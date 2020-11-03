Ред Булл Зальцбург
1:2
Первый тайм: 45'
Стадион: Ред Булл Арена
Бавария
1:0
4' ГолБериша Мергим
1:1
21' ПенальтиЛевандовски Роберт
23' Желтая карточкаПавар Бенджамин
45
Мвепу
Энок
27
Алаба
Давид
25
Мюллер
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Мвепу ЭнокПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
22 Соле УмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Окафор НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Марш Джесси
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Алаба ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Сарр БунаЗащитник
-
22 Рока МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Коста ДугласПолузащитник
- Нападающий
-
10 Сане ЛеройНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
4'
1:0
21'
23'
44'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 1
-
5 Угловые 0
-
4 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бериша Мергим
|2
|0.67
|2.
|Собослаи Доминик
|2
|0.67
|3.
|Юнузович Златко
|1
|0.33
|4.
|Ульмер Андреас
|0
|0
|5.
|Дака Пэтсон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Коман Кингсли
|2
|0.67
|2.
|Горетцка Леон
|2
|0.67
|3.
|Киммих Йозуа
|1
|0.33
|4.
|Толиссо Корентен
|1
|0.33
|5.
|Левандовски Роберт
|1 (1)
|0.33
|6.
|Мартинес Хави
|0
|0
|7.
|Мюллер Томас
|0
|0
|8.
|Павар Бенджамин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рамальо Андре
|1
|0
|2.
|Вебер Максимилиан
|1
|0
|3.
|Собослаи Доминик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мюллер Томас
|1
|0
|2.
|Алаба Давид
|1
|0
|3.
|Эрнандес Люка
|1
|0
|4.
|Павар Бенджамин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ред Булл Зальцбург
|0
|0
|50% (2)
|50% (2)
|0
|0
|Бавария
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Ред Булл Зальцбург Последние 20 матчей: +15 =3 -2Ред Булл Зальцбург 5:0 Сваровски Тироль Атлетико М 3:2 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:2 Локомотив Москва
Санкт-Пёльтен 0:3 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 7:1 Хартберг Ред Булл Зальцбург 3:1 Маккаби Тель-Авив Рид 1:3 Ред Булл Зальцбург Маккаби Тель-Авив 1:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 4:1 Альтах Вольфсбергер 1:3 Ред Булл Зальцбург Брегенз 0:10 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 3:0 Тюркючю Мюнхен Ред Булл Зальцбург 3:0 Тюркюджю Атаспор Ред Булл Зальцбург 2:2 Ливерпуль Ред Булл Зальцбург 1:4 Аякс Ред Булл Зальцбург 2:0 Ческе-Будеевице Ред Булл Зальцбург 4:1 Ницца Ред Булл Зальцбург 2:2 Браво ЛАСК 0:3 Ред Булл Зальцбург
Бавария Последние 20 матчей: +19 =0 -1Кёльн 1:2 Бавария Локомотив Москва 1:2 Бавария Бавария 5:0 Айнтрахт Фр Бавария 4:0 Атлетико М
Арминия 1:4 Бавария Дюрен 0:3 Бавария Бавария 4:3 Герта Бавария 3:2 Боруссия Д Хоффенхайм 4:1 Бавария Бавария 2:1 Севилья Бавария 8:0 Шальке 04 ПСЖ 0:1 Бавария Лион 0:3 Бавария Барселона 2:8 Бавария Бавария 4:1 Челси Бавария 1:0 Марсель Байер Л 2:4 Бавария Вольфсбург 0:4 Бавария Бавария 3:1 Фрайбург Вердер 0:1 Бавария
Последние игры между собой
Ред Булл Зальцбург: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Бавария: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|1:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|1:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ред Булл Зальцбург» – «Бавария» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ред Булл Зальцбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бавария» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ред Булл Зальцбург» – «Бавария», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|
|—
|—
|6.80
|1.07
|3.70
|1.28
|3.15
|1.37
|—
|—
|4.44
|1.20
|2.03
|1.84
|3.60
|1.28
|1.78
|2.11
|2.22
|1.65
|—
|—
|1.77
|2.04
|—
|—
|1.50
|2.55
|1.25
|3.90
|1.19
|4.60
|
|9.00
|1.07
|8.00
|1.08
|3.84
|1.27
|3.20
|1.36
|—
|—
|2.28
|1.70
|—
|—
|1.83
|2.00
|—
|—
|1.57
|2.44
|—
|—
|1.31
|3.52
|—
|—
|1.25
|4.05
|1.12
|6.45
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.01
|1.27
|—
|—
|2.62
|1.53
|2.26
|1.69
|2.04
|1.85
|1.82
|2.07
|2.80
|1.47
|2.32
|1.65
|2.08
|1.82
|1.82
|2.07
|1.64
|2.35
|1.23
|4.40
|—
|—
|1.11
|7.50
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|
|—
|—
|3.45
|1.28
|—
|—
|3.50
|1.30
|—
|—
|2.35
|1.58
|—
|—
|1.87
|1.92
|—
|—
|1.25
|3.90
|1.14
|5.55
|
|5.10
|1.17
|3.60
|1.29
|—
|—
|2.04
|1.78
|—
|—
|1.52
|2.53
|—
|—
|1.32
|3.38
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|3.99
|1.28
|2.51
|1.56
|2.03
|1.85
|1.75
|2.15
|1.53
|2.67
|1.40
|3.17
|1.50
|2.69
|1.29
|3.78
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ред Булл Зальцбург 1:2 Бавария
Исход игры
Ред Булл Зальцбург
1.9% (3)
Ничья
3.7% (6)
Бавария
94.4% (153)
Тотал 2.5
Больше
80.25% (126)
Меньше
19.75% (31)
Обе команды забьют
Да
68.15% (107)
Нет
31.85% (50)
Популярный счёт
1:3 Бавария
30.9% (50)
1:2 Бавария
22.8% (37)
0:2 Бавария
17.3% (28)
0:3 Бавария
11.1% (18)
1:4 Бавария
2.5% (4)
2:3 Бавария
2.5% (4)
2:2 Ничья
2.5% (4)
2:4 Бавария
1.2% (2)
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