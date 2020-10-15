Динамо Киев
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Стадион: Олимпийский (Киев)
Ювентус
Предыдущие игры
Динамо Киев Последние 20 матчей: + = -Рух Львов 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Заря Динамо Киев 3:0 Гент Минай 0:4 Динамо Киев
Гент 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 3:1 Львов Динамо Киев 2:0 АЗ Алкмаар Динамо Киев 0:0 Десна Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Олимпик Донецк 1:4 Динамо Киев Динамо Киев 5:1 Полесье Динамо Киев 3:0 Верес Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев Динамо Киев 3:1 Заря Александрия 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Ворскла Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк Десна 3:2 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Минай 0:2 Динамо Киев
Ювентус Последние 20 матчей: + = -Кротоне 1:1 Ювентус Ювентус 1:1 Дон Боско Triomphe Liancourt 2:0 Ювентус Ювентус 3:0 Наполи
Аркахаи 3:0 Ювентус Рома 2:2 Ювентус ФИКА 0:0 Ювентус Ювентус 3:0 Сампдория Ювентус 1:0 Тампет Ювентус 5:0 Новара Rivartibonitienne 1:0 Ювентус Ювентус 2:1 Лион Ювентус 1:3 Рома Кальяри 2:0 Ювентус Ювентус 2:0 Сампдория Удинезе 2:1 Ювентус Ювентус 2:1 Лацио Сассуоло 3:3 Ювентус Ювентус 2:2 Аталанта Милан 4:2 Ювентус
Группа G
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ференцварош
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|9.80
|1.03
|7.20
|1.08
|3.15
|1.36
|—
|—
|2.45
|1.59
|2.03
|1.84
|1.77
|2.10
|1.69
|2.17
|1.41
|3.00
|1.27
|3.70
|1.10
|6.70
|1.08
|7.00
|1.01
|12.50
|9.00
|1.07
|7.50
|1.09
|3.18
|1.36
|—
|—
|2.41
|1.58
|—
|—
|1.79
|2.14
|—
|—
|1.40
|3.00
|1.28
|3.72
|1.12
|6.40
|1.09
|7.60
|1.02
|14.75
|—
|—
|—
|—
|3.32
|1.32
|2.92
|1.41
|2.50
|1.53
|2.02
|1.81
|1.76
|2.07
|1.57
|2.40
|1.41
|2.91
|1.27
|3.72
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Динамо Киев - Ювентус
Исход игры
Динамо Киев
4.2% (3)
Ничья
14.1% (10)
Ювентус
81.7% (58)
Тотал 2.5
Больше
62.12% (41)
Меньше
37.88% (25)
Обе команды забьют
Да
69.7% (46)
Нет
30.3% (20)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
43.7% (31)
0:2 Ювентус
23.9% (17)
2:2 Ничья
7% (5)
1:1 Ничья
7% (5)
1:3 Ювентус
4.2% (3)
0:1 Ювентус
2.8% (2)
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