Митьюлланд
1:2
Первый тайм: 44'
Стадион: МСХ Арена
Аякс
0:1
1' ГолАнтони
0:2
13' ГолТадич Душан
1:2
18' ГолДрейер Андерс
25' Желтая карточкаШуурс Перр
29
Паулиньо
VI
38
Ониика
Фрэнк
40
Каюсте
Йенс
11
Мабиль
Авер
24
Онана
Андре
17
Блинд
Дэйли
39
Антони
10
Тадич
Душан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
-
38 Ониика ФрэнкПолузащитник
-
40 Каюсте ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мабиль АверПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Вибе ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Приске Бриан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Блинд ДэйлиПолузащитник
- Полузащитник
-
39 АнтониНападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
1'
0:1
13'
0:2
18'
1:2
25'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
2 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дрейер Андерс
|1
|0.33
|2.
|Каюсте Йенс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тадич Душан
|2 (1)
|0.67
|2.
|Антони
|1
|0.33
|3.
|Траоре Лассина
|1
|0.33
|4.
|Промес Куинси
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шольц Александр
|1
|0
|2.
|Систо Пионе
|1
|0
|3.
|Каюсте Йенс
|1
|0
|4.
|Ониика Фрэнк
|1
|0
|5.
|Паулиньо VI
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Классен Дэви
|1
|0
|2.
|Промес Куинси
|1
|0
|3.
|Шуурс Перр
|1
|0
|4.
|Мазрауи Нуссер
|1
|0
|5.
|Траоре Лассина
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Митьюлланд
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Аякс
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Митьюлланд Последние 20 матчей: +10 =4 -6Нордшелланн 4:1 Митьюлланд Ливерпуль 2:0 Митьюлланд Брондбю 2:3 Митьюлланд Митьюлланд 0:4 Аталанта
Митьюлланд 3:1 Оденсе Хорсенс 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Славия Прага Митьюлланд 1:0 Раннерс Славия Прага 0:0 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Люнгбю Митьюлланд 3:0 Янг Бойз Сённерйюск 2:0 Митьюлланд Оденсе 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 5:1 Фредерисия Лудогорец 0:1 Митьюлланд Гамбург 0:2 Митьюлланд Реймс 3:1 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Ольборг Брондбю 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 6:3 Нордшелланн
Аякс Последние 20 матчей: +15 =2 -3Аякс 5:2 Фортуна Ситтард Аталанта 2:2 Аякс ВВВ-Венло 0:13 Аякс Аякс 0:1 Ливерпуль
Аякс 5:1 Херенвен Гронинген 1:0 Аякс Аякс 2:1 Витесс Аякс 3:0 Ваалвейк Спарта Роттердам 0:1 Аякс Аякс 1:0 Аугсбург Аякс 2:2 Унион Берлин Аякс 2:1 Айнтрахт Фр Аякс 1:0 Герта Аякс 5:2 Хольштайн Киль Ред Булл Зальцбург 1:4 Аякс Аякс 2:0 Вольфсбергер Аякс 5:1 Утрехт Аякс 6:1 Ваалвейк Херенвен 1:3 Аякс Утрехт 2:0 Аякс
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Митьюлланд» – «Аякс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Митьюлланд» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аякс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Митьюлланд» – «Аякс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|5.75
|5.75
|6
|6
|6.25
|6.25
|6.5
|6.5
|7
|7
|7.5
|7.5
|
|—
|—
|11.50
|1.02
|4.70
|1.17
|4.00
|1.25
|2.63
|1.57
|2.18
|1.73
|2.12
|1.81
|1.86
|2.10
|4.05
|1.23
|—
|—
|3.25
|1.33
|—
|—
|3.25
|1.33
|—
|—
|2.52
|1.52
|—
|—
|1.80
|2.00
|—
|—
|1.42
|2.85
|—
|—
|1.30
|3.50
|1.12
|6.10
|1.10
|6.80
|
|17.75
|1.01
|16.50
|1.01
|5.60
|1.15
|4.75
|1.20
|2.68
|1.53
|—
|—
|2.07
|1.77
|—
|—
|1.67
|2.23
|—
|—
|1.37
|3.15
|—
|—
|1.29
|3.68
|—
|—
|1.12
|6.30
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|5.96
|1.15
|—
|—
|5.87
|1.15
|2.40
|1.63
|2.10
|1.81
|1.84
|2.08
|2.60
|1.53
|2.33
|1.65
|2.06
|1.83
|1.81
|2.08
|3.05
|1.41
|2.66
|1.51
|2.26
|1.69
|1.88
|2.00
|1.67
|2.29
|1.50
|2.72
|1.64
|2.36
|1.51
|2.68
|1.23
|4.44
|—
|—
|1.15
|5.99
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|
|3.90
|1.25
|—
|—
|2.46
|1.52
|—
|—
|1.67
|2.30
|—
|—
|1.28
|3.95
|—
|—
|2.63
|1.48
|—
|—
|1.68
|2.18
|1.60
|2.33
|—
|—
|1.12
|6.10
|—
|—
|1.07
|8.40
|
|3.60
|1.29
|—
|—
|2.75
|1.45
|—
|—
|1.64
|2.26
|—
|—
|1.30
|3.52
|—
|—
|1.19
|5.10
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|3.32
|1.37
|2.66
|1.53
|1.98
|1.93
|3.76
|1.29
|3.13
|1.39
|2.49
|1.57
|1.88
|2.00
|1.61
|2.41
|1.41
|3.01
|1.22
|4.48
|1.31
|3.59
|1.17
|5.45
|1.46
|2.81
|1.31
|3.60
|1.23
|4.37
Прогнозы на матч Митьюлланд 1:2 Аякс
Исход игры
Митьюлланд
4.3% (7)
Ничья
8.6% (14)
Аякс
87.1% (142)
Тотал 2.5
Больше
66.88% (107)
Меньше
33.13% (53)
Обе команды забьют
Да
71.25% (114)
Нет
28.75% (46)
Популярный счёт
1:2 Аякс
46% (75)
0:2 Аякс
16.6% (27)
1:3 Аякс
11.7% (19)
1:1 Ничья
8.6% (14)
0:1 Аякс
5.5% (9)
0:3 Аякс
3.7% (6)
1:0 Митьюлланд
1.8% (3)
2:1 Митьюлланд
1.8% (3)
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