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Ювентус
 
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Стадион:
Барселона
1
Щесны
Войцех
28
Демирал
Мерих
19
Бонуччи
Леонардо
13
Данило
Луис
16
Куадрадо
Хуан
30
Бентанкур
Родриго
25
Рабио
Адриен
44
Кулушевски
Деян
22
Кьеза
Федерико
9
Мората
Альваро
10
Дибала
Пауло
13
Нето
Мурара
20
Роберто
Серхи
4
Араухо
Рональд
15
Ленгле
Клеман
18
Альба
Жорди
8
Пьянич
Миралем
21
Де
Йонг
Френки
7
Гризманн
Антуан
16
Гонсалес
Педро
11
Дембеле
Усман
10
Месси
Лионель
Ювентус
3-4-3
Барселона
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мората Альваро 2 2
2. Куадрадо Хуан 0 0
3. Кулушевски Деян 0 0
Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дембеле Усман 1 1
2. Ансу Фати 1 1
3. Месси Лионель 1 (1) 1
4. Коутиньо Филиппе 1 1
5. Гонсалес Педро 1 1
6. Де Йонг Френки 0 0

Карточки

Ювентус
# Игрок      
1. Куадрадо Хуан 1 0
2. Бентанкур Родриго 1 0
3. Демирал Мерих 1 0
Барселона
# Игрок      
1. Пике Херард 0 1

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ювентус 0 0 0 50% (1) 0 50% (1)
 Барселона 0 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0 40% (2)

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: + = -
Ювентус 1:1 Верона Динамо Киев 0:2 Ювентус Реал дю Кап 2:0 Ювентус Кротоне 1:1 Ювентус
Ювентус 1:1 Дон Боско Triomphe Liancourt 2:0 Ювентус Ювентус 3:0 Наполи Аркахаи 3:0 Ювентус Рома 2:2 Ювентус ФИКА 0:0 Ювентус Ювентус 3:0 Сампдория Ювентус 1:0 Тампет Ювентус 5:0 Новара Rivartibonitienne 1:0 Ювентус Ювентус 2:1 Лион Ювентус 1:3 Рома Кальяри 2:0 Ювентус Ювентус 2:0 Сампдория Удинезе 2:1 Ювентус Ювентус 2:1 Лацио
Барселона Последние 20 матчей: + = -
Барселона 1:3 Реал Мадрид Барселона 5:1 Ференцварош Хетафе 1:0 Барселона Барселона 1:1 Севилья
Сельта 0:3 Барселона Барселона 4:0 Вильярреал Эльче 0:1 Барселона Барселона 3:1 Жирона Барселона 3:1 Химнастик Барселона 2:8 Бавария Барселона 3:1 Наполи Алавес 0:5 Барселона Барселона 1:2 Осасуна Вальядолид 0:1 Барселона Барселона 1:0 Эспаньол Вильярреал 1:4 Барселона Барселона 2:2 Атлетико М Сельта 2:2 Барселона Барселона 1:0 Атлетик Б Севилья 0:0 Барселона

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Барселона: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Ювентус 0:0 Барселона Лига чемпионов Барселона 3:0 Ювентус Лига чемпионов Ювентус 1:2 Барселона Международный кубок чемпионов Барселона 0:0 Ювентус Лига чемпионов
Ювентус 3:0 Барселона Лига чемпионов Ювентус 1:3 Барселона Лига чемпионов
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 октября 2020, осталось 16 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 176
    Ювентус 31.8% (56)
    X 42.6% (75)
    Барселона 25.6% (45)
    Все прогнозы
    2.6 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Барселона
    2.99
    3.50
    2.69
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.80 3.50 2.40
    Бонус: 5 000 ₽ 2.85 3.35 2.50
    Бонус: 5 000 ₽ 2.99 3.50 2.69
      2.91 3.50 2.54

    Самый высокий коэффициент на матч «Ювентус» – «Барселона» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ювентус» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Барселона» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ювентус» – «Барселона», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    9.90 1.02 4.50 1.18 3.70 1.29 2.26 1.70 2.06 1.89 1.74 2.05 1.52 2.70 1.27 3.95 1.20 4.70 1.07 7.30 1.06 7.90
    10.25 1.01 9.30 1.02 4.45 1.19 3.60 1.29 2.36 1.73 1.73 2.19 1.44 2.70 1.23 4.15 1.17 4.33 1.04 7.30
    4.84 1.21 2.78 1.49 2.37 1.65 2.11 1.80 1.85 2.06 1.66 2.34 1.54 2.63 1.20 5.04
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.28 1.63 1.55 2.46 1.20 4.60
    3.32 1.33 2.28 1.63 1.53 2.43 1.20 4.85 1.14 5.70
    3.31 1.37 2.85 1.47 2.24 1.71 1.76 2.19 1.53 2.65 1.36 3.40
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.45 1.28 2.02 1.74 1.51 2.45 1.31 3.25
    4.70 1.19 3.15 1.36 1.89 1.91 1.41 2.91 1.28 3.68

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.53 2.46
    Букмекер Да Нет
    3.85 1.27
    Букмекер Да Нет
    2.60 1.49
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    Прогнозы на матч Ювентус - Барселона

    Исход игры
    Ювентус
    31.8% (56)
    Ничья
    42.6% (75)
    Барселона
    25.6% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.47% (96)
    Меньше
    43.53% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    86.47% (147)
    Нет
    13.53% (23)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.5% (52)
    2:1 Ювентус
    21.6% (38)
    1:2 Барселона
    18.2% (32)
    2:2 Ничья
    8.5% (15)
    1:0 Ювентус
    5.1% (9)
    0:1 Барселона
    2.8% (5)
    0:0 Ничья
    2.8% (5)
    1:3 Барселона
    2.3% (4)
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