной, откуда Тадич, находясь спиной к воротам, сыграл на Антони, который отправил сферу в дальний угол ворот.