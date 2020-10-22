ЦСКА София
0:0
Первый тайм: 15'
Стадион: Васил Левски
ЧФР Клуж
15
Вион
Тибо
21
Яга
Амос
22
Сове
Али
16
Сушич
Матео
45
Камора
Мауру
10
Дяк
Чиприан
28
Хобан
Овидиу
99
Рондон
Марио
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Вион ТибоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Яга АмосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Сове АлиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Турицов ИванЗащитник
-
11 Занев ПетарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Кейта ЖюльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Белчев Стамен
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
-
28 Хобан ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Рондон МариоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
92 Майк СесторЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
94 Иту КэтэлинПолузащитник
- Полузащитник
-
96 Жока АндрейНападающий
-
77 Войтуш ЯкубНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Петреску Дан
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
68 Владение мячом, % 32
Предыдущие игры
ЦСКА София Последние 20 матчей: + = -ЦСКА София 1:1 Берое Этар 2:2 ЦСКА София Базель 1:3 ЦСКА София Локомотив Пловдив 2:1 ЦСКА София
ЦСКА София 3:1 Б-36 ЦСКА София 2:2 Лудогорец ЦСКА София 2:0 БАТЭ Черно Море 1:1 ЦСКА София ЦСКА София 1:0 Славия София ЦСКА София 2:1 Сиренс Ботев Враца 1:2 ЦСКА София ЦСКА София 2:1 Ботев Пловдив ЦСКА-1948 2:2 ЦСКА София ЦСКА София 2:3 Монтана ЦСКА София 5:0 Берое Локомотив Пловдив 1:2 ЦСКА София ЦСКА София 1:1 Лудогорец ЦСКА София 0:0 Локомотив Пловдив Славия София 0:0 ЦСКА София ЦСКА София 2:0 Ботев Пловдив
ЧФР Клуж Последние 20 матчей: + = -ЧФР Клуж 2:1 Ботошани Вииторул Констанца 1:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:1 КуПС ЧФР Клуж 0:0 Киндия Тырговиште
Юргорден 0:1 ЧФР Клуж Астра 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Германнштадт ЧФР Клуж 0:0 Сепси ЧФР Клуж 2:2 Динамо Загреб Академика Клинчени 1:2 ЧФР Клуж Флориана 0:2 ЧФР Клуж Университатя Крайова 1:3 ЧФР Клуж ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Ботошани ЧФР Клуж 2:0 Газ-Метан Медиаш Астра 2:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:3 Университатя Крайова Ботошани 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ ЧФР Клуж 6:1 Газ-Метан Медиаш
Последние игры между собой
ЦСКА София: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
ЧФР Клуж: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:1 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:2 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 4:1 ЦСКА София Премьер-лига ЧФР Клуж 1:0 ЦСКА София Товарищеские матчи ЦСКА София 0:2 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:3 ЦСКА София Суперкубок ЦСКА София 2:1 ЦСКА София Кубок ЦСКА София 0:0 ЦСКА София Группа А ЧФР Клуж 3:2 ЦСКА София Товарищеские матчи ЦСКА София 1:1 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Группа А
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|6.20
|1.10
|4.80
|1.19
|—
|—
|2.37
|1.62
|2.07
|1.81
|1.75
|2.15
|1.73
|2.18
|1.42
|2.85
|—
|—
|1.18
|4.90
|1.13
|5.80
|1.02
|10.00
|1.02
|11.50
|1.01
|19.00
|6.65
|1.11
|5.60
|1.15
|—
|—
|2.35
|1.61
|—
|—
|1.79
|2.05
|—
|—
|1.47
|2.88
|—
|—
|1.18
|4.95
|1.14
|5.90
|1.04
|11.25
|1.04
|12.00
|1.00
|19.75
|5.96
|1.14
|—
|—
|2.79
|1.46
|2.21
|1.70
|1.94
|1.93
|1.65
|2.31
|1.49
|2.69
|1.39
|3.08
|1.44
|2.84
|—
|—
|1.12
|6.37
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч ЦСКА София 0:0 ЧФР Клуж
Исход игры
ЦСКА София
40.4% (65)
Ничья
42.2% (68)
ЧФР Клуж
17.4% (28)
Тотал 2.5
Больше
38.36% (61)
Меньше
61.64% (98)
Обе команды забьют
Да
76.1% (121)
Нет
23.9% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.3% (60)
2:1 ЦСКА София
24.2% (39)
1:2 ЧФР Клуж
9.9% (16)
1:0 ЦСКА София
9.9% (16)
0:1 ЧФР Клуж
6.8% (11)
2:0 ЦСКА София
4.3% (7)
0:0 Ничья
2.5% (4)
2:2 Ничья
2.5% (4)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!