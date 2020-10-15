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Митьюлланд
 
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Стадион:
Аякс

Бомбардиры внутри турнира

Митьюлланд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Аякс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Траоре Лассина 1 0.5
2. Тадич Душан 1 (1) 0.5

Карточки

Митьюлланд
# Игрок      
1. Шольц Александр 1 0
2. Систо Пионе 1 0
3. Каюсте Йенс 1 0
4. Ониика Фрэнк 1 0
5. Паулиньо VI 1 0
Аякс
# Игрок      
1. Классен Дэви 1 0
2. Промес Куинси 1 0
3. Мазрауи Нуссер 1 0
4. Траоре Лассина 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Митьюлланд 0 0 0 0 0 0
 Аякс 0 50% (1) 50% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Митьюлланд Последние 20 матчей: + = -
Нордшелланн 4:1 Митьюлланд Ливерпуль 2:0 Митьюлланд Брондбю 2:3 Митьюлланд Митьюлланд 0:4 Аталанта
Митьюлланд 3:1 Оденсе Хорсенс 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 4:1 Славия Прага Митьюлланд 1:0 Раннерс Славия Прага 0:0 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Люнгбю Митьюлланд 3:0 Янг Бойз Сённерйюск 2:0 Митьюлланд Оденсе 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 5:1 Фредерисия Лудогорец 0:1 Митьюлланд Гамбург 0:2 Митьюлланд Реймс 3:1 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Ольборг Брондбю 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 6:3 Нордшелланн
Аякс Последние 20 матчей: + = -
Аякс 5:2 Фортуна Ситтард Аталанта 2:2 Аякс ВВВ-Венло 0:13 Аякс Аякс 0:1 Ливерпуль
Аякс 5:1 Херенвен Гронинген 1:0 Аякс Аякс 2:1 Витесс Аякс 3:0 Ваалвейк Спарта Роттердам 0:1 Аякс Аякс 1:0 Аугсбург Аякс 2:2 Унион Берлин Аякс 2:1 Айнтрахт Фр Аякс 1:0 Герта Аякс 5:2 Хольштайн Киль Ред Булл Зальцбург 1:4 Аякс Аякс 2:0 Вольфсбергер Аякс 5:1 Утрехт Аякс 6:1 Ваалвейк Херенвен 1:3 Аякс Утрехт 2:0 Аякс

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Аталанта Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
3. Аякс Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
4. Митьюлланд Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Митьюлланд - Аякс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 ноября 2020, осталось 2 дня 22 часа 1 минуту.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 46
    Митьюлланд 2.2% (1)
    X 6.5% (3)
    Аякс 91.3% (42)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Митьюлланд
    Ничья
    Аякс
    5.27
    4.35
    1.66
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 4.80 4.20 1.65
    Бонус: 5 000 ₽ 4.70 4.20 1.64
    Бонус: 5 000 ₽ 5.25 4.20 1.66
      5.27 4.35 1.65

    Самый высокий коэффициент на матч «Митьюлланд» – «Аякс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Митьюлланд» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аякс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Митьюлланд» – «Аякс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    12.00 1.01 5.20 1.14 4.40 1.20 2.60 1.50 2.08 1.80 1.83 2.05 1.67 2.30 1.36 3.10 1.27 3.80 1.11 6.00 1.09 6.60 1.01 11.00
    15.75 1.02 15.25 1.02 5.30 1.16 4.15 1.24 2.65 1.54 2.04 1.80 1.65 2.27 1.34 3.32 1.27 3.84 1.12 6.60
    5.73 1.17 2.66 1.52 2.38 1.64 2.09 1.81 1.83 2.08 1.67 2.33 1.50 2.74 1.25 4.27
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.60 1.48 1.65 2.23 1.27 3.90
    3.85 1.26 2.53 1.52 1.68 2.19 1.28 3.68 1.18 4.85
    3.31 1.37 2.63 1.54 1.95 1.95 1.66 2.35 1.46 2.92
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.08 1.70 1.55 2.35 1.31 3.15
    5.35 1.16 3.85 1.26 2.06 1.76 1.53 2.48 1.31 3.45

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.52 2.45
    Букмекер Да Нет
    3.60 1.27
    Букмекер Да Нет
    2.65 1.47
    Где смотреть матч Митьюлланд - Аякс онлайн

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    Прогнозы на матч Митьюлланд - Аякс

    Исход игры
    Митьюлланд
    2.2% (1)
    Ничья
    6.5% (3)
    Аякс
    91.3% (42)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.18% (30)
    Меньше
    31.82% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    68.18% (30)
    Нет
    31.82% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Аякс
    47.8% (22)
    0:2 Аякс
    17.4% (8)
    1:3 Аякс
    8.7% (4)
    0:3 Аякс
    6.5% (3)
    1:1 Ничья
    6.5% (3)
    0:1 Аякс
    4.3% (2)
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