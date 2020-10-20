Динамо Киев
0:0
Первый тайм: 23'
Стадион: Олимпийский (Киев)
Ювентус
13
Данило
Луис
25
Рабио
Адриен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
71 Бойко ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Гармаш ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Луческу Мирча
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Данило ЛуисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дибала ПаулоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пирло Андреа
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Предыдущие игры
Динамо Киев Последние 20 матчей: + = -Рух Львов 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Заря Динамо Киев 3:0 Гент Минай 0:4 Динамо Киев
Гент 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 3:1 Львов Динамо Киев 2:0 АЗ Алкмаар Динамо Киев 0:0 Десна Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Олимпик Донецк 1:4 Динамо Киев Динамо Киев 5:1 Полесье Динамо Киев 3:0 Верес Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев Динамо Киев 3:1 Заря Александрия 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Ворскла Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк Десна 3:2 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Минай 0:2 Динамо Киев
Ювентус Последние 20 матчей: + = -Реал дю Кап 2:0 Ювентус Кротоне 1:1 Ювентус Ювентус 1:1 Дон Боско Triomphe Liancourt 2:0 Ювентус
Ювентус 3:0 Наполи Аркахаи 3:0 Ювентус Рома 2:2 Ювентус ФИКА 0:0 Ювентус Ювентус 3:0 Сампдория Ювентус 1:0 Тампет Ювентус 5:0 Новара Rivartibonitienne 1:0 Ювентус Ювентус 2:1 Лион Ювентус 1:3 Рома Кальяри 2:0 Ювентус Ювентус 2:0 Сампдория Удинезе 2:1 Ювентус Ювентус 2:1 Лацио Сассуоло 3:3 Ювентус Ювентус 2:2 Аталанта
Группа G
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Ференцварош
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Барселона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|9.60
|1.04
|7.10
|1.08
|3.05
|1.37
|—
|—
|2.46
|1.60
|1.98
|1.85
|1.75
|2.11
|1.69
|2.17
|1.37
|3.05
|1.25
|3.80
|1.10
|6.60
|1.07
|7.10
|1.01
|13.00
|8.70
|1.07
|8.30
|1.08
|3.10
|1.38
|—
|—
|2.35
|1.61
|—
|—
|1.78
|2.15
|—
|—
|1.37
|3.15
|1.27
|3.84
|1.12
|6.40
|1.09
|7.70
|1.02
|15.25
|—
|—
|—
|—
|3.03
|1.42
|2.64
|1.52
|2.25
|1.69
|1.89
|2.00
|1.68
|2.29
|1.50
|2.70
|1.45
|2.92
|1.24
|4.37
|—
|—
|1.11
|7.77
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Динамо Киев 0:0 Ювентус
Исход игры
Динамо Киев
2.2% (4)
Ничья
15.7% (28)
Ювентус
82% (146)
Тотал 2.5
Больше
63.16% (108)
Меньше
36.84% (63)
Обе команды забьют
Да
73.68% (126)
Нет
26.32% (45)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
48.3% (86)
0:2 Ювентус
16.9% (30)
1:1 Ничья
10.7% (19)
0:1 Ювентус
6.7% (12)
1:3 Ювентус
4.5% (8)
2:2 Ничья
4.5% (8)
2:4 Ювентус
1.1% (2)
2:1 Динамо Киев
1.1% (2)
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