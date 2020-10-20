Вынужденная замена произошла у "Ювентуса". Вместо Кьеллини, который дернул заднюю поверхность бедра, играть будет Демирал.

Кьеза пасом запустил в штрафную Рабио, который тут же прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги Сидорчука улетел на угловой.

С углового навесил Кьеза на дальнюю штангу, но грамотно сыграл на выходе Бущан и кулаком вынес сферу в аут.

Мягко забросил в штрафную Ремзи на ход Морате, но до того мяч не дошел, хорошо на перехвате отыграл Сидорчук.

Протащил мяч к штрафной соперника Кулушевски и пробил низом, но мяч застрял в гуще защитников.

19' С правого фланга Кедзёра навесил в центр штрафной площади, где пробил головой Супряга, но мяч полетел выше ворот.

18' Получил по ногам Шапаренко в центре поля от Рабио. Очередной штрафной будет исполнять "Динамо".

17' Дальний заброс исполнял Кьеллини в штрафную на Морату, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

16' Сместился с левого фланга Кьеза в центр штрафной и попытался закрутить в дальнюю девятку, но точности этому выстрелу не хватило.

15' На фланге Де пена зарядил в подкате по ногам Бонуччи. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.

14' После подачи с углового от Ремзи ошибся на выходе Бущан, проскочив мимо мяча, но Кьеллини не смог наказать соперника, пробив головой мимо ворот.

13' Врывался в штрафную соперника на скорости Кьеза после паса от Ремзи и пробил низом в дальний угол, но успел сложиться Бущан и спас свою команду.

12' В верховой борьбе против Кулушевски получил локтем по затылку Шапаренко. Штрафной удар будут исполнять киевляне.

11' По флангу забросил Шапаренко на ход Де Пене, но того опередил Куадрадо и вынес мяч головой в аут.

9' Дальнйи заброс исполнял Кьеза в штрафную на Морату, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках голкипера.

8' С правого фланга Куадрадо навесил на дальнюю штангу, где пробивал головой Кьеллини, но мяч полетел выше ворот.

7' С левого фланга навесил Де Пена на одиннадцатиметровую отметку, но здесь Щесны на выходе вынес сферу подальше.

6' Получил по ногам на фланге Цыганков от Данило. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу киевлян.

5' Мог выскакивать на ворота Де пена после заброса от Забарного, но вышел за пределы штрафной Щесны и вынес сферу подальше ногами.

4' Со штрафного навесил Кулушевски на линию вратарской, но вышел их ворот Бущан и спокойно забрал мяч в руки.

3' С правого фланга навесил Куадрадо в центр штрафной, но хдесь выиграл верх Миколенко и головой вынес мяч в аут.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя белых цветах, гости выбрали себе оранжевый комплект формы.