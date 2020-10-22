Может дождь вмешивается в характер игры? Моросит, футболисты скользят.

И мяч находится в центре поля и почти постоянно в воздухе. Много борьбы, мало комбинационного футбола.

Бюрги нарушает правила у центрального круга, испанский арбитр готов был показать жёлтую.

Очень много стыков, борьба на каждом участке поля. Нсаме теперь правила нарушает.

Без опасных моментов проходит у нас игра. Команды продолжают присматриваться друг к другу.

10' Неспешно продвигаются команды к воротам друг друга. Темп атаки сбивают еще передачи сомнительной точности, то в недодачу, то прямо в ноги, а не на ход.

9' Зесигер нарушает правила в середине поля. Игра остановлена.

8' Нгамале забежал в очевидный офсайд. Игра остановлена.

7' Майораль нарушает правила в середине поля

6' Много гости ошибаются в передачах, не удается им наладить контроль над мячом на должном уровне.

5' По первым минутам ясно, что "Рома" делает ставку на скоростные фланги, а "Янг Бойз" — на комбинационный футбол.

4' Много борьбы и фолов, сейчас Жуан был не прав.

3' Кристанте нарушает правила теперь.

2' Обслуживает встречу испанская бригада арбитров под руководством Карлоса дель Серро Гранде, фиксирует он первое нарушение правил в матче. Сфолил Масейрас.

1' "Янг Бойз" проводит матч в комплекте формы жёлто-чёрного цвета, в белой футболисты из столицы Италии.