Митьюлланд
Позже
Стадион: МСХ Арена
Аякс
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Траоре Лассина
|1
|0.5
|2.
|Тадич Душан
|1 (1)
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шольц Александр
|1
|0
|2.
|Систо Пионе
|1
|0
|3.
|Каюсте Йенс
|1
|0
|4.
|Ониика Фрэнк
|1
|0
|5.
|Паулиньо VI
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Классен Дэви
|1
|0
|2.
|Промес Куинси
|1
|0
|3.
|Мазрауи Нуссер
|1
|0
|4.
|Траоре Лассина
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Митьюлланд
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Аякс
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Митьюлланд Последние 20 матчей: + = -Нордшелланн 4:1 Митьюлланд Ливерпуль 2:0 Митьюлланд Брондбю 2:3 Митьюлланд Митьюлланд 0:4 Аталанта
Митьюлланд 3:1 Оденсе Хорсенс 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Славия Прага Митьюлланд 1:0 Раннерс Славия Прага 0:0 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Люнгбю Митьюлланд 3:0 Янг Бойз Сённерйюск 2:0 Митьюлланд Оденсе 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 5:1 Фредерисия Лудогорец 0:1 Митьюлланд Гамбург 0:2 Митьюлланд Реймс 3:1 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Ольборг Брондбю 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 6:3 Нордшелланн
Аякс Последние 20 матчей: + = -Аякс 5:2 Фортуна Ситтард Аталанта 2:2 Аякс ВВВ-Венло 0:13 Аякс Аякс 0:1 Ливерпуль
Аякс 5:1 Херенвен Гронинген 1:0 Аякс Аякс 2:1 Витесс Аякс 3:0 Ваалвейк Спарта Роттердам 0:1 Аякс Аякс 1:0 Аугсбург Аякс 2:2 Унион Берлин Аякс 2:1 Айнтрахт Фр Аякс 1:0 Герта Аякс 5:2 Хольштайн Киль Ред Булл Зальцбург 1:4 Аякс Аякс 2:0 Вольфсбергер Аякс 5:1 Утрехт Аякс 6:1 Ваалвейк Херенвен 1:3 Аякс Утрехт 2:0 Аякс
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Митьюлланд» – «Аякс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Митьюлланд» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аякс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Митьюлланд» – «Аякс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|—
|—
|12.00
|1.01
|5.20
|1.14
|4.40
|1.20
|2.60
|1.50
|—
|—
|2.08
|1.80
|1.83
|2.05
|1.67
|2.30
|—
|—
|1.36
|3.10
|1.27
|3.80
|1.11
|6.00
|1.09
|6.60
|1.01
|11.00
|
|15.75
|1.02
|15.25
|1.02
|5.30
|1.16
|4.15
|1.24
|2.65
|1.54
|—
|—
|2.04
|1.80
|—
|—
|1.65
|2.27
|—
|—
|1.34
|3.32
|1.27
|3.84
|1.12
|6.60
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|5.73
|1.17
|—
|—
|2.66
|1.52
|2.38
|1.64
|2.09
|1.81
|1.83
|2.08
|1.67
|2.33
|1.50
|2.74
|—
|—
|1.25
|4.27
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Митьюлланд - Аякс
Исход игры
Митьюлланд
2.2% (1)
Ничья
6.5% (3)
Аякс
91.3% (42)
Тотал 2.5
Больше
68.18% (30)
Меньше
31.82% (14)
Обе команды забьют
Да
68.18% (30)
Нет
31.82% (14)
Популярный счёт
1:2 Аякс
47.8% (22)
0:2 Аякс
17.4% (8)
1:3 Аякс
8.7% (4)
0:3 Аякс
6.5% (3)
1:1 Ничья
6.5% (3)
0:1 Аякс
4.3% (2)
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