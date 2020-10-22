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Янг Бойз
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Рома
0' 8'
26
Фон
Балльмоос
Давид
14
Бюрги
Николас
28
Лустенбергер
Фабиан
5
Зесигер
Седрик
36
Хефти
Сильван
60
Ридер
Фабиан
8
Сьерро
Венсан
24
Масейрас
Кентен
16
Фасснахт
Кристиан
18
Нсаме
Жан-Пьер
13
Нгамале
Муми
13
Пау
Лопес
5
Жуан
Жезус
20
Фасио
Федерико
2
Карсдорп
Рик
33
Перес
Бруно
14
Вильяр
Гонсало
4
Кристанте
Бриан
24
Кумбулла
Мараш
11
Педро
Родригес
31
Перес
Карлес
21
Майораль
Борха
Янг Бойз
3-4-3
Рома
3-4-2-1

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 70 Владение мячом, % 30

Предыдущие игры

Янг Бойз Последние 20 матчей: + = -
Серветт 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 1:0 Вадуц Янг Бойз 3:0 Тирана
Сьон 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Цюрих Митьюлланд 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Базель 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 Клаксвик Янг Бойз 3:1 Сьон Люцерн 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен Сьон 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Люцерн Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Цюрих 0:5 Янг Бойз Янг Бойз 4:2 Серветт Базель 3:2 Янг Бойз Янг Бойз 4:0 Тун
Рома Последние 20 матчей: + = -
Рома 5:2 Беневенто Удинезе 0:1 Рома Рома 2:2 Ювентус Верона 3:0 Рома
Кальяри 2:2 Рома Фрозиноне 1:4 Рома Рома 4:2 Самбенедеттезе Севилья 2:0 Рома Ювентус 1:3 Рома Торино 2:3 Рома Рома 2:1 Фиорентина СПАЛ 2013 1:6 Рома Рома 2:2 Интер Милан Рома 2:1 Верона Брешия 0:3 Рома Рома 2:1 Парма Наполи 2:1 Рома Рома 0:2 Удинезе Милан 2:0 Рома Рома 2:1 Сампдория
  • Первый тайм
  • 14'
    Без опасных моментов проходит у нас игра. Команды продолжают присматриваться друг к другу.
  • Фол, нарушение
    13'
    Очень много стыков, борьба на каждом участке поля. Нсаме теперь правила нарушает.
  • Фол, нарушение
    13'
    Бюрги нарушает правила у центрального круга, испанский арбитр готов был показать жёлтую.
  • 12'
    И мяч находится в центре поля и почти постоянно в воздухе. Много борьбы, мало комбинационного футбола.
  • Дождь
    11'
    Может дождь вмешивается в характер игры? Моросит, футболисты скользят.
  • 10'
    Неспешно продвигаются команды к воротам друг друга. Темп атаки сбивают еще передачи сомнительной точности, то в недодачу, то прямо в ноги, а не на ход.
  • Фол, нарушение
    9'
    Зесигер нарушает правила в середине поля. Игра остановлена.
  • Офсайд
    8'
    Нгамале забежал в очевидный офсайд. Игра остановлена.
  • Фол, нарушение
    7'
    Майораль нарушает правила в середине поля
  • 6'
    Много гости ошибаются в передачах, не удается им наладить контроль над мячом на должном уровне.
  • 5'
    По первым минутам ясно, что "Рома" делает ставку на скоростные фланги, а "Янг Бойз" — на комбинационный футбол.
  • Фол, нарушение
    4'
    Много борьбы и фолов, сейчас Жуан был не прав.
  • Фол, нарушение
    3'
    Кристанте нарушает правила теперь.
  • Фол, нарушение
    2'
    Обслуживает встречу испанская бригада арбитров под руководством Карлоса дель Серро Гранде, фиксирует он первое нарушение правил в матче. Сфолил Масейрас.
  • 1'
    "Янг Бойз" проводит матч в комплекте формы жёлто-чёрного цвета, в белой футболисты из столицы Италии.
  • Первый тайм начался
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали игроки гостей.
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.70 3.50 2.55
2.45 3.90 2.70
3.50 3.66 2.24
2.30 3.41 3.14

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.50 1.01 5.00 1.15 4.05 1.22 2.50 1.52 2.14 1.76 1.92 1.87 1.79 2.10 1.58 2.45 1.30 3.30 1.25 4.05 1.10 6.20 1.08 6.90 1.02 11.50
12.00 1.00 11.75 1.01 5.00 1.16 4.25 1.22 2.62 1.61 2.00 1.81 1.63 2.22 1.33 3.10 1.21 3.84 1.08 6.25
4.53 1.21 2.58 1.52 2.16 1.73 1.94 1.93 1.70 2.21 1.55 2.51 1.46 2.80 1.16 5.43
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.60 1.28 2.50 1.53 1.60 2.33 1.22 4.30
3.52 1.30 2.45 1.55 1.66 2.24 1.26 3.85 1.15 5.35
3.07 1.39 2.53 1.54 1.99 1.87 1.60 2.39 1.43 2.90 1.27 3.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.31 2.04 1.77 1.50 2.55 1.35 3.35
5.10 1.17 3.85 1.26 2.05 1.79 1.53 2.56 1.34 3.26

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.47 2.70
Букмекер Да Нет
3.60 1.28
Букмекер Да Нет
2.50 1.53
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Прогнозы на матч Янг Бойз 0:0 Рома

Исход игры
Янг Бойз
8.8% (14)
Ничья
16.9% (27)
Рома
74.4% (119)
Тотал 2.5
Больше
71.97% (113)
Меньше
28.03% (44)
Обе команды забьют
Да
84.71% (133)
Нет
15.29% (24)
Популярный счёт
1:2 Рома
50.6% (81)
1:1 Ничья
12.5% (20)
0:1 Рома
8.8% (14)
2:1 Янг Бойз
6.9% (11)
1:3 Рома
5.6% (9)
0:2 Рома
5% (8)
2:2 Ничья
4.4% (7)
2:3 Рома
2.5% (4)
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