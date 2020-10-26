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Рома
 
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Стадион:
ЦСКА София

Бомбардиры внутри турнира

Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Перес Бруно 1 1
2. Кумбулла Мараш 1 1
3. Джеко Эдин 0 0
4. Мхитарян Генрих 0 0
ЦСКА София
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Рома
# Игрок      
1. Фасио Федерико 1 0
2. Жуан Жезус 1 0
3. Перес Бруно 1 0
4. Карсдорп Рик 1 0
5. Вильяр Гонсало 1 0
ЦСКА София
# Игрок      
1. Матей Юрген 1 0
2. Вион Тибо 1 0
3. Йомов Георгий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рома 0 0 0 0 100% (2) 0
 ЦСКА София 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Рома Последние 20 матчей: + = -
Милан 3:3 Рома Янг Бойз 1:2 Рома Рома 5:2 Беневенто Удинезе 0:1 Рома
Рома 2:2 Ювентус Верона 3:0 Рома Кальяри 2:2 Рома Фрозиноне 1:4 Рома Рома 4:2 Самбенедеттезе Севилья 2:0 Рома Ювентус 1:3 Рома Торино 2:3 Рома Рома 2:1 Фиорентина СПАЛ 2013 1:6 Рома Рома 2:2 Интер Милан Рома 2:1 Верона Брешия 0:3 Рома Рома 2:1 Парма Наполи 2:1 Рома Рома 0:2 Удинезе
ЦСКА София Последние 20 матчей: + = -
Арда Карджали 1:1 ЦСКА София ЦСКА София 0:2 ЧФР Клуж ЦСКА София 1:1 Берое Этар 2:2 ЦСКА София
Базель 1:3 ЦСКА София Локомотив Пловдив 2:1 ЦСКА София ЦСКА София 3:1 Б-36 ЦСКА София 2:2 Лудогорец ЦСКА София 2:0 БАТЭ Черно Море 1:1 ЦСКА София ЦСКА София 1:0 Славия София ЦСКА София 2:1 Сиренс Ботев Враца 1:2 ЦСКА София ЦСКА София 2:1 Ботев Пловдив ЦСКА-1948 2:2 ЦСКА София ЦСКА София 2:3 Монтана ЦСКА София 5:0 Берое Локомотив Пловдив 1:2 ЦСКА София ЦСКА София 1:1 Лудогорец ЦСКА София 0:0 Локомотив Пловдив

Последние игры между собой

Рома: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
ЦСКА София: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
ЦСКА София 3:1 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:1 ЦСКА София Болгарская высшая лига
ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:1 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 0:2 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Болгарская высшая лига ЦСКА София 4:1 ЦСКА София Премьер-лига ЦСКА София 0:2 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:3 ЦСКА София Суперкубок ЦСКА София 2:1 ЦСКА София Кубок ЦСКА София 0:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:1 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 1:0 ЦСКА София Группа А ЦСКА София 0:3 Рома Лига Европы ЦСКА София 2:0 ЦСКА София Группа А Рома 2:0 ЦСКА София Лига Европы

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Рома Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Янг Бойз Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4. ЦСКА София Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - ЦСКА София от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 октября 2020, осталось 2 дня 20 часов 32 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 54
    Рома 96.3% (52)
    X 3.7% (2)
    ЦСКА София 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    ЦСКА София
    1.27
    6.75
    12.00
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.25 6.50 11.00
    1.27 6.70 11.00
    1.25 6.75 12.00
    1.24 6.25 11.06

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    6.10 1.11 5.20 1.14 2.95 1.42 2.41 1.61 2.06 1.82 1.84 2.03 1.48 2.65 1.35 3.20 1.17 5.00 1.13 5.40 1.04 9.10
    6.25 1.13 5.20 1.17 2.88 1.43 2.29 1.64 1.81 2.11 1.45 2.79 1.33 3.36 1.16 5.40 1.13 6.10 1.05 11.00
    6.54 1.11 2.99 1.38 2.69 1.47 2.37 1.58 2.02 1.81 1.79 2.02 1.61 2.31 1.30 3.47 1.11 6.52
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.95 1.42 1.77 2.05 1.33 3.40
    4.25 1.22 2.91 1.41 1.76 2.06 1.33 3.32 1.22 4.30
    3.00 1.39 2.11 1.73 1.76 2.09 1.53 2.52 1.30 3.50
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.26 1.59 1.68 2.10 1.40 2.80
    5.90 1.13 4.45 1.21 2.21 1.67 1.65 2.24 1.39 3.00

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.82 1.98
    Букмекер Да Нет
    4.20 1.23
    Букмекер Да Нет
    3.25 1.35
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    Прогнозы на матч Рома - ЦСКА София

    Исход игры
    Рома
    96.3% (52)
    Ничья
    3.7% (2)
    ЦСКА София
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (17)
    Меньше
    66.67% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    23.53% (12)
    Нет
    76.47% (39)
    Популярный счёт
    2:0 Рома
    55.6% (30)
    3:1 Рома
    13% (7)
    3:0 Рома
    9.3% (5)
    2:1 Рома
    5.6% (3)
    1:0 Рома
    5.6% (3)
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