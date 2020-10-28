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Истанбул Башакшехир
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
ПСЖ
0'
2' Желтая карточка
Кривелли Энцо
11'
34
Гюнок
Мерт
4
Рафаэль
да
Сильва
37
Шкртел
Мартин
6
Епуряну
Александр
63
Болинголи-Мбомбо
Боли
10
Озджан
Беркай
5
Топал
Мехмет
17
Кавечи
Ирфан
7
Вишча
Эдин
27
Кривелли
Энцо
23
Тюрюдж
Дениз
1
Навас
Кейлор
24
Флоренци
Алессандро
15
Данилу
Перейра
3
Кимпембе
Преснел
20
Кюрзава
Левен
5
Маркиньос
Маркос
21
Эррера
Андер
11
Ди
Мария
Анхель
10
Неймар
7
Мбаппе
Килиан
18
Кин
Мойзе
Истанбул Башакшехир
4-3-3
ПСЖ
4-2-3-1

Ход матча

2'
Кривелли Энцо
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Истанбул Башакшехир
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Истанбул Башакшехир
# Игрок      
1. Рафаэль да Сильва 1 0
2. Болинголи-Мбомбо Боли 1 0
3. Озджан Беркай 1 0
ПСЖ
# Игрок      
1. Неймар 1 0
2. Данилу Перейра 1 0
3. Кин Мойзе 1 0

Предыдущие игры

Истанбул Башакшехир Последние 20 матчей: + = -
Истанбул Башакшехир 5:1 Антальяспор РБ Лейпциг 2:0 Истанбул Башакшехир Трабзонспор 0:2 Истанбул Башакшехир Касымпаша 0:5 Истанбул Башакшехир
Истанбул Башакшехир 0:0 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 2:0 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 0:2 Галатасарай Хатайспор 2:0 Истанбул Башакшехир Фатих Карагюмрюк 1:2 Истанбул Башакшехир Касымпаша 2:2 Истанбул Башакшехир Копенгаген 3:0 Истанбул Башакшехир Касымпаша 3:2 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 1:0 Кайсериспор Коньяспор 4:3 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 2:0 Денизлиспор Антальяспор 0:2 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 1:1 Галатасарай Анкарагюджю 1:2 Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир 2:0 Аланьяспор Трабзонспор 1:1 Истанбул Башакшехир
ПСЖ Последние 20 матчей: + = -
ПСЖ 4:0 Дижон ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед Ним 0:4 ПСЖ ПСЖ 6:1 Анже
Реймс 0:2 ПСЖ Ницца 0:3 ПСЖ ПСЖ 1:0 Метц ПСЖ 0:1 Марсель Ланс 1:0 ПСЖ ПСЖ 0:1 Бавария РБ Лейпциг 0:3 ПСЖ Аталанта 1:2 ПСЖ ПСЖ 1:0 Сошо ПСЖ 0:0 Лион ПСЖ 1:0 Сент-Этьен ПСЖ 4:0 Селтик ПСЖ 7:0 Васланд-Беверен Гавр 0:9 ПСЖ ПСЖ 2:0 Боруссия Д Лион 1:5 ПСЖ
  • Первый тайм
  • Угловой
    13'
    А вот и первый угловой в матче у нас, у ворот гостей он состоялся. Последовал навес в штрафную, защита играет надёжно. 
  • 12'
    Продолжают гости растягивать оборону "Истанбула Башакшехир", двигая мяч на подступах к штрафной, но все это очень уж предсказуемо и медленно.
  • 11'
    А вот и первый выход в атаку у хозяев поля, Кривелли откатил мяч под удар Кавечи, который с 29 метров пнул его в сторону ворот. Мимо цели.
  • 10'
    Надо отметить, что преимущество во владении мячом "ПСЖ" становится все более ощутимым, а "Истанбул Башакшехир" благоразумно отходит в оборону.
  • 9'
    Быстрая атака парижан завершается проходом Мбаппе, вбежал 7 номер в штрафную, обвел Топала, но пробил точно в руки голкиперу.
  • Фол, нарушение
    8'
    Неймар нарушает правила в центральном круге.
  • 7'
    Осадил "ПСЖ" штрафную соперника, но взломать оборонительные редуты хозяев не получается.
  • Фол, нарушение
    6'
    Неймара сбивают, Топал был не прав. До ворот около 26 метров.
  • 5'
    Вообще очень плотно действует "Истанбул Башакшехир", прессингует активно. Хватит ли сил так играть хотя бы тайм - посмотрим.
  • 4'
    По большей части игра проходит в центре поля, борьба за инициативу продолжается. Очень осторожны команды.
  • Желтая карточка
    3'
    Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Андреаса Экберга. Фиксирует он первое нарушение правил в матче. Фолит Кривелли, за что и получает карточку жёлтого цвета.
  • 2'
    Хозяева начинают активнее. Правым флангом они разбежались, но дело закончилось тем, что мяч в простой ситуации упущен за пределы поля.
  • 1'
    "Истанбул Башакшехир" проводит матч в комплекте формы оранжевого цвета, в бордовой игроки из столицы Франции.
  • Первый тайм начался
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали футболисты гостей.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Basaksehir Fatih Terim Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 11.50 7.50 1.20
Бонус: 5 000 ₽ 11.50 6.60 1.25
Бонус: 5 000 ₽ 12.25 6.85 1.19

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.30 1.10 5.40 1.13 3.05 1.38 2.50 1.57 2.12 1.77 1.89 1.98 1.52 2.55 1.37 3.10 1.19 4.80 1.14 5.20 1.05 8.60
6.95 1.11 5.90 1.14 3.10 1.38 2.46 1.56 1.90 2.00 1.52 2.57 1.37 3.15 1.18 5.00 1.15 5.70 1.05 10.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.37 1.82 1.99 1.36 3.15
4.75 1.19 3.26 1.34 1.84 1.96 1.38 3.04 1.24 4.05
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.23 1.61 1.71 2.14 1.41 2.75
5.95 1.13 4.70 1.19 2.28 1.63 1.70 2.15 1.41 2.91 1.16 5.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.75 2.08
Букмекер Да Нет
4.20 1.23
Букмекер Да Нет
2.95 1.40
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Прогнозы на матч Истанбул Башакшехир 0:0 ПСЖ

Исход игры
Истанбул Башакшехир
0.6% (1)
Ничья
2.4% (4)
ПСЖ
97% (159)
Тотал 2.5
Больше
57.86% (92)
Меньше
42.14% (67)
Обе команды забьют
Да
39.62% (63)
Нет
60.38% (96)
Популярный счёт
0:2 ПСЖ
35.4% (58)
1:2 ПСЖ
19.5% (32)
0:3 ПСЖ
16.5% (27)
1:3 ПСЖ
15.2% (25)
0:1 ПСЖ
3.7% (6)
0:4 ПСЖ
1.8% (3)
1:1 Ничья
1.8% (3)
0:5 ПСЖ
1.2% (2)
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