Рома
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Стадион: Олимпийский (Рим)
ЦСКА София
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Перес Бруно
|1
|1
|2.
|Кумбулла Мараш
|1
|1
|3.
|Джеко Эдин
|0
|0
|4.
|Мхитарян Генрих
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фасио Федерико
|1
|0
|2.
|Жуан Жезус
|1
|0
|3.
|Перес Бруно
|1
|0
|4.
|Карсдорп Рик
|1
|0
|5.
|Вильяр Гонсало
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Матей Юрген
|1
|0
|2.
|Вион Тибо
|1
|0
|3.
|Йомов Георгий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рома
|0
|0
|0
|0
|100% (2)
|0
|ЦСКА София
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Рома Последние 20 матчей: + = -Милан 3:3 Рома Янг Бойз 1:2 Рома Рома 5:2 Беневенто Удинезе 0:1 Рома
ЦСКА София Последние 20 матчей: + = -Арда Карджали 1:1 ЦСКА София ЦСКА София 0:2 ЧФР Клуж ЦСКА София 1:1 Берое Этар 2:2 ЦСКА София
Базель 1:3 ЦСКА София Локомотив Пловдив 2:1 ЦСКА София ЦСКА София 3:1 Б-36 ЦСКА София 2:2 Лудогорец ЦСКА София 2:0 БАТЭ Черно Море 1:1 ЦСКА София ЦСКА София 1:0 Славия София ЦСКА София 2:1 Сиренс Ботев Враца 1:2 ЦСКА София ЦСКА София 2:1 Ботев Пловдив ЦСКА-1948 2:2 ЦСКА София ЦСКА София 2:3 Монтана ЦСКА София 5:0 Берое Локомотив Пловдив 1:2 ЦСКА София ЦСКА София 1:1 Лудогорец ЦСКА София 0:0 Локомотив Пловдив
Последние игры между собой
Рома: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
ЦСКА София: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:1 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:2 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 4:1 ЦСКА София Премьер-лига ЦСКА София 0:2 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:3 ЦСКА София Суперкубок ЦСКА София 2:1 ЦСКА София Кубок ЦСКА София 0:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:1 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 0:3 Рома Лига Европы ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Группа А Рома 2:0 ЦСКА София Лига Европы
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.10
|1.11
|5.20
|1.14
|2.95
|1.42
|—
|—
|2.41
|1.61
|2.06
|1.82
|1.84
|2.03
|—
|—
|1.48
|2.65
|1.35
|3.20
|1.17
|5.00
|1.13
|5.40
|1.04
|9.10
|6.25
|1.13
|5.20
|1.17
|2.88
|1.43
|—
|—
|2.29
|1.64
|—
|—
|1.81
|2.11
|—
|—
|1.45
|2.79
|1.33
|3.36
|1.16
|5.40
|1.13
|6.10
|1.05
|11.00
|6.54
|1.11
|—
|—
|2.99
|1.38
|2.69
|1.47
|2.37
|1.58
|2.02
|1.81
|1.79
|2.02
|1.61
|2.31
|—
|—
|1.30
|3.47
|—
|—
|1.11
|6.52
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Рома - ЦСКА София
Исход игры
Рома
96.3% (52)
Ничья
3.7% (2)
ЦСКА София
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (17)
Меньше
66.67% (34)
Обе команды забьют
Да
23.53% (12)
Нет
76.47% (39)
Популярный счёт
2:0 Рома
55.6% (30)
3:1 Рома
13% (7)
3:0 Рома
9.3% (5)
2:1 Рома
5.6% (3)
1:0 Рома
5.6% (3)
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