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Боруссия Д
 
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Стадион:
Зенит
1
Бюрки
Роман
24
Мёнье
Тома
16
Аканджи
Мануэль
15
Хуммельс
Матс
13
Геррейро
Рафаэль
8
Дауд
Махмуд
28
Витсель
Аксель
7
Санчо
Джедон
11
Ройс
Марко
32
Джованни
Рейна
9
Холанн
Эрлинг
41
Кержаков
Михаил
15
Караваев
Вячеслав
6
Ловрен
Деян
44
Ракицкий
Ярослав
3
Дуглас
Сантос
20
Вендел
Маркус
5
Барриос
Вилмар
21
Ерохин
Александр
14
Кузяев
Далер
22
Дзюба
Артём
11
Дриусси
Себастьян
Боруссия Д
4-2-3-1
Зенит
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Холанн Эрлинг 1 1
2. Джованни Рейна 0 0
Зенит
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Боруссия Д
# Игрок      
1. Делани Томас 1 0
2. Джованни Рейна 1 0
Зенит
# Игрок      
1. Ловрен Деян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боруссия Д 0 0 0 0 100% (1) 0
 Зенит 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Боруссия Д Последние 20 матчей: + = -
Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Лацио 3:1 Боруссия Д Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 4:0 Фрайбург
Бавария 3:2 Боруссия Д Аугсбург 2:0 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Боруссия М Дуйсбург 0:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:1 Спарта Роттердам Боруссия Д 1:3 Бохум Боруссия Д 1:1 Падерборн Фейеноорд 3:1 Боруссия Д Дуйсбург 1:5 Боруссия Д Аустрия Вена 2:11 Боруссия Д Австрия Вена 2:11 Боруссия Д Альтах 0:6 Боруссия Д Боруссия Д 0:4 Хоффенхайм РБ Лейпциг 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 0:2 Майнц Фортуна 0:1 Боруссия Д
Зенит Последние 20 матчей: + = -
Зенит 1:2 Рубин Зенит 1:2 Брюгге Зенит 3:1 Сочи Спартак Москва 1:1 Зенит
Зенит 6:0 Уфа Урал 1:1 Зенит Зенит 3:1 Арсенал Тула Локомотив Москва 0:0 Зенит Динамо Москва 1:0 Зенит Зенит 4:1 Тамбов Зенит 2:1 ЦСКА Москва Ростов 0:2 Зенит Ротор 0:2 Зенит Зенит 2:1 Локомотив Москва Зенит 1:0 Химки Ростов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Спартак Москва Зенит 4:1 Оренбург Ахмат 1:1 Зенит Зенит 2:1 Сочи

Последние игры между собой

Боруссия Д: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Зенит: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Боруссия Д 1:2 Зенит Лига чемпионов Зенит 2:4 Боруссия Д Лига чемпионов

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Брюгге Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Зенит Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Боруссия Д Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 октября 2020, осталось 14 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 167
    Боруссия Д 85.6% (143)
    X 6.6% (11)
    Зенит 7.8% (13)
    Все прогнозы
    1.97 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия Д
    Ничья
    Зенит
    1.34
    6.80
    9.80
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.28 6.80 10.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.31 5.90 9.80
    Бонус: 5 000 ₽ 1.34 5.70 9.70
      1.30 5.98 11.17

    Самый высокий коэффициент на матч «Боруссия Д» – «Зенит» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Боруссия Д» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Зенит» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Боруссия Д» – «Зенит», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    5.00 1.15 4.30 1.22 2.55 1.52 2.07 1.81 1.82 2.05 1.66 2.30 1.33 3.20 1.25 3.90 1.10 6.20 1.08 6.80 1.04 11.50
    5.25 1.17 4.15 1.24 2.49 1.55 2.01 1.82 1.67 2.36 1.36 3.20 1.26 3.94 1.12 6.45 1.10 7.30 1.03 13.50
    5.92 1.16 2.70 1.50 2.41 1.62 2.11 1.81 1.84 2.08 1.67 2.33 1.51 2.72 1.47 2.81 1.26 4.12 1.10 8.30
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.55 1.51 1.64 2.25 1.25 3.90
    3.60 1.29 2.48 1.53 1.64 2.26 1.26 3.85 1.18 4.95
    3.45 1.35 2.75 1.50 2.00 1.90 1.69 2.29 1.48 2.83 1.32 3.56
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    2.06 1.72 1.53 2.39 1.31 3.20
    5.35 1.16 3.85 1.26 2.08 1.75 1.54 2.48 1.33 3.32 1.16 5.20

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.83 1.96
    Букмекер Да Нет
    4.60 1.20
    Букмекер Да Нет
    3.25 1.28
    Где смотреть матч Боруссия Д - Зенит онлайн

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    Прогнозы на матч Боруссия Д - Зенит

    Исход игры
    Боруссия Д
    85.6% (143)
    Ничья
    6.6% (11)
    Зенит
    7.8% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.52% (111)
    Меньше
    31.48% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    63.58% (103)
    Нет
    36.42% (59)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия Д
    26.3% (44)
    2:0 Боруссия Д
    22.2% (37)
    3:1 Боруссия Д
    21% (35)
    3:0 Боруссия Д
    6% (10)
    1:1 Ничья
    3.6% (6)
    1:2 Зенит
    3.6% (6)
    3:2 Боруссия Д
    3% (5)
    1:0 Боруссия Д
    3% (5)
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