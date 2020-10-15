ПСЖ
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Стадион: Парк де Пренс
Манчестер Юнайтед
Предыдущие игры
ПСЖ Последние 20 матчей: + = -Ним 0:4 ПСЖ ПСЖ 6:1 Анже Реймс 0:2 ПСЖ Ницца 0:3 ПСЖ
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед
Лутон Таун 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Копенгаген Манчестер Юнайтед 2:1 ЛАСК Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:2 Борнмут Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Норвич 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед
Последние игры между собой
ПСЖ: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Манчестер Юнайтед: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Группа H
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Манчестер Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Истанбул Башакшехир
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|—
|—
|12.00
|1.03
|4.70
|1.17
|3.80
|1.23
|2.44
|1.60
|2.18
|1.73
|1.91
|1.95
|1.72
|2.12
|1.55
|2.44
|1.29
|3.55
|1.22
|4.20
|1.08
|6.80
|1.07
|7.50
|1.01
|12.00
|15.50
|1.02
|12.00
|1.01
|4.75
|1.17
|3.76
|1.27
|2.49
|1.61
|—
|—
|1.85
|1.90
|—
|—
|1.54
|2.36
|1.28
|3.54
|1.18
|3.96
|1.07
|7.00
|1.05
|7.60
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|5.11
|1.18
|—
|—
|2.41
|1.60
|2.14
|1.75
|1.87
|2.01
|1.66
|2.30
|1.53
|2.59
|—
|—
|1.20
|4.83
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч ПСЖ - Манчестер Юнайтед
Исход игры
ПСЖ
85% (51)
Ничья
11.7% (7)
Манчестер Юнайтед
3.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
70.18% (40)
Меньше
29.82% (17)
Обе команды забьют
Да
78.95% (45)
Нет
21.05% (12)
Популярный счёт
2:1 ПСЖ
43.3% (26)
2:0 ПСЖ
13.3% (8)
3:1 ПСЖ
13.3% (8)
1:1 Ничья
11.7% (7)
3:0 ПСЖ
3.3% (2)
1:0 ПСЖ
3.3% (2)
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