Истанбул Башакшехир
0:0
Первый тайм: 11'
Стадион: Башакшехир Фатих Терим
ПСЖ
2' Желтая карточкаКривелли Энцо
34
Гюнок
Мерт
17
Кавечи
Ирфан
23
Тюрюдж
Дениз
21
Эррера
Андер
10
Неймар
18
Кин
Мойзе
- Основной состав
-
34 Гюнок МертВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кавечи ИрфанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Тюрюдж ДенизНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Кыванч АхметВратарь
-
77 Каплан ЭмреЗащитник
- Защитник
-
26 Понк КарлушЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Каракуш ЭнесНападающий
-
19 Ба ДембаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бурук Окан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
- Полузащитник
-
10 НеймарПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Кин МойзеНападающий
- Запасные игроки
-
16 Рико СерхиоВратарь
-
31 Дагба КолинЗащитник
- Защитник
-
22 Диалло АбдуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рафаэль да Сильва
|1
|0
|2.
|Болинголи-Мбомбо Боли
|1
|0
|3.
|Озджан Беркай
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Неймар
|1
|0
|2.
|Данилу Перейра
|1
|0
|3.
|Кин Мойзе
|1
|0
Предыдущие игры
Истанбул Башакшехир Последние 20 матчей: + = -Истанбул Башакшехир 5:1 Антальяспор РБ Лейпциг 2:0 Истанбул Башакшехир Трабзонспор 0:2 Истанбул Башакшехир Касымпаша 0:5 Истанбул Башакшехир
Истанбул Башакшехир 0:0 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 2:0 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 0:2 Галатасарай Хатайспор 2:0 Истанбул Башакшехир Фатих Карагюмрюк 1:2 Истанбул Башакшехир Касымпаша 2:2 Истанбул Башакшехир Копенгаген 3:0 Истанбул Башакшехир Касымпаша 3:2 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 1:0 Кайсериспор Коньяспор 4:3 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 2:0 Денизлиспор Антальяспор 0:2 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 1:1 Галатасарай Анкарагюджю 1:2 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 2:0 Аланьяспор Трабзонспор 1:1 Истанбул Башакшехир
ПСЖ Последние 20 матчей: + = -ПСЖ 4:0 Дижон ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед Ним 0:4 ПСЖ ПСЖ 6:1 Анже
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|ПСЖ
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|4.
|Истанбул Башакшехир
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Истанбул Башакшехир» – «ПСЖ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Истанбул Башакшехир» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПСЖ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Истанбул Башакшехир» – «ПСЖ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Истанбул Башакшехир 0:0 ПСЖ
Исход игры
Истанбул Башакшехир
0.6% (1)
Ничья
2.4% (4)
ПСЖ
97% (159)
Тотал 2.5
Больше
57.86% (92)
Меньше
42.14% (67)
Обе команды забьют
Да
39.62% (63)
Нет
60.38% (96)
Популярный счёт
0:2 ПСЖ
35.4% (58)
1:2 ПСЖ
19.5% (32)
0:3 ПСЖ
16.5% (27)
1:3 ПСЖ
15.2% (25)
0:1 ПСЖ
3.7% (6)
0:4 ПСЖ
1.8% (3)
1:1 Ничья
1.8% (3)
0:5 ПСЖ
1.2% (2)
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