Брюгге
Позже
Стадион: Ян Брейдель
Лацио
77
Мата
Клинтон
17
Дели
Симон
25
Вормер
Руд
26
Ритс
Матс
20
Ванакен
Ханс
25
Рейна
Пепе
4
Патрик
14
Худт
Уэсли
77
Марусич
Адам
16
Пароло
Марко
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
-
17 Дели СимонЗащитник
- Полузащитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Хорват ЭтанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ланг НоаПолузащитник
-
27 Баджи ЮссуфНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
- Основной состав
-
25 Рейна ПепеВратарь
-
4 ПатрикЗащитник
-
14 Худт УэслиЗащитник
- Защитник
-
77 Марусич АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Пароло МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
71 Алиа МаркоВратарь
- Вратарь
-
58 Пика МарциоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Мурики ВедатНападающий
-
53 Чиж Шимон
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Деннис Бонавентуре
|1
|1
|2.
|Кетеларе Шарль
|1
|1
|3.
|Вормер Руд
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иммобиле Чиро
|1
|1
|2.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1
|1
|3.
|Корреа Хоакин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ритс Матс
|1
|0
|2.
|Ванакен Ханс
|1
|0
|3.
|Мата Клинтон
|1
|0
|4.
|Деннис Бонавентуре
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Альберто Луис
|1
|0
|2.
|Стракоша Томас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брюгге
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|Лацио
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Брюгге Последние 20 матчей: + = -АХ Лёвен 2:1 Брюгге Зенит 1:2 Брюгге Стандард 1:1 Брюгге Брюгге 3:0 Андерлехт
Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 0:6 Брюгге Брюгге 4:1 Васланд-Беверен Генк 1:2 Брюгге Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк Эйпен 0:4 Брюгге Брюгге 0:1 Шарлеруа Брюгге 3:0 Унион Титус Брюгге 0:1 Антверпен Брюгге 5:0 Кнокке Брюгге 2:0 Лилль Брюгге 1:0 Дейнзе Брюгге 2:3 Гент Брюгге 6:0 Мехелен Брюгге 6:0 Мехелен Брюгге 1:1 Беерсхот-Вильрейк
Лацио Последние 20 матчей: + = -Лацио 2:1 Болонья Лацио 3:1 Боруссия Д Сампдория 3:0 Лацио Лацио 1:1 Интер Милан
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Брюгге» – «Лацио» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брюгге» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лацио» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брюгге» – «Лацио», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|10.00
|1.03
|7.50
|1.07
|3.45
|1.31
|2.65
|1.51
|2.12
|1.77
|1.85
|2.02
|1.74
|2.17
|1.45
|2.75
|—
|—
|1.32
|3.40
|1.13
|5.90
|1.10
|6.40
|1.02
|11.50
|1.04
|9.30
|
|10.75
|1.05
|9.10
|1.07
|3.60
|1.30
|2.79
|1.45
|—
|—
|1.96
|1.94
|—
|—
|1.52
|2.57
|—
|—
|1.36
|3.20
|1.16
|5.45
|1.13
|6.25
|1.04
|12.00
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|3.71
|1.30
|2.81
|1.48
|2.20
|1.72
|1.90
|1.98
|1.69
|2.26
|1.49
|2.76
|1.45
|2.77
|1.33
|3.48
|—
|—
|1.12
|7.26
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Брюгге - Лацио
Исход игры
Брюгге
25% (41)
Ничья
28% (46)
Лацио
47% (77)
Тотал 2.5
Больше
62.89% (100)
Меньше
37.11% (59)
Обе команды забьют
Да
86.16% (137)
Нет
13.84% (22)
Популярный счёт
1:2 Лацио
37.2% (61)
1:1 Ничья
23.2% (38)
2:1 Брюгге
15.9% (26)
1:0 Брюгге
5.5% (9)
2:2 Ничья
3.7% (6)
0:2 Лацио
3% (5)
0:1 Лацио
2.4% (4)
1:3 Лацио
1.8% (3)
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