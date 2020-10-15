Манчестер Юнайтед
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Стадион: Олд Траффорд
РБ Лейпциг
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рэшфорд Маркус
|1
|1
|2.
|Фернандеш Бруну
|1 (1)
|1
|3.
|Погба Поль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Анхелиньо Хосе
|2
|2
|2.
|Кампль Кевин
|0
|0
|3.
|Нкунку Кристофер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мактоминай Скотт
|1
|0
|2.
|Туанзебе Аксел
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0
|2.
|Нкунку Кристофер
|1
|0
|3.
|Юпамекано Део
|1
|0
|4.
|Конате Ибраима
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Манчестер Юнайтед
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
|РБ Лейпциг
|0
|100% (2)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Манчестер Юнайтед 0:0 Челси ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм
Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Лутон Таун 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Копенгаген Манчестер Юнайтед 2:1 ЛАСК Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:2 Борнмут Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: + = -РБ Лейпциг 2:1 Герта РБ Лейпциг 2:0 Истанбул Башакшехир Аугсбург 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 4:0 Шальке 04
Байер Л 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Майнц Нюрнберг 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:3 ПСЖ РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 2:2 Фортуна Хоффенхайм 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Падерборн Кёльн 2:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Герта Майнц 0:5 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург РБ Лейпциг 3:0 Тоттенхэм
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|—
|—
|9.60
|1.04
|4.00
|1.25
|3.15
|1.36
|—
|—
|2.11
|1.78
|1.88
|1.98
|1.65
|2.33
|—
|—
|1.42
|2.90
|1.20
|4.60
|1.14
|5.10
|1.04
|8.90
|1.04
|9.60
|12.00
|1.04
|10.50
|1.05
|4.05
|1.25
|3.15
|1.37
|—
|—
|2.16
|1.85
|—
|—
|1.64
|2.29
|—
|—
|1.43
|2.88
|1.20
|4.70
|1.16
|5.45
|1.05
|10.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.28
|1.25
|—
|—
|2.49
|1.59
|2.09
|1.81
|1.87
|2.04
|1.63
|2.40
|1.51
|2.74
|1.41
|3.05
|—
|—
|1.15
|6.11
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - РБ Лейпциг
Исход игры
Манчестер Юнайтед
75% (42)
Ничья
21.4% (12)
РБ Лейпциг
3.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
72.22% (39)
Меньше
27.78% (15)
Обе команды забьют
Да
85.19% (46)
Нет
14.81% (8)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
51.8% (29)
1:1 Ничья
12.5% (7)
2:0 Манчестер Юнайтед
10.7% (6)
2:2 Ничья
7.1% (4)
1:2 РБ Лейпциг
3.6% (2)
1:0 Манчестер Юнайтед
3.6% (2)
3:1 Манчестер Юнайтед
3.6% (2)
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