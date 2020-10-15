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Зенит
 
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Брюгге

Предыдущие игры

Зенит Последние 20 матчей: + = -
Зенит 3:1 Сочи Спартак Москва 1:1 Зенит Зенит 6:0 Уфа Урал 1:1 Зенит
Зенит 3:1 Арсенал Тула Локомотив Москва 0:0 Зенит Динамо Москва 1:0 Зенит Зенит 4:1 Тамбов Зенит 2:1 ЦСКА Москва Ростов 0:2 Зенит Ротор 0:2 Зенит Зенит 2:1 Локомотив Москва Зенит 1:0 Химки Ростов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Спартак Москва Зенит 4:1 Оренбург Ахмат 1:1 Зенит Зенит 2:1 Сочи Краснодар 2:4 Зенит Тамбов 1:2 Зенит
Брюгге Последние 20 матчей: + = -
Стандард 1:1 Брюгге Брюгге 3:0 Андерлехт Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 0:6 Брюгге
Брюгге 4:1 Васланд-Беверен Генк 1:2 Брюгге Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк Эйпен 0:4 Брюгге Брюгге 0:1 Шарлеруа Брюгге 3:0 Унион Титус Брюгге 0:1 Ройал Антверпен Брюгге 5:0 Кнокке Брюгге 2:0 Лилль Брюгге 1:0 Дейнзе Брюгге 2:3 Гент Брюгге 6:0 Мехелен Брюгге 6:0 Мехелен Брюгге 1:1 Беерсхот-Вильрейк Брюгге 1:1 Беерсхот Брюгге 4:1 АХ Лёвен

Последние игры между собой

Зенит: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Брюгге: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Зенит 1:1 Брюгге Товарищеские матчи

Группа F

Команда И В Н П Г О
1. Боруссия Д 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Лацио 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Зенит 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Брюгге Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.80 3.50 4.70
1.89 3.55 4.30
1.87 3.66 4.60
1.88 3.57 4.46

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.50 1.01 9.00 1.04 3.85 1.27 3.00 1.39 2.04 1.83 1.82 2.05 1.60 2.44 1.39 3.00 1.18 4.90 1.13 5.50 1.03 9.80 1.03 10.00
12.50 1.04 10.25 1.05 3.94 1.26 3.05 1.39 2.03 1.87 1.57 2.43 1.40 3.00 1.18 4.90 1.14 5.70 1.05 10.50
4.01 1.26 3.09 1.40 2.37 1.62 2.02 1.85 1.79 2.08 1.57 2.49 1.38 3.16 1.13 6.24
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.02 1.79 1.47 2.75 1.14 5.50
3.15 1.36 2.08 1.75 1.50 2.59 1.17 5.15 1.11 6.40
3.20 1.38 2.64 1.51 2.06 1.82 1.64 2.33 1.46 2.84
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.39 1.74 2.02 1.33 3.15
4.25 1.22 2.91 1.41 1.77 2.05 1.34 3.26 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.72 2.12
Букмекер Да Нет
4.30 1.21
Букмекер Да Нет
3.15 1.35
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Прогнозы на матч Зенит - Брюгге

Исход игры
Зенит
76.6% (49)
Ничья
12.5% (8)
Брюгге
10.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
63.33% (38)
Меньше
36.67% (22)
Обе команды забьют
Да
71.67% (43)
Нет
28.33% (17)
Популярный счёт
2:1 Зенит
51.6% (33)
2:0 Зенит
9.4% (6)
1:1 Ничья
7.8% (5)
1:0 Зенит
7.8% (5)
0:2 Брюгге
4.7% (3)
3:1 Зенит
4.7% (3)
0:0 Ничья
3.1% (2)
1:2 Брюгге
3.1% (2)
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