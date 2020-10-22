Янг Бойз
0:0
Первый тайм: 8'
Стадион: Стад де Суиз
Рома
60
Ридер
Фабиан
13
Нгамале
Муми
13
Пау
Лопес
33
Перес
Бруно
31
Перес
Карлес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
60 Ридер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Нгамале МумиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
91 Февр ГийомВратарь
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Защитник
-
27 Сейду ЛеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Майер НикоПолузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Основной состав
-
13 Пау ЛопесВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Перес БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Перес КарлесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
63 Боер ПьетроВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
70 Владение мячом, % 30
Предыдущие игры
Янг Бойз Последние 20 матчей: + = -Серветт 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 1:0 Вадуц Янг Бойз 3:0 Тирана
Сьон 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Цюрих Митьюлланд 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Базель 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 Клаксвик Янг Бойз 3:1 Сьон Люцерн 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен Сьон 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Люцерн Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Цюрих 0:5 Янг Бойз Янг Бойз 4:2 Серветт Базель 3:2 Янг Бойз Янг Бойз 4:0 Тун
Рома Последние 20 матчей: + = -Рома 5:2 Беневенто Удинезе 0:1 Рома Рома 2:2 Ювентус Верона 3:0 Рома
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|—
|—
|11.50
|1.01
|5.00
|1.15
|4.05
|1.22
|—
|—
|2.50
|1.52
|2.14
|1.76
|1.92
|1.87
|1.79
|2.10
|1.58
|2.45
|1.30
|3.30
|1.25
|4.05
|1.10
|6.20
|1.08
|6.90
|1.02
|11.50
|12.00
|1.00
|11.75
|1.01
|5.00
|1.16
|4.25
|1.22
|—
|—
|2.62
|1.61
|—
|—
|2.00
|1.81
|—
|—
|1.63
|2.22
|1.33
|3.10
|1.21
|3.84
|1.08
|6.25
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.53
|1.21
|—
|—
|2.58
|1.52
|2.16
|1.73
|1.94
|1.93
|1.70
|2.21
|1.55
|2.51
|1.46
|2.80
|—
|—
|1.16
|5.43
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Янг Бойз 0:0 Рома
Исход игры
Янг Бойз
8.8% (14)
Ничья
16.9% (27)
Рома
74.4% (119)
Тотал 2.5
Больше
71.97% (113)
Меньше
28.03% (44)
Обе команды забьют
Да
84.71% (133)
Нет
15.29% (24)
Популярный счёт
1:2 Рома
50.6% (81)
1:1 Ничья
12.5% (20)
0:1 Рома
8.8% (14)
2:1 Янг Бойз
6.9% (11)
1:3 Рома
5.6% (9)
0:2 Рома
5% (8)
2:2 Ничья
4.4% (7)
2:3 Рома
2.5% (4)
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