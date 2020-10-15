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Манчестер Юнайтед
 
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Стадион:
РБ Лейпциг

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рэшфорд Маркус 1 1
2. Фернандеш Бруну 1 (1) 1
3. Погба Поль 0 0
РБ Лейпциг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Анхелиньо Хосе 2 2
2. Кампль Кевин 0 0
3. Нкунку Кристофер 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Мактоминай Скотт 1 0
2. Туанзебе Аксел 1 0
РБ Лейпциг
# Игрок      
1. Хенрихс Бенджамин 1 0
2. Нкунку Кристофер 1 0
3. Юпамекано Део 1 0
4. Конате Ибраима 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Юнайтед 0 50% (1) 0 0 0 50% (1)
 РБ Лейпциг 0 100% (2) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Манчестер Юнайтед 0:0 Челси ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм
Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Лутон Таун 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Копенгаген Манчестер Юнайтед 2:1 ЛАСК Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:2 Борнмут Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: + = -
РБ Лейпциг 2:1 Герта РБ Лейпциг 2:0 Истанбул Башакшехир Аугсбург 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04
Байер Л 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Майнц Нюрнберг 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:3 ПСЖ РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 2:2 Фортуна Хоффенхайм 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Падерборн Кёльн 2:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Герта Майнц 0:5 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург РБ Лейпциг 3:0 Тоттенхэм
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - РБ Лейпциг от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 октября 2020, осталось 2 дня 20 часов 18 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 56
    Манчестер Юнайтед 75% (42)
    X 21.4% (12)
    РБ Лейпциг 3.6% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    РБ Лейпциг
    2.36
    3.70
    3.29
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    2.25 3.55 3.15
    2.31 3.50 3.25
    2.36 3.70 3.24
    2.31 3.50 3.29

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    9.60 1.04 4.00 1.25 3.15 1.36 2.11 1.78 1.88 1.98 1.65 2.33 1.42 2.90 1.20 4.60 1.14 5.10 1.04 8.90 1.04 9.60
    12.00 1.04 10.50 1.05 4.05 1.25 3.15 1.37 2.16 1.85 1.64 2.29 1.43 2.88 1.20 4.70 1.16 5.45 1.05 10.00
    4.28 1.25 2.49 1.59 2.09 1.81 1.87 2.04 1.63 2.40 1.51 2.74 1.41 3.05 1.15 6.11
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.10 1.74 1.48 2.65 1.16 5.20
    3.10 1.37 2.11 1.73 1.51 2.56 1.17 5.05 1.12 6.25
    3.33 1.37 2.73 1.51 2.15 1.79 1.69 2.29 1.49 2.79
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.05 1.35 1.80 1.94 1.36 3.00
    4.20 1.23 3.00 1.39 1.81 2.00 1.36 3.15 1.23 4.20

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.63 2.28
    Букмекер Да Нет
    4.20 1.23
    Букмекер Да Нет
    3.00 1.39
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    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - РБ Лейпциг

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    75% (42)
    Ничья
    21.4% (12)
    РБ Лейпциг
    3.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.22% (39)
    Меньше
    27.78% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    85.19% (46)
    Нет
    14.81% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Юнайтед
    51.8% (29)
    1:1 Ничья
    12.5% (7)
    2:0 Манчестер Юнайтед
    10.7% (6)
    2:2 Ничья
    7.1% (4)
    1:2 РБ Лейпциг
    3.6% (2)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    3.6% (2)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    3.6% (2)
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