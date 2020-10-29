ЧФР Клуж
1:1
Конец матча
Стадион: Константин Рэдулеску
Янг Бойз
23' Желтая карточкаДебелюх Габриэл
1:0
62' ГолРондон Марио
1:1
69' ГолФасснахт Кристиан
74' Желтая карточкаЭбишер Мишель
82' Желтая карточкаДжокович Дамьян
16
Сушич
Матео
45
Камора
Мауру
28
Хобан
Овидиу
99
Рондон
Марио
10
Дяк
Чиприан
15
Элиа
Мешак
13
Нгамале
Муми
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
28 Хобан ОвидиуПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Рондон МариоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
94 Иту КэтэлинПолузащитник
-
96 Жока АндрейНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
-
13 Нгамале МумиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
91 Февр ГийомВратарь
- Защитник
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
60 Ридер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
Ход матча
23'
62'
1:0
69'
74'
82'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 4
-
5 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
41 Владение мячом, % 59
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рондон Марио
|2
|1
|2.
|Дяк Чиприан
|1 (1)
|0.5
|3.
|Хобан Овидиу
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фасснахт Кристиан
|1
|0.5
|2.
|Нсаме Жан-Пьер
|1 (1)
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кипчу Александру
|1
|0
|2.
|Джокович Дамьян
|1
|0
|3.
|Дебелюх Габриэл
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гаудино Джанлука
|1
|0
|2.
|Зесигер Седрик
|1
|0
|3.
|Эбишер Мишель
|1
|0
|4.
|Мамбимби Феликс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЧФР Клуж
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|66.67% (2)
|0
|Янг Бойз
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
ЧФР Клуж Последние 20 матчей: + = -Волунтари 0:1 ЧФР Клуж ЦСКА София 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:1 Ботошани Вииторул Констанца 1:1 ЧФР Клуж
ЧФР Клуж 3:1 КуПС ЧФР Клуж 0:0 Киндия Тырговиште Юргорден 0:1 ЧФР Клуж Астра 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Германнштадт ЧФР Клуж 0:0 Сепси ЧФР Клуж 2:2 Динамо Загреб Академика Клинчени 1:2 ЧФР Клуж Флориана 0:2 ЧФР Клуж Университатя Крайова 1:3 ЧФР Клуж ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Ботошани ЧФР Клуж 2:0 Газ-Метан Медиаш Астра 2:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:3 Университатя Крайова Ботошани 0:2 ЧФР Клуж
Янг Бойз Последние 20 матчей: + = -Янг Бойз 2:1 Люцерн Янг Бойз 1:2 Рома Серветт 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Нёвшатель Ксамакс
Янг Бойз 1:0 Вадуц Янг Бойз 3:0 Тирана Сьон 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Цюрих Митьюлланд 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Базель 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 Клаксвик Янг Бойз 3:1 Сьон Люцерн 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен Сьон 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Люцерн Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Цюрих 0:5 Янг Бойз Янг Бойз 4:2 Серветт
Последние игры между собой
ЧФР Клуж: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Янг Бойз: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «ЧФР Клуж» – «Янг Бойз» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ЧФР Клуж» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Янг Бойз» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ЧФР Клуж» – «Янг Бойз», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|2.15
|1.70
|—
|—
|5.70
|1.14
|—
|—
|1.20
|4.44
|—
|—
|1.97
|1.90
|1.70
|2.23
|1.48
|2.63
|—
|—
|1.25
|4.10
|1.04
|10.00
|1.05
|8.80
|1.01
|15.00
|1.02
|16.50
|
|7.50
|1.09
|—
|—
|5.85
|1.14
|—
|—
|2.60
|1.51
|—
|—
|1.94
|1.88
|—
|—
|1.57
|2.56
|—
|—
|1.25
|4.05
|1.18
|5.00
|1.06
|9.90
|1.05
|10.75
|1.00
|20.50
|
|2.97
|1.41
|2.44
|1.58
|1.91
|1.95
|1.55
|2.50
|2.10
|1.77
|1.73
|2.16
|1.35
|3.24
|1.64
|2.32
|1.36
|3.22
|1.20
|4.69
|1.45
|2.81
|1.18
|4.92
|—
|—
|1.10
|7.12
|—
|—
Прогнозы на матч ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз
Исход игры
ЧФР Клуж
31.4% (49)
Ничья
42.3% (66)
Янг Бойз
26.3% (41)
Тотал 2.5
Больше
43.51% (67)
Меньше
56.49% (87)
Обе команды забьют
Да
82.47% (127)
Нет
17.53% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.1% (61)
2:1 ЧФР Клуж
19.9% (31)
1:2 Янг Бойз
17.3% (27)
1:0 ЧФР Клуж
8.3% (13)
0:1 Янг Бойз
4.5% (7)
2:0 ЧФР Клуж
2.6% (4)
1:3 Янг Бойз
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.9% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!