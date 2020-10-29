ЧФР Клуж
0:0
Второй тайм: 52'
Стадион: Константин Рэдулеску
Янг Бойз
23' Желтая карточкаДебелюх Габриэл
16
Сушич
Матео
45
Камора
Мауру
28
Хобан
Овидиу
99
Рондон
Марио
10
Дяк
Чиприан
15
Элиа
Мешак
13
Нгамале
Муми
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
28 Хобан ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Рондон МариоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
94 Иту КэтэлинПолузащитник
-
96 Жока АндрейНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
-
13 Нгамале МумиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
91 Февр ГийомВратарь
- Защитник
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
60 Ридер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
Ход матча
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 3
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дяк Чиприан
|1 (1)
|0.5
|2.
|Рондон Марио
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нсаме Жан-Пьер
|1 (1)
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кипчу Александру
|1
|0
|2.
|Дебелюх Габриэл
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гаудино Джанлука
|1
|0
|2.
|Зесигер Седрик
|1
|0
|3.
|Мамбимби Феликс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЧФР Клуж
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|Янг Бойз
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
ЧФР Клуж Последние 20 матчей: + = -Волунтари 0:1 ЧФР Клуж ЦСКА София 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:1 Ботошани Вииторул Констанца 1:1 ЧФР Клуж
ЧФР Клуж 3:1 КуПС ЧФР Клуж 0:0 Киндия Тырговиште Юргорден 0:1 ЧФР Клуж Астра 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Германнштадт ЧФР Клуж 0:0 Сепси ЧФР Клуж 2:2 Динамо Загреб Академика Клинчени 1:2 ЧФР Клуж Флориана 0:2 ЧФР Клуж Университатя Крайова 1:3 ЧФР Клуж ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Ботошани ЧФР Клуж 2:0 Газ-Метан Медиаш Астра 2:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:3 Университатя Крайова Ботошани 0:2 ЧФР Клуж
Янг Бойз Последние 20 матчей: + = -Янг Бойз 2:1 Люцерн Янг Бойз 1:2 Рома Серветт 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Нёвшатель Ксамакс
Янг Бойз 1:0 Вадуц Янг Бойз 3:0 Тирана Сьон 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Цюрих Митьюлланд 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Базель 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 Клаксвик Янг Бойз 3:1 Сьон Люцерн 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен Сьон 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Люцерн Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Цюрих 0:5 Янг Бойз Янг Бойз 4:2 Серветт
Последние игры между собой
ЧФР Клуж: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Янг Бойз: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «ЧФР Клуж» – «Янг Бойз» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ЧФР Клуж» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Янг Бойз» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ЧФР Клуж» – «Янг Бойз», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|2.85
|1.42
|—
|—
|5.70
|1.14
|—
|—
|1.40
|2.90
|—
|—
|1.97
|1.90
|1.70
|2.23
|1.09
|7.20
|—
|—
|1.25
|4.10
|1.02
|13.00
|1.05
|8.80
|1.01
|15.00
|1.02
|16.50
|
|7.50
|1.09
|—
|—
|5.85
|1.14
|—
|—
|2.60
|1.51
|—
|—
|1.94
|1.88
|—
|—
|1.57
|2.56
|—
|—
|1.25
|4.05
|1.18
|5.00
|1.06
|9.90
|1.05
|10.75
|1.00
|20.50
|
|2.97
|1.41
|2.44
|1.58
|1.91
|1.95
|1.55
|2.50
|1.40
|3.04
|1.35
|3.29
|1.34
|3.32
|1.64
|2.32
|1.13
|6.30
|1.45
|2.79
|1.45
|2.81
|1.18
|4.92
|—
|—
|1.10
|7.12
|—
|—
Прогнозы на матч ЧФР Клуж 0:0 Янг Бойз
Исход игры
ЧФР Клуж
31.4% (49)
Ничья
42.3% (66)
Янг Бойз
26.3% (41)
Тотал 2.5
Больше
43.51% (67)
Меньше
56.49% (87)
Обе команды забьют
Да
82.47% (127)
Нет
17.53% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.1% (61)
2:1 ЧФР Клуж
19.9% (31)
1:2 Янг Бойз
17.3% (27)
1:0 ЧФР Клуж
8.3% (13)
0:1 Янг Бойз
4.5% (7)
2:0 ЧФР Клуж
2.6% (4)
1:3 Янг Бойз
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.9% (3)
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