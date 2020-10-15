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Стадион:
Лацио

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бонавентуре Деннис 1 1
2. Кетеларе Шарль 1 1
3. Вормер Руд 0 0
Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иммобиле Чиро 1 1
2. Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 1
3. Корреа Хоакин 0 0

Карточки

Брюгге
# Игрок      
1. Ритс Матс 1 0
2. Ванакен Ханс 1 0
3. Мата Клинтон 1 0
4. Бонавентуре Деннис 1 0
Лацио
# Игрок      
1. Альберто Луис 1 0
2. Стракоша Томас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брюгге 0 0 0 0 50% (1) 50% (1)
 Лацио 50% (1) 0 0 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Брюгге Последние 20 матчей: + = -
АХ Лёвен 2:1 Брюгге Зенит 1:2 Брюгге Стандард 1:1 Брюгге Брюгге 3:0 Андерлехт
Брюгге 2:1 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 0:6 Брюгге Брюгге 4:1 Васланд-Беверен Генк 1:2 Брюгге Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк Эйпен 0:4 Брюгге Брюгге 0:1 Шарлеруа Брюгге 3:0 Унион Титус Брюгге 0:1 Антверпен Брюгге 5:0 Кнокке Брюгге 2:0 Лилль Брюгге 1:0 Дейнзе Брюгге 2:3 Гент Брюгге 6:0 Мехелен Брюгге 6:0 Мехелен Брюгге 1:1 Беерсхот-Вильрейк
Лацио Последние 20 матчей: + = -
Лацио 2:1 Болонья Лацио 3:1 Боруссия Д Сампдория 3:0 Лацио Лацио 1:1 Интер Милан
Лацио 1:4 Аталанта Кальяри 0:2 Лацио Лацио 0:0 Беневенто Фрозиноне 0:1 Лацио Лацио 3:2 Виченца Виртус Лацио 3:2 Виченца Лацио 1:0 Падова Лацио 2:2 Триестина Наполи 3:1 Лацио Лацио 2:0 Брешия Верона 1:5 Лацио Лацио 2:1 Кальяри Ювентус 2:1 Лацио Удинезе 0:0 Лацио Лацио 1:2 Сассуоло Лечче 2:1 Лацио

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Брюгге Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Зенит Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Боруссия Д Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брюгге - Лацио от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 октября 2020, осталось 2 дня 20 часов 18 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 55
    Брюгге 12.7% (7)
    X 27.3% (15)
    Лацио 60% (33)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брюгге
    Ничья
    Лацио
    3.00
    3.54
    2.50
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    3.00 3.50 2.35
    2.90 3.50 2.46
    2.98 3.54 2.45
    2.95 3.53 2.50

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    9.20 1.04 3.90 1.25 3.00 1.39 2.04 1.83 1.83 2.05 1.61 2.41 1.39 3.00 1.18 4.90 1.13 5.40 1.04 9.50 1.03 10.00
    11.50 1.04 9.80 1.06 3.94 1.26 3.00 1.40 2.07 1.84 1.61 2.35 1.41 2.95 1.19 4.95 1.15 5.65 1.05 10.75
    4.20 1.26 2.44 1.61 2.06 1.83 1.85 2.07 1.61 2.45 1.49 2.78 1.40 3.10 1.15 6.25
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.06 1.77 1.47 2.70 1.16 5.30
    3.04 1.38 2.08 1.75 1.49 2.62 1.16 5.25 1.11 6.50
    3.29 1.38 2.70 1.52 2.12 1.81 1.68 2.31 1.48 2.82
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.90 1.38 1.76 2.00 1.33 3.15
    4.25 1.22 2.91 1.41 1.77 2.05 1.33 3.30 1.22 4.30

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.65 2.23
    Букмекер Да Нет
    4.30 1.22
    Букмекер Да Нет
    3.10 1.37
    Где смотреть матч Брюгге - Лацио онлайн

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    Прогнозы на матч Брюгге - Лацио

    Исход игры
    Брюгге
    12.7% (7)
    Ничья
    27.3% (15)
    Лацио
    60% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.04% (35)
    Меньше
    33.96% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    88.68% (47)
    Нет
    11.32% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Лацио
    47.3% (26)
    1:1 Ничья
    21.8% (12)
    2:1 Брюгге
    9.1% (5)
    0:2 Лацио
    5.5% (3)
    2:2 Ничья
    3.6% (2)
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