Ювентус
Позже
Стадион: Альянц Стэдиум
Барселона
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мората Альваро
|2
|2
|2.
|Куадрадо Хуан
|0
|0
|3.
|Кулушевски Деян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дембеле Усман
|1
|1
|2.
|Ансу Фати
|1
|1
|3.
|Месси Лионель
|1 (1)
|1
|4.
|Коутиньо Филиппе
|1
|1
|5.
|Гонсалес Педро
|1
|1
|6.
|Де Йонг Френки
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Куадрадо Хуан
|1
|0
|2.
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|3.
|Демирал Мерих
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пике Херард
|0
|1
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ювентус
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|Барселона
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|40% (2)
Предыдущие игры
Ювентус Последние 20 матчей: + = -Ювентус 1:1 Верона Динамо Киев 0:2 Ювентус Реал дю Кап 2:0 Ювентус Кротоне 1:1 Ювентус
Ювентус 1:1 Дон Боско Triomphe Liancourt 2:0 Ювентус Ювентус 3:0 Наполи Аркахаи 3:0 Ювентус Рома 2:2 Ювентус ФИКА 0:0 Ювентус Ювентус 3:0 Сампдория Ювентус 1:0 Тампет Ювентус 5:0 Новара Rivartibonitienne 1:0 Ювентус Ювентус 2:1 Лион Ювентус 1:3 Рома Кальяри 2:0 Ювентус Ювентус 2:0 Сампдория Удинезе 2:1 Ювентус Ювентус 2:1 Лацио
Барселона Последние 20 матчей: + = -Барселона 1:3 Реал Мадрид Барселона 5:1 Ференцварош Хетафе 1:0 Барселона Барселона 1:1 Севилья
Сельта 0:3 Барселона Барселона 4:0 Вильярреал Эльче 0:1 Барселона Барселона 3:1 Жирона Барселона 3:1 Химнастик Барселона 2:8 Бавария Барселона 3:1 Наполи Алавес 0:5 Барселона Барселона 1:2 Осасуна Вальядолид 0:1 Барселона Барселона 1:0 Эспаньол Вильярреал 1:4 Барселона Барселона 2:2 Атлетико М Сельта 2:2 Барселона Барселона 1:0 Атлетик Б Севилья 0:0 Барселона
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Барселона: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|Ювентус
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Динамо Киев
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|Ференцварош
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|—
|—
|9.60
|1.04
|4.00
|1.25
|3.15
|1.36
|—
|—
|2.11
|1.78
|1.88
|1.99
|1.65
|2.33
|—
|—
|1.41
|2.90
|1.20
|4.60
|1.14
|5.10
|1.04
|9.00
|1.04
|9.60
|11.25
|1.04
|9.80
|1.06
|3.84
|1.27
|3.05
|1.39
|—
|—
|2.10
|1.90
|—
|—
|1.60
|2.38
|—
|—
|1.40
|3.00
|1.19
|4.85
|1.16
|5.40
|1.06
|9.90
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.32
|1.23
|—
|—
|2.51
|1.56
|2.10
|1.77
|1.88
|1.99
|1.64
|2.33
|1.51
|2.66
|1.41
|2.97
|—
|—
|1.15
|5.86
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ювентус - Барселона
Исход игры
Ювентус
39.7% (23)
Ничья
43.1% (25)
Барселона
17.2% (10)
Тотал 2.5
Больше
60.71% (34)
Меньше
39.29% (22)
Обе команды забьют
Да
91.07% (51)
Нет
8.93% (5)
Популярный счёт
2:1 Ювентус
29.3% (17)
1:1 Ничья
29.3% (17)
2:2 Ничья
10.3% (6)
1:2 Барселона
10.3% (6)
1:0 Ювентус
3.4% (2)
3:2 Ювентус
3.4% (2)
2:3 Барселона
3.4% (2)
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