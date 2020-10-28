Ференцварош
Позже
Стадион: Групама Арена
Динамо Киев
90
Дибус
Денеш
25
Блажич
Миха
18
Шигер
Давид
10
Нгуэн
Токмак
71
Бойко
Денис
- Основной состав
-
90 Дибус ДенешВратарь
- Защитник
-
25 Блажич МихаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Шигер ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Нгуэн ТокмакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
61 Банки МартонВратарь
-
33 Двали ЛашаЗащитник
-
21 Ботка ЭндреЗащитник
- Защитник
-
93 Ледуни АиссаПолузащитник
-
70 Боли ФранкНападающий
-
20 Мак РобертНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ребров Сергей
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
71 Бойко ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Гармаш ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Луческу Мирча
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Харатин Игорь
|1 (1)
|1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ковачевич Аднан
|1
|0
|2.
|Харатин Игорь
|1
|0
|3.
|Чивич Эльдар
|1
|0
|4.
|Ледуни Аисса
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ференцварош
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|Динамо Киев
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Ференцварош Последние 20 матчей: + = -Ференцварош 2:0 Уйпешт Барселона 5:1 Ференцварош Варда 0:2 Ференцварош Ференцварош 2:1 Пушкаш-Академия
Ференцварош 0:0 Мольде Мольде 3:3 Ференцварош Ференцварош 2:1 Динамо Загреб Ференцварош 5:0 Пакш Залаэгерсег 1:2 Ференцварош Селтик 1:2 Ференцварош Ференцварош 2:0 Юргорден МТК 1:1 Ференцварош Штурм 0:1 Ференцварош Копер 0:2 Ференцварош Табор Сезана 1:1 Ференцварош Ференцварош 2:2 Драва Ференцварош 4:0 Брежице Ференцварош 9:0 Фридек Мистек Ференцварош 2:2 Халадаш Ференцварош 1:0 Мезёкёвешд
Динамо Киев Последние 20 матчей: + = -Динамо Киев 1:0 Александрия Динамо Киев 0:2 Ювентус Рух Львов 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Заря
Динамо Киев 3:0 Гент Минай 0:4 Динамо Киев Гент 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 3:1 Львов Динамо Киев 2:0 АЗ Алкмаар Динамо Киев 0:0 Десна Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Олимпик Донецк 1:4 Динамо Киев Динамо Киев 5:1 Полесье Динамо Киев 3:0 Верес Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев Динамо Киев 3:1 Заря Александрия 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Ворскла Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк Десна 3:2 Динамо Киев
Последние игры между собой
Ференцварош: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Динамо Киев: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Ювентус
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|Ференцварош
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ференцварош» – «Динамо Киев» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ференцварош» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Динамо Киев» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ференцварош» – «Динамо Киев», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|9.20
|1.04
|6.80
|1.08
|3.05
|1.38
|—
|—
|2.45
|1.60
|2.00
|1.86
|1.76
|2.14
|—
|—
|1.38
|3.05
|1.25
|3.80
|1.10
|6.70
|1.07
|7.10
|1.01
|13.00
|
|8.80
|1.07
|7.30
|1.10
|3.15
|1.37
|—
|—
|2.39
|1.59
|—
|—
|1.78
|2.15
|—
|—
|1.37
|3.15
|1.27
|3.84
|1.11
|6.90
|1.09
|7.80
|1.02
|15.50
|
|—
|—
|—
|—
|3.37
|1.36
|2.95
|1.45
|2.51
|1.58
|2.04
|1.88
|1.77
|2.15
|1.59
|2.50
|—
|—
|1.28
|3.94
|—
|—
|1.10
|8.38
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ференцварош - Динамо Киев
Исход игры
Ференцварош
10.8% (18)
Ничья
35.9% (60)
Динамо Киев
53.3% (89)
Тотал 2.5
Больше
49.69% (80)
Меньше
50.31% (81)
Обе команды забьют
Да
78.88% (127)
Нет
21.12% (34)
Популярный счёт
1:2 Динамо Киев
30.5% (51)
1:1 Ничья
29.3% (49)
0:1 Динамо Киев
11.4% (19)
2:1 Ференцварош
6.6% (11)
1:3 Динамо Киев
4.2% (7)
0:2 Динамо Киев
4.2% (7)
2:2 Ничья
4.2% (7)
1:0 Ференцварош
2.4% (4)
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