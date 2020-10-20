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Динамо Киев
0:0
Первый тайм: 23'

Стадион:
Ювентус
0' 23'
1
Бущан
Георгий
94
Кедзёра
Томаш
25
Забарный
Илья
16
Миколенко
Виталий
20
Караваев
Александр
29
Буяльский
Виталий
5
Сидорчук
Сергей
10
Шапаренко
Николай
15
Цыганков
Виктор
89
Супряга
Владислав
14
Де
Пена
Карлос
1
Щесны
Войцех
13
Данило
Луис
19
Бонуччи
Леонардо
3
Кьеллини
Джорджо
16
Куадрадо
Хуан
30
Бентанкур
Родриго
25
Рабио
Адриен
22
Кьеза
Федерико
8
Ремзи
Аарон
44
Кулушевски
Деян
9
Мората
Альваро
Динамо Киев
4-3-3
Ювентус
3-4-1-2

Ход матча

19'
 
Демирал Мерих
Кьеллини Джорджо

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Предыдущие игры

Динамо Киев Последние 20 матчей: + = -
Рух Львов 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Заря Динамо Киев 3:0 Гент Минай 0:4 Динамо Киев
Гент 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 3:1 Львов Динамо Киев 2:0 АЗ Алкмаар Динамо Киев 0:0 Десна Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Олимпик Донецк 1:4 Динамо Киев Динамо Киев 5:1 Полесье Динамо Киев 3:0 Верес Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев Динамо Киев 3:1 Заря Александрия 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Ворскла Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк Десна 3:2 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Минай 0:2 Динамо Киев
Ювентус Последние 20 матчей: + = -
Реал дю Кап 2:0 Ювентус Кротоне 1:1 Ювентус Ювентус 1:1 Дон Боско Triomphe Liancourt 2:0 Ювентус
Ювентус 3:0 Наполи Аркахаи 3:0 Ювентус Рома 2:2 Ювентус ФИКА 0:0 Ювентус Ювентус 3:0 Сампдория Ювентус 1:0 Тампет Ювентус 5:0 Новара Rivartibonitienne 1:0 Ювентус Ювентус 2:1 Лион Ювентус 1:3 Рома Кальяри 2:0 Ювентус Ювентус 2:0 Сампдория Удинезе 2:1 Ювентус Ювентус 2:1 Лацио Сассуоло 3:3 Ювентус Ювентус 2:2 Аталанта
  • Первый тайм
  • 24'
    Протащил мяч к штрафной соперника Кулушевски и пробил низом, но мяч застрял в гуще защитников.
  • 23'
    Мягко забросил в штрафную Ремзи на ход Морате, но до того мяч не дошел, хорошо на перехвате отыграл Сидорчук.
  • 22'
    С углового навесил Кьеза на дальнюю штангу, но грамотно сыграл на выходе Бущан и кулаком вынес сферу в аут.
  • Угловой
    21'
    Кьеза пасом запустил в штрафную Рабио, который тут же прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги Сидорчука улетел на угловой.
  • Замена
    20'
    Вынужденная замена произошла у "Ювентуса". Вместо Кьеллини, который дернул заднюю поверхность бедра, играть будет Демирал.
  • 19'
    С правого фланга Кедзёра навесил в центр штрафной площади, где пробил головой Супряга, но мяч полетел выше ворот.
  • 18'
    Получил по ногам Шапаренко в центре поля от Рабио. Очередной штрафной будет исполнять "Динамо".
  • 17'
    Дальний заброс исполнял Кьеллини в штрафную на Морату, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
  • 16'
    Сместился с левого фланга Кьеза в центр штрафной и попытался закрутить в дальнюю девятку, но точности этому выстрелу не хватило.
  • 15'
    На фланге Де пена зарядил в подкате по ногам Бонуччи. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.
  • 14'
    После подачи с углового от Ремзи ошибся на выходе Бущан, проскочив мимо мяча, но Кьеллини не смог наказать соперника, пробив головой мимо ворот.
  • Опасный момент
    13'
    Врывался в штрафную соперника на скорости Кьеза после паса от Ремзи и пробил низом в дальний угол, но успел сложиться Бущан и спас свою команду.
  • 12'
    В верховой борьбе против Кулушевски получил локтем по затылку Шапаренко. Штрафной удар будут исполнять киевляне.
  • 11'
    По флангу забросил Шапаренко на ход Де Пене, но того опередил Куадрадо и вынес мяч головой в аут.
  • 9'
    Дальнйи заброс исполнял Кьеза в штрафную на Морату, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках голкипера.
  • 8'
    С правого фланга Куадрадо навесил на дальнюю штангу, где пробивал головой Кьеллини, но мяч полетел выше ворот.
  • 7'
    С левого фланга навесил Де Пена на одиннадцатиметровую отметку, но здесь Щесны на выходе вынес сферу подальше.
  • 6'
    Получил по ногам на фланге Цыганков от Данило. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу киевлян.
  • 5'
    Мог выскакивать на ворота Де пена после заброса от Забарного, но вышел за пределы штрафной Щесны и вынес сферу подальше ногами.
  • 4'
    Со штрафного навесил Кулушевски на линию вратарской, но вышел их ворот Бущан и спокойно забрал мяч в руки.
  • 3'
    С правого фланга навесил Куадрадо в центр штрафной, но хдесь выиграл верх Миколенко и головой вынес мяч в аут.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя белых цветах, гости выбрали себе оранжевый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Динамо"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion NSK Olimpiyskiy, Kyiv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
4.70 3.50 1.80
4.10 3.60 1.89
5.60 3.56 1.76
5.07 3.44 1.82

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
9.60 1.04 7.10 1.08 3.05 1.37 2.46 1.60 1.98 1.85 1.75 2.11 1.69 2.17 1.37 3.05 1.25 3.80 1.10 6.60 1.07 7.10 1.01 13.00
8.70 1.07 8.30 1.08 3.10 1.38 2.35 1.61 1.78 2.15 1.37 3.15 1.27 3.84 1.12 6.40 1.09 7.70 1.02 15.25
3.03 1.42 2.64 1.52 2.25 1.69 1.89 2.00 1.68 2.29 1.50 2.70 1.45 2.92 1.24 4.37 1.11 7.77
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.70 1.45 1.73 2.11 1.35 3.25 1.09 7.30
2.65 1.48 1.80 1.96 1.37 3.10 1.12 6.35 1.08 8.00
2.47 1.58 2.03 1.85 1.57 2.50 1.37 3.20 1.27 3.89
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.60 1.28 2.41 1.53 1.59 2.28 1.22 4.00
3.52 1.30 2.43 1.56 1.61 2.32 1.22 4.30 1.17 5.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.93 1.88
Букмекер Да Нет
5.40 1.17
Букмекер Да Нет
3.80 1.31
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Прогнозы на матч Динамо Киев 0:0 Ювентус

Исход игры
Динамо Киев
2.2% (4)
Ничья
15.7% (28)
Ювентус
82% (146)
Тотал 2.5
Больше
63.16% (108)
Меньше
36.84% (63)
Обе команды забьют
Да
73.68% (126)
Нет
26.32% (45)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
48.3% (86)
0:2 Ювентус
16.9% (30)
1:1 Ничья
10.7% (19)
0:1 Ювентус
6.7% (12)
1:3 Ювентус
4.5% (8)
2:2 Ничья
4.5% (8)
2:4 Ювентус
1.1% (2)
2:1 Динамо Киев
1.1% (2)
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