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Манчестер Юнайтед
 
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Стадион:
РБ Лейпциг
1
Де
Хеа
Давид
29
Уан-Биссака
Аарон
2
Линделоф
Виктор
5
Магуайр
Гарри
23
Шоу
Люк
31
Матич
Неманья
17
Фред
Сантос
11
Гринвуд
Мэйсон
6
Погба
Поль
34
Ван
де
Бек
Донни
9
Марсьяль
Антони
1
Гулач
Петер
39
Хенрихс
Бенджамин
6
Конате
Ибраима
5
Юпамекано
Део
23
Хальстенберг
Марсель
18
Нкунку
Кристофер
25
Ольмо
Дани
44
Кампль
Кевин
10
Форсберг
Эмиль
3
Анхелиньо
Хосе
9
Поульсен
Юссуф
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1
РБ Лейпциг
4-5-1

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рэшфорд Маркус 1 1
2. Фернандеш Бруну 1 (1) 1
3. Погба Поль 0 0
РБ Лейпциг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Анхелиньо Хосе 2 2
2. Кампль Кевин 0 0
3. Нкунку Кристофер 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Мактоминай Скотт 1 0
2. Туанзебе Аксел 1 0
РБ Лейпциг
# Игрок      
1. Хенрихс Бенджамин 1 0
2. Нкунку Кристофер 1 0
3. Юпамекано Део 1 0
4. Конате Ибраима 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Юнайтед 0 50% (1) 0 0 0 50% (1)
 РБ Лейпциг 0 100% (2) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Манчестер Юнайтед 0:0 Челси ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм
Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Лутон Таун 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Копенгаген Манчестер Юнайтед 2:1 ЛАСК Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:2 Борнмут Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: + = -
РБ Лейпциг 2:1 Герта РБ Лейпциг 2:0 Истанбул Башакшехир Аугсбург 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04
Байер Л 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Майнц Нюрнберг 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:3 ПСЖ РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 2:2 Фортуна Хоффенхайм 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Падерборн Кёльн 2:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Герта Майнц 0:5 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург РБ Лейпциг 3:0 Тоттенхэм
  • До матча
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Сегодня между собой в группе Н сойдутся английские "Манчестер Юнайтед" и немецкий "Лейпциг". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Рассудит этот матч словенская бригада арбитров во главе с Матеем Югом. Помогать ему на бровках будут Томаж Кланчик и Грега Кордеж. Резервным арбитром на этот матч назначен Павел Гиль из Польши. За VAR будут отвечать Хосе Санчес из Испании и Бас Нейхейс из Нидерландов. 
Прогнозы 165
Манчестер Юнайтед 64.2% (106)
X 27.3% (45)
РБ Лейпциг 8.5% (14)
Все прогнозы
1.66 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
РБ Лейпциг
2.45
3.80
3.42
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.15 3.80 3.30
Бонус: 5 000 ₽ 2.45 3.70 3.35
Бонус: 5 000 ₽ 2.34 3.68 3.42
  2.41 3.58 3.05

Самый высокий коэффициент на матч «Манчестер Юнайтед» – «РБ Лейпциг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Манчестер Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «РБ Лейпциг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Манчестер Юнайтед» – «РБ Лейпциг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
10.50 1.03 3.95 1.22 3.45 1.31 2.23 1.70 1.99 2.01 1.75 2.37 1.47 2.95 1.23 4.10 1.17 4.70 1.06 9.20 1.05 9.80
11.00 1.01 9.50 1.03 4.20 1.21 3.30 1.31 2.27 1.78 1.71 2.14 1.47 2.69 1.23 4.05 1.15 4.70 1.04 8.00 1.02 8.90
4.34 1.25 2.56 1.56 2.15 1.77 1.92 1.99 1.66 2.33 1.53 2.67 1.43 2.99 1.15 6.15
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.00 1.81 1.45 2.75 1.17 5.60
3.60 1.29 2.36 1.59 1.54 2.48 1.19 4.70 1.14 5.85
3.22 1.39 2.65 1.53 2.08 1.84 1.66 2.34 1.48 2.84 1.35 3.47
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.91 1.83 1.42 2.65
4.65 1.20 3.20 1.35 1.87 1.93 1.40 2.95 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.57 2.26
Букмекер Да Нет
4.40 1.22
Букмекер Да Нет
2.85 1.44
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Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - РБ Лейпциг

Исход игры
Манчестер Юнайтед
64.2% (106)
Ничья
27.3% (45)
РБ Лейпциг
8.5% (14)
Тотал 2.5
Больше
68.13% (109)
Меньше
31.88% (51)
Обе команды забьют
Да
85% (136)
Нет
15% (24)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
44.2% (73)
1:1 Ничья
16.4% (27)
2:2 Ничья
9.7% (16)
2:0 Манчестер Юнайтед
6.7% (11)
1:0 Манчестер Юнайтед
6.1% (10)
1:2 РБ Лейпциг
6.1% (10)
3:1 Манчестер Юнайтед
3% (5)
0:2 РБ Лейпциг
1.2% (2)
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