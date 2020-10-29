Рома
Позже
Стадион: Олимпийский (Рим)
ЦСКА София
13
Пау
Лопес
33
Перес
Бруно
31
Перес
Карлес
15
Вион
Тибо
11
Занев
Петар
21
Яга
Амос
22
Сове
Али
- Основной состав
-
13 Пау ЛопесВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Перес БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Перес КарлесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
63 Боер ПьетроВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Вион ТибоЗащитник
- Защитник
-
11 Занев ПетарЗащитник
- Защитник
-
21 Яга АмосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Сове АлиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Турицов ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Кейта ЖюльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Белчев Стамен
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Перес Бруно
|1
|1
|2.
|Кумбулла Мараш
|1
|1
|3.
|Джеко Эдин
|0
|0
|4.
|Мхитарян Генрих
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фасио Федерико
|1
|0
|2.
|Жуан Жезус
|1
|0
|3.
|Перес Бруно
|1
|0
|4.
|Карсдорп Рик
|1
|0
|5.
|Вильяр Гонсало
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Матей Юрген
|1
|0
|2.
|Вион Тибо
|1
|0
|3.
|Йомов Георгий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рома
|0
|0
|0
|0
|100% (2)
|0
|ЦСКА София
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Рома Последние 20 матчей: + = -Милан 3:3 Рома Янг Бойз 1:2 Рома Рома 5:2 Беневенто Удинезе 0:1 Рома
ЦСКА София Последние 20 матчей: + = -Арда Карджали 1:1 ЦСКА София ЦСКА София 0:2 ЧФР Клуж ЦСКА София 1:1 Берое Этар 2:2 ЦСКА София
Базель 1:3 ЦСКА София Локомотив Пловдив 2:1 ЦСКА София ЦСКА София 3:1 Б-36 ЦСКА София 2:2 Лудогорец ЦСКА София 2:0 БАТЭ Черно Море 1:1 ЦСКА София ЦСКА София 1:0 Славия София ЦСКА София 2:1 Сиренс Ботев Враца 1:2 ЦСКА София ЦСКА София 2:1 Ботев Пловдив ЦСКА-1948 2:2 ЦСКА София ЦСКА София 2:3 Монтана ЦСКА София 5:0 Берое Локомотив Пловдив 1:2 ЦСКА София ЦСКА София 1:1 Лудогорец ЦСКА София 0:0 Локомотив Пловдив
Последние игры между собой
Рома: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
ЦСКА София: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:1 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:2 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 4:1 ЦСКА София Премьер-лига ЦСКА София 0:2 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:3 ЦСКА София Суперкубок ЦСКА София 2:1 ЦСКА София Кубок ЦСКА София 0:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:1 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 0:3 Рома Лига Европы ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Группа А Рома 2:0 ЦСКА София Лига Европы
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Рома» – «ЦСКА София» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рома» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ЦСКА София» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рома» – «ЦСКА София», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|12.00
|1.01
|4.90
|1.16
|4.20
|1.23
|2.44
|1.53
|—
|—
|1.96
|1.90
|1.74
|2.17
|1.60
|2.44
|—
|—
|1.31
|3.45
|1.23
|4.00
|1.09
|6.60
|1.07
|7.00
|1.01
|12.00
|
|—
|—
|5.15
|1.17
|4.30
|1.23
|2.46
|1.56
|—
|—
|1.93
|1.89
|—
|—
|1.61
|2.45
|—
|—
|1.32
|3.45
|1.24
|4.15
|1.10
|7.20
|1.08
|8.00
|1.02
|14.75
|
|—
|—
|5.24
|1.18
|—
|—
|2.51
|1.56
|2.23
|1.69
|1.96
|1.91
|1.74
|2.17
|1.59
|2.43
|1.50
|2.67
|1.45
|2.76
|1.24
|4.30
|—
|—
|1.10
|6.78
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Рома - ЦСКА София
Исход игры
Рома
98.1% (153)
Ничья
1.9% (3)
ЦСКА София
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
37.25% (57)
Меньше
62.75% (96)
Обе команды забьют
Да
22.22% (34)
Нет
77.78% (119)
Популярный счёт
2:0 Рома
56.4% (88)
3:0 Рома
13.5% (21)
3:1 Рома
12.2% (19)
2:1 Рома
7.1% (11)
1:0 Рома
4.5% (7)
4:0 Рома
1.9% (3)
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