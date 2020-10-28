Ювентус
Позже
Стадион: Альянц Стэдиум
Барселона
13
Данило
Луис
25
Рабио
Адриен
10
Дибала
Пауло
13
Нето
Мурара
18
Альба
Жорди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Данило ЛуисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Дибала ПаулоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Пирло Андреа
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Нето МурараВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Пенья ИньякиВратарь
-
36 Тенас АрнауВратарь
-
24 Фирпо ЖуниорЗащитник
- Защитник
-
22 Ансу ФатиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Пуч РикардПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Куман Рональд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мората Альваро
|2
|2
|2.
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|3.
|Кулушевски Деян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дембеле Усман
|1
|1
|2.
|Ансу Фати
|1
|1
|3.
|Месси Лионель
|1 (1)
|1
|4.
|Коутиньо Филиппе
|1
|1
|5.
|Гонсалес Педро
|1
|1
|6.
|Де Йонг Френки
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Куадрадо Хуан
|1
|0
|2.
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|3.
|Демирал Мерих
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пике Херард
|0
|1
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ювентус
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|Барселона
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|40% (2)
Предыдущие игры
Ювентус Последние 20 матчей: + = -Ювентус 1:1 Верона Динамо Киев 0:2 Ювентус Реал дю Кап 2:0 Ювентус Кротоне 1:1 Ювентус
Ювентус 1:1 Дон Боско Triomphe Liancourt 2:0 Ювентус Ювентус 3:0 Наполи Аркахаи 3:0 Ювентус Рома 2:2 Ювентус ФИКА 0:0 Ювентус Ювентус 3:0 Сампдория Ювентус 1:0 Тампет Ювентус 5:0 Новара Rivartibonitienne 1:0 Ювентус Ювентус 2:1 Лион Ювентус 1:3 Рома Кальяри 2:0 Ювентус Ювентус 2:0 Сампдория Удинезе 2:1 Ювентус Ювентус 2:1 Лацио
Барселона Последние 20 матчей: + = -Барселона 1:3 Реал Мадрид Барселона 5:1 Ференцварош Хетафе 1:0 Барселона Барселона 1:1 Севилья
Сельта 0:3 Барселона Барселона 4:0 Вильярреал Эльче 0:1 Барселона Барселона 3:1 Жирона Барселона 3:1 Химнастик Барселона 2:8 Бавария Барселона 3:1 Наполи Алавес 0:5 Барселона Барселона 1:2 Осасуна Вальядолид 0:1 Барселона Барселона 1:0 Эспаньол Вильярреал 1:4 Барселона Барселона 2:2 Атлетико М Сельта 2:2 Барселона Барселона 1:0 Атлетик Б Севилья 0:0 Барселона
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Барселона: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Ювентус
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|Ференцварош
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ювентус» – «Барселона» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ювентус» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Барселона» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ювентус» – «Барселона», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|—
|—
|9.90
|1.02
|4.50
|1.18
|3.70
|1.29
|—
|—
|2.26
|1.70
|2.06
|1.89
|1.74
|2.05
|—
|—
|1.52
|2.70
|1.27
|3.95
|1.20
|4.70
|1.07
|7.30
|1.06
|7.90
|
|10.25
|1.01
|9.30
|1.02
|4.45
|1.19
|3.60
|1.29
|—
|—
|2.36
|1.73
|—
|—
|1.73
|2.19
|—
|—
|1.44
|2.70
|1.23
|4.15
|1.17
|4.33
|1.04
|7.30
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.84
|1.21
|—
|—
|2.78
|1.49
|2.37
|1.65
|2.11
|1.80
|1.85
|2.06
|1.66
|2.34
|1.54
|2.63
|—
|—
|1.20
|5.04
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ювентус - Барселона
Исход игры
Ювентус
31.8% (56)
Ничья
42.6% (75)
Барселона
25.6% (45)
Тотал 2.5
Больше
56.47% (96)
Меньше
43.53% (74)
Обе команды забьют
Да
86.47% (147)
Нет
13.53% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.5% (52)
2:1 Ювентус
21.6% (38)
1:2 Барселона
18.2% (32)
2:2 Ничья
8.5% (15)
1:0 Ювентус
5.1% (9)
0:1 Барселона
2.8% (5)
0:0 Ничья
2.8% (5)
1:3 Барселона
2.3% (4)
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