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Брюгге
 
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Стадион:
Лацио
88
Миньоле
Симон
77
Мата
Клинтон
5
Коссуну
Одилон
17
Дели
Симон
11
Дьятта
Крепен
25
Вормер
Руд
26
Ритс
Матс
20
Ванакен
Ханс
2
Соболь
Эдуард
90
Кетеларе
Шарль
42
Деннис
Бонавентуре
25
Рейна
Пепе
4
Патрик
14
Худт
Уэсли
33
Ачерби
Франческо
77
Марусич
Адам
92
Акпа-Акпро
Жан-Даниэль
16
Пароло
Марко
21
Милинкович-Савич
Сергей
96
Фарес
Мохамед
11
Корреа
Хоакин
20
Кайседо
Фелипе
Брюгге
3-5-2
Лацио
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Деннис Бонавентуре 1 1
2. Кетеларе Шарль 1 1
3. Вормер Руд 0 0
Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иммобиле Чиро 1 1
2. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 1
3. Корреа Хоакин 0 0

Карточки

Брюгге
# Игрок      
1. Ритс Матс 1 0
2. Ванакен Ханс 1 0
3. Мата Клинтон 1 0
4. Деннис Бонавентуре 1 0
Лацио
# Игрок      
1. Альберто Луис 1 0
2. Стракоша Томас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брюгге 0 0 0 0 50% (1) 50% (1)
 Лацио 50% (1) 0 0 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Брюгге Последние 20 матчей: + = -
АХ Лёвен 2:1 Брюгге Зенит 1:2 Брюгге Стандард 1:1 Брюгге Брюгге 3:0 Андерлехт
Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 0:6 Брюгге Брюгге 4:1 Васланд-Беверен Генк 1:2 Брюгге Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк Эйпен 0:4 Брюгге Брюгге 0:1 Шарлеруа Брюгге 3:0 Унион Титус Брюгге 0:1 Антверпен Брюгге 5:0 Кнокке Брюгге 2:0 Лилль Брюгге 1:0 Дейнзе Брюгге 2:3 Гент Брюгге 6:0 Мехелен Брюгге 6:0 Мехелен Брюгге 1:1 Беерсхот-Вильрейк
Лацио Последние 20 матчей: + = -
Лацио 2:1 Болонья Лацио 3:1 Боруссия Д Сампдория 3:0 Лацио Лацио 1:1 Интер Милан
Лацио 1:4 Аталанта Кальяри 0:2 Лацио Лацио 0:0 Беневенто Фрозиноне 0:1 Лацио Лацио 3:2 Виченца Виртус Лацио 3:2 Виченца Лацио 1:0 Падова Лацио 2:2 Триестина Наполи 3:1 Лацио Лацио 2:0 Брешия Верона 1:5 Лацио Лацио 2:1 Кальяри Ювентус 2:1 Лацио Удинезе 0:0 Лацио Лацио 1:2 Сассуоло Лечче 2:1 Лацио

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Брюгге Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Зенит Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Боруссия Д Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брюгге - Лацио от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 октября 2020, осталось 18 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 164
    Брюгге 25% (41)
    X 28% (46)
    Лацио 47% (77)
    Все прогнозы
    1.63 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брюгге
    Ничья
    Лацио
    2.22
    3.80
    3.60
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.20 3.55 3.15
    Бонус: 5 000 ₽ 2.18 3.80 3.60
    Бонус: 5 000 ₽ 2.21 3.76 3.44
      2.22 3.41 3.51

    Самый высокий коэффициент на матч «Брюгге» – «Лацио» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брюгге» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лацио» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брюгге» – «Лацио», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    10.00 1.03 7.50 1.07 3.45 1.31 2.65 1.51 2.12 1.77 1.85 2.02 1.74 2.17 1.45 2.75 1.32 3.40 1.13 5.90 1.10 6.40 1.02 11.50 1.04 9.30
    10.75 1.05 9.10 1.07 3.60 1.30 2.79 1.45 1.96 1.94 1.52 2.57 1.36 3.20 1.16 5.45 1.13 6.25 1.04 12.00
    3.71 1.30 2.81 1.48 2.20 1.72 1.90 1.98 1.69 2.26 1.49 2.76 1.45 2.77 1.33 3.48 1.12 7.26
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.86 1.94 1.40 2.95 1.12 6.30
    2.95 1.40 1.98 1.83 1.45 2.75 1.14 5.65 1.10 6.95
    3.03 1.42 2.48 1.58 1.93 1.95 1.58 2.50 1.42 3.05
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.70 1.44 1.68 2.11 1.28 3.50
    3.95 1.25 2.75 1.45 1.73 2.11 1.30 3.52 1.20 4.65

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.80 2.01
    Букмекер Да Нет
    4.80 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.40 1.32
    Где смотреть матч Брюгге - Лацио онлайн

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    Прогнозы на матч Брюгге - Лацио

    Исход игры
    Брюгге
    25% (41)
    Ничья
    28% (46)
    Лацио
    47% (77)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.89% (100)
    Меньше
    37.11% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    86.16% (137)
    Нет
    13.84% (22)
    Популярный счёт
    1:2 Лацио
    37.2% (61)
    1:1 Ничья
    23.2% (38)
    2:1 Брюгге
    15.9% (26)
    1:0 Брюгге
    5.5% (9)
    2:2 Ничья
    3.7% (6)
    0:2 Лацио
    3% (5)
    0:1 Лацио
    2.4% (4)
    1:3 Лацио
    1.8% (3)
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