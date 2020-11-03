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  2. Матчи
Ред Булл Зальцбург
1:2
Первый тайм: 45'

Стадион:
Бавария
0'
1:0
4' Гол
Бериша Мергим
1:1
21' Пенальти
Левандовски Роберт
23' Желтая карточка
Павар Бенджамин
1:2
44' Гол
 45'
1
Станкович
Цицан
43
Кристенсен
Расмус
15
Рамальо
Андре
39
Вебер
Максимилиан
17
Ульмер
Андреас
45
Мвепу
Энок
19
Камара
Мохамед
VII
16
Юнузович
Златко
14
Собослаи
Доминик
8
Бериша
Мергим
7
Койта
Секу
1
Нойер
Мануэль
5
Павар
Бенджамин
17
Боатенг
Жером
27
Алаба
Давид
21
Эрнандес
Люка
6
Киммих
Йозуа
24
Толиссо
Корентен
7
Гнабри
Серж
25
Мюллер
Томас
29
Коман
Кингсли
9
Левандовски
Роберт
Ред Булл Зальцбург
4-4-2
Бавария
4-2-3-1

Ход матча

4'
Бериша Мергим
1:0
21'
1:1
Левандовски Роберт
23'
 
Павар Бенджамин
44'
1:2

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 0
  • 4 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Зальцбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Мергим 2 0.67
2. Собослаи Доминик 2 0.67
3. Юнузович Златко 1 0.33
4. Ульмер Андреас 0 0
5. Дака Пэтсон 0 0
Бавария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Коман Кингсли 2 0.67
2. Горетцка Леон 2 0.67
3. Киммих Йозуа 1 0.33
4. Толиссо Корентен 1 0.33
5. Левандовски Роберт 1 (1) 0.33
6. Мартинес Хави 0 0
7. Мюллер Томас 0 0
8. Павар Бенджамин 0 0

Карточки

Ред Булл Зальцбург
# Игрок      
1. Рамальо Андре 1 0
2. Вебер Максимилиан 1 0
3. Собослаи Доминик 1 0
Бавария
# Игрок      
1. Мюллер Томас 1 0
2. Алаба Давид 1 0
3. Эрнандес Люка 1 0
4. Павар Бенджамин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ред Булл Зальцбург 0 0 50% (2) 50% (2) 0 0
 Бавария 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 33.33% (2) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Ред Булл Зальцбург Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Ред Булл Зальцбург 5:0 Сваровски Тироль Атлетико М 3:2 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:2 Локомотив Москва
Санкт-Пёльтен 0:3 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 7:1 Хартберг Ред Булл Зальцбург 3:1 Маккаби Тель-Авив Рид 1:3 Ред Булл Зальцбург Маккаби Тель-Авив 1:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 4:1 Альтах Вольфсбергер 1:3 Ред Булл Зальцбург Брегенз 0:10 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:0 Тюркючю Мюнхен Ред Булл Зальцбург 3:0 Тюркюджю Атаспор Ред Булл Зальцбург 2:2 Ливерпуль Ред Булл Зальцбург 1:4 Аякс Ред Булл Зальцбург 2:0 Ческе-Будеевице Ред Булл Зальцбург 4:1 Ницца Ред Булл Зальцбург 2:2 Браво ЛАСК 0:3 Ред Булл Зальцбург
Бавария Последние 20 матчей: +19 =0 -1
Кёльн 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Бавария Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Бавария 4:0 Атлетико М
Арминия 1:4 Бавария Дюрен 0:3 Бавария Бавария 4:3 Герта Бавария 3:2 Боруссия Д Хоффенхайм 4:1 Бавария Бавария 2:1 Севилья Бавария 8:0 Шальке 04 ПСЖ 0:1 Бавария Лион 0:3 Бавария Барселона 2:8 Бавария Бавария 4:1 Челси Бавария 1:0 Марсель Байер Л 2:4 Бавария Вольфсбург 0:4 Бавария Бавария 3:1 Фрайбург Вердер 0:1 Бавария

Последние игры между собой

Ред Булл Зальцбург: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Бавария: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Ред Булл Зальцбург 3:0 Бавария Товарищеские матчи Ред Булл Зальцбург 0:0 Бавария Товарищеские матчи
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Ред Булл" (Зальцбург, Австрия) - "Бавария" (Мюнхен, Германия) - 1:2.
  • 45'
    Юнузович слева прострелил в центр штрафной площади, где Киммих опередил Камара.
  • Офсайд
    45'
    Койта оказался в офсайде.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавил Маккели в первом тайме.
  • Гол в свои ворота
    44'
    АВТОГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:2!!!
    КРИСТЕНСЕН!!! Партнёры справа отправили в прорыв Мюллера. Томас прострелил к воротам, где от головы Кристенсена мяч залетел в сетку.
  • Травма, повреждение
    44'
    Павар в подкате выбил мяч и по мокрому газону дальше врезался в ногу Койта. Секу не сразу смог подняться с травы.
  • 43'
    Коман слева выдал пас к линии штрафной площади на Толиссо, который через группу соперников к  воротам не прорвался.
  • Фол, нарушение
    42'
    Толиссо в центре поля сбил Беришу.
  • 41'
    Навес Гнабри справа в центр штрафной площади на Левандовски сумел прервать Вебер.
  • Фол, нарушение
    40'
    Эрнандес на чужой полови не поля врезался в Камара.
  • Опасный момент
    39'
    Левандовски с линии штрафной площади пробил немного выше перекладины.
  • Угловой
    38'
    Собослаи от углового флага навесил Вебера, которому головой не удалось пробить в сторону ворот.
  • 37'
    Койта справа убежал к воротам, но передачу в центр на партнёров исполнить не смог.
  • Офсайд
    36'
    Собослаи оказался в офсайде.
  • Травма, повреждение
    35'
    Левандовски пытался пробить с разворота и угодил ногой в спину Рамальо.
  • 34'
    Рамальо прервал прострел Мюллера справа к воротам
  • 33'
    Кристенсен справа подключился к атаке, но исполнять навес к воротам не решился.
  • 32'
    Мвепу справа навесил к воротам. Нойер чуть выдвинулся вперёд и забрал мяч в руки.
  • Фол, нарушение
    31'
    Толиссо на чужой половине поля ударил по ногам Камара.
  • 30'
    Киммих слева со штрафного навесил на Толиссо, который головой пробил влево от ворот.
  • 29'
    Толиссо слева из пределов штрафной площади откатил мяч на Комана, который с двенацати метров пробил в голову Рамальо.
  • Угловой
    28'
    Собослаи от углового флага навесил на Вебера, который ногой удар нанёс неудачный. Мяч полетел значительно левее ворот.
  • 27'
    Юнузович слева навесил на дальнюю штангу слишком высоко. Бериша не мог достать высоко летящий мяч.
  • Угловой
    26'
    Слабо исполнил Собослаи подачу от углового флага. Немцы выбили мяч к центральному кругу.
  • 25'
    Собослаи слева со штрафного пробил немного выше ворот, но при  этом мяч задел кого-то из игроков в стенке.
  • Желтая карточка
    24'
    Павар у угла штрафной площади сбил Собослаи и получил жёлтую карточку.
  • Пенальти
    22'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:1!!!
    ЛЕВАНДОВСКИ!!! Левандовски аккуратным ударом в правый угол сравнял счёт в матче. Станкович прыгнул в другую сторону.
  • Пенальти!
    22'
    Пенальти! Мвепу в штрафной площади сбил Мюллера.
  • Офсайд
    21'
    Койта оказался в офсайде.
  • 21'
    Удар Толиссо с двадцати метров заблокировали соперники.
  • Травма, повреждение
    20'
    Левандовски попал мячом в голову Юнузовича ударом в упор. Златко требуется пауза, чтобы продолжить встречу.
  • 19'
    Собослаи слева со штрафного навесил точно в руки Нойеру.
  • Угловой
    18'
    Собослаи от углового флага навесил точно на голову Рамальо. Удар головой защитника с восьми метров Нойер парировал!
  • Офсайд
    17'
    Гнабри справа с острого угла поразил ворота, но арбитры зафиксировали офсайд у Сержа.
  • Опасный момент
    16'
    Юнузович слева из пределов штрафной площади пробил в дальний угол. Нойер мяч поймал.
  • 15'
    Пенальти отменён. Определено, что правила нарушал Эрнандес в борьбе с Собослаи, а не наоборот, как было решено арбитром ранее.
  • Видеоповтор
    14'
    Маккели отправился смотреть повтор. Все ждут решения.
  • Пенальти!
    13'
    Пенальти! У угла штрафной площади Собослаи сбил Эрнандеса.
  • Опасный момент
    12'
    Мюллер справа вывел к воротам Гнабри. Серж пробил мимо Станковича, но на линии ворот оказался Рамальо.
  • 12'
    Киммих слева со штрафного навесил к дальней штанге. Мяч отскочил к Павару, подача которого к воротам до партнёров не дошла.
  • Дождь
    11'
    Сильный дождь сегодня идёт в Австрии. Непростой матч сегодня будет для голкиперов.
  • Офсайд
    10'
    Левандовски из пределов штрафной площади пробил рядом с правой "девяткой" из офсайда.
  • 9'
    Оригинально хозяева разыграли штрафной удар. Дальний удар Юнузовича получился выше ворот.
  • 7'
    "Ред Булл" уверенно комбинирует в центре поля. Хозяева лучше проводят стартовые минуты встречи.
  • Фол, нарушение
    6'
    Мвепу в центре поля ударил по ногам Эрнандеса.
  • Описание гола
    4'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    БЕРИША!!! Удар Койта с восемнадцати метров соперники заблокировали. Мяч отскочил налево к Берише, который и открыл счёт в матче.
  • Угловой
    4'
    Первый угловой удар в матче исполнили хозяева. После навеса Собослаи прицельно головой по воротам никому пробить не удалось.
  • 3'
    Койта слева вывел вперёд Ульмера, удар которого заблокировал Павар.
  • 3'
    Команды попеременно подержали мяч. Впереди остро сыграть никому не удалось.
  • 2'
    "Ред Булл" играет в красной форме, "Бавария" - в белой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Ред Булл Арене"!
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.40 4.80 1.52
Бонус: 5 000 ₽ 5.80 4.30 1.55
Бонус: 5 000 ₽ 8.30 5.80 1.41
  5.70 4.40 1.57

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
6.80 1.07 3.70 1.28 3.15 1.37 4.44 1.20 2.03 1.84 3.60 1.28 1.78 2.11 2.22 1.65 1.77 2.04 1.50 2.55 1.25 3.90 1.19 4.60
9.00 1.07 8.00 1.08 3.84 1.27 3.20 1.36 2.28 1.70 1.83 2.00 1.57 2.44 1.31 3.52 1.25 4.05 1.12 6.45
4.01 1.27 2.62 1.53 2.26 1.69 2.04 1.85 1.82 2.07 2.80 1.47 2.32 1.65 2.08 1.82 1.82 2.07 1.64 2.35 1.23 4.40 1.11 7.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
3.45 1.28 3.50 1.30 2.35 1.58 1.87 1.92 1.25 3.90 1.14 5.55
5.10 1.17 3.60 1.29 2.04 1.78 1.52 2.53 1.32 3.38
3.99 1.28 2.51 1.56 2.03 1.85 1.75 2.15 1.53 2.67 1.40 3.17 1.50 2.69 1.29 3.78
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
3.00 1.38 2.22 1.62 1.66 2.40
6.20 1.12 2.72 1.46 2.04 1.78 1.57 2.40 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.04 10.00
Букмекер Да Нет
1.55 2.45
Букмекер Да Нет
2.20 1.53
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Прогнозы на матч Ред Булл Зальцбург 1:2 Бавария

Исход игры
Ред Булл Зальцбург
1.9% (3)
Ничья
3.7% (6)
Бавария
94.4% (153)
Тотал 2.5
Больше
80.25% (126)
Меньше
19.75% (31)
Обе команды забьют
Да
68.15% (107)
Нет
31.85% (50)
Популярный счёт
1:3 Бавария
30.9% (50)
1:2 Бавария
22.8% (37)
0:2 Бавария
17.3% (28)
0:3 Бавария
11.1% (18)
1:4 Бавария
2.5% (4)
2:3 Бавария
2.5% (4)
2:2 Ничья
2.5% (4)
2:4 Бавария
1.2% (2)
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