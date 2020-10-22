ЦСКА София
0:2
Конец матча
Стадион: Васил Левски
ЧФР Клуж
0:1
53' ГолРондон Марио
61' Желтая карточкаЙомов Георгий
0:2
74' ПенальтиДяк Чиприан
83' Желтая карточкаКипчу Александру
83' Желтая карточкаВион Тибо
90' Желтая карточкаМатей Юрген
15
Вион
Тибо
21
Яга
Амос
22
Сове
Али
16
Сушич
Матео
45
Камора
Мауру
10
Дяк
Чиприан
28
Хобан
Овидиу
99
Рондон
Марио
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Вион ТибоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Яга АмосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Сове АлиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Турицов ИванЗащитник
-
11 Занев ПетарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Кейта ЖюльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Белчев Стамен
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
-
28 Хобан ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Рондон МариоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
92 Майк СесторЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
94 Иту КэтэлинПолузащитник
- Полузащитник
-
96 Жока АндрейНападающий
-
77 Войтуш ЯкубНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Петреску Дан
Ход матча
53'
0:1
61'
74'
0:2
83'
83'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 3
-
7 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
62 Владение мячом, % 38
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дяк Чиприан
|1 (1)
|1
|2.
|Рондон Марио
|1
|1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Матей Юрген
|1
|0
|2.
|Вион Тибо
|1
|0
|3.
|Йомов Георгий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кипчу Александру
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЦСКА София
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|ЧФР Клуж
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
ЦСКА София Последние 20 матчей: +10 =7 -3ЦСКА София 1:1 Берое Этар 2:2 ЦСКА София Базель 1:3 ЦСКА София Локомотив Пловдив 2:1 ЦСКА София
ЦСКА София 3:1 Б-36 ЦСКА София 2:2 Лудогорец ЦСКА София 2:0 БАТЭ Черно Море 1:1 ЦСКА София ЦСКА София 1:0 Славия София ЦСКА София 2:1 Сиренс Ботев Враца 1:2 ЦСКА София ЦСКА София 2:1 Ботев Пловдив ЦСКА-1948 2:2 ЦСКА София ЦСКА София 2:3 Монтана ЦСКА София 5:0 Берое Локомотив Пловдив 1:2 ЦСКА София ЦСКА София 1:1 Лудогорец ЦСКА София 0:0 Локомотив Пловдив Славия София 0:0 ЦСКА София ЦСКА София 2:0 Ботев Пловдив
ЧФР Клуж Последние 20 матчей: +14 =4 -2ЧФР Клуж 2:1 Ботошани Вииторул Констанца 1:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 3:1 КуПС ЧФР Клуж 0:0 Киндия Тырговиште
Юргорден 0:1 ЧФР Клуж Астра 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Германнштадт ЧФР Клуж 0:0 Сепси ЧФР Клуж 2:2 Динамо Загреб Академика Клинчени 1:2 ЧФР Клуж Флориана 0:2 ЧФР Клуж Университатя Крайова 1:3 ЧФР Клуж ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Ботошани ЧФР Клуж 2:0 Газ-Метан Медиаш Астра 2:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:3 Университатя Крайова Ботошани 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ ЧФР Клуж 6:1 Газ-Метан Медиаш
Последние игры между собой
ЦСКА София: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
ЧФР Клуж: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:1 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:2 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 4:1 ЦСКА София Премьер-лига ЧФР Клуж 1:0 ЦСКА София Товарищеские матчи ЦСКА София 0:2 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:3 ЦСКА София Суперкубок ЦСКА София 2:1 ЦСКА София Кубок ЦСКА София 0:0 ЦСКА София Группа А ЧФР Клуж 3:2 ЦСКА София Товарищеские матчи ЦСКА София 1:1 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Группа А
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|2.55
|1.50
|—
|—
|4.80
|1.19
|—
|—
|1.97
|1.82
|2.07
|1.81
|1.75
|2.15
|1.73
|2.18
|1.38
|3.00
|—
|—
|1.18
|4.90
|1.03
|12.00
|1.02
|10.00
|1.02
|11.50
|1.01
|19.00
|6.65
|1.11
|—
|—
|5.60
|1.15
|—
|—
|2.35
|1.61
|—
|—
|1.79
|2.05
|—
|—
|1.47
|2.88
|—
|—
|1.18
|4.95
|1.14
|5.90
|1.04
|11.25
|1.04
|12.00
|1.00
|19.75
|2.55
|1.54
|2.09
|1.77
|1.63
|2.34
|1.41
|2.98
|1.83
|2.03
|1.51
|2.62
|1.19
|4.82
|1.49
|2.69
|1.18
|5.08
|1.44
|2.84
|—
|—
|1.12
|6.37
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч ЦСКА София 0:2 ЧФР Клуж
Исход игры
ЦСКА София
40.4% (65)
Ничья
42.2% (68)
ЧФР Клуж
17.4% (28)
Тотал 2.5
Больше
38.36% (61)
Меньше
61.64% (98)
Обе команды забьют
Да
76.1% (121)
Нет
23.9% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.3% (60)
2:1 ЦСКА София
24.2% (39)
1:0 ЦСКА София
9.9% (16)
1:2 ЧФР Клуж
9.9% (16)
0:1 ЧФР Клуж
6.8% (11)
2:0 ЦСКА София
4.3% (7)
2:2 Ничья
2.5% (4)
0:0 Ничья
2.5% (4)
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