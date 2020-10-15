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Янг Бойз
 
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Стадион:
Рома

Предыдущие игры

Янг Бойз Последние 20 матчей: + = -
Серветт 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 1:0 Вадуц Янг Бойз 3:0 Тирана
Сьон 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Цюрих Митьюлланд 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Базель 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 Клаксвик Янг Бойз 3:1 Сьон Люцерн 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен Сьон 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Люцерн Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Цюрих 0:5 Янг Бойз Янг Бойз 4:2 Серветт Базель 3:2 Янг Бойз Янг Бойз 4:0 Тун
Рома Последние 20 матчей: + = -
Рома 5:2 Беневенто Удинезе 0:1 Рома Рома 2:2 Ювентус Верона 3:0 Рома
Кальяри 2:2 Рома Фрозиноне 1:4 Рома Рома 4:2 Самбенедеттезе Севилья 2:0 Рома Ювентус 1:3 Рома Торино 2:3 Рома Рома 2:1 Фиорентина СПАЛ 2013 1:6 Рома Рома 2:2 Интер Милан Рома 2:1 Верона Брешия 0:3 Рома Рома 2:1 Парма Наполи 2:1 Рома Рома 0:2 Удинезе Милан 2:0 Рома Рома 2:1 Сампдория
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Янг Бойз - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 октября 2020, осталось 1 день 23 часа 33 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 74
    Янг Бойз 8.1% (6)
    X 14.9% (11)
    Рома 77% (57)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Янг Бойз
    Ничья
    Рома
    4.20
    3.90
    2.01
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    4.20 3.90 1.80
    3.90 3.60 1.99
    4.05 3.78 2.01
    3.87 3.61 1.96

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    10.50 1.03 4.40 1.21 3.50 1.31 2.25 1.69 2.01 1.86 1.76 2.14 1.48 2.65 1.23 4.10 1.17 4.60 1.06 7.90 1.05 8.50
    10.25 1.02 9.40 1.03 4.20 1.21 3.38 1.32 2.27 1.78 1.73 2.11 1.47 2.60 1.22 3.88 1.14 4.50 1.05 7.40
    4.66 1.20 2.69 1.48 2.22 1.67 1.99 1.85 1.74 2.12 1.58 2.41 1.47 2.69 1.17 5.12
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.21 1.66 1.53 2.50 1.19 4.70
    3.12 1.36 2.06 1.76 1.54 2.48 1.19 4.65 1.13 5.80
    3.29 1.34 2.87 1.43 2.26 1.65 1.75 2.11 1.52 2.55 1.35 3.25
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.30 1.30 1.88 1.86 1.41 2.75
    4.60 1.20 3.30 1.33 1.90 1.90 1.42 2.88 1.27 3.76

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.59 2.35
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.23
    Букмекер Да Нет
    2.90 1.41
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    Прогнозы на матч Янг Бойз - Рома

    Исход игры
    Янг Бойз
    8.1% (6)
    Ничья
    14.9% (11)
    Рома
    77% (57)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (54)
    Меньше
    25% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    86.11% (62)
    Нет
    13.89% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Рома
    54.1% (40)
    1:1 Ничья
    10.8% (8)
    0:1 Рома
    10.8% (8)
    2:1 Янг Бойз
    8.1% (6)
    1:3 Рома
    5.4% (4)
    2:2 Ничья
    4.1% (3)
    0:2 Рома
    2.7% (2)
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