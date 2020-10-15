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Динамо Киев
 
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Стадион:
Ювентус

Предыдущие игры

Динамо Киев Последние 20 матчей: + = -
Рух Львов 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Заря Динамо Киев 3:0 Гент Минай 0:4 Динамо Киев
Гент 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 3:1 Львов Динамо Киев 2:0 АЗ Алкмаар Динамо Киев 0:0 Десна Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Олимпик Донецк 1:4 Динамо Киев Динамо Киев 5:1 Полесье Динамо Киев 3:0 Верес Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев Динамо Киев 3:1 Заря Александрия 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Ворскла Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк Десна 3:2 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Минай 0:2 Динамо Киев
Ювентус Последние 20 матчей: + = -
Кротоне 1:1 Ювентус Ювентус 1:1 Дон Боско Triomphe Liancourt 2:0 Ювентус Ювентус 3:0 Наполи
Аркахаи 3:0 Ювентус Рома 2:2 Ювентус ФИКА 0:0 Ювентус Ювентус 3:0 Сампдория Ювентус 1:0 Тампет Ювентус 5:0 Новара Rivartibonitienne 1:0 Ювентус Ювентус 2:1 Лион Ювентус 1:3 Рома Кальяри 2:0 Ювентус Ювентус 2:0 Сампдория Удинезе 2:1 Ювентус Ювентус 2:1 Лацио Сассуоло 3:3 Ювентус Ювентус 2:2 Аталанта Милан 4:2 Ювентус

Группа G

Команда И В Н П Г О
1. Ференцварош Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Барселона 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Динамо Киев Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Ювентус 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 октября 2020, осталось 2 дня 17 часов 55 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 71
    Динамо Киев 4.2% (3)
    X 14.1% (10)
    Ювентус 81.7% (58)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Киев
    Ничья
    Ювентус
    5.00
    3.60
    1.94
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    5.00 3.30 1.77
    4.30 3.60 1.94
    5.60 3.56 1.76
    4.90 3.21 1.86

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    9.80 1.03 7.20 1.08 3.15 1.36 2.45 1.59 2.03 1.84 1.77 2.10 1.69 2.17 1.41 3.00 1.27 3.70 1.10 6.70 1.08 7.00 1.01 12.50
    9.00 1.07 7.50 1.09 3.18 1.36 2.41 1.58 1.79 2.14 1.40 3.00 1.28 3.72 1.12 6.40 1.09 7.60 1.02 14.75
    3.32 1.32 2.92 1.41 2.50 1.53 2.02 1.81 1.76 2.07 1.57 2.40 1.41 2.91 1.27 3.72
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.79 2.02 1.36 3.10 1.10 6.80
    2.72 1.46 1.80 1.96 1.39 3.00 1.12 6.35 1.08 8.00
    2.82 1.43 2.31 1.61 1.80 2.03 1.50 2.60 1.36 3.17
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.44 1.52 1.62 2.26 1.23 3.95
    3.60 1.29 2.45 1.55 1.61 2.31 1.24 4.05 1.17 5.20

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.86 1.92
    Букмекер Да Нет
    5.20 1.17
    Букмекер Да Нет
    3.75 1.29
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    Прогнозы на матч Динамо Киев - Ювентус

    Исход игры
    Динамо Киев
    4.2% (3)
    Ничья
    14.1% (10)
    Ювентус
    81.7% (58)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.12% (41)
    Меньше
    37.88% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    69.7% (46)
    Нет
    30.3% (20)
    Популярный счёт
    1:2 Ювентус
    43.7% (31)
    0:2 Ювентус
    23.9% (17)
    2:2 Ничья
    7% (5)
    1:1 Ничья
    7% (5)
    1:3 Ювентус
    4.2% (3)
    0:1 Ювентус
    2.8% (2)
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