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Стадион:
Манчестер Юнайтед

Предыдущие игры

ПСЖ Последние 20 матчей: + = -
Ним 0:4 ПСЖ ПСЖ 6:1 Анже Реймс 0:2 ПСЖ Ницца 0:3 ПСЖ
ПСЖ 1:0 Метц ПСЖ 0:1 Марсель Ланс 1:0 ПСЖ ПСЖ 0:1 Бавария РБ Лейпциг 0:3 ПСЖ Аталанта 1:2 ПСЖ ПСЖ 1:0 Сошо ПСЖ 0:0 Лион ПСЖ 1:0 Сент-Этьен ПСЖ 4:0 Селтик ПСЖ 7:0 Васланд-Беверен Гавр 0:9 ПСЖ ПСЖ 2:0 Боруссия Д Лион 1:5 ПСЖ ПСЖ 4:0 Дижон ПСЖ 4:3 Бордо
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед
Лутон Таун 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Копенгаген Манчестер Юнайтед 2:1 ЛАСК Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:2 Борнмут Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Норвич 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед

Последние игры между собой

ПСЖ: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Манчестер Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
ПСЖ 1:3 Манчестер Юнайтед Лига чемпионов Манчестер Юнайтед 0:2 ПСЖ Лига чемпионов Манчестер Юнайтед 0:2 ПСЖ Международный кубок чемпионов

Группа H

Команда И В Н П Г О
1. ПСЖ 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Манчестер Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
3. РБ Лейпциг 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Истанбул Башакшехир 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 октября 2020, осталось 2 дня 19 часов 59 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 60
    ПСЖ 85% (51)
    X 11.7% (7)
    Манчестер Юнайтед 3.3% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ПСЖ
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    1.63
    4.70
    5.70
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.55 4.50 5.50
    1.61 4.60 5.50
    1.62 4.70 5.70
    1.63 4.34 5.19

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    12.00 1.03 4.70 1.17 3.80 1.23 2.44 1.60 2.18 1.73 1.91 1.95 1.72 2.12 1.55 2.44 1.29 3.55 1.22 4.20 1.08 6.80 1.07 7.50 1.01 12.00
    15.50 1.02 12.00 1.01 4.75 1.17 3.76 1.27 2.49 1.61 1.85 1.90 1.54 2.36 1.28 3.54 1.18 3.96 1.07 7.00 1.05 7.60
    5.11 1.18 2.41 1.60 2.14 1.75 1.87 2.01 1.66 2.30 1.53 2.59 1.20 4.83
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.37 1.57 1.60 2.31 1.21 4.10
    3.60 1.29 2.50 1.53 1.63 2.28 1.23 4.20 1.15 5.40
    3.05 1.41 2.41 1.61 1.83 2.05 1.57 2.48 1.39 3.13
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.45 1.28 1.96 1.79 1.47 2.60 1.29 3.40
    5.05 1.17 3.64 1.28 1.99 1.82 1.48 2.65 1.30 3.52

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.62 2.26
    Букмекер Да Нет
    3.90 1.25
    Букмекер Да Нет
    2.85 1.41
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    Прогнозы на матч ПСЖ - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    ПСЖ
    85% (51)
    Ничья
    11.7% (7)
    Манчестер Юнайтед
    3.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.18% (40)
    Меньше
    29.82% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    78.95% (45)
    Нет
    21.05% (12)
    Популярный счёт
    2:1 ПСЖ
    43.3% (26)
    2:0 ПСЖ
    13.3% (8)
    3:1 ПСЖ
    13.3% (8)
    1:1 Ничья
    11.7% (7)
    3:0 ПСЖ
    3.3% (2)
    1:0 ПСЖ
    3.3% (2)
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