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ЧФР Клуж
1:1
Конец матча

Стадион:
Янг Бойз
0'
23' Желтая карточка
Дебелюх Габриэл
1:0
62' Гол
Рондон Марио
1:1
69' Гол
Фасснахт Кристиан
74' Желтая карточка
Эбишер Мишель
82' Желтая карточка
Джокович Дамьян
90'+5
34
Бэлгрэдян
Кристиан
16
Сушич
Матео
55
Винисиус
Пауло
3
Бурка
Андрей
45
Камора
Мауру
28
Хобан
Овидиу
8
Джокович
Дамьян
99
Рондон
Марио
7
Паун-Александру
Константин
10
Дяк
Чиприан
22
Дебелюх
Габриэл
26
Фон
Балльмоос
Давид
36
Хефти
Сильван
4
Али
Мохамед
5
Зесигер
Седрик
24
Масейрас
Кентен
16
Фасснахт
Кристиан
28
Лустенбергер
Фабиан
20
Эбишер
Мишель
15
Элиа
Мешак
18
Нсаме
Жан-Пьер
13
Нгамале
Муми
ЧФР Клуж
4-2-3-1
Янг Бойз
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рондон Марио 2 1
2. Дяк Чиприан 1 (1) 0.5
3. Хобан Овидиу 0 0
Янг Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фасснахт Кристиан 1 0.5
2. Нсаме Жан-Пьер 1 (1) 0.5

Карточки

ЧФР Клуж
# Игрок      
1. Кипчу Александру 1 0
2. Джокович Дамьян 1 0
3. Дебелюх Габриэл 1 0
Янг Бойз
# Игрок      
1. Гаудино Джанлука 1 0
2. Зесигер Седрик 1 0
3. Эбишер Мишель 1 0
4. Мамбимби Феликс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЧФР Клуж 0 0 0 33.33% (1) 66.67% (2) 0
 Янг Бойз 50% (1) 0 0 0 50% (1) 0

Предыдущие игры

ЧФР Клуж Последние 20 матчей: + = -
Волунтари 0:1 ЧФР Клуж ЦСКА София 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:1 Ботошани Вииторул Констанца 1:1 ЧФР Клуж
ЧФР Клуж 3:1 КуПС ЧФР Клуж 0:0 Киндия Тырговиште Юргорден 0:1 ЧФР Клуж Астра 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Германнштадт ЧФР Клуж 0:0 Сепси ЧФР Клуж 2:2 Динамо Загреб Академика Клинчени 1:2 ЧФР Клуж Флориана 0:2 ЧФР Клуж Университатя Крайова 1:3 ЧФР Клуж ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Ботошани ЧФР Клуж 2:0 Газ-Метан Медиаш Астра 2:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:3 Университатя Крайова Ботошани 0:2 ЧФР Клуж
Янг Бойз Последние 20 матчей: + = -
Янг Бойз 2:1 Люцерн Янг Бойз 1:2 Рома Серветт 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Нёвшатель Ксамакс
Янг Бойз 1:0 Вадуц Янг Бойз 3:0 Тирана Сьон 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Цюрих Митьюлланд 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Базель 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 Клаксвик Янг Бойз 3:1 Сьон Люцерн 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен Сьон 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Люцерн Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Цюрих 0:5 Янг Бойз Янг Бойз 4:2 Серветт

Последние игры между собой

ЧФР Клуж: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Янг Бойз: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Янг Бойз 1:1 ЧФР Клуж Товарищеские матчи

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
2. Рома Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3. Янг Бойз Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
4. ЦСКА София Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    23'
    Габриэл Дебелюх получил желтую карточку от судьи
  • 14'
    Винисиус Пауло уходит с поля. Маня Кристьян выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 156
ЧФР Клуж 31.4% (49)
X 42.3% (66)
Янг Бойз 26.3% (41)
Все прогнозы
1.8 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.05 3.45 2.30
Бонус: 5 000 ₽ 8.50 1.44 4.20
Бонус: 5 000 ₽ 3.25 3.25 2.44
  9.57 1.31 5.17

Самый высокий коэффициент на матч «ЧФР Клуж» – «Янг Бойз» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ЧФР Клуж» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Янг Бойз» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ЧФР Клуж» – «Янг Бойз», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
2.15 1.70 5.70 1.14 1.20 4.44 1.97 1.90 1.70 2.23 1.48 2.63 1.25 4.10 1.04 10.00 1.05 8.80 1.01 15.00 1.02 16.50
7.50 1.09 5.85 1.14 2.60 1.51 1.94 1.88 1.57 2.56 1.25 4.05 1.18 5.00 1.06 9.90 1.05 10.75 1.00 20.50
2.97 1.41 2.44 1.58 1.91 1.95 1.55 2.50 2.10 1.77 1.73 2.16 1.35 3.24 1.64 2.32 1.36 3.22 1.20 4.69 1.45 2.81 1.18 4.92 1.10 7.12
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.25 3.90 1.58 2.37 1.12 6.10 1.06 8.70
2.45 1.55 1.61 2.32 1.30 3.52 1.07 8.60 1.05 10.25
1.13 6.21 1.31 3.13 1.53 2.58 1.35 3.30 1.25 4.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.02 1.74 1.45 2.65 1.14 5.10
3.10 1.37 2.03 1.79 1.46 2.72 1.15 5.50 1.10 6.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
6.80 1.10
Букмекер Да Нет
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
4.30 1.22
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Прогнозы на матч ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз

Исход игры
ЧФР Клуж
31.4% (49)
Ничья
42.3% (66)
Янг Бойз
26.3% (41)
Тотал 2.5
Больше
43.51% (67)
Меньше
56.49% (87)
Обе команды забьют
Да
82.47% (127)
Нет
17.53% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.1% (61)
2:1 ЧФР Клуж
19.9% (31)
1:2 Янг Бойз
17.3% (27)
1:0 ЧФР Клуж
8.3% (13)
0:1 Янг Бойз
4.5% (7)
2:0 ЧФР Клуж
2.6% (4)
1:3 Янг Бойз
1.9% (3)
2:2 Ничья
1.9% (3)
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