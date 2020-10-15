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Боруссия Д
 
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Стадион:
Зенит

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Холанн Эрлинг 1 1
2. Джованни Рейна 0 0
Зенит
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Боруссия Д
# Игрок      
1. Делани Томас 1 0
2. Джованни Рейна 1 0
Зенит
# Игрок      
1. Ловрен Деян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боруссия Д 0 0 0 0 100% (1) 0
 Зенит 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Боруссия Д Последние 20 матчей: + = -
Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Лацио 3:1 Боруссия Д Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 4:0 Фрайбург
Бавария 3:2 Боруссия Д Аугсбург 2:0 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Боруссия М Дуйсбург 0:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:1 Спарта Роттердам Боруссия Д 1:3 Бохум Боруссия Д 1:1 Падерборн Фейеноорд 3:1 Боруссия Д Дуйсбург 1:5 Боруссия Д Аустрия Вена 2:11 Боруссия Д Австрия Вена 2:11 Боруссия Д Альтах 0:6 Боруссия Д Боруссия Д 0:4 Хоффенхайм РБ Лейпциг 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 0:2 Майнц Фортуна 0:1 Боруссия Д
Зенит Последние 20 матчей: + = -
Зенит 1:2 Рубин Зенит 1:2 Брюгге Зенит 3:1 Сочи Спартак Москва 1:1 Зенит
Зенит 6:0 Уфа Урал 1:1 Зенит Зенит 3:1 Арсенал Тула Локомотив Москва 0:0 Зенит Динамо Москва 1:0 Зенит Зенит 4:1 Тамбов Зенит 2:1 ЦСКА Москва Ростов 0:2 Зенит Ротор 0:2 Зенит Зенит 2:1 Локомотив Москва Зенит 1:0 Химки Ростов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Спартак Москва Зенит 4:1 Оренбург Ахмат 1:1 Зенит Зенит 2:1 Сочи

Последние игры между собой

Боруссия Д: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Зенит: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Боруссия Д 1:2 Зенит Лига чемпионов Зенит 2:4 Боруссия Д Лига чемпионов

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Брюгге Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Зенит Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Боруссия Д Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 октября 2020, осталось 2 дня 20 часов 18 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 56
    Боруссия Д 76.8% (43)
    X 12.5% (7)
    Зенит 10.7% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия Д
    Ничья
    Зенит
    1.37
    5.60
    9.00
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.37 5.50 7.50
    1.37 5.60 7.80
    1.36 5.55 9.00
    1.37 5.57 8.50

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    5.40 1.13 4.70 1.19 2.70 1.47 2.17 1.74 1.89 1.97 1.72 2.21 1.39 3.00 1.29 3.60 1.12 5.60 1.10 6.20 1.03 10.50
    5.75 1.14 4.75 1.20 2.69 1.48 2.13 1.73 1.73 2.23 1.39 3.05 1.29 3.68 1.13 6.10 1.11 6.85 1.03 13.00
    6.37 1.14 2.81 1.47 2.51 1.58 2.20 1.74 1.91 2.00 1.71 2.24 1.55 2.59 1.28 3.93 1.11 7.75
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.70 1.47 1.69 2.17 1.28 3.65
    4.05 1.24 2.79 1.44 1.71 2.14 1.30 3.52 1.19 4.65
    3.48 1.35 2.78 1.50 2.02 1.88 1.70 2.26 1.49 2.79
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.12 1.67 1.58 2.28 1.35 3.05
    5.55 1.15 4.05 1.24 2.11 1.73 1.57 2.40 1.35 3.20

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.75 2.10
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.22
    Букмекер Да Нет
    3.05 1.38
    Где смотреть матч Боруссия Д - Зенит онлайн

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    Прогнозы на матч Боруссия Д - Зенит

    Исход игры
    Боруссия Д
    76.8% (43)
    Ничья
    12.5% (7)
    Зенит
    10.7% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    81.48% (44)
    Меньше
    18.52% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    72.22% (39)
    Нет
    27.78% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия Д
    28.6% (16)
    3:1 Боруссия Д
    17.9% (10)
    3:0 Боруссия Д
    10.7% (6)
    2:0 Боруссия Д
    7.1% (4)
    1:1 Ничья
    7.1% (4)
    3:2 Боруссия Д
    5.4% (3)
    1:2 Зенит
    5.4% (3)
    2:2 Ничья
    3.6% (2)
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