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Ференцварош
 
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Стадион:
Динамо Киев
90
Дибус
Денеш
8
Ловренчич
Герге
25
Блажич
Миха
15
Ковачевич
Аднан
26
Хайстер
Марсель
7
Сомалиа
Вергитон
18
Шигер
Давид
14
Харатин
Игорь
11
Зубков
Александр
88
Изаэль
Барбоса
10
Нгуэн
Токмак
71
Бойко
Денис
94
Кедзёра
Томаш
25
Забарный
Илья
4
Попов
Денис
II
20
Караваев
Александр
29
Буяльский
Виталий
5
Сидорчук
Сергей
10
Шапаренко
Николай
15
Цыганков
Виктор
89
Супряга
Владислав
14
Де
Пена
Карлос
Ференцварош
4-3-3
Динамо Киев
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Ференцварош
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Харатин Игорь 1 (1) 1
Динамо Киев
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Ференцварош
# Игрок      
1. Ковачевич Аднан 1 0
2. Харатин Игорь 1 0
3. Чивич Эльдар 1 0
4. Ледуни Аисса 1 0
Динамо Киев
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ференцварош 0 0 0 0 100% (1) 0
 Динамо Киев 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Ференцварош Последние 20 матчей: + = -
Ференцварош 2:0 Уйпешт Барселона 5:1 Ференцварош Варда 0:2 Ференцварош Ференцварош 2:1 Пушкаш-Академия
Ференцварош 0:0 Мольде Мольде 3:3 Ференцварош Ференцварош 2:1 Динамо Загреб Ференцварош 5:0 Пакш Залаэгерсег 1:2 Ференцварош Селтик 1:2 Ференцварош Ференцварош 2:0 Юргорден МТК 1:1 Ференцварош Штурм 0:1 Ференцварош Копер 0:2 Ференцварош Табор Сезана 1:1 Ференцварош Ференцварош 2:2 Драва Ференцварош 4:0 Брежице Ференцварош 9:0 Фридек Мистек Ференцварош 2:2 Халадаш Ференцварош 1:0 Мезёкёвешд
Динамо Киев Последние 20 матчей: + = -
Динамо Киев 1:0 Александрия Динамо Киев 0:2 Ювентус Рух Львов 0:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Заря
Динамо Киев 3:0 Гент Минай 0:4 Динамо Киев Гент 1:2 Динамо Киев Динамо Киев 3:1 Львов Динамо Киев 2:0 АЗ Алкмаар Динамо Киев 0:0 Десна Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев Олимпик Донецк 1:4 Динамо Киев Динамо Киев 5:1 Полесье Динамо Киев 3:0 Верес Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев Динамо Киев 3:1 Заря Александрия 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Ворскла Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк Десна 3:2 Динамо Киев

Последние игры между собой

Ференцварош: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Динамо Киев: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ференцварош 3:2 Динамо Киев Товарищеские матчи
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ференцварош - Динамо Киев от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 октября 2020, осталось 15 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 167
    Ференцварош 10.8% (18)
    X 35.9% (60)
    Динамо Киев 53.3% (89)
    Все прогнозы
    1.87 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ференцварош
    Ничья
    Динамо Киев
    3.54
    3.32
    2.28
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.20 3.10 2.25
    Бонус: 5 000 ₽ 3.40 3.25 2.26
    Бонус: 5 000 ₽ 3.46 3.32 2.24
      3.54 3.31 2.28

    Самый высокий коэффициент на матч «Ференцварош» – «Динамо Киев» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ференцварош» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Динамо Киев» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ференцварош» – «Динамо Киев», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    9.20 1.04 6.80 1.08 3.05 1.38 2.45 1.60 2.00 1.86 1.76 2.14 1.38 3.05 1.25 3.80 1.10 6.70 1.07 7.10 1.01 13.00
    8.80 1.07 7.30 1.10 3.15 1.37 2.39 1.59 1.78 2.15 1.37 3.15 1.27 3.84 1.11 6.90 1.09 7.80 1.02 15.50
    3.37 1.36 2.95 1.45 2.51 1.58 2.04 1.88 1.77 2.15 1.59 2.50 1.28 3.94 1.10 8.38
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.72 2.12 1.35 3.25 1.09 7.30
    2.68 1.47 1.79 2.02 1.37 3.10 1.11 6.65 1.08 8.20
    2.77 1.50 2.27 1.70 1.76 2.18 1.49 2.80 1.36 3.41
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.60 1.45 1.67 2.12 1.27 3.60
    3.52 1.30 2.40 1.57 1.58 2.38 1.22 4.25 1.16 5.45

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.85 1.95
    Букмекер Да Нет
    5.30 1.18
    Букмекер Да Нет
    3.40 1.32
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    Прогнозы на матч Ференцварош - Динамо Киев

    Исход игры
    Ференцварош
    10.8% (18)
    Ничья
    35.9% (60)
    Динамо Киев
    53.3% (89)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.69% (80)
    Меньше
    50.31% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    78.88% (127)
    Нет
    21.12% (34)
    Популярный счёт
    1:2 Динамо Киев
    30.5% (51)
    1:1 Ничья
    29.3% (49)
    0:1 Динамо Киев
    11.4% (19)
    2:1 Ференцварош
    6.6% (11)
    1:3 Динамо Киев
    4.2% (7)
    0:2 Динамо Киев
    4.2% (7)
    2:2 Ничья
    4.2% (7)
    1:0 Ференцварош
    2.4% (4)
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