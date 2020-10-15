Зенит
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Стадион: Газпром Арена
Брюгге
Предыдущие игры
Зенит Последние 20 матчей: + = -Зенит 3:1 Сочи Спартак Москва 1:1 Зенит Зенит 6:0 Уфа Урал 1:1 Зенит
Зенит 3:1 Арсенал Тула Локомотив Москва 0:0 Зенит Динамо Москва 1:0 Зенит Зенит 4:1 Тамбов Зенит 2:1 ЦСКА Москва Ростов 0:2 Зенит Ротор 0:2 Зенит Зенит 2:1 Локомотив Москва Зенит 1:0 Химки Ростов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Спартак Москва Зенит 4:1 Оренбург Ахмат 1:1 Зенит Зенит 2:1 Сочи Краснодар 2:4 Зенит Тамбов 1:2 Зенит
Брюгге Последние 20 матчей: + = -Стандард 1:1 Брюгге Брюгге 3:0 Андерлехт Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 0:6 Брюгге
Брюгге 4:1 Васланд-Беверен Генк 1:2 Брюгге Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк Эйпен 0:4 Брюгге Брюгге 0:1 Шарлеруа Брюгге 3:0 Унион Титус Брюгге 0:1 Ройал Антверпен Брюгге 5:0 Кнокке Брюгге 2:0 Лилль Брюгге 1:0 Дейнзе Брюгге 2:3 Гент Брюгге 6:0 Мехелен Брюгге 6:0 Мехелен Брюгге 1:1 Беерсхот-Вильрейк Брюгге 1:1 Беерсхот Брюгге 4:1 АХ Лёвен
Последние игры между собой
Зенит: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Брюгге: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Брюгге
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|12.50
|1.01
|9.00
|1.04
|3.85
|1.27
|3.00
|1.39
|—
|—
|2.04
|1.83
|1.82
|2.05
|1.60
|2.44
|1.39
|3.00
|1.18
|4.90
|1.13
|5.50
|1.03
|9.80
|1.03
|10.00
|12.50
|1.04
|10.25
|1.05
|3.94
|1.26
|3.05
|1.39
|—
|—
|2.03
|1.87
|—
|—
|1.57
|2.43
|1.40
|3.00
|1.18
|4.90
|1.14
|5.70
|1.05
|10.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.01
|1.26
|3.09
|1.40
|2.37
|1.62
|2.02
|1.85
|1.79
|2.08
|1.57
|2.49
|1.38
|3.16
|—
|—
|1.13
|6.24
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Зенит - Брюгге
Исход игры
Зенит
76.6% (49)
Ничья
12.5% (8)
Брюгге
10.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
63.33% (38)
Меньше
36.67% (22)
Обе команды забьют
Да
71.67% (43)
Нет
28.33% (17)
Популярный счёт
2:1 Зенит
51.6% (33)
2:0 Зенит
9.4% (6)
1:1 Ничья
7.8% (5)
1:0 Зенит
7.8% (5)
0:2 Брюгге
4.7% (3)
3:1 Зенит
4.7% (3)
0:0 Ничья
3.1% (2)
1:2 Брюгге
3.1% (2)
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