Лацио
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Стадион: Олимпийский (Рим)
Боруссия Д
Предыдущие игры
Лацио Последние 20 матчей: + = -Сампдория 3:0 Лацио Лацио 1:1 Интер Милан Лацио 1:4 Аталанта Кальяри 0:2 Лацио
Боруссия Д Последние 20 матчей: + = -Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 4:0 Фрайбург Бавария 3:2 Боруссия Д Аугсбург 2:0 Боруссия Д
Боруссия Д 3:0 Боруссия М Дуйсбург 0:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:1 Спарта Роттердам Боруссия Д 1:3 Бохум Боруссия Д 1:1 Падерборн Фейеноорд 3:1 Боруссия Д Дуйсбург 1:5 Боруссия Д Аустрия Вена 2:11 Боруссия Д Австрия Вена 2:11 Боруссия Д Альтах 0:6 Боруссия Д Боруссия Д 0:4 Хоффенхайм РБ Лейпциг 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 0:2 Майнц Фортуна 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:0 Герта Падерборн 1:6 Боруссия Д
Последние игры между собой
Лацио: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Боруссия Д: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Брюгге
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|5.40
|1.14
|4.60
|1.20
|2.65
|1.48
|—
|—
|2.14
|1.76
|1.87
|2.00
|1.70
|2.23
|—
|—
|1.38
|3.05
|1.28
|3.70
|1.12
|5.80
|1.10
|6.20
|1.03
|10.50
|5.60
|1.15
|4.40
|1.22
|2.62
|1.50
|—
|—
|2.09
|1.76
|—
|—
|1.72
|2.25
|—
|—
|1.39
|3.05
|1.28
|3.72
|1.13
|6.15
|1.11
|6.85
|1.03
|12.50
|5.98
|1.14
|—
|—
|2.71
|1.48
|2.44
|1.59
|2.15
|1.75
|1.88
|1.99
|1.70
|2.22
|1.54
|2.58
|—
|—
|1.27
|3.91
|—
|—
|1.10
|7.32
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Лацио - Боруссия Д
Исход игры
Лацио
23% (14)
Ничья
32.8% (20)
Боруссия Д
44.3% (27)
Тотал 2.5
Больше
68.97% (40)
Меньше
31.03% (18)
Обе команды забьют
Да
91.38% (53)
Нет
8.62% (5)
Популярный счёт
1:2 Боруссия Д
32.8% (20)
1:1 Ничья
21.3% (13)
2:1 Лацио
18% (11)
2:2 Ничья
6.6% (4)
1:0 Лацио
3.3% (2)
0:2 Боруссия Д
3.3% (2)
2:3 Боруссия Д
3.3% (2)
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