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Лацио
 
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Стадион:
Боруссия Д

Предыдущие игры

Лацио Последние 20 матчей: + = -
Сампдория 3:0 Лацио Лацио 1:1 Интер Милан Лацио 1:4 Аталанта Кальяри 0:2 Лацио
Лацио 0:0 Беневенто Фрозиноне 0:1 Лацио Лацио 3:2 Виченца Виртус Лацио 3:2 Виченца Лацио 1:0 Падова Лацио 2:2 Триестина Наполи 3:1 Лацио Лацио 2:0 Брешия Верона 1:5 Лацио Лацио 2:1 Кальяри Ювентус 2:1 Лацио Удинезе 0:0 Лацио Лацио 1:2 Сассуоло Лечче 2:1 Лацио Лацио 0:3 Милан Торино 1:2 Лацио
Боруссия Д Последние 20 матчей: + = -
Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 4:0 Фрайбург Бавария 3:2 Боруссия Д Аугсбург 2:0 Боруссия Д
Боруссия Д 3:0 Боруссия М Дуйсбург 0:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:1 Спарта Роттердам Боруссия Д 1:3 Бохум Боруссия Д 1:1 Падерборн Фейеноорд 3:1 Боруссия Д Дуйсбург 1:5 Боруссия Д Аустрия Вена 2:11 Боруссия Д Австрия Вена 2:11 Боруссия Д Альтах 0:6 Боруссия Д Боруссия Д 0:4 Хоффенхайм РБ Лейпциг 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 0:2 Майнц Фортуна 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:0 Герта Падерборн 1:6 Боруссия Д

Последние игры между собой

Лацио: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Боруссия Д: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Боруссия Д 1:0 Лацио Товарищеские матчи

Группа F

Команда И В Н П Г О
1. Боруссия Д 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Лацио 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Зенит 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Брюгге Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лацио - Боруссия Д от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 октября 2020, осталось 2 дня 20 часов.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 61
    Лацио 23% (14)
    X 32.8% (20)
    Боруссия Д 44.3% (27)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лацио
    Ничья
    Боруссия Д
    3.30
    3.94
    2.17
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    3.20 3.80 2.10
    3.30 3.90 2.11
    3.24 3.94 2.17
    3.28 3.90 2.11

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    5.40 1.14 4.60 1.20 2.65 1.48 2.14 1.76 1.87 2.00 1.70 2.23 1.38 3.05 1.28 3.70 1.12 5.80 1.10 6.20 1.03 10.50
    5.60 1.15 4.40 1.22 2.62 1.50 2.09 1.76 1.72 2.25 1.39 3.05 1.28 3.72 1.13 6.15 1.11 6.85 1.03 12.50
    5.98 1.14 2.71 1.48 2.44 1.59 2.15 1.75 1.88 1.99 1.70 2.22 1.54 2.58 1.27 3.91 1.10 7.32
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.70 1.49 1.68 2.18 1.28 3.75
    3.68 1.28 2.65 1.48 1.70 2.15 1.28 3.64 1.19 4.75
    3.42 1.34 2.73 1.49 2.00 1.88 1.68 2.25 1.47 2.77
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.10 1.69 1.57 2.33 1.36 3.10
    5.40 1.15 4.05 1.24 2.12 1.72 1.58 2.38 1.34 3.26

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.45 2.80
    Букмекер Да Нет
    3.40 1.32
    Букмекер Да Нет
    2.55 1.50
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    Прогнозы на матч Лацио - Боруссия Д

    Исход игры
    Лацио
    23% (14)
    Ничья
    32.8% (20)
    Боруссия Д
    44.3% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.97% (40)
    Меньше
    31.03% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    91.38% (53)
    Нет
    8.62% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия Д
    32.8% (20)
    1:1 Ничья
    21.3% (13)
    2:1 Лацио
    18% (11)
    2:2 Ничья
    6.6% (4)
    1:0 Лацио
    3.3% (2)
    0:2 Боруссия Д
    3.3% (2)
    2:3 Боруссия Д
    3.3% (2)
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