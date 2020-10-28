Боруссия Д
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Стадион: Сигнал Идуна Парк
Зенит
24
Мёнье
Тома
11
Ройс
Марко
14
Кузяев
Далер
22
Дзюба
Артём
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Мёнье ТомаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ройс МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Хитц MapвинВратарь
-
26 Пищек ЛукашЗащитник
- Полузащитник
-
37 Тобиас РашльПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Брандт ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Азар ТорганПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Фавр Люсьен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Кузяев ДалерНападающий
-
22 Дзюба АртёмНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Лунёв АндрейВратарь
-
38 Мусаев ЛеонЗащитник
- Защитник
-
18 Жирков ЮрийЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Семак Сергей
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Холанн Эрлинг
|1
|1
|2.
|Джованни Рейна
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Делани Томас
|1
|0
|2.
|Джованни Рейна
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ловрен Деян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Боруссия Д Последние 20 матчей: + = -Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Лацио 3:1 Боруссия Д Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 4:0 Фрайбург
Бавария 3:2 Боруссия Д Аугсбург 2:0 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Боруссия М Дуйсбург 0:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:1 Спарта Роттердам Боруссия Д 1:3 Бохум Боруссия Д 1:1 Падерборн Фейеноорд 3:1 Боруссия Д Дуйсбург 1:5 Боруссия Д Аустрия Вена 2:11 Боруссия Д Австрия Вена 2:11 Боруссия Д Альтах 0:6 Боруссия Д Боруссия Д 0:4 Хоффенхайм РБ Лейпциг 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 0:2 Майнц Фортуна 0:1 Боруссия Д
Зенит Последние 20 матчей: + = -Зенит 1:2 Рубин Зенит 1:2 Брюгге Зенит 3:1 Сочи Спартак Москва 1:1 Зенит
Зенит 6:0 Уфа Урал 1:1 Зенит Зенит 3:1 Арсенал Тула Локомотив Москва 0:0 Зенит Динамо Москва 1:0 Зенит Зенит 4:1 Тамбов Зенит 2:1 ЦСКА Москва Ростов 0:2 Зенит Ротор 0:2 Зенит Зенит 2:1 Локомотив Москва Зенит 1:0 Химки Ростов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Спартак Москва Зенит 4:1 Оренбург Ахмат 1:1 Зенит Зенит 2:1 Сочи
Последние игры между собой
Боруссия Д: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Зенит: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Боруссия Д» – «Зенит» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Боруссия Д» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Зенит» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Боруссия Д» – «Зенит», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|5.00
|1.15
|4.30
|1.22
|2.55
|1.52
|—
|—
|2.07
|1.81
|1.82
|2.05
|1.66
|2.30
|—
|—
|1.33
|3.20
|1.25
|3.90
|1.10
|6.20
|1.08
|6.80
|1.04
|11.50
|
|5.25
|1.17
|4.15
|1.24
|2.49
|1.55
|—
|—
|2.01
|1.82
|—
|—
|1.67
|2.36
|—
|—
|1.36
|3.20
|1.26
|3.94
|1.12
|6.45
|1.10
|7.30
|1.03
|13.50
|
|5.92
|1.16
|—
|—
|2.70
|1.50
|2.41
|1.62
|2.11
|1.81
|1.84
|2.08
|1.67
|2.33
|1.51
|2.72
|1.47
|2.81
|1.26
|4.12
|—
|—
|1.10
|8.30
|—
|—
Прогнозы на матч Боруссия Д - Зенит
Исход игры
Боруссия Д
85.6% (143)
Ничья
6.6% (11)
Зенит
7.8% (13)
Тотал 2.5
Больше
68.52% (111)
Меньше
31.48% (51)
Обе команды забьют
Да
63.58% (103)
Нет
36.42% (59)
Популярный счёт
2:1 Боруссия Д
26.3% (44)
2:0 Боруссия Д
22.2% (37)
3:1 Боруссия Д
21% (35)
3:0 Боруссия Д
6% (10)
1:1 Ничья
3.6% (6)
1:2 Зенит
3.6% (6)
3:2 Боруссия Д
3% (5)
1:0 Боруссия Д
3% (5)
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