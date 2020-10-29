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Рома
 
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Стадион:
ЦСКА София
13
Пау
Лопес
24
Кумбулла
Мараш
20
Фасио
Федерико
6
Смоллинг
Крис
33
Перес
Бруно
14
Вильяр
Гонсало
4
Кристанте
Бриан
37
Спинаццола
Леонардо
77
Мхитарян
Генрих
31
Перес
Карлес
21
Майораль
Борха
1
Бузатто
Густаво
15
Вион
Тибо
26
Антов
Валентин
11
Занев
Петар
18
Мазику
Брэдли
21
Яга
Амос
3
Жеферсон
Телес
13
Санкаре
Юнусс
24
Синклейр
Джером
22
Сове
Али
30
Йомов
Георгий
Рома
3-4-1-2
ЦСКА София
4-2-1-3

Бомбардиры внутри турнира

Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Перес Бруно 1 1
2. Кумбулла Мараш 1 1
3. Джеко Эдин 0 0
4. Мхитарян Генрих 0 0
ЦСКА София
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Рома
# Игрок      
1. Фасио Федерико 1 0
2. Жуан Жезус 1 0
3. Перес Бруно 1 0
4. Карсдорп Рик 1 0
5. Вильяр Гонсало 1 0
ЦСКА София
# Игрок      
1. Матей Юрген 1 0
2. Вион Тибо 1 0
3. Йомов Георгий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рома 0 0 0 0 100% (2) 0
 ЦСКА София 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Рома Последние 20 матчей: + = -
Милан 3:3 Рома Янг Бойз 1:2 Рома Рома 5:2 Беневенто Удинезе 0:1 Рома
Рома 2:2 Ювентус Верона 3:0 Рома Кальяри 2:2 Рома Фрозиноне 1:4 Рома Рома 4:2 Самбенедеттезе Севилья 2:0 Рома Ювентус 1:3 Рома Торино 2:3 Рома Рома 2:1 Фиорентина СПАЛ 2013 1:6 Рома Рома 2:2 Интер Милан Рома 2:1 Верона Брешия 0:3 Рома Рома 2:1 Парма Наполи 2:1 Рома Рома 0:2 Удинезе
ЦСКА София Последние 20 матчей: + = -
Арда Карджали 1:1 ЦСКА София ЦСКА София 0:2 ЧФР Клуж ЦСКА София 1:1 Берое Этар 2:2 ЦСКА София
Базель 1:3 ЦСКА София Локомотив Пловдив 2:1 ЦСКА София ЦСКА София 3:1 Б-36 ЦСКА София 2:2 Лудогорец ЦСКА София 2:0 БАТЭ Черно Море 1:1 ЦСКА София ЦСКА София 1:0 Славия София ЦСКА София 2:1 Сиренс Ботев Враца 1:2 ЦСКА София ЦСКА София 2:1 Ботев Пловдив ЦСКА-1948 2:2 ЦСКА София ЦСКА София 2:3 Монтана ЦСКА София 5:0 Берое Локомотив Пловдив 1:2 ЦСКА София ЦСКА София 1:1 Лудогорец ЦСКА София 0:0 Локомотив Пловдив

Последние игры между собой

Рома: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
ЦСКА София: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
ЦСКА София 3:1 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:1 ЦСКА София Болгарская высшая лига
ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:1 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:2 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 4:1 ЦСКА София Премьер-лига ЦСКА София 0:2 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:3 ЦСКА София Суперкубок ЦСКА София 2:1 ЦСКА София Кубок ЦСКА София 0:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:1 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 0:3 Рома Лига Европы ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Группа А Рома 2:0 ЦСКА София Лига Европы

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Рома Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Янг Бойз Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4. ЦСКА София Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - ЦСКА София от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 октября 2020, осталось 21 минуту.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 156
    Рома 98.1% (153)
    X 1.9% (3)
    ЦСКА София 0% (0)
    Все прогнозы
    2.23 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    ЦСКА София
    1.39
    5.30
    8.80
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.26 6.10 11.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.38 5.10 8.80
    Бонус: 5 000 ₽ 1.39 5.20 8.50
      1.38 5.12 8.57

    Самый высокий коэффициент на матч «Рома» – «ЦСКА София» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рома» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ЦСКА София» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рома» – «ЦСКА София», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    12.00 1.01 4.90 1.16 4.20 1.23 2.44 1.53 1.96 1.90 1.74 2.17 1.60 2.44 1.31 3.45 1.23 4.00 1.09 6.60 1.07 7.00 1.01 12.00
    5.15 1.17 4.30 1.23 2.46 1.56 1.93 1.89 1.61 2.45 1.32 3.45 1.24 4.15 1.10 7.20 1.08 8.00 1.02 14.75
    5.24 1.18 2.51 1.56 2.23 1.69 1.96 1.91 1.74 2.17 1.59 2.43 1.50 2.67 1.45 2.76 1.24 4.30 1.10 6.78
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.65 1.50 1.67 2.23 1.25 3.75
    3.76 1.27 2.59 1.50 1.64 2.26 1.25 3.95 1.17 5.10
    3.40 1.34 2.70 1.50 1.97 1.90 1.66 2.29 1.46 2.84 1.30 3.49
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    1.94 1.81 1.45 2.65 1.28 3.45
    5.10 1.17 3.68 1.28 2.00 1.81 1.49 2.62 1.31 3.45 1.15 5.40

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.79 2.10
    Букмекер Да Нет
    4.40 1.25
    Букмекер Да Нет
    3.35 1.36
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    Прогнозы на матч Рома - ЦСКА София

    Исход игры
    Рома
    98.1% (153)
    Ничья
    1.9% (3)
    ЦСКА София
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.25% (57)
    Меньше
    62.75% (96)
    Обе команды забьют
    Да
    22.22% (34)
    Нет
    77.78% (119)
    Популярный счёт
    2:0 Рома
    56.4% (88)
    3:0 Рома
    13.5% (21)
    3:1 Рома
    12.2% (19)
    2:1 Рома
    7.1% (11)
    1:0 Рома
    4.5% (7)
    4:0 Рома
    1.9% (3)
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