Янг Бойз
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Стадион: Стад де Суиз
Рома
Предыдущие игры
Янг Бойз Последние 20 матчей: + = -Серветт 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 1:0 Вадуц Янг Бойз 3:0 Тирана
Сьон 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Цюрих Митьюлланд 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Базель 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 Клаксвик Янг Бойз 3:1 Сьон Люцерн 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен Сьон 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Люцерн Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Цюрих 0:5 Янг Бойз Янг Бойз 4:2 Серветт Базель 3:2 Янг Бойз Янг Бойз 4:0 Тун
Рома Последние 20 матчей: + = -Рома 5:2 Беневенто Удинезе 0:1 Рома Рома 2:2 Ювентус Верона 3:0 Рома
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|—
|—
|10.50
|1.03
|4.40
|1.21
|3.50
|1.31
|—
|—
|2.25
|1.69
|2.01
|1.86
|1.76
|2.14
|—
|—
|1.48
|2.65
|1.23
|4.10
|1.17
|4.60
|1.06
|7.90
|1.05
|8.50
|10.25
|1.02
|9.40
|1.03
|4.20
|1.21
|3.38
|1.32
|—
|—
|2.27
|1.78
|—
|—
|1.73
|2.11
|—
|—
|1.47
|2.60
|1.22
|3.88
|1.14
|4.50
|1.05
|7.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.66
|1.20
|—
|—
|2.69
|1.48
|2.22
|1.67
|1.99
|1.85
|1.74
|2.12
|1.58
|2.41
|1.47
|2.69
|—
|—
|1.17
|5.12
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Янг Бойз - Рома
Исход игры
Янг Бойз
8.1% (6)
Ничья
14.9% (11)
Рома
77% (57)
Тотал 2.5
Больше
75% (54)
Меньше
25% (18)
Обе команды забьют
Да
86.11% (62)
Нет
13.89% (10)
Популярный счёт
1:2 Рома
54.1% (40)
1:1 Ничья
10.8% (8)
0:1 Рома
10.8% (8)
2:1 Янг Бойз
8.1% (6)
1:3 Рома
5.4% (4)
2:2 Ничья
4.1% (3)
0:2 Рома
2.7% (2)
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