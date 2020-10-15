Брюгге
Позже
Стадион: Ян Брейдель
Лацио
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бонавентуре Деннис
|1
|1
|2.
|Кетеларе Шарль
|1
|1
|3.
|Вормер Руд
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иммобиле Чиро
|1
|1
|2.
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1
|1
|3.
|Корреа Хоакин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ритс Матс
|1
|0
|2.
|Ванакен Ханс
|1
|0
|3.
|Мата Клинтон
|1
|0
|4.
|Бонавентуре Деннис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Альберто Луис
|1
|0
|2.
|Стракоша Томас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брюгге
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|Лацио
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Брюгге Последние 20 матчей: + = -АХ Лёвен 2:1 Брюгге Зенит 1:2 Брюгге Стандард 1:1 Брюгге Брюгге 3:0 Андерлехт
Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 0:6 Брюгге Брюгге 4:1 Васланд-Беверен Генк 1:2 Брюгге Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк Эйпен 0:4 Брюгге Брюгге 0:1 Шарлеруа Брюгге 3:0 Унион Титус Брюгге 0:1 Антверпен Брюгге 5:0 Кнокке Брюгге 2:0 Лилль Брюгге 1:0 Дейнзе Брюгге 2:3 Гент Брюгге 6:0 Мехелен Брюгге 6:0 Мехелен Брюгге 1:1 Беерсхот-Вильрейк
Лацио Последние 20 матчей: + = -Лацио 2:1 Болонья Лацио 3:1 Боруссия Д Сампдория 3:0 Лацио Лацио 1:1 Интер Милан
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|—
|—
|9.20
|1.04
|3.90
|1.25
|3.00
|1.39
|—
|—
|2.04
|1.83
|1.83
|2.05
|1.61
|2.41
|—
|—
|1.39
|3.00
|1.18
|4.90
|1.13
|5.40
|1.04
|9.50
|1.03
|10.00
|11.50
|1.04
|9.80
|1.06
|3.94
|1.26
|3.00
|1.40
|—
|—
|2.07
|1.84
|—
|—
|1.61
|2.35
|—
|—
|1.41
|2.95
|1.19
|4.95
|1.15
|5.65
|1.05
|10.75
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.20
|1.26
|—
|—
|2.44
|1.61
|2.06
|1.83
|1.85
|2.07
|1.61
|2.45
|1.49
|2.78
|1.40
|3.10
|—
|—
|1.15
|6.25
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Брюгге - Лацио
Исход игры
Брюгге
12.7% (7)
Ничья
27.3% (15)
Лацио
60% (33)
Тотал 2.5
Больше
66.04% (35)
Меньше
33.96% (18)
Обе команды забьют
Да
88.68% (47)
Нет
11.32% (6)
Популярный счёт
1:2 Лацио
47.3% (26)
1:1 Ничья
21.8% (12)
2:1 Брюгге
9.1% (5)
0:2 Лацио
5.5% (3)
2:2 Ничья
3.6% (2)
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