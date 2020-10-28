Манчестер Юнайтед
Позже
Стадион: Олд Траффорд
РБ Лейпциг
23
Шоу
Люк
17
Фред
Сантос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Шоу ЛюкЗащитник
- Полузащитник
-
17 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
43 Менги ТеденЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Игало ОдионНападающий
-
Главный тренер: Сульшер Уле Гуннар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Ольмо ДаниПолузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
45 Мартель ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
47 Вос ЙошаПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Адамс ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Хи-Чан ХванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рэшфорд Маркус
|1
|1
|2.
|Фернандеш Бруну
|1 (1)
|1
|3.
|Погба Поль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Анхелиньо Хосе
|2
|2
|2.
|Кампль Кевин
|0
|0
|3.
|Нкунку Кристофер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мактоминай Скотт
|1
|0
|2.
|Туанзебе Аксел
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0
|2.
|Нкунку Кристофер
|1
|0
|3.
|Юпамекано Део
|1
|0
|4.
|Конате Ибраима
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Манчестер Юнайтед
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
|РБ Лейпциг
|0
|100% (2)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Манчестер Юнайтед 0:0 Челси ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм
Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Лутон Таун 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Копенгаген Манчестер Юнайтед 2:1 ЛАСК Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:2 Борнмут Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: + = -РБ Лейпциг 2:1 Герта РБ Лейпциг 2:0 Истанбул Башакшехир Аугсбург 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04
Байер Л 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Майнц Нюрнберг 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:3 ПСЖ РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 2:2 Фортуна Хоффенхайм 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Падерборн Кёльн 2:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Герта Майнц 0:5 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург РБ Лейпциг 3:0 Тоттенхэм
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|ПСЖ
|2:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|Истанбул Башакшехир
|0:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Манчестер Юнайтед» – «РБ Лейпциг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Манчестер Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «РБ Лейпциг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Манчестер Юнайтед» – «РБ Лейпциг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|—
|—
|10.50
|1.03
|3.95
|1.22
|3.45
|1.31
|—
|—
|2.23
|1.70
|1.99
|2.01
|1.75
|2.37
|—
|—
|1.47
|2.95
|1.23
|4.10
|1.17
|4.70
|1.06
|9.20
|1.05
|9.80
|
|11.00
|1.01
|9.50
|1.03
|4.20
|1.21
|3.30
|1.31
|—
|—
|2.27
|1.78
|—
|—
|1.71
|2.14
|—
|—
|1.47
|2.69
|1.23
|4.05
|1.15
|4.70
|1.04
|8.00
|1.02
|8.90
|
|—
|—
|—
|—
|4.34
|1.25
|—
|—
|2.56
|1.56
|2.15
|1.77
|1.92
|1.99
|1.66
|2.33
|1.53
|2.67
|1.43
|2.99
|—
|—
|1.15
|6.15
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - РБ Лейпциг
Исход игры
Манчестер Юнайтед
64.2% (106)
Ничья
27.3% (45)
РБ Лейпциг
8.5% (14)
Тотал 2.5
Больше
68.13% (109)
Меньше
31.88% (51)
Обе команды забьют
Да
85% (136)
Нет
15% (24)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
44.2% (73)
1:1 Ничья
16.4% (27)
2:2 Ничья
9.7% (16)
2:0 Манчестер Юнайтед
6.7% (11)
1:0 Манчестер Юнайтед
6.1% (10)
1:2 РБ Лейпциг
6.1% (10)
3:1 Манчестер Юнайтед
3% (5)
0:2 РБ Лейпциг
1.2% (2)
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