Боруссия Д
Позже
Стадион: Сигнал Идуна Парк
Зенит
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Холанн Эрлинг
|1
|1
|2.
|Джованни Рейна
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Делани Томас
|1
|0
|2.
|Джованни Рейна
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ловрен Деян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Боруссия Д Последние 20 матчей: + = -Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Лацио 3:1 Боруссия Д Хоффенхайм 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 4:0 Фрайбург
Бавария 3:2 Боруссия Д Аугсбург 2:0 Боруссия Д Боруссия Д 3:0 Боруссия М Дуйсбург 0:5 Боруссия Д Боруссия Д 2:1 Спарта Роттердам Боруссия Д 1:3 Бохум Боруссия Д 1:1 Падерборн Фейеноорд 3:1 Боруссия Д Дуйсбург 1:5 Боруссия Д Аустрия Вена 2:11 Боруссия Д Австрия Вена 2:11 Боруссия Д Альтах 0:6 Боруссия Д Боруссия Д 0:4 Хоффенхайм РБ Лейпциг 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 0:2 Майнц Фортуна 0:1 Боруссия Д
Зенит Последние 20 матчей: + = -Зенит 1:2 Рубин Зенит 1:2 Брюгге Зенит 3:1 Сочи Спартак Москва 1:1 Зенит
Зенит 6:0 Уфа Урал 1:1 Зенит Зенит 3:1 Арсенал Тула Локомотив Москва 0:0 Зенит Динамо Москва 1:0 Зенит Зенит 4:1 Тамбов Зенит 2:1 ЦСКА Москва Ростов 0:2 Зенит Ротор 0:2 Зенит Зенит 2:1 Локомотив Москва Зенит 1:0 Химки Ростов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Спартак Москва Зенит 4:1 Оренбург Ахмат 1:1 Зенит Зенит 2:1 Сочи
Последние игры между собой
Боруссия Д: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Зенит: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|5.40
|1.13
|4.70
|1.19
|2.70
|1.47
|—
|—
|2.17
|1.74
|1.89
|1.97
|1.72
|2.21
|—
|—
|1.39
|3.00
|1.29
|3.60
|1.12
|5.60
|1.10
|6.20
|1.03
|10.50
|5.75
|1.14
|4.75
|1.20
|2.69
|1.48
|—
|—
|2.13
|1.73
|—
|—
|1.73
|2.23
|—
|—
|1.39
|3.05
|1.29
|3.68
|1.13
|6.10
|1.11
|6.85
|1.03
|13.00
|6.37
|1.14
|—
|—
|2.81
|1.47
|2.51
|1.58
|2.20
|1.74
|1.91
|2.00
|1.71
|2.24
|1.55
|2.59
|—
|—
|1.28
|3.93
|—
|—
|1.11
|7.75
|—
|—
Прогнозы на матч Боруссия Д - Зенит
Исход игры
Боруссия Д
76.8% (43)
Ничья
12.5% (7)
Зенит
10.7% (6)
Тотал 2.5
Больше
81.48% (44)
Меньше
18.52% (10)
Обе команды забьют
Да
72.22% (39)
Нет
27.78% (15)
Популярный счёт
2:1 Боруссия Д
28.6% (16)
3:1 Боруссия Д
17.9% (10)
3:0 Боруссия Д
10.7% (6)
2:0 Боруссия Д
7.1% (4)
1:1 Ничья
7.1% (4)
3:2 Боруссия Д
5.4% (3)
1:2 Зенит
5.4% (3)
2:2 Ничья
3.6% (2)
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