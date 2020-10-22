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ЦСКА София
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
ЧФР Клуж
0' 15'
1
Бузатто
Густаво
15
Вион
Тибо
26
Антов
Валентин
2
Матей
Юрген
18
Мазику
Брэдли
21
Яга
Амос
20
Тьягу
Родригеш
24
Синклейр
Джером
13
Санкаре
Юнусс
30
Йомов
Георгий
22
Сове
Али
34
Бэлгрэдян
Кристиан
16
Сушич
Матео
55
Винисиус
Пауло
3
Бурка
Андрей
45
Камора
Мауру
10
Дяк
Чиприан
28
Хобан
Овидиу
8
Джокович
Дамьян
99
Рондон
Марио
7
Паун-Александру
Константин
22
Дебелюх
Габриэл
ЦСКА София
4-2-3-1
ЧФР Клуж
4-3-3

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 68 Владение мячом, % 32

Предыдущие игры

ЦСКА София Последние 20 матчей: + = -
ЦСКА София 1:1 Берое Этар 2:2 ЦСКА София Базель 1:3 ЦСКА София Локомотив Пловдив 2:1 ЦСКА София
ЦСКА София 3:1 Б-36 ЦСКА София 2:2 Лудогорец ЦСКА София 2:0 БАТЭ Черно Море 1:1 ЦСКА София ЦСКА София 1:0 Славия София ЦСКА София 2:1 Сиренс Ботев Враца 1:2 ЦСКА София ЦСКА София 2:1 Ботев Пловдив ЦСКА-1948 2:2 ЦСКА София ЦСКА София 2:3 Монтана ЦСКА София 5:0 Берое Локомотив Пловдив 1:2 ЦСКА София ЦСКА София 1:1 Лудогорец ЦСКА София 0:0 Локомотив Пловдив Славия София 0:0 ЦСКА София ЦСКА София 2:0 Ботев Пловдив
ЧФР Клуж Последние 20 матчей: + = -
ЧФР Клуж 2:1 Ботошани Вииторул Констанца 1:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:1 КуПС ЧФР Клуж 0:0 Киндия Тырговиште
Юргорден 0:1 ЧФР Клуж Астра 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Германнштадт ЧФР Клуж 0:0 Сепси ЧФР Клуж 2:2 Динамо Загреб Академика Клинчени 1:2 ЧФР Клуж Флориана 0:2 ЧФР Клуж Университатя Крайова 1:3 ЧФР Клуж ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Ботошани ЧФР Клуж 2:0 Газ-Метан Медиаш Астра 2:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:3 Университатя Крайова Ботошани 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ ЧФР Клуж 6:1 Газ-Метан Медиаш

Последние игры между собой

ЦСКА София: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
ЧФР Клуж: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
ЦСКА София 3:1 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:1 ЦСКА София Болгарская высшая лига
ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:1 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:2 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 4:1 ЦСКА София Премьер-лига ЧФР Клуж 1:0 ЦСКА София Товарищеские матчи ЦСКА София 0:2 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:3 ЦСКА София Суперкубок ЦСКА София 2:1 ЦСКА София Кубок ЦСКА София 0:0 ЦСКА София Группа А ЧФР Клуж 3:2 ЦСКА София Товарищеские матчи ЦСКА София 1:1 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Группа А
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vasil Levski. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 161
ЦСКА София 40.4% (65)
X 42.2% (68)
ЧФР Клуж 17.4% (28)
Все прогнозы
1.94 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ЦСКА София
Ничья
ЧФР Клуж
2.65
3.10
3.20
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.65 3.00 3.00
2.60 2.95 3.15
3.08 3.26 2.60
2.49 2.87 3.37

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
6.20 1.10 4.80 1.19 2.37 1.62 2.07 1.81 1.75 2.15 1.73 2.18 1.42 2.85 1.18 4.90 1.13 5.80 1.02 10.00 1.02 11.50 1.01 19.00
6.65 1.11 5.60 1.15 2.35 1.61 1.79 2.05 1.47 2.88 1.18 4.95 1.14 5.90 1.04 11.25 1.04 12.00 1.00 19.75
5.96 1.14 2.79 1.46 2.21 1.70 1.94 1.93 1.65 2.31 1.49 2.69 1.39 3.08 1.44 2.84 1.12 6.37
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.27 1.62 1.47 2.70 1.23 4.10 1.04 10.50 1.03 12.00
2.32 1.61 1.63 2.28 1.25 3.85 1.07 8.50 1.05 9.90
2.07 1.79 1.70 2.20 1.33 3.39 1.23 4.28
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.90 1.84 1.40 2.80 1.11 5.60
2.83 1.43 2.00 1.76 1.42 2.88 1.17 5.20 1.11 6.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.26 1.63
Букмекер Да Нет
6.60 1.11
Букмекер Да Нет
4.70 1.20
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Прогнозы на матч ЦСКА София 0:0 ЧФР Клуж

Исход игры
ЦСКА София
40.4% (65)
Ничья
42.2% (68)
ЧФР Клуж
17.4% (28)
Тотал 2.5
Больше
38.36% (61)
Меньше
61.64% (98)
Обе команды забьют
Да
76.1% (121)
Нет
23.9% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.3% (60)
2:1 ЦСКА София
24.2% (39)
1:2 ЧФР Клуж
9.9% (16)
1:0 ЦСКА София
9.9% (16)
0:1 ЧФР Клуж
6.8% (11)
2:0 ЦСКА София
4.3% (7)
0:0 Ничья
2.5% (4)
2:2 Ничья
2.5% (4)
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