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Ювентус
 
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Стадион:
Барселона

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мората Альваро 2 2
2. Куадрадо Хуан 0 0
3. Кулушевски Деян 0 0
Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дембеле Усман 1 1
2. Ансу Фати 1 1
3. Месси Лионель 1 (1) 1
4. Коутиньо Филиппе 1 1
5. Гонсалес Педро 1 1
6. Де Йонг Френки 0 0

Карточки

Ювентус
# Игрок      
1. Куадрадо Хуан 1 0
2. Бентанкур Родриго 1 0
3. Демирал Мерих 1 0
Барселона
# Игрок      
1. Пике Херард 0 1

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ювентус 0 0 0 50% (1) 0 50% (1)
 Барселона 0 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0 40% (2)

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: + = -
Ювентус 1:1 Верона Динамо Киев 0:2 Ювентус Реал дю Кап 2:0 Ювентус Кротоне 1:1 Ювентус
Ювентус 1:1 Дон Боско Triomphe Liancourt 2:0 Ювентус Ювентус 3:0 Наполи Аркахаи 3:0 Ювентус Рома 2:2 Ювентус ФИКА 0:0 Ювентус Ювентус 3:0 Сампдория Ювентус 1:0 Тампет Ювентус 5:0 Новара Rivartibonitienne 1:0 Ювентус Ювентус 2:1 Лион Ювентус 1:3 Рома Кальяри 2:0 Ювентус Ювентус 2:0 Сампдория Удинезе 2:1 Ювентус Ювентус 2:1 Лацио
Барселона Последние 20 матчей: + = -
Барселона 1:3 Реал Мадрид Барселона 5:1 Ференцварош Хетафе 1:0 Барселона Барселона 1:1 Севилья
Сельта 0:3 Барселона Барселона 4:0 Вильярреал Эльче 0:1 Барселона Барселона 3:1 Жирона Барселона 3:1 Химнастик Барселона 2:8 Бавария Барселона 3:1 Наполи Алавес 0:5 Барселона Барселона 1:2 Осасуна Вальядолид 0:1 Барселона Барселона 1:0 Эспаньол Вильярреал 1:4 Барселона Барселона 2:2 Атлетико М Сельта 2:2 Барселона Барселона 1:0 Атлетик Б Севилья 0:0 Барселона

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Барселона: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Ювентус 0:0 Барселона Лига чемпионов Барселона 3:0 Ювентус Лига чемпионов Ювентус 1:2 Барселона Международный кубок чемпионов Барселона 0:0 Ювентус Лига чемпионов
Ювентус 3:0 Барселона Лига чемпионов Ювентус 1:3 Барселона Лига чемпионов

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.65 3.50 2.65
2.48 3.60 2.80
2.61 3.64 2.90
2.72 3.46 2.66

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.60 1.04 4.00 1.25 3.15 1.36 2.11 1.78 1.88 1.99 1.65 2.33 1.41 2.90 1.20 4.60 1.14 5.10 1.04 9.00 1.04 9.60
11.25 1.04 9.80 1.06 3.84 1.27 3.05 1.39 2.10 1.90 1.60 2.38 1.40 3.00 1.19 4.85 1.16 5.40 1.06 9.90
4.32 1.23 2.51 1.56 2.10 1.77 1.88 1.99 1.64 2.33 1.51 2.66 1.41 2.97 1.15 5.86
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.08 1.75 1.48 2.65 1.16 5.30
3.04 1.38 2.06 1.76 1.49 2.62 1.16 5.25 1.11 6.45
3.34 1.35 2.75 1.48 2.16 1.75 1.69 2.23 1.49 2.71
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.05 1.35 1.80 1.94 1.36 3.00
4.25 1.22 3.04 1.38 1.81 2.00 1.36 3.15 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.61 2.31
Букмекер Да Нет
4.20 1.23
Букмекер Да Нет
3.00 1.39
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Прогнозы на матч Ювентус - Барселона

Исход игры
Ювентус
39.7% (23)
Ничья
43.1% (25)
Барселона
17.2% (10)
Тотал 2.5
Больше
60.71% (34)
Меньше
39.29% (22)
Обе команды забьют
Да
91.07% (51)
Нет
8.93% (5)
Популярный счёт
2:1 Ювентус
29.3% (17)
1:1 Ничья
29.3% (17)
2:2 Ничья
10.3% (6)
1:2 Барселона
10.3% (6)
1:0 Ювентус
3.4% (2)
3:2 Ювентус
3.4% (2)
2:3 Барселона
3.4% (2)
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